Começando com a Elympics - Construindo uma nova era do entretenimento









1) Elympics é uma infraestrutura de entretenimento que conecta marcas e propriedades intelectuais (IPs) a mini games Play2Win distribuídos por superapps e plataformas sociais.

2) O SDK da Elympics permite que desenvolvedores criem jogos baseados em habilidade, incorporando recursos essenciais de e-sports, como sincronização em tempo real, matchmaking baseado em habilidade, gerenciamento de lobbies, hospedagem de servidores e escalabilidade automática, tudo isso sem exigir experiência prévia com blockchain.

3) Os jogadores podem ganhar recompensas em tokens ao vencer partidas, viabilizando uma mecânica real de Play2Win em um ecossistema que abrange diferentes formatos, como partidas gratuitas, desafios pagos e torneios oficiais.

4) Os tokenomics foram projetados para equilibrar os interesses de jogadores e desenvolvedores, criando um ecossistema sustentável por meio de taxas de entrada, mecanismos de distribuição de tokens e compartilhamento de receita com desenvolvedores.

5) A Elympics busca construir a maior rede Web3 do mundo voltada para infraestrutura de entretenimento multiplataforma, com planos futuros de introduzir o agentic gaming, uma rede descentralizada de hospedagem de jogos com nós, jogos, launchpad e muito mais.













SDK e uma camada de infraestrutura que permite aos desenvolvedores criar mini games baseados em blockchain e baseados em habilidade. No entanto, suas ambições vão muito além de ferramentas para desenvolvimento de jogos. A Elympics busca se tornar uma camada fundamental do entretenimento, conectando propriedades intelectuais (IPs) e marcas de consumo ao mundo on-chain, sem a necessidade de lançar tokens, gerenciar carteiras ou lidar com a experiência de usuário tradicional do blockchain, que muitos ainda consideram complicada.





A infraestrutura é projetada para oferecer suporte a:

Integração fluida de IPs e marcas ao universo Web3

Jogos PvP baseados em habilidade , que recompensam desempenho real

Distribuição multiplataforma via Telegram, Coinbase Wallet e, em breve, outros aplicativos sociais

Premiações em tokens, com liquidação diretamente na blockchain













À medida que o fandom digital se torna uma força dominante na era do engajamento social com o consumidor, IPs de entretenimento estão ativamente explorando maneiras de ingressar no Web3. A Elympics oferece a essas marcas um meio de integrar-se aos jogos baseados em blockchain sem a necessidade de emitir tokens ou contar com expertise técnica avançada.





Projetos conhecidos como Pudgy Penguins já estão experimentando esse modelo, conectando audiências por meio de jogos casuais e baseados em habilidade, ambientados em espaços sociais que vão além do Web3.





Para as marcas, isso abre novas possibilidades de monetização, como torneios personalizados, eventos de mini games com tempo limitado e rankings comunitários — tudo isso preservando a integridade da marca e da propriedade intelectual.













Um dos grandes diferenciais da Elympics é seu modelo exclusivo Play2Win. Diferente dos jogos play-to-earn, que frequentemente enfrentam problemas como emissão insustentável de tokens, abuso por bots e outras falhas, o Play2Win foca na competitividade justa e em uma economia sustentável.





Veja como funciona:

Os jogadores pagam uma taxa de entrada em ELP (token nativo da Elympics) para participar de uma partida

Os vencedores recebem prêmios de um fundo coletivo

Uma parte de cada taxa é distribuída entre desenvolvedores, organizadores de torneios, protocolos e outras partes envolvidas













Apple PayouGoogle Pay. Para os jogadores, uma das inovações principais é a abstração da carteira. A Elympics reduz a barreira de entrada permitindo que os usuários entrem nos jogos usando contas sociais em plataformas que já utilizam, como o Telegram , e participem do ecossistema com métodos familiares comoou





Após entrarem no jogo, os prêmios podem ser resgatados em moeda fiduciária ou stablecoins, simplificando a jornada do usuário, enquanto a camada de transações permanece na blockchain. Essa experiência de onboarding sem atrito é essencial para alcançar um público mais amplo de jogadores casuais e mobile, tornando-se o novo núcleo do ecossistema de entretenimento.









Módulo Descrição Gameplay SDK O módulo central mais utilizado durante o desenvolvimento. Um framework e kit de ferramentas nativo do Unity, projetado para ajudar você a criar jogos competitivos e seguros com o mínimo de esforço. Sistema de Lobby e partidas Gerencia os menus dos jogadores e oferece suporte tanto para matchmaking social quanto automatizado. O sistema aprende as regras do seu jogo e usa machine learning para oferecer experiências de partida mais envolventes. Autenticação do SDK PlayPad Fornece uma verificação de identidade simples e segura para jogadores. Seja em navegador, Telegram ou aplicativo independente, abstrai o processo de autenticação para que você possa focar no desenvolvimento do jogo. Hospedagem e implementação em Nuvem Solução global de hospedagem totalmente gerenciada, sem necessidade de manutenção. Inclui hospedagem de builds, servidores de partidas sob demanda e ambientes escaláveis para jogadores do mundo todo. Recursos de monetização Web3 Permite recompensas e monetização por meio de contratos inteligentes competitivos baseados em EVM e TON. Use modelos prontos ou integre contratos personalizados para ativar rapidamente competições on-chain. Integração com bot do Telegram Implemente seu jogo diretamente no Telegram e gere um bot personalizado para aumentar a retenção, a visibilidade e o engajamento dentro da sua comunidade no Telegram. Acesso à API externa Utilize Webhooks simples para implementar funcionalidades personalizadas no back-end, como sistemas de progressão de jogador, sincronização de resultados de partidas e mais. Sistema dinâmico de classificações Garante uma competição justa mesmo em modos de jogo assíncronos. Baseado na arquitetura de servidor autoritativa da Elympics, oferece resultados seguros e confiáveis. Sistema de pontos de honra Incentiva a participação e retenção com um sistema de pontos e honra voltado tanto para jogadores quanto para desenvolvedores, promovendo um ecossistema competitivo e saudável. PlayPad Interface de front-end conectada ao seu jogo, responsável por gerenciar a autenticação dos usuários e a participação em torneios. É ativada automaticamente ao implantar na Elympics Cloud. Painel do jogador Jogadores podem explorar todos os jogos do ecossistema Elympics (incluindo o seu), gerenciar identidades e configurar suas preferências de conta. Console do Desenvolvedor Configure os parâmetros do seu jogo, escolha clusters de servidores e defina a lógica de matchmaking para preparar o lançamento. Ferramenta de linha de comando (CLI) Para quem prefere ambientes de terminal ou precisa automatizar tarefas de implantação e gerenciamento, uma ferramenta CLI dedicada está disponível.









A Elympics une blockchain e jogos competitivos multiplayer ao combinar resultados de partidas on-chain com distribuição de recompensas baseada em vitórias, criando uma economia segura fundamentada em blockchain.





Resultados on-chain significam que cada partida oficial tem seu resultado registrado na blockchain, criando um ambiente onde:

Os jogadores não podem falsificar seus históricos de desempenho

Todos os resultados das partidas são públicos e verificáveis

A arbitragem comunitária e as auditorias descentralizadas se tornam possíveis





Além disso, a Elympics adota um modelo de jogo de soma zero. Em uma partida entre dois jogadores, o vencedor recebe uma recompensa, enquanto o perdedor paga uma certa quantidade de tokens como "taxa de entrada" ou "aposta". É como um duelo justo de esportes eletrônicos, no qual o vencedor conquista não apenas prestígio, mas ganhos reais. Os jogadores também podem participar de partidas gratuitas, nas quais vitórias consistentes geram pontos de ranking que levam a recompensas na tabela de classificação, e a uma escalada contínua rumo ao topo.









Todas as interações dentro do ecossistema Elympics giram em torno do ELP, o token utilitário nativo do ecossistema. O ELP exerce múltiplas funções, tais como:





1) Alimenta o ciclo de valor entre todos os participantes do ecossistema, capturando valor de todas as interações no protocolo.

2) O acesso aos recursos principais da Elympics Network é controlado por token com ELP para participantes-chave: desenvolvedores de jogos e operadores de nós.

3) Stakers de ELP têm acesso exclusivo a campanhas de recompensas. Quanto mais tokens forem apostados e quanto maior o tempo de bloqueio, mais oportunidades os stakers terão.

4) Uma parte das taxas do protocolo é usada para recompras de ELP, apoiando o valor a longo prazo.

5) A Elympics permite que jogadores bloqueiem ELP, garantindo entrada instantânea em partidas sem precisar aguardar confirmações de transações.

6) Jogadores podem acessar recursos premium (como Solicitações de revisão) ao queimar tokens ELP.

7) Jogos precisam bloquear ELP para alugar a segurança da rede e garantir a operabilidade do jogo.





Dessa forma, em vez de ser apenas uma ferramenta de especulação, o ELP é integrado diretamente à mecânica de jogo, com seu valor ancorado na atividade e no uso do ecossistema.













Fornecimento total: 3,500,000,000 ELP

Fornecimento circulante no TGE: 24.60%

Liberação total dos tokens: Alcança o fornecimento total em 30 meses

Categoria de alocação Porcentual Descrição Principais contribuidores 14% Reservado para os principais desenvolvedores e idealizadores responsáveis pelo desenvolvimento, crescimento e sucesso a longo prazo do protocolo Elympics. Apoiadores iniciais 11% Alocado para parceiros e investidores de confiança que forneceram financiamento e suporte cruciais nos estágios iniciais do projeto. Rodada estratégica 12% Destinado a parceiros estratégicos e investidores alinhados com a visão de longo prazo e os objetivos do ecossistema Elympics. Venda comunitária e airdrop 4.5% Usado para recompensar os primeiros participantes da comunidade e apoiar a distribuição inicial de tokens na rede. IDO 1.5% Reservado para os participantes da pré-venda de tokens antes do TGE, realizada em uma launchpad dedicada. Liquidez 10% Garante negociações ativas, reduz o slippage e apoia listagens e profundidade de mercado em grandes exchanges. Crescimento do ecossistema e rede 28% Dedicado à expansão do ecossistema por meio de incentivos a desenvolvedores, campanhas de marketing, programas de recompensa a usuários e divulgação geral do protocolo. Reserva 19% Reservado para oportunidades estratégicas futuras, desenvolvimento de produto, inovação tecnológica e sustentabilidade de longo prazo do protocolo.













Categoria de alocação Carência (Meses) Período de vesting (Meses) Desbloqueio no TGE (%) Participação na alocação (%) Principais contribuidores 6 24 0% 14% Apoiadores iniciais 4 12 20% 11% Rodada estratégica 3 6 20% 12% Venda comunitária e airdrop 0 3 30% 4.5% IDO 0 3 40% 1.5% Liquidez 0 30 5% 28% Crescimento do ecossistema e rede 0 0 100% 10% Reserva 0 24 35% 19%

















Casos de uso Descrição Acesso ao jogo Desenvolvedores precisam bloquear uma certa quantidade de ELP para acessar a infraestrutura da Elympics e monetizar seus jogos. Operação de nós Operadores de nós devem fazer staking de ELP para hospedar e validar partidas, podendo receber recompensas em troca. Verificação de modo de jogo ELP pode ser usado para verificar resultados de partidas por meio de oráculos ou para iniciar revisões de replay. Algumas dessas ações podem envolver queima de tokens Recursos premium Bloquear ELP libera recursos privilegiados, como matchmaking mais rápido, prêmios maiores e melhorias na reputação, o que influencia a prioridade em partidas. Staking e Airdrops Usuários podem fazer staking de ELP em cofres para participar de airdrops de tokens lançados por jogos, pelo protocolo ou por parceiros do ecossistema. Recompra com receita A tesouraria do protocolo usará a receita da plataforma para recomprar ELP no mercado, ajudando a estabilizar o valor do token. Governança Detentores de ELP podem votar em melhorias do protocolo, propostas da comunidade e alocação de fundos do ecossistema. Acesso a dados restritos por token

O acesso a dados de partidas em tempo real (como para ferramentas de IA, plataformas de streaming ou serviços de terceiros) exige a posse ou uso de ELP.













Dentro do ecossistema da Elympics, o pilar central do desenvolvimento é o SDK da Elympics. Ele oferece aos desenvolvedores um conjunto completo e fácil de usar de ferramentas para integrar rapidamente recursos multiplayer aos seus jogos, sem a necessidade de construir do zero uma infraestrutura de backend complexa.





Com matchmaking em tempo real integrado, mecanismos anti-trapaça e suporte escalável em servidores na nuvem, o SDK da Elympics permite que os desenvolvedores foquem no design da jogabilidade, em vez de se preocupar com a lógica multiplayer, segurança ou implantação de servidores. Isso acelera significativamente o desenvolvimento e facilita muito o lançamento dos jogos em um prazo bem menor.





Seja implantando no TON, Base ou outras blockchains, o SDK torna o desenvolvimento de jogos com integração blockchain muito mais simples, permitindo que os desenvolvedores se concentrem totalmente na criação do próximo sucesso viral, enquanto a Elympics gerencia o backend complexo. Além disso, o SDK da Elympics oferece várias vantagens que tornam o processo ainda mais fácil:





Plug-and-play : Com infraestrutura multiplayer robusta, sistemas de distribuição de recompensas e componentes de UI plug-and-play, os desenvolvedores podem reduzir drasticamente o tempo de lançamento de jogos sociais PvP.

Sem necessidade de experiência em blockchain : Mesmo desenvolvedores sem conhecimento prévio em blockchain podem criar jogos e integrar sistemas de recompensas com facilidade, usando os módulos do SDK.

Implantação automatizada na nuvem : Não é necessário configurar servidores manualmente. Os jogos são automaticamente distribuídos por nós globais, garantindo uma experiência online fluida para jogadores do mundo inteiro.

Segurança abrangente: Os desenvolvedores têm acesso a um conjunto completo de ferramentas de segurança, como sistemas anti-trapaça, matchmaking justo baseado em IA e resultados de partidas verificáveis on-chain, garantindo um ambiente competitivo justo e confiável.





Com todos esses recursos, o SDK da Elympics não apenas reduz a barreira de entrada para o desenvolvimento de jogos Web3, como também oferece um ambiente seguro, eficiente e escalável para criar, experimentar e transformar ideias em jogos virais.









A Elympics está construindo a infraestrutura de entretenimento para a próxima era da adoção blockchain, viabilizando mini-jogos competitivos com base em habilidades dentro de superapps, carteiras digitais e plataformas sociais.





Em vez de focar apenas em descentralização ou infraestrutura de jogos competitivos, a Elympics busca se tornar a camada onde IPs, desenvolvedores e jogadores se encontram para participar de formas competitivas de entretenimento. Por meio do seu SDK, os desenvolvedores podem integrar sistemas de recompensas, matchmaking multiplayer, medidas anti-trapaça e um conjunto completo de soluções de segurança, tudo isso sem necessidade de experiência prévia em blockchain ou complexidade de backend.





O ecossistema é compatível com redes importantes (TON e Base já integradas, com mais blockchains a caminho) e permite a distribuição por aplicativos como o Telegram e, em breve, pela Coinbase Wallet, facilitando o acesso de usuários comuns a jogos baseados em blockchain.





Com o crescimento do interesse por parte de IPs e parceiros, a Elympics está redefinindo a forma como os jogos Web3 ganham escala, integrando-os diretamente ao fluxo do entretenimento digital e transformando cada jogo em uma experiência compartilhável e on-chain.









