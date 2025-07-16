O hype inspirado em Ghibli chega ao mundo das criptomoedas: BNB Chain no oho do furacão

Inegavalmente, um dos assuntos que mais tem sido comentado nas redes sociais ultimamente é o Ghibli. Em diversas plataformas, uma onda de imagens no estilo meme, imitando a aparência característica viInegavalmente, um dos assuntos que mais tem sido comentado nas redes sociais ultimamente é o Ghibli. Em diversas plataformas, uma onda de imagens no estilo meme, imitando a aparência característica vi
Inegavalmente, um dos assuntos que mais tem sido comentado nas redes sociais ultimamente é o Ghibli. Em diversas plataformas, uma onda de imagens no estilo meme, imitando a aparência característica visual do Studio Ghibli, se espalhou rapidamente, trazendo nova vida e relevância para a estética adorada criada por Hayao Miyazaki. Esse renascimento não apenas reacendeu a apreciação pelo estilo de animação atemporal do Ghibli, mas também gerou um efeito cascata no mercado de criptomoedas.

1. O que é o Ghibli?


O estilo Ghibli se refere à marca registrada visual e emocional do renomado estúdio de animação japonês, Studio Ghibli. Conhecido por obras-primas como A Viagem de Chihiro e Meu Vizinho Totoro, o Ghibli conquistou reconhecimento mundial por suas narrativas tocantes e beleza artística. Essas obras permanecem clássicos inesquecíveis no coração dos fãs de todas as gerações.

2. A nova função do GPT-4o: O catalisador por trás da tendência Ghibli


Tudo começou com uma nova função do GPT-4o. Com os recursos de conversão de imagem para imagem agora disponíveis na interface do chat, os usuários podem enviar qualquer foto e gerar uma versão no estilo Ghibli com um simples comando - por exemplo, "Transforme isso em um desenho no estilo Ghibli". Essa ferramenta poderosa deu um novo impulso à visibilidade do estilo Ghibli.

De primeira, a atualização passou despercebida. Contudo, logo após, influenciadores das redes sociais começaram a postar seus retratos inspirados no Ghibli, fazendo a tendência ganhar força. Quando ninguém menos que o CEO da Tesla, Elon Musk, entrou na onda, compartilhando sua própria imagem no estilo Ghibli, a tendência explodiu.


3. A ascensão do token Ghibli: O fenômeno das memecoins virais


Impulsionada pelo hype nas redes sociais, a tendência Ghibli se espalhou rapidamente para o mundo das criptomoedas com o surgimento de memecoins inspiradas no Ghibli. Entre elas, a que mais se destacou é *URLS-GHIBLI_USDT*, um token lançado na blockchain Solana. Apoiado pelo hype dos KOLs e pelo impulso viral, o token disparou - subindo mais de 100 vezes em menos de um dia e atraindo uma avalanche de investidores.

Além da versão na Solana, um token Ghibli também surgiu na BNB Chain. Apesar de estarem em blockchains diferentes, ambos os tokens se beneficiaram da estética viral do Ghibli e da exposição na mídia. À medida que a febre Ghibli se intensificava, o volume de negociações na BNB Chain disparou, ajudando a tendência a se espalhar ainda mais.

O sucesso do Ghibli também inspirou a criação de pelo menos 20 outras memecoins com temática Ghibli, como Ghibli-CZ, Ghibli Elon e Ghiblification. Embora suas avaliações e desempenhos variem, todas surfaram na onda de hype do Ghibli para ganhar destaque.

4. O boom das memecoins na BNB Chain: De inícios simples a um ecossistema maduro


A cena das memecoins na BNB Chain experimentou um crescimento explosivo. De acordo com dados da Artemis, desde 25 de janeiro, o volume de negociações na BNB Chain tem seguido de perto o da Solana, com as duas blockchains alternando frequentemente a liderança.


Desde o CZ (Fundador da Binance, Changpeng Zhao) apoiar inicialmente pequenas e isoladas tendências de meme, como o "Happy Trading", até agora, com o uso de diversas ferramentas para influenciar o sentimento do mercado em DEXs, a BNB Chain claramente amadureceu no cenário das memecoins.

Em fevereiro, a equipe da BNB Chain lançou um vídeo promocional para o Four.meme, apresentando tokens de teste, que CZ compartilhou com um comentário de "Happy Trading". Embora CZ tenha minimizado a postagem, o FOMO (medo de ficar de fora) tomou conta. O volume de negociações em DEXs na BNB Chain triplicou rapidamente, apesar de apenas 10 tokens terem sido lançados naquela semana no Four.meme.

CZ então tuitou sobre sua curiosidade com memecoins focadas em animais de estimação. Após revelar seu cachorro de estimação "Broccoli", a comunidade correu para criar milhares de tokens "Broccoli". No entanto, sem um projeto oficial de CZ, a enxurrada de tokens com nomes semelhantes dispersou o interesse dos investidores e diluiu a atração - nenhum "líder" único surgiu.

O episódio "Broccoli" deixou uma coisa clara: as memecoins precisam de mais do que apenas hype - eles precisam de estrutura e direção estratégica. Em resposta, a BNB Chain começou a oferecer suporte de liquidez para os principais projetos de meme e lançou uma segunda rodada de liquidez. Em março, também iniciou os testes do hard fork de Pascal para abordar a extração maliciosa de MEV e outros problemas sistêmicos.

Esses esforços resultaram em frutos durante a tendência do meme Mubarak. CZ postou "Mubarak", dando início a uma nova onda de memes com temática do Oriente Médio. O volume de negociações do *URLS-MUBARAK_USDT* disparou, e desde então a BNB Chain passou a liderar o volume de negociações diárias entre as principais blockchains. O Four.meme também viu uma renovação de atividades.

Mais importante ainda, as tendências de memes não são mais impulsionadas exclusivamente por CZ. Os tokens de meme da BNB Chain estão ganhando autonomia, com novos estilos como o *URLS-BUBB_USDT* feito à mão em ascensão. Isso marca um novo capítulo: um ecossistema de memecoins mais maduro, diversificado e autossustentável na BNB Chain.

5. Exchange MEXC: A plataforma ideal para investidores


A MEXC lançou recentemente a DEX+, o primeiro produto híbrido do mercado que combina recursos de CEX e DEX. Ela permite negociações on-chain e off-chain de forma fluida, tudo em uma única plataforma, e atualmente suporta tanto Solana quanto BNB Chain, com mais ecossistemas a caminho.

A DEX+ dá aos investidores uma vantagem em projetos emergentes, reduzindo tanto os custos de transação quanto de tempo. O mecanismo de listagem rápida da MEXC garante acesso antecipado a tokens em alta, enquanto seu sistema otimizado oferece taxas baixas e alta liquidez, criando uma experiência de negociação mais fluída e acessível.

Em resumo, a MEXC se destaca por sua inovação e abordagem focada no investidor. Seja para investir em tokens de meme no estilo Ghibli ou em outros projetos de criptomoedas promissores, a MEXC oferece uma plataforma confiável, eficiente e fácil de usar.

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste material não constituem aconselhamento em investimentos, tributação, questões jurídicas, financeiras, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço relacionado, nem representam uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC disponibiliza essas informações apenas para fins de referência e não fornece orientação em investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.




