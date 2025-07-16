De cultura marginal ao cerne das narrativas cripto: Memecoins estão aquecendo novamente





No início de julho de 2025, enquanto os preços do Bitcoin (BTC) recuperavam, o mercado cripto entrou em mais uma janela de sentimento investidor elevado. No centro deste rally impulsionado por capital, os memecoins estão subindo a um ritmo notável, atraindo atenção tanto de investidores retalhistas como de capital institucional. Desde tokens temáticos de animais na blockchain Solana até "símbolos culturais" potenciados por IA, os memecoins estão evoluindo rapidamente, redefinindo a lógica narrativa do mercado cripto e destacando uma convergência mais profunda entre tecnologia, cultura e finanças.









De acordo com dados de palavras-chave do Ahrefs.com , o interesse global em termos relacionados a memecoins recuperou em sintonia com a recente recuperação dos preços do BTC. As tendências de tráfego mostram que as palavras-chave associadas a memecoins estão a acompanhar de perto as de termos mainstream como "Bitcoin", indicando que os memecoins estão se tornando um complemento narrativo chave para a ação do preço do BTC e um grande campo de batalha pela atenção do mercado.





Além disso, o número de memecoins recém-emitidos continuou a crescer no primeiro semestre de 2025. Entre eles, a Solana emergiu como a "incubadora de memecoins", com 15.000 a 20.000 novos tokens lançados diariamente. As suas baixas taxas de transação e tempos de confirmação ultrarrápidos permitem que todo o ciclo de "lançamento de token–hype–lucro" se desenrole em minutos. Um exemplo é o token temático de animal POPCAT , que aproveitou o apelo viral de um "jogo de cliques em gatos" para disparar para uma capitalização de mercado de 1,2 mil milhões de dólares em 72 horas.









Estes dados sugerem que os memecoins estão se tornando a primeira escolha para novo capital a entrar no mercado. Principalmente durante períodos em que o BTC negocia lateralmente em níveis elevados, a rotação para altcoins já começou.









À medida que o sentimento do mercado mostra sinais de recuperação, os tokens meme começaram a se mover à frente do mercado mais amplo, um dinamismo não visto há algum tempo. A alta contínua do USELESS ajudou a reviver o interesse em todo o setor de memecoins, enquanto tokens meme mais antigos baseados na Ethereum estão registrando um rebote coletivo. Isto pode sinalizar o início de um rally de curto prazo em memecoins. Abaixo, compilámos uma lista de tokens meme que recentemente mostraram ação de preço positiva para ajudar a acompanhar os últimos pontos quentes do mercado.









O Fartcoin preenche todos os estereótipos de um memecoin: um nome ridículo, utilidade zero e uma subida impulsionada inteiramente por novidade linguística e viralidade social, o suficiente para deixar os investidores tradicionais de Wall Street sem palavras. Como um dos memecoins mais destacados do ano passado, o Fartcoin foi um dos primeiros a recuperar no atual ciclo de mercado.









No dia 23 de junho, a empresa de gestão de ativos VanEck convidou a sua marca de NFT Pudgy Penguins para participar na cerimônia de abertura do pregão da Nasdaq. A exposição resultante, combinada com rumores de um potencial ETF PENGU, alimentou ganhos contínuos para o token.









Lançado em maio na plataforma Bonk.fun, o USELESS registou uma tendência de alta sustentada, o que também trouxe atenção renovada para o Bonk.fun no mercado.









A narrativa por trás do RICH é simples: enriquecer rapidamente. Como o Fartcoin e o USELESS, prospera com hype puramente impulsionado por conceitos. A sua rápida valorização posicionou-o como um forte candidato ao token líder na plataforma Moonshot Create.









Com o aumento do sentimento do mercado, o capital on-chain está claramente se deslocando para o setor de memecoins. Especialmente durante períodos de consolidação lateral do BTC, grandes volumes de liquidez "rápida a entrar, rápida a sair" procuram oportunidades de alta volatilidade. Comparado com setores como DeFi e NFTs, que já passaram por vários ciclos de expansão e queda, os memecoins oferecem uma mistura única de alta volatilidade, baixas barreiras de entrada e narrativas emocionalmente impulsionadas, atraindo um número crescente de traders de arbitragem de curto prazo e participantes impulsionados pela comunidade.





Em julho de 2025, o número e nível de atividade de projetos meme na blockchain Solana continuam subindo, com alguns projetos registrando um crescimento semanal de TVL superior a 42%. Ao mesmo tempo, redes Layer-2 como Base e Blast também estão testemunhando um boom de memecoins. Na Base, em particular, o volume diário de negociação para projetos meme disparou, ultrapassando o de vários protocolos DeFi mainstream.









Para além da expansão ao nível da cadeia pública, as exchanges centralizadas também estão respondendo ativamente ao boom dos memecoins. Por exemplo, a MEXC lançou uma interface dedicada Meme+ para atrair novos usuários e acelerar a formação de um ciclo fechado de descoberta, negociação e disseminação viral. Na essência, esse movimento de capital reflete a busca do mercado por ativos altamente voláteis e oportunidades de negociação de alta frequência. Nesta fase atual, dominada por capital de curto prazo, os memecoins substituíram silenciosamente partes dos setores DeFi e NFT, tornando-se o novo "campo de batalha primário" para traders e arbitragens on-chain.

















A mudança mais notável no atual boom de memecoins reside na atualização abrangente da sua estrutura narrativa:





Estágio Estrutura de conteúdo Participação do usuário Valor correspondente Meme inicial (ex., DOGE) Imagem única, emojis sociais Seguimento passivo Valor de entretenimento Meme intermédio (ex., SHIB) Personagem, especulação de token Investimento e especulação Valor de mercado Meme 2025 (ex., DOG) Mundo narrativo, produtos interativos Cocriação por IA, cunhagem de memes Ativo cultural





Esta atualização narrativa sinaliza uma mudança fundamental: os memecoins já não são apenas ativos especulativos, estão se tornando plataformas de conteúdo com potencial de IP. Representam uma forma de consenso coletivo, um reflexo da produção de conteúdo impulsionada pela comunidade e uma nova forma de monetizar cultura na Web3.









Forte dinâmica comunitária: Os desenvolvedores muitas vezes permanecem anônimos ou delegam decisões a votações comunitárias, com o avanço do projeto sendo impulsionado por consenso coletivo.





Mecânicas on-chain ricas: Funcionalidades como incentivos de staking, integração de NFTs e experiências gamificadas reforçam o envolvimento e retenção dos utilizadores.





Sincronização narrativa multiplataforma: Os projetos geram hype ativamente em plataformas como X (antigo Twitter), : Os projetos geram hype ativamente em plataformas como X (antigo Twitter), Discord Telegram para desencadear participação por FOMO.





Este modelo emergente, ancorado em narrativa, emoção e viralidade, posiciona os memecoins como mecanismos de distribuição nativos da Web3, em vez de moedas especulativas tradicionais. No futuro, a competitividade central de um projeto dependerá da sua capacidade de criar narrativas cativantes, organizar comunidades e gerar tráfego de forma eficiente.









A ascensão dos memecoins reflete não apenas a rebelião das criptomoedas contra o poder centralizado, mas também a profunda convergência de tecnologia, cultura e finanças. Destaca um forte apetite do mercado por ativos que oferecem narrativas simples, baixas barreiras de entrada e alto potencial viral. Enquanto o BTC continua a sua escalada e os tokens consolidados enfrentam limitações de valorização a curto prazo, os memecoins oferecem uma alternativa de alto risco e alta recompensa para investidores aventureiros.





Este frenesim de memecoins não só vale a pena participar, como vale a pena compreender. Para quem está disposto a arriscar, agora pode ser o ponto de entrada ideal para a próxima grande onda narrativa. Como um ator chave no mercado cripto, a MEXC emergiu como um grande centro de negociação de memecoins, graças à sua infraestrutura de negociação eficiente e à agilidade em listar novos tokens. Com a sua resposta rápida às tendências do mercado e compromisso em oferecer oportunidades de negociação diversificadas, a MEXC atraiu forte atenção de participantes retalhistas e institucionais. No espaço de memecoins em particular, a velocidade de listagens da MEXC e o suporte especializado através da sua iniciativa " Meme+ " tornaram-na um ponto focal para investidores. À frente, a MEXC continuará a defender os seus valores centrais de eficiência e acessibilidade, proporcionando uma experiência de negociação mais ampla e de maior qualidade e capacitando os usuários para aproveitar a próxima onda de inovação cripto.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são da única responsabilidade do usuário.











