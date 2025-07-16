GUNZ revoluciona o espaço de blockchain nos jogos com uma experiência do usuário aprimorada

GUNZ (GUN) é um ecossistema de blockchain Layer-1 desenvolvido pelo estúdio alemão Gunzilla Games, projetado para fornecer uma infraestrutura descentralizada para jogos AAA. Seu primeiro título, Off TGUNZ (GUN) é um ecossistema de blockchain Layer-1 desenvolvido pelo estúdio alemão Gunzilla Games, projetado para fornecer uma infraestrutura descentralizada para jogos AAA. Seu primeiro título, Off T
GUNZ (GUN) é um ecossistema de blockchain Layer-1 desenvolvido pelo estúdio alemão Gunzilla Games, projetado para fornecer uma infraestrutura descentralizada para jogos AAA. Seu primeiro título, Off The Grid (OTG), um battle royale com temática cyberpunk, já foi lançado em acesso antecipado para plataformas como PS5 e Xbox, representando um avanço significativo na introdução dos jogos em blockchain no mercado de consoles.

1. Background do projeto


O setor de jogos Web3 enfrenta atualmente dois desafios principais: a tecnologia blockchain ainda não se integrou totalmente às experiências de jogos AAA, e nos sistemas tradicionais de jogos Web2, os jogadores possuem apenas direitos de uso sobre os ativos do jogo, enquanto a natureza fechada das economias virtuais limita significativamente o engajamento da comunidade e a liquidez dos ativos.

Para resolver essas questões, o GUNZ combina desenvolvimento de jogos de alto nível com tecnologia blockchain para criar um ecossistema onde os jogadores realmente possuem seus ativos dentro do jogo e podem converter seu tempo de jogo em valor digital quantificável. Como uma plataforma criada por desenvolvedores de jogos para desenvolvedores de jogos, o GUNZ elimina a necessidade de estúdios investirem pesadamente em arquiteturas blockchain personalizadas. Em vez disso, oferece uma solução white-label e SDKs de fácil integração, permitindo que qualquer estúdio adote facilmente um modelo econômico voltado para a comunidade de forma simples e eficiente.

2. Principais recursos


Revolução na propriedade de ativos: No coração do GUNZ está um avanço na propriedade digital, onde os jogadores conquistam a verdadeira posse de seus ativos dentro do jogo. Todos os itens, skins e colecionáveis são registrados on-chain, permitindo que os usuários negociem livremente e tenham total controle sobre seus bens digitais. Isso contrasta fortemente com os jogos tradicionais, onde os jogadores apenas "alugam" itens do jogo sob termos restritivos.

Modelo econômico impulsionado pelos jogadores: O GUNZ introduz uma economia onde os jogadores ganham e acumulam ativos por meio da jogabilidade, que podem ser negociados ou alugados. Isso transforma o tempo de jogo em valor real. O modelo não apenas aumenta o engajamento dos jogadores, mas também fomenta um ecossistema próspero de jogadores profissionais, criando um ciclo virtuoso onde jogar gera valor tangível.

Segurança e transparência: Todas as transações são registradas on-chain, garantindo total transparência e rastreabilidade do histórico de propriedade e negociações. Isso reduz significativamente o risco de fraudes. Os jogadores podem verificar a escassez e autenticidade de seus ativos, assegurando transações justas e confiáveis.

Desempenho de nível AAA: Como uma blockchain desenvolvida especificamente para jogos, o GUNZ oferece alto desempenho e escalabilidade, suportando transações rápidas, seguras e de baixo custo. Durante a fase de testes de Off The Grid (OTG), o GUNZ conseguiu atender com sucesso mais de 900.000 usuários ativos diários e milhões de transações, comprovando sua capacidade de gerenciar economias de jogos em larga escala.

3. Tokenomics


3.1 Visão geral do Token


Nome do Token: GUN
Fornecimento total: 10,000,000,000 GUN
Fornecimento circulante inicial: 16.05% (645 million GUN)

3.2 Utilidade do Token


O token GUN desempenha um papel central duplo dentro do ecossistema GUNZ. Como moeda nativa, é necessário para todas as taxas de transação de gas e atua como a base operacional dos NFTs de validadores. Validadores de hardware recebem recompensas em GUN por validar transações e, com futuras atualizações, os NFTs de validadores poderão ganhar recompensas em vários jogos.

Dentro do jogo, o GUN é a moeda principal de Off The Grid. Os jogadores utilizam GUN para negociar itens em NFT, comprar equipamentos personalizados, pagar assinaturas mensais, passes de batalha e cobrir diversas despesas no jogo, como decodificação HEX e comissões de revenda. Conforme mais jogos forem integrados ao ecossistema GUNZ, a utilidade do GUN será ampliada por meio de um design modular para suportar diferentes mecânicas de jogo.

4. Como comprar GUN na MEXC


Ao contrário da maioria dos projetos GameFi, a Gunzilla Games adotou uma abordagem "jogo-primeiro" em vez de "token-primeiro" para a expansão do mercado. Off The Grid atrai jogadores tradicionais ao oferecer a propriedade dos ativos dentro do jogo, em vez de depender de tokenômicas complexas. Esse modelo pode atrair um público mais amplo de gamers tradicionais e abrir novas oportunidades de crescimento para jogos baseados em blockchain. Com a crescente adoção de hardware VR/AR e a demanda por experiências de jogos imersivas, o GUNZ, com seus gráficos AAA e propriedade descentralizada de ativos, pode servir como uma camada fundamental para levar os jogos em blockchain ao mainstream.

A MEXC rapidamente reconheceu essa tendência e continua a conquistar a confiança dos investidores globais com suas taxas baixas, negociações ultra-rápidas, ampla cobertura de ativos e alta liquidez. Seu forte apoio a projetos emergentes também a tornou uma plataforma de lançamento para inovações de alto potencial.

A MEXC é a primeira plataforma a listar negociações de Spot e Futuros para o GUN. Você pode negociar GUN na MEXC com taxas mínimas seguindo estas etapas:

1）Abra o aplicativo da MEXC e inicie a sessão ou visite o site oficial.
2）Na barra de busca, digite GUN e selecione o par de negociação e selecione o par de negociação Spot ou Futuros do GUN.
3）Selecione o seu tipo de ordem, insira o montante e o preço e confirme a negociação.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem recomenda a compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece este conteúdo apenas para fins informativos e não constitui qualquer tipo de aconselhamento financeiro. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. Todas as decisões de investimento feitas pelos usuários não têm relação com esta plataforma.


