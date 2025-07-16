Cortes nas taxas do Fed: Redefinindo os preços dos ativos e explorando o futuro da economia

No dia 18 de setembro, o Federal Reserve anunciou um corte de 50 pontos-base na taxa-alvo dos fundos federais, reduzindo-a para a faixa de 4,75% a 5,00%. Este é o primeiro corte de juros do Fed em quatro anos e meio, e sua magnitude - o dobro do tamanho habitual - sinaliza um ponto de inflexão significativo na política monetária do banco central.





Na coletiva de imprensa que se seguiu à decisão, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que a paciência do banco central ao longo do último ano "realmente valeu a pena, na forma de nossa confiança de que a inflação está se movendo de maneira sustentável abaixo de 2%".





Powell também mencionou que o corte expressivo da taxa foi uma resposta ao enfraquecimento do mercado de trabalho, incluindo a desaceleração no crescimento do emprego. Ele acrescentou que essa decisão demonstra a determinação do Fed de não adiar mais ações e representa uma mudança de grande importância.





Com a entrada em vigor da política de cortes de juros, espera-se que os preços dos ativos em diversas categorias se ajustem de acordo. Investidores devem monitorar atentamente o impacto profundo dessas mudanças na recuperação econômica e na estabilidade dos mercados.













Uma análise do histórico dos cortes de juros pelo Federal Reserve mostra claramente que cada decisão de redução das taxas não apenas reflete sinais de desaceleração econômica e da inflação, mas também está acompanhada de fatores contextuais únicos. Esses fatores não apenas influenciam o momento e a magnitude dos cortes, mas também moldam a direção geral e os objetivos das políticas econômicas.





1984-1986: Déficits elevados e um dólar forte

Durante esse período, os Estados Unidos enfrentaram uma dupla pressão: um alto déficit fiscal e um dólar forte, o que resultou em dificuldades para as exportações e uma desaceleração no crescimento econômico. Em resposta, o Federal Reserve adotou uma estratégia de corte de juros para estimular a demanda interna e melhorar as condições econômicas.





1989-1992: Crise das poupanças e empréstimos

Os cortes nas taxas de juros começaram em resposta à crise das poupanças e empréstimos na indústria financeira dos EUA, caracterizada por crescimento econômico fraco, aumento do desemprego e queda nos níveis de inflação. O Federal Reserve tinha como objetivo aliviar a pressão sobre os mercados financeiros e impulsionar a recuperação econômica por meio da redução das taxas de juros.





1995-1996: Sem choque econômico

Durante este ciclo de cortes nas taxas, embora a economia tenha passado por uma desaceleração, não houve choques significativos. A política de redução dos juros suportou eficazmente um "pouso suave" para a economia, garantindo uma trajetória de crescimento moderado.





1998: Crise financeira asiática

O surto da Crise Financeira Asiática criou um ambiente econômico externo incerto. O Federal Reserve optou por reduzir as taxas de juros para mitigar o potencial impacto na economia dos EUA e restaurar a confiança nos mercados.





2001-2003: Estouro da bolha da Internet

Com o estouro da bolha da internet, a economia passou por um período de turbulência. O Federal Reserve adotou medidas agressivas de corte de juros com o objetivo de restaurar a confiança do mercado e evitar uma queda econômica ainda maior.





2007-2008: Crise das hipotecas subprime

Durante esse ciclo de corte de juros, a economia dos Estados Unidos enfrentou riscos significativos de queda. A ação rápida do Federal Reserve ao reduzir as taxas teve como objetivo evitar o colapso do sistema financeiro; no entanto, as consequências foram profundas, culminando na crise financeira global.





2019: Tensões nas relações comerciais

Diante da desaceleração da economia global e da baixa pressão inflacionária interna, o Federal Reserve reduziu novamente as taxas de juros para estabilizar o crescimento econômico e lidar com as incertezas causadas pelas tensões comerciais.





Esses fatores de cenário macroeconômico estão interligados, criando um quadro complexo a cada rodada de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Isso reflete a sensibilidade e a visão estratégica das decisões de política monetária em relação às condições econômicas.





Analisar o contexto de cada corte de juros não apenas nos ajuda a compreender as escolhas de política do Federal Reserve, mas também fornece insights históricos valiosos, permitindo-nos lidar melhor com potenciais desafios econômicos no futuro.













Após o anúncio do corte de 50 pontos-base pelo Federal Reserve, os três principais índices acionários dos EUA - Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq - subiram inicialmente, mas depois oscilaram e fecharam em baixa. Ao meio-dia de 19 de setembro, a maioria dos principais índices globais estava em queda.





Após atingir um patamar histórico, o preço do ouro à vista internacional recuou. Além disso, a maioria das commodities globais também registrou quedas.





Analistas indicam que esse corte de juros marca uma mudança na política monetária dos EUA, passando de um período de aperto para um período de afrouxamento. Durante esse ciclo de cortes de juros, o desempenho das diferentes classes de ativos também variou:





Mercado de Treasuries dos EUA: Taxas de juros em tendência de queda

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA geralmente apresentam uma tendência de queda antes e depois dos cortes de juros. No entanto, em um cenário de "pouso suave", os rendimentos podem experimentar um breve aumento dentro de um a dois meses após o corte.





Nos sete ciclos de cortes de juros, desde dois meses antes até três meses depois do corte, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos geralmente seguiu uma trajetória descendente, com uma queda média de aproximadamente 20 pontos-base nos 60 dias após o corte.





No entanto, durante os três períodos de "pouso suave" (1995, 1998 e 2019), o potencial de queda para os rendimentos dos Treasuries de 10 anos foi relativamente limitado, e um breve aumento nos rendimentos pode ter ocorrido dentro de um a dois meses após os cortes de juros.









Mercado de ações dos EUA: Pausa no rali

O mercado de ações dos EUA pode passar por um período de "resfriamento" imediatamente antes e depois do primeiro corte de juros, mas geralmente retoma sua trajetória de alta após dois a três meses.

Nos sete ciclos de cortes de juros, o índice S&P 500 manteve uma tendência de alta em quatro cenários de "pouso suave" e um de "pouso forçado".





De forma geral, no primeiro mês após o corte inicial, as ações nos EUA passam por um período de ajustes voláteis, à medida que o mercado debate diferentes perspectivas sobre a economia e a política monetária. No entanto, a menos que ocorra um "pouso forçado", as ações dos EUA tendem a se recuperar dentro de três meses após o corte, com o S&P 500 registrando um aumento médio de 2,8% em comparação com o dia anterior ao primeiro corte de juros.









Mercado de ouro: Alta inicial seguida por consolidação

O ouro tem maior probabilidade de subir antes de um corte de juros, mas sua trajetória após o corte é mais complexa. Nos dois meses anteriores ao primeiro corte de juros, o preço do ouro à vista subiu em quatro ocasiões, com um aumento médio de 1,8%. Nos dois meses seguintes ao corte de juros, os preços do ouro subiram cinco vezes, mas também sofreram cinco quedas dentro dos três meses após o corte.





O movimento dos preços do ouro não apresenta uma correlação clara com a ocorrência de um "pouso suave". Por exemplo, em 2007 e 2019, apesar de a economia ter passado por um "pouso forçado" e um "pouso suave", respectivamente, os preços do ouro dispararam significativamente devido à demanda por ativos de refúgio. Por outro lado, em 1984 e 1989, os preços do ouro caíram, influenciados principalmente pela queda nos preços do petróleo e pela redução nas expectativas de inflação.









Mercado de petróleo: Maior probabilidade de queda

A probabilidade de os preços do petróleo caírem após um corte de juros é relativamente alta, mas não garantida. Nos sete ciclos de cortes de juros, os futuros do petróleo bruto WTI costumam registrar uma recuperação um a dois meses antes do corte, com cinco aumentos ocorrendo nos dois meses anteriores, resultando em um aumento médio de 2,8%. No entanto, após o primeiro corte de juros, os preços do petróleo tendem a cair, com cinco quedas observadas dentro dos três meses seguintes ao corte, sendo que tanto a média quanto a mediana das quedas foram de 6,0%. A queda nos preços do petróleo está principalmente relacionada ao enfraquecimento da economia e às preocupações do mercado em relação à demanda.













Os cortes de juros não são apenas uma medida direta para lidar com desacelerações econômicas, mas também servem como uma ferramenta de política profunda capaz de desencadear uma série de reações em cadeia. Esses impactos potenciais abrangem o ambiente de taxas de juros, preços de ativos, flexibilidade da política monetária, confiança do consumidor, riscos de inflação e dinâmica nos mercados internacionais.





Ambiente de taxas de juros

Os cortes de juros reduzem diretamente o custo do crédito de curto prazo, estimulando consumo e investimento. Empresas e consumidores podem obter empréstimos a taxas mais baixas, promovendo um aumento na atividade econômica. Esse ambiente incentiva as empresas a expandirem seus negócios e os consumidores a aumentarem seus gastos, impulsionando o crescimento econômico.





Aumento nos preços dos ativos

Os cortes de juros frequentemente levam a um aumento nos preços dos ativos, particularmente nos mercados de ações e imobiliário. Investidores, buscando retornos mais elevados, direcionam seus fundos para o mercado de ações, elevando os índices. Ao mesmo tempo, o ambiente de juros baixos estimula a atividade no mercado imobiliário, pois compradores estão mais dispostos a contrair empréstimos para aquisição de imóveis, impulsionando ainda mais os preços das moradias.





Flexibilidade da política monetária

Os cortes de juros fornecem ao Federal Reserve maior margem de manobra na formulação da política econômica. Durante períodos de fraqueza econômica, o Fed pode ajustar as taxas de juros de forma flexível para responder às mudanças do mercado. Além disso, os cortes criam condições para o uso de outras ferramentas de política monetária, como o afrouxamento quantitativo, que amplia ainda mais a liquidez no mercado.





Melhoria na confiança do consumidor

Os cortes de juros normalmente aumentam a confiança do consumidor. Quando o custo do crédito diminui, os consumidores tendem a perceber uma melhoria nas condições econômicas, levando-os a aumentar seus gastos. O consumo é um fator essencial no crescimento econômico, portanto, os cortes de juros ajudam a manter uma expansão econômica estável.





Riscos de inflação

Embora os cortes de juros tenham efeitos positivos na economia, eles também podem representar riscos inflacionários. Taxas de juros mais baixas podem levar a um endividamento excessivo e a um aumento da liquidez no mercado, o que pode resultar na elevação dos preços de bens e serviços. Isso exige cautela por parte do Federal Reserve ao implementar cortes de juros, para evitar que a inflação saia do controle. As tendências das taxas de inflação PCE e PCE núcleo após um corte de juros são relativamente incertas. Normalmente, cortes de juros não desencadeiam imediatamente uma recuperação da inflação, mas podem ser influenciados pela desaceleração econômica. Mudanças nas expectativas de inflação de 10 anos antes e depois do corte de juros indicam que o enfraquecimento da economia exerce um efeito maior na contenção da inflação.





Impacto nos mercados internacionais

Os cortes de juros do Federal Reserve não afetam apenas a economia dos EUA, mas também reverberam nos mercados globais. Outros países podem enfrentar pressões como saídas de capital e desvalorização cambial. Ao mesmo tempo, os cortes de juros podem levar bancos centrais de outros países a seguir o mesmo caminho para manter sua competitividade, influenciando ainda mais o cenário econômico internacional.









A decisão do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros marca um ponto de inflexão significativo na economia, apresentando novas oportunidades e desafios para os investidores. Os cortes de juros frequentemente aumentam a incerteza nos mercados tradicionais, enquanto os ativos digitais, com suas vantagens de descentralização e liquidez, podem surgir como novas opções de refúgio.





Por meio de plataformas de negociação renomadas, como a MEXC, os investidores podem negociar criptomoedas e outros ativos digitais de forma flexível. A plataforma MEXC oferece uma ampla gama de produtos e uma estrutura de taxas baixas, permitindo que os investidores gerenciem riscos de maneira mais eficaz e otimizem seus retornos durante os ciclos de cortes de juros, ajudando-os a aproveitar oportunidades de crescimento nos mercados emergentes.





Em resumo, os cortes de juros não apenas redefinem o ambiente financeiro tradicional, mas também criam novas oportunidades para a ascensão dos ativos digitais. Os investidores devem ajustar suas estratégias prontamente para enfrentar os desafios e oportunidades futuras.



