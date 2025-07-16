Após uma semana de intensificação nas tensões comerciais, o mercado finalmente teve uma breve pausa no fim de semana. As atenções voltaram-se novamente para a inflação e as expectativas de corte de juApós uma semana de intensificação nas tensões comerciais, o mercado finalmente teve uma breve pausa no fim de semana. As atenções voltaram-se novamente para a inflação e as expectativas de corte de ju
Aprender/Aprendizado/Em destaque/Expectativa...cado cripto

Expectativa de corte de juros pelo Fed: respostas políticas diante dos ventos contrários da economia e seus impactos no mercado cripto

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Tendências do mercado
Polygon Ecosystem
POL$0.1759-3.82%
UMA
UMA$1.0237-3.17%
Eclipse
ES$0.10077-4.39%
SynFutures
F$0.011613+2.87%
Bitcoin
BTC$102,107.53+0.17%

Após uma semana de intensificação nas tensões comerciais, o mercado finalmente teve uma breve pausa no fim de semana. As atenções voltaram-se novamente para a inflação e as expectativas de corte de juros, o que pode injetar novo fôlego de crescimento no BTC e em outras criptomoedas importantes.

Diante de uma série de desenvolvimentos econômicos complexos, cresce a antecipação e a especulação sobre os próximos passos do Federal Reserve.

1. Expectativa de corte de juros: pressões econômicas influenciam as decisões do Fed


Desde o início de 2025, o cenário econômico global tem sido marcado por incertezas. As tarifas comerciais promovidas por Trump, o risco de recessão nos EUA e o equilíbrio delicado entre inflação e mercado de trabalho compõem um pano de fundo desafiador para as decisões de política monetária do Federal Reserve.

1.1 Impacto das tarifas comerciais de Trump


As tarifas elevadas implementadas pela administração Trump trouxeram grande instabilidade à economia global. Apesar da suspensão temporária das tarifas para mais de 75 países por 90 dias, as preocupações persistem. A incerteza sobre a política tarifária tem afetado o comércio internacional e causado impactos negativos na economia dos EUA, elevando os custos das empresas e gerando rupturas nas cadeias de suprimentos — o que também influencia o emprego e a confiança do consumidor.

1.2 Aumento do temor de recessão


As preocupações com uma recessão nos EUA estão aumentando. Em 6 de abril, o Goldman Sachs elevou a probabilidade de recessão de 35% para 45%. A Reuters destacou que essa foi a segunda revisão para cima em apenas uma semana. À medida que a guerra comercial se intensifica, outras instituições financeiras, como o JPMorgan Chase, estimam até 60% de chance de recessão.

1.3 Equilíbrio entre inflação e mercado de trabalho


Os dados recentes dos EUA mostram que a pressão inflacionária vem diminuindo. Em março, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 2,4% em relação ao ano anterior, o menor patamar em sete meses, abaixo da previsão de 2,5% e inferior aos 2,8% de fevereiro. Na variação mensal, o CPI caiu 0,1%, a primeira queda desde junho de 2024 e o nível mais baixo desde maio de 2020.


Em março, o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor, que exclui alimentos e energia, subiu 2,8% em relação ao ano anterior. Esse foi o segundo mês consecutivo de desaceleração e o menor valor desde março de 2021, ficando abaixo da projeção de 3% e da leitura de 3,1% registrada em fevereiro. Na comparação mensal, o núcleo do CPI aumentou apenas 0,1%, o menor avanço desde junho de 2024 e inferior ao consenso de 0,3%.


Enquanto isso, o mercado de trabalho norte-americano mostra sinais mistos. O número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizou 223.000 na semana encerrada em 5 de abril, em linha com as expectativas. Embora ligeiramente acima dos 219.000 da semana anterior, os números continuam baixos.

2. Probabilidade de corte de juros: Fed pressionado por fatores internos e externos


O Fed está sob forte pressão doméstica e internacional para cortar juros. Dados como desaceleração do crescimento, queda nos investimentos e baixa confiança do consumidor tornam o corte uma ferramenta chave para estimular a economia. Além disso, o governo Trump tem pressionado publicamente por juros mais baixos, aumentando o peso político sobre Jerome Powell. Porém, o Fed precisa equilibrar o risco de reacender a inflação com o risco de sufocar a economia se demorar demais a agir.

Ao mesmo tempo, os mercados globais depositam grandes expectativas no Fed. Como a economia dos EUA afeta diretamente o resto do mundo, muitos países esperam que cortes de juros nos EUA impulsionem uma recuperação global. O mercado cripto, em especial, tende a se beneficiar de maior liquidez e menores custos de financiamento.

Dentro do próprio Fed, as opiniões divergem: alguns membros, como o governador Christopher Waller, defendem cortes agressivos para mitigar riscos econômicos, enquanto outros preferem esperar por mais dados antes de decidir, o que aumenta a incerteza.

3. Impactos nos mercados: cadeia de reações a um corte de juros


Se o Fed realmente cortar os juros, os impactos serão amplos e globais. Taxas mais baixas reduzem o custo do crédito para empresas e consumidores, incentivando investimentos e consumo, o que ajuda a aliviar a pressão de uma possível recessão e reforça a confiança dos mercados. No entanto, também podem elevar o risco inflacionário, especialmente com o mercado de trabalho ainda aquecido.

Além disso, o corte tende a enfraquecer o dólar, afetando o equilíbrio comercial e os fluxos de capital globais. Para países emergentes que dependem do financiamento em dólar, esse movimento pode ser um desafio e até gerar desvalorização de moedas locais em resposta, agravando tensões comerciais.

Nos mercados financeiros, a queda nos juros tende a impulsionar ações, aumentar os preços dos títulos e alterar a dinâmica no câmbio e nas commodities.

4. Corte de juros e criptomoedas: novas oportunidades e desafios


No universo cripto, um corte nos juros pelo Fed é um evento macroeconômico de grande impacto. Apesar de abrir novas oportunidades com maior liquidez, também traz desafios que exigem atenção.

4.1 Injeção de liquidez e alocação de capital


O corte injeta liquidez no sistema, fazendo com que investidores busquem ativos de maior retorno. Isso aumenta o apelo do mercado cripto, mas também pode ampliar a volatilidade. É fundamental que plataformas e investidores gerenciem bem os riscos de liquidez para evitar excessos e garantir sustentabilidade.

4.2 Entrada institucional e diversificação de portfólio


Com a redução da atratividade dos ativos tradicionais, alguns investidores institucionais podem aumentar a exposição ao mercado cripto. Para absorver esse capital, o setor precisa continuar evoluindo em compliance, transparência e segurança.

5. O que esperar: futuro dos mercados cripto em meio a cortes de juros


Um corte de juros pelo Fed é uma decisão complexa, com efeitos globais e de longo alcance. No mercado cripto, abre novas possibilidades, mas também demanda disciplina, foco em gestão de risco e aprimoramento das práticas regulatórias e operacionais.

Em meio a esse cenário dinâmico, a MEXC se destaca como a plataforma preferida de muitos investidores. Com listagens rápidas, taxas de negociação baixas e ampla liquidez, oferecemos uma experiência de negociação eficiente, acessível e segura.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimento, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou consultoria de qualquer natureza, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo apenas para fins informativos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e tome suas decisões de investimento com cautela. Todas as ações e resultados são de responsabilidade exclusiva do usuário.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é a Ethena? Um guia completo sobre o protocolo de dólar sintético nativo de criptomoedas

O que é a Ethena? Um guia completo sobre o protocolo de dólar sintético nativo de criptomoedas

Resumo rápido (TL;DR)1) USDe é um dólar sintético, não uma stablecoin lastreada em moeda fiduciária: é garantido por ativos cripto e posições vendidas em futuros, em vez de reservas tradicionais em mo

O que é BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme da internet a fenômeno cripto

O que é BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme da internet a fenômeno cripto

Resumo rápido1) Conquista histórica: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) se tornou o primeiro memecoin chinês a estrear na Binance, quebrando paradigmas do mercado.2) Crescimento explosivo: Em apenas três dias

O que é a 375ai (EAT)? Uma análise completa da primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo

O que é a 375ai (EAT)? Uma análise completa da primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo

Resumo rápido;1) Inteligência de borda descentralizada: 375ai construiu a primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo, que realiza processamento e análise de IA em tempo r

O que é o protocolo x402? Um guia completo para as 5 principais vantagens do padrão nativo de pagamento HTTP

O que é o protocolo x402? Um guia completo para as 5 principais vantagens do padrão nativo de pagamento HTTP

Resumo rápido1) O protocolo x402 ativa o código de status HTTP 402, adormecido por 30 anos, habilitando recursos nativos de pagamento na Web.2) Zero taxas de protocolo e liquidação em 2 segundos revol

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus