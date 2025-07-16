Do hype ao consenso: as memecoins estão desencadeando uma batalha de tráfego entre blockchains e exchanges?

Desde os primeiros dias das “enquetes de sentimento sobre Dogecoin” até à atual “transformação cultural on-chain”, as memecoins evoluíram muito além de simples piadas ou ferramentas de arbitragem de curto prazo. Desde o final de 2024, impulsionados pelo crescimento explosivo do ecossistema Solana, pela recuperação da liquidez cripto e por uma mudança geracional entre os utilizadores de cripto, a narrativa em torno dos memecoins mudou de forma constante - de zombaria divertida para expressão cultural, do absurdo para a identidade subcultural. Hoje, as memecoins estão se tornando o campo de batalha central de uma nova onda de competição por tráfego, influenciando profundamente a vitalidade dos ecossistemas blockchain e remodelando as estratégias operacionais das exchanges.









O sucesso inicial dos memecoins baseou-se largamente em imagens leves e humorísticas, mecanismos virais de propagação e surtos repentinos de sentimento impulsionado pela comunidade. Dogecoin Shiba Inu em 2021 são exemplos clássicos de projetos que viralizaram rapidamente graças às suas baixas barreiras de entrada, comunidades fortes e posturas anti-elitistas. Contudo, à medida que o mercado amadureceu, os utilizadores passaram a exigir mais do que mera especulação baseada na “teoria do maior tolo”.





Ao entrar no ciclo de 2024–2025, os projetos de memecoins começaram a construir ativamente estruturas narrativas. Por exemplo, o PHIL estabeleceu seu estilo único com o lema: “Contar as piadas mais engraçadas ao menor custo.” Enquanto isso, o RFC (Retard Finder Coin) conseguiu mobilizar grupos subculturais com uma estética baseada na “anti-autoridade e anti-profissionalismo.” O núcleo das memecoins está mudando de simples piadas para identificação cultural, de imagens estáticas para ressonância emocional e de humor para simbolismo. Em outras palavras, as memecoins evoluíram para símbolos de expressão cultural on-chain, servindo como meio para a Geração Z afirmar atitudes e identidades no espaço Web3.









A explosão cultural dos memecoins desencadeou uma nova ronda de competição entre blockchains para captar tráfego de utilizadores.





GHIBLI e Solana emergiu claramente como a grande vencedora desta onda. Com taxas de gas ultra-baixas e elevado desempenho de TPS, a Solana é naturalmente adequada para ecossistemas de negociação de memes de ciclo curto e alta frequência. Projetos como WIF NAP registaram crescimento explosivo, posicionando a Solana como o “motor de memes on-chain”.





Face à dominância da Solana nos “ativos culturais”, outras blockchains estão rapidamente a adaptar-se:





A Base aproveita o tráfego de utilizadores da Coinbase para conectar tokens de projetos de memes ao público mainstream.

A Blast atrai utilizadores especulativos através de mecanismos de reembolso e estratégias de propagação nativas no X (antigo Twitter).

Sui, ZkSync e Linea estão competindo para incubar tokens nativos de projetos de memes, tentando replicar a fórmula da Solana e impulsionar o engajamento comunitário. Blockchains públicas emergentes comoestão competindo para incubar tokens nativos de projetos de memes, tentando replicar a fórmula da Solana e impulsionar o engajamento comunitário.





No centro desta competição está uma mudança no cenário blockchain: da mera batalha por desempenho de infraestrutura para a disputa por cultura e emoção. E as memecoins estão se tornando a ponte que liga a tecnologia blockchain à perceção e envolvimento dos utilizadores.









A ascensão explosiva dos memecoins também está obrigando as exchanges de cripto a redefinirem os seus papéis. Tradicionalmente, as exchanges atuavam principalmente como facilitadoras de correspondência de ordens e fornecimento de liquidez. No entanto, com as memecoins - ativos impulsionados largamente pela emoção e pela comunidade - fatores como velocidade, relevância narrativa e engajamento cultural tornaram-se elementos-chave de competitividade. Plataformas importantes como Binance, OKX e MEXC listaram uma variedade de memecoins em alta, ajudando a trazer esses tokens para o centro das atenções e a atrair grandes números de traders potenciais. A MEXC foi além, apoiando o crescimento dos projetos ao lançar eventos de depósito e negociação que recompensam os utilizadores com airdrops de tokens populares de memes.





Durante esta onda contínua de memecoins, a MEXC demonstrou fortes capacidades de lançamento e consolidou a reputação de plataforma de referência para a descoberta de tokens de “cão dourado” de alto potencial. Com um olhar atento para identificar ativos emergentes e de ruptura logo cedo, a MEXC tornou-se num verdadeiro launchpad e centro de promoção para projetos de memecoins. Desde abril, a MEXC introduziu vários tokens em primeira listagem como MOONKIN PWEASE , oferecendo aos utilizadores acesso antecipado a oportunidades de investimento promissoras. Comparada a outras exchanges, a MEXC oferece uma das seleções mais amplas de memecoins, atraindo uma vasta comunidade de investidores em fase inicial.





O suporte das exchanges de topo injetou maior liquidez e vitalidade no mercado de memecoins. Com a credibilidade das suas marcas e quadros de compliance, as principais plataformas aumentaram significativamente a confiança dos investidores nos memecoins, atraindo uma participação crescente tanto de investidores de retalho quanto institucionais. Ao aproveitar os seus vastos canais de tráfego e bases globais de utilizadores, as exchanges permitem que projetos de memecoins viralizem rapidamente, impulsionando o crescimento comunitário e conduzindo todo o ecossistema para uma maior maturidade e sustentabilidade.









As tendências atuais indicam que os memecoins estão evoluindo para incubadoras da próxima geração de marcas nativas do Web3. Deixando de ser apenas ativos especulativos de curta duração, as memecoins têm o potencial de transformar-se em:





IPs culturais multiplataforma (por exemplo, integração com RWAs ou extensões gamificadas)

Marcas comunitárias baseadas em DAO (como visto com projetos como RFC e PHIL)

Motores de tráfego para Layer 1s e exchanges, atuando como catalisadores emocionais para o crescimento de ecossistemas on-chain





Esta evolução significa que projetos de memecoins bem-sucedidos no futuro precisarão possuir a capacidade de construir narrativas emocionais envolventes, estabelecer modelos de comportamento on-chain coerentes e manter uma expressão consistente através de cadeias e plataformas. Exchanges e blockchains que demonstrarem verdadeira capacidade de curadoria cultural conquistarão uma influência sem precedentes nesta redefinição da cultura Web3 impulsionada pelos memecoins.









Os memecoins deixaram de ser apenas sobre especulação ou piadas, eles tornaram-se tokens culturais, expressando consenso emocional e identidade comunitária on-chain. Cada vez mais investidores vêem hoje os memecoins como uma classe emergente de ativos baseada em narrativa e sustentada por comunidades, com verdadeiro potencial de mercado.





No atual cenário Web3, as memecoins são uma ferramenta-chave para capturar a atenção e a lealdade dos utilizadores. À medida que evoluem de “piadas” para símbolos culturais, as blockchains e exchanges estão a transformar-se em plataformas de construção de marcas e de storytelling cultural, não apenas fornecedores de infraestrutura. A corrida pelo tráfego já começou. E os verdadeiros vencedores serão aqueles construtores que compreenderem os utilizadores, moldarem narrativas e fomentarem a ligação emocional através dos seus ecossistemas.



