Protocolo Haedal: Principal plataforma de staking líquido no ecossistema Sui

A MEXC lançou oficialmente o HAEDAL tanto para negociações noSpot quanto de Futuros. Além disso, os usuários podem participar do evento de airdrop do HAEDAL via a página do evento Airdorp+ da MEXC.





À medida que a tecnologia blockchain continua a evoluir, os Derivativos de Staking Líquido (LSD) surgiram como uma tendência importante no universo cripto. Entre os diversos ecossistemas, o Protocolo Haedal se destacou rapidamente na blockchain Sui, graças ao seu design inovador e recursos poderosos.









Protoloco Haedal é um dos principais protocolos de staking líquido construído na blockchain Sui. Ele oferece uma infraestrutura robusta para staking líquido, permitindo que os usuários façam staking de seus tokens SUI e Walrus com validadores e recebam recompensas contínuas de consenso. Ao mesmo tempo, os usuários recebem tokens de staking líquido (LSTs), o que lhes permite manter a liquidez e continuar participando de atividades em finanças descentralizadas (DeFi). é um dos principais protocolos de staking líquido construído na blockchain. Ele oferece uma infraestrutura robusta para staking líquido, permitindo que os usuários façam staking de seus tokens SUI e Walrus com validadores e recebam recompensas contínuas de consenso. Ao mesmo tempo, os usuários recebem tokens de staking líquido (LSTs), o que lhes permite manter a liquidez e continuar participando de atividades em finanças descentralizadas (DeFi).

O Protocolo Haedal vai além de uma simples plataforma de staking - trata-se de um protocolo financeiro completo que integra staking líquido, agregação de rendimento e governança descentralizada. Ele desempenha um papel fundamental na segurança do ecossistema Sui e na promoção da sua sustentabilidade, governança e descentralização a longo prazo. Além de sua infraestrutura principal de staking líquido, o Haedal está desenvolvendo uma série de produtos complementares, como o Haedal Market Maker e o haeVault. Essa matriz de produtos sistemática permite ao Haedal capturar valor significativo da atividade de negociação on-chain da rede Sui, aumentando suas capacidades de geração de rendimento e fornecendo uma liquidez mais profunda e eficiente para os usuários da Sui.













Com o Protocolo Haedal, os usuários podem fazer staking de seus tokens SUI e receber stSUI em uma proporção de 1:1. Esses tokens representam a posição em staking do usuário e permanecem totalmente líquidos, permitindo que sejam negociados livremente ou utilizados em diversos projetos DeFi, o que melhora significativamente a eficiência do capital.









O Haedal implementa um mecanismo de seleção dinâmica de validadores que aloca automaticamente os stakes para aqueles que oferecem o maior APR líquido. Isso ajuda a maximizar os retornos dos usuários.









O Haedal apresenta o módulo Hae3, composto pelo HMM e pelo haeVault, com o objetivo de impulsionar ainda mais os retornos dos usuários:





1) HMM (Haedal Market Maker): Fornece liquidez concentrada, rebalanceamento automático e market-making com base em preços de oráculos. Essa abordagem mitiga ataques MEV e melhora o APR do haSUI.

2) haeVault: Oferece aos usuários gestão automatizada de liquidez que simula estratégias profissionais de market-making, reduzindo a barreira de entrada e ao mesmo tempo aumentando a performance dos rendimentos.









O Haedal está avançando ativamente em sua estrutura de governança descentralizada. Os holders do token de governança da plataforma, o $HAEDAL, têm o direito de propor e votar em decisões essenciais, como atualizações do protocolo e ajustes no modelo econômico, promovendo uma governança verdadeiramente impulsionada pela comunidade.









O $HAEDAL é o token nativo de governança do Haedal Protocol e desempenha funções centrais no ecossistema:





Participação na governança: Os holders do token podem iniciar propostas e votar em decisões importantes, influenciando os rumos futuros do protocolo.

Distribuição de incentivos: Utilizado para recompensar colaboradores como operadores de nós, provedores de liquidez e outros participantes do ecossistema.

Incentivos de staking: No futuro, o staking de HAEDAL poderá ser implementado, oferecendo recompensas adicionais aos participantes.





O Haedal implementou um modelo de distribuição de tokens bem equilibrado para garantir a sustentabilidade de longo prazo do ecossistema:





Recompensas e incentivos da comunidade: 45%

Equipe e consultores: 20%

Fundo de desenvolvimento do ecossistema: 15%

Provisão de liquidez e recompensas de staking: 20%





Além disso, o Haedal emitiu o token haSUI, uma representação líquida dos tokens SUI em staking. O haSUI pode ser utilizado em diversos protocolos DeFi, aumentando significativamente a eficiência do capital dentro do ecossistema Sui.









O Haedal lançou um dos maiores e mais aguardados airdrops já realizados no ecossistema Sui até o momento.









Segue abaixo o grupo de destinatários do airdrop:





1) Membros e apoiadores ativos da comunidade: Inclui moderadores, embaixadores e criadores de conteúdo ativos.

2) Usuários ativos dos produtos e LSTs do Haedal: Usuários do haSUI, haWAL e haeVault, além daqueles que utilizaram os LSTs do Haedal em protocolos DeFi importantes na rede Sui.

3) Parceiros da comunidade: Membros e usuários de comunidades parceiras como Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus, entre outros.

4) Participantes iniciais das atividades pré-lançamento: Usuários que se engajaram ativamente nas campanhas e iniciativas do Haedal em suas fases iniciais.









Início: 29 de abril às 09:00 (UTC-3)

Portal para resgate: https://haedal.xyz/airdrop









Com sua arquitetura inovadora e desempenho robusto, o Protocolo Haedal se consolidou como uma das principais soluções de staking líquido dentro do ecossistema Sui. Para os usuários que desejam obter rendimentos estáveis sem abrir mão da liquidez dos ativos, enquanto participam de uma ampla variedade de atividades DeFi, o Haedal Protocol representa uma plataforma extremamente promissora e atrativa.





À medida que o protocolo continua crescendo, sua parceria com a MEXC - uma plataforma de negociação reconhecida globalmente - tem impulsionado fortemente seu desenvolvimento. A MEXC é confiável entre investidores de todo o mundo por suas baixas taxas de negociação, velocidade de execução ultrarrápida, ampla cobertura de ativos e liquidez profunda. Seu olhar atento para projetos emergentes e apoio consistente fazem dela uma plataforma ideal para o lançamento de inovações de alto potencial.





A MEXC listou oficialmente o token HAEDAL para negociações tanto no mercado Spot quanto em Futuros, permitindo que os usuários negociem o token com taxas ultrabaixas





Como comprar HAEDAL na MEXC





1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou visite o site oficial

2) Busque por "HAEDAL" na barra de pesquisa e selecione tanto o par de negociação Spot ou Futuros

3) Selecione o seu tipo de ordem, insira a quantidade e o parâmetros de preço e coloque sua ordem para concluir a negociação.



