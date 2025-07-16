Recentemente, nos céus de Barcelona, Espanha, um feito impressionante que uniu esportes radicais e tecnologia blockchain chamou a atenção do mundo. O lendário alpinista Alain Robert, conhecido como o Recentemente, nos céus de Barcelona, Espanha, um feito impressionante que uniu esportes radicais e tecnologia blockchain chamou a atenção do mundo. O lendário alpinista Alain Robert, conhecido como o
Aprender/Aprendizado/Em destaque/Esportes ra... é lançado!

Esportes radicais se conectam à Blockchain: Tiger Shark, o primeiro "Token de ação" é lançado!

16 de julho de 2025MEXC
0m
TokenFi
TOKEN$0.007049-3.54%
Nosana
NOS$0.34113-6.06%
Realio
RIO$0.1663-3.42%
MemeCore
M$2.41255-1.45%
Sky Protocol
SKY$0.0533+0.79%

Recentemente, nos céus de Barcelona, Espanha, um feito impressionante que uniu esportes radicais e tecnologia blockchain chamou a atenção do mundo. O lendário alpinista Alain Robert, conhecido como o “Homem-Aranha Francês”, escalou com as próprias mãos — e sem nenhum equipamento de segurança — os 116 metros do Meliá Barcelona Sky Hotel. Mais do que um espetáculo visual, essa escalada ousada marcou simbolicamente o lançamento oficial de um projeto inovador: a estreia do Tiger Shark (TIGERSHARK) — a primeira criptomoeda do mundo movida por ações radicais no mundo real.

1. Redefinindo lançamentos de tokens: De "Airdrops" a desafios no mundo real


Enquanto a maioria dos projetos de cripto ainda depende de airdrops, pré-vendas e estratégias de marketing, o Tiger Shark adota uma abordagem totalmente diferente — substituindo as cerimônias de lançamento convencionais por ações reais e de alto risco. Vestindo roupas personalizadas com a marca Tiger Shark, Alain Robert foi acompanhado por seu filho, Julien Robert, ex-fuzileiro naval francês, para concluir o desafio.

Alain Robert é mundialmente conhecido por escalar à mão livre mais de 150 arranha-céus icônicos, como o Burj Khalifa, a Torre Eiffel e as Torres Petronas. Famoso por suas subidas em grandes alturas sem qualquer proteção, ele é frequentemente chamado de o “Homem-Aranha da vida real”. Sua participação no lançamento de um token cripto marca um novo capítulo em sua carreira — passando de “aventureiro urbano” a “pioneiro no blockchain”. Sua escalada conjunta com Julien não só simboliza um legado de coragem, como também representa a missão do Tiger Shark: conectar o atletismo tradicional com as novas tecnologias.

A porta-voz do Tiger Shark, Lilly Douse, declarou: "Estamos redefinindo como uma criptomoeda é lançada — não por meio de airdrops ou hype, mas por feitos reais movidos a adrenalina."

A escalada foi intitulada "Missão 1: Homem-Aranha e Filho", marcando o início de uma série de desafios extremos planejados para o ecossistema Tiger Shark. As próximas missões incluirão paraquedismo, voo com wingsuit, parkour, motocross e muito mais — cada uma projetada para impulsionar o crescimento do ecossistema e expandir o impacto global da marca.

2. O que é um "Token de Ação"? O conceito central por trás do Tiger Shark


O Tiger Shark se posiciona como uma "economia movida por ação", onde o token TIGERSHARK carrega não apenas utilidade financeira, mas também incorpora o espírito e os valores dos esportes radicais. Sua lógica de funcionamento é a seguinte:

  • Cada desafio real e de alto risco se torna um evento gerador de valor dentro da rede Tiger Shark.
  • Cada fase do projeto é estruturada como uma “missão”, com foco em esportes extremos como escaladas em grandes alturas, voo com wingsuit, paraquedismo e parkour.
  • Os detentores do token têm acesso a recursos de participação na comunidade, incluindo conteúdos dos bastidores, interações com atletas, airdrops exclusivos e NFTs comemorativos.

Em resumo: quanto mais extremo o esporte, mais profunda a participação — e maior o valor do token. O objetivo do Tiger Shark é transformar adrenalina em ativos de consenso on-chain.

3. O mundo real se conecta a blockchain: Um novo paradigma para a economia dos esportes radicais


De acordo com o roadmap oficial, a visão de longo prazo do Tiger Shark vai muito além de ser apenas um projeto de token. A proposta é se tornar uma plataforma global de esportes radicais movida a blockchain. Os principais objetivos de desenvolvimento incluem:

  • Colaborar com atletas de esportes radicais ao redor do mundo para lançar novas missões cheias de adrenalina
  • Lançar produtos oficiais, equipamentos e colecionáveis digitais com a marca
  • Organizar eventos presenciais de esportes radicais e encontros da comunidade
  • Construir um programa de apoio a atletas baseado em tokens e um modelo de governança via DAO

Com isso, o Tiger Shark se posiciona não apenas como um lançamento de token, mas como um ecossistema de conteúdo sustentável e um modelo de operação de marca, unindo os universos do cripto e da aventura extrema.

4. Quando a coragem se conecta à Blockchain, desafios extremos se tornam pilares de valor


O surgimento do Tiger Shark marca um novo capítulo de inovação narrativa no mundo cripto. Ele amplia os limites da emissão de tokens ao fundir o instinto primário humano por desafios com a tecnologia blockchain de ponta — criando um modelo econômico imersivo, participativo e profundamente ligado ao mundo real. Em uma era em que as narrativas cripto se tornam cada vez mais homogêneas, o Tiger Shark nos lembra que o valor on-chain não está apenas no código — mas também na convicção, coragem e suor reais.

O token TIGERSHARK já está disponível na MEXC. Como uma das principais exchanges globais de ativos digitais, a MEXC oferece um ambiente de negociação estável e descontos competitivos nas taxas para o projeto. Os usuários podem participar facilmente seguindo estes passos:

1) Inicie a sessão no aplicativo da MEX ou pelo site oficial
2) Pesquise por TIGERSHARK na barra de pesquisa e selecione o seu par de negociação Spot
3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade e o preço e conclua a negociação

Além das narrativas tradicionais como DeFi, NFTs e IA, a fusão entre esportes radicais e cripto pode abrir um novo caminho rumo ao mercado principal. Como uma ponte fundamental que conecta ativos inovadores a usuários globais, a MEXC seguirá apoiando e fortalecendo projetos inovadores como o Tiger Shark — ajudando os usuários a aproveitar a próxima grande oportunidade no mundo cripto.

Aviso legal: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco representa recomendação para compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece as informações apenas para fins de referência e não oferece consultoria de investimentos. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus