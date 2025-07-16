Expectativa de corte de juros pelo Fed: respostas políticas diante dos ventos contrários da economia e seus impactos no mercado cripto

Após uma semana de intensificação nas tensões comerciais, o mercado finalmente teve uma breve pausa no fim de semana. As atenções voltaram-se novamente para a inflação e as expectativas de corte de juros, o que pode injetar novo fôlego de crescimento no BTC e em outras criptomoedas importantes.





Diante de uma série de desenvolvimentos econômicos complexos, cresce a antecipação e a especulação sobre os próximos passos do Federal Reserve.









Desde o início de 2025, o cenário econômico global tem sido marcado por incertezas. As tarifas comerciais promovidas por Trump, o risco de recessão nos EUA e o equilíbrio delicado entre inflação e mercado de trabalho compõem um pano de fundo desafiador para as decisões de política monetária do Federal Reserve.









As tarifas elevadas implementadas pela administração Trump trouxeram grande instabilidade à economia global. Apesar da suspensão temporária das tarifas para mais de 75 países por 90 dias, as preocupações persistem. A incerteza sobre a política tarifária tem afetado o comércio internacional e causado impactos negativos na economia dos EUA, elevando os custos das empresas e gerando rupturas nas cadeias de suprimentos — o que também influencia o emprego e a confiança do consumidor.









As preocupações com uma recessão nos EUA estão aumentando. Em 6 de abril, o Goldman Sachs elevou a probabilidade de recessão de 35% para 45%. A Reuters destacou que essa foi a segunda revisão para cima em apenas uma semana. À medida que a guerra comercial se intensifica, outras instituições financeiras, como o JPMorgan Chase, estimam até 60% de chance de recessão.









Os dados recentes dos EUA mostram que a pressão inflacionária vem diminuindo. Em março, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 2,4% em relação ao ano anterior, o menor patamar em sete meses, abaixo da previsão de 2,5% e inferior aos 2,8% de fevereiro. Na variação mensal, o CPI caiu 0,1%, a primeira queda desde junho de 2024 e o nível mais baixo desde maio de 2020.









Em março, o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor, que exclui alimentos e energia, subiu 2,8% em relação ao ano anterior. Esse foi o segundo mês consecutivo de desaceleração e o menor valor desde março de 2021, ficando abaixo da projeção de 3% e da leitura de 3,1% registrada em fevereiro. Na comparação mensal, o núcleo do CPI aumentou apenas 0,1%, o menor avanço desde junho de 2024 e inferior ao consenso de 0,3%.









Enquanto isso, o mercado de trabalho norte-americano mostra sinais mistos. O número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizou 223.000 na semana encerrada em 5 de abril, em linha com as expectativas. Embora ligeiramente acima dos 219.000 da semana anterior, os números continuam baixos.









O Fed está sob forte pressão doméstica e internacional para cortar juros. Dados como desaceleração do crescimento, queda nos investimentos e baixa confiança do consumidor tornam o corte uma ferramenta chave para estimular a economia. Além disso, o governo Trump tem pressionado publicamente por juros mais baixos, aumentando o peso político sobre Jerome Powell. Porém, o Fed precisa equilibrar o risco de reacender a inflação com o risco de sufocar a economia se demorar demais a agir.





Ao mesmo tempo, os mercados globais depositam grandes expectativas no Fed. Como a economia dos EUA afeta diretamente o resto do mundo, muitos países esperam que cortes de juros nos EUA impulsionem uma recuperação global. O mercado cripto, em especial, tende a se beneficiar de maior liquidez e menores custos de financiamento.





Dentro do próprio Fed, as opiniões divergem: alguns membros, como o governador Christopher Waller, defendem cortes agressivos para mitigar riscos econômicos, enquanto outros preferem esperar por mais dados antes de decidir, o que aumenta a incerteza.









Se o Fed realmente cortar os juros, os impactos serão amplos e globais. Taxas mais baixas reduzem o custo do crédito para empresas e consumidores, incentivando investimentos e consumo, o que ajuda a aliviar a pressão de uma possível recessão e reforça a confiança dos mercados. No entanto, também podem elevar o risco inflacionário, especialmente com o mercado de trabalho ainda aquecido.





Além disso, o corte tende a enfraquecer o dólar, afetando o equilíbrio comercial e os fluxos de capital globais. Para países emergentes que dependem do financiamento em dólar, esse movimento pode ser um desafio e até gerar desvalorização de moedas locais em resposta, agravando tensões comerciais.





Nos mercados financeiros, a queda nos juros tende a impulsionar ações, aumentar os preços dos títulos e alterar a dinâmica no câmbio e nas commodities.









No universo cripto, um corte nos juros pelo Fed é um evento macroeconômico de grande impacto. Apesar de abrir novas oportunidades com maior liquidez, também traz desafios que exigem atenção.









O corte injeta liquidez no sistema, fazendo com que investidores busquem ativos de maior retorno. Isso aumenta o apelo do mercado cripto, mas também pode ampliar a volatilidade. É fundamental que plataformas e investidores gerenciem bem os riscos de liquidez para evitar excessos e garantir sustentabilidade.









Com a redução da atratividade dos ativos tradicionais, alguns investidores institucionais podem aumentar a exposição ao mercado cripto. Para absorver esse capital, o setor precisa continuar evoluindo em compliance, transparência e segurança.









Um corte de juros pelo Fed é uma decisão complexa, com efeitos globais e de longo alcance. No mercado cripto, abre novas possibilidades, mas também demanda disciplina, foco em gestão de risco e aprimoramento das práticas regulatórias e operacionais.





