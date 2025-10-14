Aqui está um guia passo a passo sobre como comprar criptomoedas com Google Pay e Apple Pay: Nota: Antes de começar, certifique-se de ter concluído a verificação KYC. Sem a verificação KYC, suas compraAqui está um guia passo a passo sobre como comprar criptomoedas com Google Pay e Apple Pay: Nota: Antes de começar, certifique-se de ter concluído a verificação KYC. Sem a verificação KYC, suas compra
Aprender/Trading Guide/OTC/Como compra...ay na MEXC?

Como comprar cripto Google Pay e Apple Pay na MEXC?

Iniciante
14 de outubro de 2025MEXC
0m
#OTC
Arweave
AR$5.519-21.25%
Secretum
SER$0.0001987+0.45%
Realio
RIO$0.1665-3.31%
Octavia
VIA$0.0138-10.96%
UMA
UMA$1.0226-3.25%

Aqui está um guia passo a passo sobre como comprar criptomoedas com Google Pay e Apple Pay:
Nota: Antes de começar, certifique-se de ter concluído a verificação KYC. Sem a verificação KYC, suas compras podem falhar.

No aplicativo


Passo 1: Toque Depositar, e selecione Compra/Venda rápida.


Passo 2: Selecione a moeda fiat que você deseja usar e a cripto que você deseja comprar e então selecione o montante.


Passo 3: Selecione Apple Pay ou Google Pay como sua forma de pagamento e então toque em Confirmar.


Passo 4: Revise os detalhes de pagamento com atenção e toque em Confirmar.


Passo 5: Se for a primeira vez usando o serviço, pode ser solicitado que você informe seu país de residência, número de telefone e complete um breve questionário.

Passo 6: Adicione ou selecione seu cartão bancário e finalize a transação via Google Pay ou Apple Pay.


Passo 7: Assim que o pagamento for concluído, você receberá uma notificação de "Transação em andamento". O tempo de processamento pode variar de acordo com a rede e pode levar alguns minutos até aparecer em sua conta.

Nota: Permaneça na página e não atualize ou saia até a confirmação do pagamento para evitar discrepâncias.


Na web


Passo 1: Clique Comprar cripto Compra rápida no canto superior esquerdo da barra de navegação e entre na página de Compra rápida.


Passo 2: Selecione a moeda fiat que você deseja usar e a cripto que você deseja comprar e então selecione o montante.


Passo 3: Selecione Apple Pay ou Google Pay como sua forma de pagamento e então toque em Confirmar.


Passo 4: Revise os detalhes de pagamento com atenção e toque em Confirmar.


Passo 5: Se for a primeira vez usando o serviço, pode ser solicitado que você informe seu país de residência, número de telefone e complete um breve questionário.

Passo 6: Adicione ou selecione seu cartão bancário e finalize a transação via Google Pay ou Apple Pay.


Passo 7: Assim que o pagamento for concluído, você receberá uma notificação de "Transação em andamento". O tempo de processamento pode variar de acordo com a rede e pode levar alguns minutos até aparecer em sua conta.

Nota: Permaneça na página e não atualize ou saia até a confirmação do pagamento para evitar discrepâncias.


Isenção de responsabilidade: Estas informações não constituem aconselhamento em investimentos, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem configuram recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constituem aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Taxa de aprovação de cartões por banco

Taxa de aprovação de cartões por banco

Os setores bancários em todos os países e regiões listados abaixo têm características únicas, influenciadas por condições econômicas locais, marcos regulatórios e preferências dos clientes. Recomendam

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus