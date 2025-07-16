Provável corte de juros pelo Federal Reserve (EUA) em setembro: um novo amanhecer para o mercado cripto?

De acordo com um relatório da BlockBeats em 16 de agosto, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, está programado para fazer um discurso sobre a perspectiva econômica no Simpósio Econômico de Jackson Hole às 10:00 AM (horário do leste dos EUA) em 23 de agosto (10:00 PM, horário de Pequim). Esse discurso pode definir o tom para um possível corte de juros em setembro. Essa será a primeira sessão completa do simpósio econômico anual organizado pelo Federal Reserve Bank de Kansas City em Jackson Hole, Wyoming. A reunião anual dos bancos centrais globais oferece a Powell uma plataforma crucial para apresentar uma avaliação atualizada da trajetória econômica dos EUA e das perspectivas da política monetária entre as reuniões de política do Fed de julho e setembro. No mês passado, Powell indicou que, se a inflação e o mercado de trabalho continuarem a esfriar, o Fed poderá considerar um corte de juros em sua próxima reunião.









Nos últimos 12 meses, a direção da economia dos EUA tem sido observada de perto, com debates contínuos sobre a possibilidade de um pouso suave ou uma recessão. No entanto, os dados econômicos mais recentes e as expectativas do mercado tornaram a possibilidade de uma desaceleração cada vez mais evidente.





Percepção pública sobre uma recessão econômica





Um relatório divulgado pela Affirm em junho mostra que cerca de 60% dos americanos acreditam, de forma equivocada, que os EUA já estão em recessão, devido ao aumento do custo de vida e às pressões econômicas. Além disso, dados do "FedWatch" do CME Group indicam uma probabilidade de 63% de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em 25 pontos-base em setembro, enquanto a probabilidade de um corte de 50 pontos-base é de 37%.





Padrões históricos e sinais de recessão econômica





Historicamente, a economia dos EUA tende a entrar em recessão após períodos de prosperidade, principalmente devido a bolhas de ativos, acúmulo de dívidas e queda no poder de consumo causada pela desigualdade de renda.





Um dos sinais de uma recessão econômica é o aumento sustentado da taxa de desemprego. Os dados de emprego decepcionantes divulgados no início de agosto levantaram preocupações entre os investidores do mercado de ações, relembrando padrões observados em recessões anteriores.





A Regra de Sahm e os sinais de recessão





De acordo com a Regra de Sahm, proposta pela ex-economista do Federal Reserve Claudia Sahm, sempre que a média da taxa de desemprego dos últimos três meses excede em mais de 0,5% o menor nível registrado nos últimos 12 meses, isso geralmente sinaliza o início de uma recessão.





Desde 1950, a Regra de Sahm foi acionada 11 vezes, cada uma confirmando que a economia dos EUA estava nos estágios iniciais de uma recessão. Em junho de 2024, a regra foi acionada pela 12ª vez, aumentando ainda mais as preocupações sobre uma possível recessão econômica.









Diante das significativas pressões para o crescimento econômico atual, as instituições geralmente preveem que o Federal Reserve implementará um corte de juros em setembro de 2024 para mitigar os desafios ao crescimento econômico e apoiar o desenvolvimento. Essa medida visa reduzir os impactos da desaceleração econômica e estimular a atividade econômica por meio da redução dos custos de crédito.









Vale destacar que, apesar das preocupações com uma possível recessão, o mercado de trabalho nos EUA continua a continua demonstrando resiliência e dinamismo. Dados recentes mostram que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA para julho aumentou de 2,9% em relação ao ano anterior, abaixo da expectativa de 3%. Esses dados não impactaram significativamente as expectativas de inflação dos traders, que também não ajustaram suas previsões para cortes de juros. Do ponto de vista macroeconômico, as altas taxas de juros atuais continuam atraindo fluxos globais de capital para os EUA, especialmente porque a arbitragem entre o iene e o dólar tem aumentado a liquidez do dólar no mercado. Os dados econômicos dos EUA ainda demonstram um nível considerável de resiliência.





É evidente que a política de corte de juros do Federal Reserve desempenha um papel fundamental na resposta a recessões econômicas, mas sua eficácia está diretamente ligada ao momento e ao contexto econômico. Desde 2000, o Federal Reserve passou por três ciclos significativos de cortes de juros para enfrentar desafios econômicos ou estimular o crescimento, cada um associado a condições econômicas específicas e ao desempenho do mercado de ações. Entre 2000 e 2003, o estouro da bolha da tecnologia e os ataques de 11 de setembro provocaram turbulências no mercado. Embora os cortes de juros tenham contribuído para um ajuste geral, eles não estabilizaram imediatamente a bolsa de valores. Durante a crise financeira de 2008, os cortes de juros ajudaram a aliviar o estresse financeiro, mas o mercado de ações ainda sofreu quedas expressivas.Entre 2019 e 2020, o surto da pandemia de COVID-19 levou a uma forte desaceleração econômica global. Em resposta, o Federal Reserve foi obrigado a implementar cortes de juros e outras medidas de alívio econômico, visando reduzir os custos de crédito e estimular a atividade econômica.





Analisar as políticas de juros do Federal Reserve e seus impactos no desempenho das ações dos EUA não pode ser resumido em poucas palavras, pois envolve uma ampla gama de fatores econômicos e financeiros. No entanto, com base em dados históricos limitados, o impacto negativo das recessões econômicas no mercado acionário americano é evidente. Além disso, à medida que a conexão do Bitcoin com o sistema financeiro tradicional se aprofunda, a direção da política monetária do Federal Reserve terá, sem dúvida, efeitos significativos no mercado cripto. Portanto, é essencial que os investidores desenvolvam um entendimento aprofundado das possíveis consequências dessas políticas.





Normalmente, cortes de juros aumentam a liquidez do mercado e reduzem os custos de empréstimo, elevando assim o apetite ao risco dos investidores. Para o mercado cripto, cortes de juros podem levar a maiores fluxos de capital, impulsionando os preços dos ativos. Historicamente, políticas monetárias acomodatícias têm tido um impacto positivo sobre ativos de risco, como as criptomoedas. Quando o Federal Reserve reduz as taxas de juros e implementa políticas de afrouxamento monetário, a liquidez do mercado aumenta, direcionando mais recursos para ativos de alto risco e alto retorno, como o Bitcoin, elevando assim seus preços.





Por exemplo, entre 2020 e 2021, em resposta ao impacto econômico da pandemia de COVID-19, bancos centrais ao redor do mundo, especialmente o Federal Reserve, implementaram medidas de afrouxamento monetário em larga escala, incluindo um programa de flexibilização quantitativa (QE) ilimitado. Essa política injetou quantidades substanciais de dinheiro no mercado por meio da compra de títulos do governo e outros ativos financeiros, aumentando a liquidez e impulsionando um mercado altista de criptomoedas. Recentemente, a introdução de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin e Ethereum facilitou o acesso de investidores do mercado financeiro tradicional às criptomoedas. O lançamento desses ETFs trouxe capital dos mercados financeiros tradicionais, impulsionando ainda mais o mercado cripto.





Os dados mostram que o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de recuperação nesta semana, possivelmente impulsionada pelas expectativas do mercado em relação a um corte de juros. No entanto, o impacto dos cortes de juros também deve levar em conta outros fatores econômicos, como o ritmo da recuperação econômica global e os ajustes de política monetária em outros países. Analisando o desempenho do Bitcoin nos últimos 14 anos, historicamente ele tem se mostrado mais fraco em agosto e setembro, mas tende a apresentar um bom desempenho no quarto trimestre. Portanto, com as expectativas de um corte de juros em setembro, o mercado pode continuar a passar por flutuações e consolidações. No longo prazo, apesar de o mercado cripto ter enfrentado quedas significativas, como as de 12 de março, 4 de setembro e 19 de maio, além da recente queda em 5 de agosto devido à recessão econômica, esses colapsos muitas vezes desencadeiam uma rápida dissipação do pânico no mercado. Com a crescente aceitação do mercado, melhorias na infraestrutura e o fortalecimento da confiança dos investidores, espera-se que o mercado cripto registre mais altas expressivas nos preços.









Após a divulgação de fracos dados de emprego nos EUA no início deste mês, o mercado de títulos elevou suas expectativas para um corte de juros de 50 pontos-base pelo Federal Reserve ainda este ano. Os participantes do mercado acompanharão de perto o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na Conferência Anual de Bancos Centrais em Jackson Hole, no final deste mês, assim como o próximo relatório de folhas de pagamento não agrícolas, que será divulgado no início de setembro.





Gregory Faranello, chefe de negociação e estratégia de taxas nos EUA na AmeriVet Securities, afirmou que, se os dados de inflação permanecerem estáveis, o Federal Reserve poderá cortar as taxas de juros em 25 pontos-base em setembro. No entanto, se a taxa de desemprego voltar a subir e o relatório de folhas de pagamento não agrícolas do próximo mês apresentar uma deterioração adicional, isso poderá alterar as expectativas do mercado em relação ao corte de juros pelo Fed.





“Honestamente, acho que há argumentos convincentes dos dois lados”, disse Matthew Luzzetti, economista-chefe dos EUA no Deutsche Bank, referindo-se ao debate sobre se o Federal Reserve deve cortar os juros em 25 ou 50 pontos-base em setembro. “Eles estão sendo restritivos, os dados de inflação indicam que não há tantos riscos de alta na inflação. E, então, tudo dependerá de quão resiliente a economia realmente é.”





Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, Raphael W. Bostic, afirmou na terça-feira que gostaria de ver mais dados antes de apoiar um corte de juros. Ele enfatizou que, uma vez que o Fed inicie os cortes nas taxas, não quer que a instituição se veja em uma posição onde precise ajustar a política com frequência.





Os traders da MEXC acreditam que os cortes de juros do Federal Reserve em 2024 podem ter um impacto significativo na valorização do mercado cripto. Em comparação com o ciclo anterior, a participação institucional é maior e a escala de capital é mais ampla. Os cortes de juros reduzirão os custos de crédito, aumentarão o apetite ao risco dos investidores e poderão direcionar mais capital para o mercado cripto. Além disso, cortes nas taxas do Federal Reserve geralmente são acompanhados por uma desvalorização do dólar americano, e o Bitcoin é visto por alguns investidores como uma proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias. Em um ambiente de dólar em queda, o Bitcoin pode atrair mais investidores, elevando assim seu preço.





Apesar das diferentes interpretações dentro do setor sobre os cortes de juros do Federal Reserve, refletindo a diversidade de expectativas do mercado sobre o futuro econômico, o consenso geral é que um corte em setembro é praticamente inevitável. A maioria dos analistas e economistas acredita que os atuais dados fracos de emprego e os sinais de desaceleração econômica, combinados com a necessidade interna do Federal Reserve de apoiar ainda mais a recuperação econômica, tornam um corte de juros em setembro um evento altamente provável.









A política de corte de juros do Federal Reserve é geralmente vista como um sinal de recuperação econômica. A história mostra que cortes de juros frequentemente trazem boas notícias para o mercado cripto, e essa tendência pode se repetir no futuro, potencialmente levando a um "novo amanhecer" para o setor. Como os cortes de juros geralmente resultam na desvalorização do dólar americano, os investidores podem buscar outros ativos para preservação de valor e crescimento patrimonial. O Bitcoin e outras criptomoedas, por serem ativos digitais, são frequentemente vistos como instrumentos de proteção contra a inflação, o que pode atrair mais capital de investimento.





Além disso, os cortes de juros podem incentivar mais investidores a migrar dos mercados financeiros tradicionais para o mercado cripto, impulsionando ainda mais seu crescimento. Da mesma forma, a redução dos custos de crédito resultante dos cortes de juros pode estimular investimentos corporativos e individuais, beneficiando também o mercado cripto. Embora a reação futura do mercado ainda precise ser observada, os cortes de juros do Federal Reserve, sem dúvida, se tornarão um fator-chave na recuperação do setor.





Aviso legal: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



