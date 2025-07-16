Queda global das bolsas é desencadeada por tarifa recíproca - por quanto tempo o mercado cripto pode resistir?

Justamente quando os mercados começavam a recuperar a estabilidade após um turbulento primeiro trimestre, uma onda repentina de decisões políticas voltou a abalar os investidores globais. A assinatura da ordem executiva de Tarifas Recíprocas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, desencadeou uma violenta queda de três dias no mercado, eliminando mais de US$ 11 trilhões dos mercados acionários norte-americanos. O setor de criptomoedas, frequentemente visto como uma alternativa para investidores com maior tolerância ao risco, também foi atingido, entrando em uma reação em cadeia. Alguns atribuem a queda à polêmica “terapia de choque” econômica de Trump; outros veem o início de uma nova ordem econômica global.









Apenas uma semana após a assinatura da ordem executiva de Tarifas Recíprocas, os mercados globais registraram a pior queda dos últimos 50 anos. Durante uma entrevista no retorno a Washington, Trump minimizou o colapso, afirmando: “Às vezes, é preciso tomar remédio para resolver o problema.” A declaração causou pânico generalizado, e os Futuros do Nasdaq 100 despencaram mais de 6% em resposta.





O “remédio” a que ele se referia é a nova política comercial dos EUA: as Tarifas Recíprocas, que impõem tarifas equivalentes ou até mais altas sobre países que já aplicam tarifas elevadas a produtos americanos. Essa mudança representa uma ruptura com o tradicional modelo de comércio multilateral e livre. Embora o governo a defina como uma promoção de “comércio justo”, economistas alertam para possíveis disrupções severas nas cadeias de suprimento globais e abalos nos mercados de capitais internacionais.









Segundo o The Kobeissi Letter, os mercados acionários dos EUA perderam US$ 11,1 trilhões em valor ao longo de apenas 44 pregões, o que representa cerca de 38% do PIB dos EUA. Principais índices dos EUA caíram mais de 15% em apenas três dias, superando até os dias mais voláteis da crise da COVID-19 - configurando-se como uma das piores quedas da era moderna, superando a de 1987 (Segunda-feira Negra).





O colapso não ficou restrito aos EUA - os mercados globais despencaram juntos:





O índice Nikkei do Japão caiu mais de 2.500 pontos, acionando circuit breaker nos Futuros.

O KOSPI da Coreia do Sul recuou 4,39%, ativando mecanismo de pausa (sidecar).

O TAIEX de Taiwan abriu com quase 10% de queda, com ações da TSMC e Foxconn em queda livre.

Os índices europeus DAX (Alemanha), FTSE (Reino Unido) e Euro Stoxx 50 também desabaram.

Os Futuros do S&P 500 acionaram alerta de circuit breaker; se as perdas chegarem a 20%, os mercados serão suspensos por um dia.





Hedge funds, especialmente expostos aos mercados cripto e acionário, enfrentam agora uma crise de chamadas de margem comparável ao colapso do Lehman Brothers, elevando os temores de um colapso sistêmico.













Antes considerada um refúgio para investidores de perfil mais agressivo, a indústria cripto também foi duramente impactada pela tempestade financeira global:









O Índice de Medo e Ganância caiu para 23, entrando na zona de “Medo Extremo”, refletindo o sentimento sombrio nos mercados. Em 24 horas, 290 mil traders foram liquidados, totalizando US$ 893 milhões em liquidações - 85% delas de posições Long. O setor cripto, frequentemente visto como uma alternativa de alta volatilidade aos mercados tradicionais, não escapou da pressão, sem deixar saída nem mesmo para quem tem maior tolerância ao risco.

















As Tarifas Recíprocas dos EUA provocaram reações diversas ao redor do mundo:





Vietnã , Argentina e Israel já anunciaram o cancelamento de tarifas sobre produtos americanos.

A Índia sinaliza que pode avançar para tarifas zero sobre mercadorias dos EUA.

A China respondeu rapidamente com tarifa retaliatória de 34% sobre importações americanas.

A União Europeia deve votar tarifas de retaliação no dia 9 de abril.





O primeiro-ministro de Cingapura, Lawrence Wong, declarou: “A era da globalização baseada em regras e do livre comércio acabou. Estamos entrando em uma nova fase - mais arbitrária, protecionista e perigosa.”





A turbulência atual reflete não apenas uma oscilação temporária, mas uma mudança estrutural na ordem econômica global, moldada por protecionismo e tensões geopolíticas.









Apesar do pânico generalizado, alguns investidores enxergam oportunidades emergentes. Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, especulou: “Se o índice de volatilidade MOVE no mercado de títulos ultrapassar 140, o Fed pode ser forçado a reativar a impressora de dinheiro.”









O mercado de previsão da Kalshi mostra que a probabilidade de uma recessão nos EUA em 2025 está agora em 68%, o maior índice dos últimos meses. Até mesmo o JPMorgan expressou preocupação, recomendando que o Federal Reserve corte as taxas de juros antes da próxima reunião.





Apesar do cenário negativo, o trader renomado Eugene Ng vê este momento como uma oportunidade única de geração de riqueza, desde que se adote a estratégia certa. Ele aconselha que “Sobreviver é a chave.”. Já Vida, fundadora da Formula News, vê a situação atual como uma correção cíclica, e não um colapso como o de 2008. Ela prevê um ponto de inflexão no primeiro trimestre de 2026 e recomenda acumulação gradual de posições durante a baixa.









Quer você acredite nas teorias econômicas de Trump ou veja as tarifas como prenúncio de uma nova ordem global, uma coisa é certa: entramos em uma nova era de volatilidade e incerteza. Os movimentos de mercado de hoje já não podem ser compreendidos apenas com base nas experiências passadas. Investidores precisam se adaptar à nova realidade.





Neste ambiente incerto, compreender a gestão de riscos e manter a calma diante da volatilidade será fundamental. O capital precisa de um novo ponto de ancoragem, e aqueles que souberem navegar pela tempestade podem sair fortalecidos. À medida que o cenário financeiro muda, é vital contar com uma plataforma que ofereça as ferramentas certas para enfrentar esse novo cenário.





MEXC , uma das principais exchanges de ativos digitais do mundo, oferece não apenas listagens rápidas e liquidez profunda , mas também ferramentas abrangentes de gestão de risco. Seja você um trader experiente ou iniciante, a MEXC oferece os recursos para se manter preparado para o próximo ponto de virada.



