Hemi explicado: Um "super protocolo" conectando o Bitcoin e o Ethereum

Bitcoin e Ethereum representam, respectivamente, a base de segurança mais sólida e a rede de programabilidade mais avançada do ecossistema cripto. No entanto, a falta de interoperabilidade entre as duas continua sendo um desafio central para o desenvolvimento do blockchain e da Web3. Por exemplo, os ativos do Bitcoin são difíceis de integrar aos ecossistemas on-chain, enquanto o Ethereum enfrenta dificuldades para herdar a confiança e o consenso do Bitcoin.





Hemi foi criada para resolver isso. Hemi é uma inovadora rede modular Layer-2 que conecta Bitcoin e Ethereum por meio de quatro componentes principais: uma máquina virtual (hVM), um mecanismo de transferência de ativos entre cadeias (Tunnels), um modelo de consenso exclusivo (Proof of Proof) e um token nativo (HEMI).









Hemi é uma rede inovadora Layer-2 projetada para combinar a segurança do Bitcoin com a programabilidade do Ethereum, rompendo com a natureza isolada dos ecossistemas blockchain. Com sua máquina virtual (hVM), mecanismo de consenso PoP, sistema de transferência de ativos entre cadeias Tunnels e o token nativo HEMI, a Hemi está construindo um ecossistema modular Web3 verdadeiramente interoperável, escalável e amigável para desenvolvedores.









Para alcançar seu objetivo de conectar Bitcoin e Ethereum, a Hemi projetou e desenvolveu uma série de tecnologias inovadoras. Essas tecnologias não apenas aumentam a segurança e a eficiência da rede, como também ampliam significativamente a programabilidade dos ativos do Bitcoin. A seguir, iremos detalhar os principais destaques técnicos da Hemi.









A Máquina Virtual da Hemi (hVM) permite que desenvolvedores leiam diretamente o estado on-chain do Bitcoin (como UTXOs, cabeçalhos de bloco, provas de Merkle, etc.) e escrevam lógica cross-chain usando Solidity. Isso significa que:





Contratos inteligentes podem operar com base em dados do Bitcoin

Torna-se possível construir stablecoins, oráculos e DeFi cross-chain com lastro em Bitcoin

O BTC nativo passa a ter a oportunidade de ser realmente integrado ao ecossistema DeFi













A Hemi utiliza um mecanismo de consenso Proof of Proof (PoP), que periodicamente submete o estado da rede, em forma de hash, à rede principal do Bitcoin. Esse design permite que a rede herde a segurança do Bitcoin sem participar diretamente da mineração, garantindo uma forte finalização. Ao mesmo tempo, o PoP suporta tempos de bloco rápidos e baixos custos de transação, tornando-o ideal para contratos inteligentes de alto valor e operações cross-chain.









A Hemi apresenta um novo mecanismo cross-chain chamado Tunnels, que permite transferências de ativos seguras e eficientes entre Bitcoin, Ethereum e outras redes, sem depender de intermediários confiáveis. Em comparação com pontes cross-chain tradicionais, os Tunnels são mais descentralizados e seguros, dando aos usuários a confiança para utilizar BTC, ETH e outros ativos importantes em cenários avançados como DeFi e NFTs.









Como token nativo da rede Hemi, o HEMI desempenha vários papéis fundamentais:









O HEMI é utilizado para incentivar os validadores do PoP a participarem do consenso e garantir que as submissões de estado à rede principal do Bitcoin sejam seguras e eficientes. Validadores que fazem staking de HEMI podem receber recompensas de bloco e taxas de transação.









Operações como a implementação de contratos inteligentes na hVM, o acesso ao estado do Bitcoin e o uso do mecanismo Tunnels cross-chain exigem HEMI como gas. À medida que o ecossistema cresce, a demanda por essas operações, e pelo HEMI, continuará aumentando.









Detentores de HEMI podem participar da governança da rede, incluindo votações sobre ajustes de parâmetros, atualizações de protocolo e outras decisões, desempenhando um papel essencial na definição do futuro da Hemi.









Dentro do mecanismo Tunnels, a HEMI também pode servir como um dos ativos que ancoram a liquidez, sendo usado como colateral cross-chain, garantia ou incentivo para provedores de liquidez.





A HEMI não é apenas um token negociável, ela ancora a segurança da rede, a alocação de recursos e o poder de governança. Seu mecanismo de captura de valor é claramente definido, com amplo potencial de crescimento a longo prazo.









Big Brain Holdings. Hemi foi cofundada pelo desenvolvedor principal do Bitcoin Jeff Garzik e pelo ex-engenheiro da Coinbase Max Sanchez. A equipe reúne profundo conhecimento em desenvolvimento de protocolos de baixo nível, além de experiência comprovada em implementações no mundo real. Em setembro de 2024, a Hemi Labs anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de 15 milhões de dólares, com investidores-chave como Breyer Capital





Atualmente, a Hemi já colabora com projetos DeFi de destaque como Sushi, Izumi e LayerBank, e mantém compatibilidade aberta com outras redes Ethereum de segunda camada. À medida que a hVM continua a amadurecer e o sistema Tunnels entra em operação, mais ativos nativos de BTC serão integrados ao ecossistema Hemi, aproximando a verdadeira interoperabilidade multichain da realidade.





HEMI está atualmente listada na MEXC disponível para negociação com taxas ultrabaixas . Para comprar HEMI na MEXC:

1) Abra e inicie a sessão pelo aplicativo da MEXC ou pelo site oficial 2) Na barra de pesquisa, insira HEMI e selecione negociação Spot ou Futuros 3) Selecione o tipo da ordem, insira a quantidade e o preço e conclua a transação.

Os usuários também podem visitar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar do airdrop do token HEMI e ganhar recompensas adicionais!



