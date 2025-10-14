Como comprar cripto Google Pay e Apple Pay na MEXC?





Aqui está um guia passo a passo sobre como comprar criptomoedas com Google Pay e Apple Pay:

Nota: Antes de começar, certifique-se de ter concluído a verificação KYC. Sem a verificação KYC, suas compras podem falhar.









Passo 1: Toque Depositar, e selecione Compra/Venda rápida.









Passo 2: Selecione a moeda fiat que você deseja usar e a cripto que você deseja comprar e então selecione o montante.









Passo 3: Selecione Apple Pay ou Google Pay como sua forma de pagamento e então toque em Confirmar.









Passo 4: Revise os detalhes de pagamento com atenção e toque em Confirmar.









Passo 5: Se for a primeira vez usando o serviço, pode ser solicitado que você informe seu país de residência, número de telefone e complete um breve questionário.





Passo 6: Adicione ou selecione seu cartão bancário e finalize a transação via Google Pay ou Apple Pay.









Passo 7: Assim que o pagamento for concluído, você receberá uma notificação de "Transação em andamento". O tempo de processamento pode variar de acordo com a rede e pode levar alguns minutos até aparecer em sua conta.





Nota: Permaneça na página e não atualize ou saia até a confirmação do pagamento para evitar discrepâncias.













Passo 1: Clique Comprar cripto → Compra rápida no canto superior esquerdo da barra de navegação e entre na Cliqueno canto superior esquerdo da barra de navegação e entre na página de Compra rápida









Passo 2: Selecione a moeda fiat que você deseja usar e a cripto que você deseja comprar e então selecione o montante.









Passo 3: Selecione Apple Pay ou Google Pay como sua forma de pagamento e então toque em Confirmar.









Passo 4: Revise os detalhes de pagamento com atenção e toque em Confirmar.









Passo 5: Se for a primeira vez usando o serviço, pode ser solicitado que você informe seu país de residência, número de telefone e complete um breve questionário.





Passo 6: Adicione ou selecione seu cartão bancário e finalize a transação via Google Pay ou Apple Pay.









Passo 7: Assim que o pagamento for concluído, você receberá uma notificação de "Transação em andamento". O tempo de processamento pode variar de acordo com a rede e pode levar alguns minutos até aparecer em sua conta.





Nota: Permaneça na página e não atualize ou saia até a confirmação do pagamento para evitar discrepâncias.







