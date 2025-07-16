Na era da informação, gerenciar e proteger a propriedade intelectual (IP) tornou-se um grande desafio para os criadores. Os métodos tradicionais de gestão de direitos autorais geralmente dependem de pNa era da informação, gerenciar e proteger a propriedade intelectual (IP) tornou-se um grande desafio para os criadores. Os métodos tradicionais de gestão de direitos autorais geralmente dependem de p
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/Explorando ...ectual (IP)

Explorando a Story: Transformando a Gestão Descentralizada de Propriedade Intelectual (IP)

16 de julho de 2025MEXC
0m
Story
IP$3.567-11.13%
ERA
ERA$0.2491-4.37%
MemeCore
M$2.41255-1.45%
UMA
UMA$1.0232-3.19%
Eclipse
ES$0.10078-4.32%

Na era da informação, gerenciar e proteger a propriedade intelectual (IP) tornou-se um grande desafio para os criadores. Os métodos tradicionais de gestão de direitos autorais geralmente dependem de plataformas centralizadas e estruturas intermediárias complexas, resultando em ineficiências, altos custos e falta de transparência. Para resolver esses desafios, a Story foi criada. Como uma plataforma descentralizada de IP, a Story rompe com as limitações tradicionais e introduz uma abordagem revolucionária que permite aos criadores manter total propriedade sobre suas obras e controle sobre seu valor comercial. Isso garante que todas as receitas geradas sejam distribuídas de maneira justa. Neste artigo, exploraremos a tecnologia inovadora, o ecossistema e as perspectivas futuras da Story.

1.O que é a Story?


A Story é uma blockchain Layer-1 desenvolvida especificamente para a gestão de ativos de propriedade intelectual (IP), integrando tecnologias DeFi e IA para oferecer soluções eficientes, transparentes e automatizadas. Com 100% de compatibilidade com EVM e uma arquitetura de alto desempenho baseada no Cosmos SDK, a Story possibilita transações de ativos de IP com baixo custo e alta escalabilidade, além de permitir o gerenciamento de estruturas de dados complexas de forma integrada.
Ao utilizar provas descentralizadas de propriedade e a execução de contratos inteligentes, a Story representa uma mudança inovadora na gestão de IP, permitindo que criadores controlem e maximizem com segurança o valor comercial de suas propriedades intelectuais. Sua missão central é simplificar os processos tradicionais de gestão de IP, eliminando ineficiências do setor e barreiras burocráticas. Através da tokenização de ativos de IP e um mecanismo automatizado de distribuição de royalties, a plataforma empodera criadores, empresas e desenvolvedores de IA a maximizar o valor de suas criações, impulsionando a transformação digital e a inovação no ecossistema de IP.

2.O Ecossistema da Story


A Story oferece um ecossistema completo para ajudar criadores a gerenciar e comercializar sua propriedade intelectual de maneira eficiente. Esse ecossistema é baseado nos Ativos de IP (IPA) e conta com os seguintes componentes principais:

2.1 Ativos de IP (IPA)

NFTs ERC-721: Cada ativo de IP é tokenizado como um NFT ERC-721, garantindo sua unicidade e imutabilidade. Esses ativos podem representar tanto propriedades intelectuais on-chain quanto off-chain, incluindo obras literárias, músicas, artes visuais e marcas registradas.

Token Bound Account (ERC-6551): Cada ativo de IP está vinculado a uma conta de contrato inteligente baseada no padrão ERC-6551. Essa conta armazena de forma segura informações essenciais relacionadas ao ativo, como termos de licenciamento, registros de receita e outros dados críticos, permitindo que os criadores gerenciem suas propriedades intelectuais com eficiência.


2.2 Arquitetura modular
A Story adota uma arquitetura modular que simplifica a automação de licenciamento de IP, distribuição de royalties e resolução de disputas, tornando a gestão de receitas de IP mais eficiente para os criadores.
  • Módulo de licenciamento: Criadores podem definir regras de licenciamento personalizadas para seus ativos, como permissões para obras derivadas ou uso comercial.
  • Módulo de royalties: As receitas geradas pelos ativos de IP são distribuídas automaticamente de forma transparente e rastreável.
  • Módulo de disputas: Conflitos relacionados a IP são resolvidos por meio de arbitragem baseada em contratos inteligentes, garantindo conformidade legal.

3.Inovações e vantagens do projeto


A principal inovação da Story reside no protocolo "Prova de Criatividade" (Proof-of-Creativity), um protocolo nativo baseado em contratos inteligentes implantado na plataforma. Esse protocolo permite que os criadores introduzam e registrem sua propriedade intelectual como Ativos de IP (IPA), enquanto gerenciam de maneira eficiente o licenciamento, a distribuição de royalties e a resolução de disputas. Ao proteger os direitos dos criadores e otimizar os processos de autorização e distribuição de royalties, o protocolo melhora significativamente a eficiência da gestão de IP.

Entre os principais benefícios da Story, destacam-se:
Destaque
Vantagens
Automação por contratos inteligentes para licenciamento
O licenciamento de propriedade intelectual é automatizado por meio de contratos inteligentes, otimizando a eficiência e reduzindo custos.
Integração de conformidade legal
Adoção de Licenças Programáveis de IP (PIL), alinhando o gerenciamento de IP com estruturas jurídicas do mundo real.
Suporte avançado a estrututras de dados inteligentes
Suporte avançado a estruturas de dados inteligentes, incluindo gráficos de IP, que possibilitam a navegação de relações complexas de propriedade intelectual de forma eficiente e econômica, permitindo rastreamento de autorizações, transações e otimização de processos de IP.
Camada de execução otimizada para Ativos IP
Compatibilidade total com EVM, garantindo processamento de ativos de IP de maneira rápida e acessível.
Integração de IA e IP
Desenvolvedores de IA podem acessar e utilizar facilmente conjuntos de dados tokenizados de IP, com pagamentos de royalties automatizados e licenciamento via contratos inteligentes. Isso acelera o desenvolvimento de IA e melhora a eficiência das aplicações de IA.
Promovendo aplicação DeFi através de IPFi

Permite que proprietários de IP façam staking e emprestem sua propriedade intelectual, integrando ativos de IP ao ecossistema DeFi e criando novas fontes de receita para criadores.
Ferramentas padronizadas e simplificadas para desenvolvedores
Fornece APIs fáceis de integrar e módulos padronizados, reduzindo a barreira para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas (dApps) baseadas em IP e permitindo uma inovação mais rápida.
Banco de dados global e transparente de IP
Uma plataforma universal de registro e consulta de IP permite que desenvolvedores descubram e utilizem rapidamente ativos de IP, simplificando transações e uso de IP, além de reduzir o risco de infrações e disputas.
Distribuição aprimorada de royalties e liquidez automatizada
Sistema automatizado de pagamentos que garante compensação justa para criadores de IP, com todas as transações e derivativos registrados on-chain em tempo real, aumentando a transparência e a confiança no ecossistema.

4.Perspectivas futuras: Integração cross-chain e sinergia com IA


A Story tem a visão de se tornar a pedra angular descentralizada da gestão e troca global de ativos de IP, proporcionando aos criadores uma economia confiável, segura e transparente, ao mesmo tempo que impulsiona a inovação contínua no espaço da propriedade intelectual. Olhando para o futuro, a Story pretende expandir sua integração com os ecossistemas Web2 e Web3, consolidando-se como uma camada fundamental no cenário digital global. Ao ampliar parcerias e desenvolver novas soluções, a Story está comprometida em liderar a indústria de gestão de IP rumo à descentralização, automação e inteligência.

Interoperabilidade cross-chain: Permite o gerenciamento de ativos de IP em múltiplas blockchains, aumentando a compatibilidade e a abertura do ecossistema. Criadores podem administrar ativos de IP em diferentes blockchains.

Integração com conteúdo gerado por IA (AIGC): À medida que ferramentas criativas impulsionadas por IA evoluem, a Story planeja integrar conteúdos gerados por IA (textos, imagens, vídeos, etc.) à gestão de ativos de IP, possibilitando uma nova era de criação e propriedade intelectual orientada por IA.

Ecossistema de propriedade digital na Web3: Estabelece uma rede global descentralizada para a gestão de IP, promovendo interoperabilidade cross-chain e transações de ativos de propriedade intelectual na Web3. Oferece uma infraestrutura fundamental para suportar ativos de IP em diversos setores.


5.Liderando a nova era da gestão de IP global


Ao integrar tecnologia blockchain de ponta, contratos inteligentes e salvaguardas legais, a Story introduz uma abordagem revolucionária para a gestão descentralizada de propriedade intelectual. Os criadores não apenas ganham mais controle sobre seus ativos, mas também maximizam seu valor comercial por meio das funções automatizadas da plataforma. Conforme a tecnologia continua a evoluir, a Story está posicionada para se tornar uma líder global na gestão de IP, impulsionando a indústria em direção a um futuro mais descentralizado e inteligente.

Como uma das principais plataformas globais de negociação de ativos digitais, a MEXC continua impulsionando projetos inovadores de blockchain, oferecendo ampla liquidez e um grande alcance global de mercado. Essa tendência contínua não apenas proporciona oportunidades promissoras para projetos pioneiros como a Story, mas também acelera a descentralização e a inteligência da gestão de IP em escala global.


Aviso legal: Este material não fornece consultoria de investimentos, tributária, jurídica, financeira, contábil ou qualquer outro tipo de aconselhamento relacionado, nem constitui uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. A área de Aprendizado MEXC é exclusivamente para fins informativos e não constitui orientação para investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário e não possuem qualquer relação com esta plataforma.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus