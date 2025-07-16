Esportes radicais se conectam à Blockchain: Tiger Shark, o primeiro "Token de ação" é lançado!

Recentemente, nos céus de Barcelona, Espanha, um feito impressionante que uniu esportes radicais e tecnologia blockchain chamou a atenção do mundo. O lendário alpinista Alain Robert, conhecido como o “Homem-Aranha Francês”, escalou com as próprias mãos — e sem nenhum equipamento de segurança — os 116 metros do Meliá Barcelona Sky Hotel. Mais do que um espetáculo visual, essa escalada ousada marcou simbolicamente o lançamento oficial de um projeto inovador: a estreia do Tiger Shark (TIGERSHARK) — a primeira criptomoeda do mundo movida por ações radicais no mundo real.









Enquanto a maioria dos projetos de cripto ainda depende de airdrops, pré-vendas e estratégias de marketing, o Tiger Shark adota uma abordagem totalmente diferente — substituindo as cerimônias de lançamento convencionais por ações reais e de alto risco. Vestindo roupas personalizadas com a marca Tiger Shark, Alain Robert foi acompanhado por seu filho, Julien Robert, ex-fuzileiro naval francês, para concluir o desafio.





Alain Robert é mundialmente conhecido por escalar à mão livre mais de 150 arranha-céus icônicos, como o Burj Khalifa, a Torre Eiffel e as Torres Petronas. Famoso por suas subidas em grandes alturas sem qualquer proteção, ele é frequentemente chamado de o “Homem-Aranha da vida real”. Sua participação no lançamento de um token cripto marca um novo capítulo em sua carreira — passando de “aventureiro urbano” a “pioneiro no blockchain”. Sua escalada conjunta com Julien não só simboliza um legado de coragem, como também representa a missão do Tiger Shark: conectar o atletismo tradicional com as novas tecnologias.





A porta-voz do Tiger Shark, Lilly Douse, declarou: "Estamos redefinindo como uma criptomoeda é lançada — não por meio de airdrops ou hype, mas por feitos reais movidos a adrenalina."





A escalada foi intitulada "Missão 1: Homem-Aranha e Filho", marcando o início de uma série de desafios extremos planejados para o ecossistema Tiger Shark. As próximas missões incluirão paraquedismo, voo com wingsuit, parkour, motocross e muito mais — cada uma projetada para impulsionar o crescimento do ecossistema e expandir o impacto global da marca.









economia movida por ação", onde o token TIGERSHARK carrega não apenas utilidade financeira, mas também incorpora o espírito e os valores dos esportes radicais. Sua lógica de funcionamento é a seguinte: Tiger Shark se posiciona como uma ", onde o tokencarrega não apenas utilidade financeira, mas também incorpora o espírito e os valores dos esportes radicais. Sua lógica de funcionamento é a seguinte:





Cada desafio real e de alto risco se torna um evento gerador de valor dentro da rede Tiger Shark.

Cada fase do projeto é estruturada como uma “missão”, com foco em esportes extremos como escaladas em grandes alturas, voo com wingsuit, paraquedismo e parkour.

Os detentores do token têm acesso a recursos de participação na comunidade, incluindo conteúdos dos bastidores, interações com atletas, airdrops exclusivos e NFT s comemorativos.





Em resumo: quanto mais extremo o esporte, mais profunda a participação — e maior o valor do token. O objetivo do Tiger Shark é transformar adrenalina em ativos de consenso on-chain.









De acordo com o roadmap oficial, a visão de longo prazo do Tiger Shark vai muito além de ser apenas um projeto de token. A proposta é se tornar uma plataforma global de esportes radicais movida a blockchain. Os principais objetivos de desenvolvimento incluem:





Colaborar com atletas de esportes radicais ao redor do mundo para lançar novas missões cheias de adrenalina

Lançar produtos oficiais, equipamentos e colecionáveis digitais com a marca

Organizar eventos presenciais de esportes radicais e encontros da comunidade

Construir um programa de apoio a atletas baseado em tokens e um modelo de governança via DAO





Com isso, o Tiger Shark se posiciona não apenas como um lançamento de token, mas como um ecossistema de conteúdo sustentável e um modelo de operação de marca, unindo os universos do cripto e da aventura extrema.









O surgimento do Tiger Shark marca um novo capítulo de inovação narrativa no mundo cripto. Ele amplia os limites da emissão de tokens ao fundir o instinto primário humano por desafios com a tecnologia blockchain de ponta — criando um modelo econômico imersivo, participativo e profundamente ligado ao mundo real. Em uma era em que as narrativas cripto se tornam cada vez mais homogêneas, o Tiger Shark nos lembra que o valor on-chain não está apenas no código — mas também na convicção, coragem e suor reais.





O token TIGERSHARK já está disponível na MEXC . Como uma das principais exchanges globais de ativos digitais, a MEXC oferece um ambiente de negociação estável e descontos competitivos nas taxas para o projeto . Os usuários podem participar facilmente seguindo estes passos:





TIGERSHARK na barra de pesquisa e selecione o seu 2) Pesquise porna barra de pesquisa e selecione o seu par de negociação Spot

3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade e o preço e conclua a negociação





Além das narrativas tradicionais como DeFi, NFTs e IA, a fusão entre esportes radicais e cripto pode abrir um novo caminho rumo ao mercado principal. Como uma ponte fundamental que conecta ativos inovadores a usuários globais, a MEXC seguirá apoiando e fortalecendo projetos inovadores como o Tiger Shark — ajudando os usuários a aproveitar a próxima grande oportunidade no mundo cripto.



