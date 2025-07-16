Do Grayscale ao ETF Spot de Bitcoin: O impacto do investimento institucional na volatilidade do mercado

O mercado de criptomoedas é caracterizado por flutuações cíclicas, com cada ciclo de alta e baixa sendo influenciado por uma complexa interação de fatores. Nos últimos anos, testemunhamos várias fases de euforia seguidas por correções profundas, durante as quais a maioria dos investidores passou por grandes oscilações. Agora, ao entrarmos no ciclo de 2024–2025, o mercado cripto mais uma vez entra em uma nova fase. Em comparação com ciclos anteriores, este apresenta mudanças notáveis, especialmente em relação aos participantes e à dinâmica do mercado. A entrada de capital institucional tornou-se uma das principais forças impulsionadoras das tendências do mercado, redefinindo a forma como o setor opera. Essa mudança não afeta apenas o desempenho do Bitcoin, mas também tem um impacto profundo em todo o ecossistema cripto.









A mudança mais notável neste ciclo é a participação do capital institucional. No passado, o mercado cripto era impulsionado principalmente por investidores individuais, mas, neste ciclo, os investidores institucionais estão desempenhando um papel cada vez mais crucial:









Nos últimos anos, a participação institucional tornou-se um indicador fundamental da maturação do mercado cripto. Em 2017, apesar do mercado em alta impulsionado pela euforia, os investidores institucionais estavam amplamente ausentes. No entanto, à medida que o mercado amadureceu e os reguladores estabeleceram diretrizes mais claras, por volta de 2020, o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) surgiu como uma das principais portas de entrada para instituições se exporem aos ativos cripto. Ao permitir que investidores detivessem Bitcoin indiretamente, o GBTC tornou-se a escolha preferida de muitas instituições na época. No entanto, problemas estruturais — especialmente a negociação com desconto — fizeram com que os investidores frequentemente enfrentassem custos superiores ao preço real de mercado do Bitcoin, reduzindo sua atratividade no longo prazo.





À medida que o cenário regulatório se tornou mais definido, a introdução dos ETFs Spot de Bitcoin marcou um novo marco para a entrada institucional no mercado. Em 2023, os ETFs Spot de Bitcoin foram oficialmente lançados, oferecendo às instituições um veículo de investimento mais conveniente e transparente. Esses ETFs não apenas permitem que os investidores detenham Bitcoin diretamente, mas também simplificam os processos de custódia e negociação, facilitando o fluxo de capital para o mercado de forma mais eficiente. Os ETFs Spot de Bitcoin possibilitaram a participação de instituições financeiras tradicionais — como fundos de pensão, hedge funds e family offices — no mercado de Bitcoin em maior escala e de maneira regulamentada. Em comparação com os produtos tradicionais de trust, os ETFs Spot de Bitcoin oferecem maior liquidez e transparência, atraindo mais capital institucional e impulsionando significativamente a atividade do mercado. Isso, por sua vez, acelerou a institucionalização e a maturação do mercado de Bitcoin.









À medida que os ETFs Spot de Bitcoin se tornam o principal canal de investimento para instituições, grandes players têm aumentado agressivamente suas reservas de Bitcoin, acelerando ainda mais a institucionalização do mercado. De acordo com a plataforma de rastreamento de dados cripto CoinGecko, a Strategy (anteriormente MicroStrategy) atualmente detém 444.262 BTC, sendo o maior detentor institucional de Bitcoin, representando mais de 2% do suprimento total da criptomoeda. O valor de mercado de seus holdings é de aproximadamente $35,4 bilhões, com um custo total de compra em torno de $27,7 bilhões, resultando em um preço médio de aquisição de $62.350 por Bitcoin. Atrás da Strategy estão a empresa de mineração de Bitcoin Marathon Digital Holdings e a firma de serviços financeiros em ativos digitais Galaxy Digital Holdings, com 26.842 BTC e 15.449 BTC, respectivamente — um montante muito inferior às enormes reservas da Strategy.









A Strategy, anteriormente uma empresa de inteligência de negócios dos EUA, transformou-se nos últimos anos na maior investidora pública de Bitcoin. Desde 2020, a empresa tem convertido parte de seu fluxo de caixa em reservas de Bitcoin, aumentando significativamente sua influência no mercado cripto e impulsionando a adoção da criptomoeda. As fontes de financiamento da Strategy incluem seu próprio fluxo de caixa e captação de recursos via dívida. No entanto, essa estratégia envolve riscos diante das flutuações de preço do Bitcoin, especialmente em períodos de queda, quando a pressão entre os custos da dívida e as reservas de Bitcoin se intensifica.





De acordo com relatórios de 10 de março, devido à contínua queda do Bitcoin, as reservas da Strategy acumularam uma perda não realizada de $903 milhões. A desvalorização do Bitcoin também afetou o desempenho financeiro da empresa. Segundo as normas contábeis, quando o preço do Bitcoin cai, as empresas devem registrar perdas por impairment. No quarto trimestre de 2022, a Strategy reportou uma perda por impairment de $197 milhões por esse motivo. Além disso, a queda no preço do Bitcoin impactou o desempenho de suas ações — em 10 de março, o preço das ações caiu cerca de 17%, para $239,27, uma queda significativa em relação à máxima histórica de $473,83 registrada em novembro do ano anterior. Por outro lado, quando os preços do Bitcoin sobem, os ganhos da empresa não são refletidos imediatamente em seus resultados financeiros. No longo prazo, caso o mercado entre em uma fase de baixa, a Strategy enfrentará uma pressão substancial de financiamento. Apesar desses desafios, a Strategy continua comprometida com a manutenção de suas reservas de Bitcoin e consolidou sua posição como uma "baleia" do mercado. Em 10 de março, a empresa anunciou planos de levantar $21 bilhões por meio de uma nova emissão de ações para sustentar suas operações e adquirir mais Bitcoin.





O mercado tem opiniões divergentes sobre os investimentos da Strategy em Bitcoin. Alguns elogiam sua aposta ousada em ativos digitais, enquanto outros consideram a abordagem excessivamente agressiva. Ainda assim, analistas da Bloomberg mantêm uma visão otimista, classificando a empresa como "Compra" e ajustando para cima o preço-alvo em relação à máxima do ano passado. Enquanto isso, Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers, destacou que a negociação de criptomoedas é altamente influenciada pelos riscos gerais do mercado. Isso significa que a Strategy, por ser uma empresa alavancada em Bitcoin, continuará enfrentando desafios significativos.









Em comparação com um mercado dominado por investidores individuais, o capital institucional tende a ser mais racional e estável, ajudando a mitigar a volatilidade de curto prazo. No entanto, a liquidez dos ETFs Spot de Bitcoin tornou o mercado mais sensível, especialmente quando ocorrem grandes influxos ou saídas de capital, intensificando as flutuações do mercado.





Por exemplo, no último mês, alguns investidores institucionais realizaram operações de arbitragem e retiraram fundos dos ETFs Spot de Bitcoin, provocando uma correção acentuada nos preços do Bitcoin a curto prazo. Fundos hedge e traders de alta frequência utilizam ETFs para operações de capital, desencadeando flutuações no mercado em um curto período. Além disso, em momentos de queda do mercado, alguns investidores institucionais optam por realizar lucros ("profit-taking"), retirando fundos do mercado e intensificando ainda mais a pressão de baixa. O impacto das saídas de capital se torna especialmente evidente quando o preço do Bitcoin cai abaixo de $80.000, reduzindo a liquidez do mercado e amplificando as correções de preço.





Dados históricos indicam que os preços do Bitcoin e os fluxos de capital dos ETFs costumam apresentar uma correlação negativa. Entre novembro e dezembro de 2024, após a vitória de Donald Trump nas eleições, a demanda aparente por Bitcoin aumentou para 279.000 BTC. No entanto, até 26 de fevereiro de 2025, esse número havia caído para 10.000 BTC. No dia 27 de fevereiro, pela primeira vez desde setembro de 2024, esse indicador ficou negativo, atingindo -93.700 BTC. Se essa tendência persistir, os preços do Bitcoin poderão sofrer novas quedas. Um padrão semelhante ocorreu em julho de 2023, quando a demanda aparente de mercado pelo Bitcoin se tornou negativa, seguida por uma queda acentuada de 30%, levando o preço para $40.600 até 5 de agosto.





Source: CryptoQuant





O analista de criptomoedas Adam Back destacou que, historicamente, houve 14 casos de grandes fluxos de entrada ou saída de capital, mas apenas uma vez o preço do Bitcoin se alinhou à direção do fluxo de capital. Essa ocorrência rara aconteceu em 7 de novembro de 2024, quando Donald Trump venceu as eleições, levando a um aumento no preço do Bitcoin e a um grande influxo de capital. Ele explicou: "Geralmente, as pessoas veem um grande número vermelho e entram em pânico, vendendo seus ativos, ou o contrário, o que acaba impulsionando o mercado na direção oposta." Além disso, ele acredita que, devido a outros fatores interligados, "algum rali de alívio" pode ocorrer em breve.





Os fluxos de entrada/saída de capital nos ETFs Spot de Bitcoin têm correlação negativa com o preço. Fonte: X.com





Neste ciclo, um padrão semelhante parece ter emergido. Desde o final de fevereiro, o preço do Bitcoin caiu, e a saída de capital dos ETFs Spot de Bitcoin ultrapassou $1,5 bilhão. Enquanto isso, dados da empresa de inteligência de mercado CryptoQuant mostram que a demanda aparente por Bitcoin permanece fraca, sugerindo uma redução no apetite por risco entre investidores em potencial. Entre 24 e 27 de fevereiro, o Bitcoin sofreu uma queda significativa de 12,48%. Segundo dados da SoSoValue, durante esse período, o mercado de ETFs Spot de Bitcoin registrou uma saída de $2,4 bilhões. Notavelmente, em 25 de fevereiro, o Bitcoin estabeleceu um novo recorde para a maior saída de fundos de ETF desde seu lançamento, totalizando impressionantes $1,13 bilhão. No geral, em fevereiro, o mercado de ETFs Spot de Bitcoin registrou uma saída total de $3,4 bilhões. Esse grande fluxo de saída impactou diretamente o mercado, resultando em uma forte queda no preço do Bitcoin.





Fluxo de capital do ETF Spot de Bitcoin em fevereiro. Fonte: SoSoValue.









Analisando os dados de mercado do último mês, fica evidente que os investimentos institucionais se tornaram um fator-chave na intensificação da volatilidade do mercado. As retiradas em larga escala por fundos hedge e instituições de trading de alta frequência reduziram significativamente a liquidez do mercado de Bitcoin, aumentando assim a pressão de baixa. Devido à alta liquidez dos ETFs Spot de Bitcoin, o mercado se torna suscetível a interrupções causadas por atividades de arbitragem. Quando os fundos institucionais se retiram, o preço sofre fortes oscilações, e o pânico se espalha — um fator determinante para a recente queda no preço do Bitcoin.





Em contraste, instituições como a Strategy, que mantêm Bitcoin a longo prazo, geralmente optam por aumentar suas posições durante correções de mercado, fornecendo algum suporte ao mercado. No entanto, devido ao tamanho relativamente menor de seus fundos, essas instituições não conseguem conter movimentos em larga escala, tendo uma influência limitada no curto prazo. Portanto, embora os detentores de longo prazo possam ajudar a estabilizar o mercado até certo ponto, seu suporte é mais fraco diante de grandes retiradas institucionais.





No geral, a saída de fundos institucionais é, sem dúvida, uma das principais causas da recente queda do mercado. Especialmente quando o sentimento do mercado está frágil, as retiradas institucionais tendem a amplificar o pânico, desencadeando fortes oscilações de preço.









À medida que o mercado de criptomoedas amadurece, o papel dos investidores institucionais se torna cada vez mais relevante. Seja na transição do Grayscale Trust para os ETFs Spot de Bitcoin ou na contínua onda de compras de grandes instituições como a Strategy, fica evidente que os fundos institucionais têm um impacto crescente na volatilidade do mercado. No futuro, com o crescimento contínuo dos investidores institucionais, as oscilações do mercado poderão ser influenciadas por fluxos de capital mais refinados e de longo prazo. Os investidores precisam acompanhar de perto essas tendências para gerenciar riscos de forma proativa.





