Explorando a Story: Transformando a Gestão Descentralizada de Propriedade Intelectual (IP)

Na era da informação, gerenciar e proteger a propriedade intelectual (IP) tornou-se um grande desafio para os criadores. Os métodos tradicionais de gestão de direitos autorais geralmente dependem de plataformas centralizadas e estruturas intermediárias complexas, resultando em ineficiências, altos custos e falta de transparência. Para resolver esses desafios, a Story foi criada. Como uma plataforma descentralizada de IP, a Story rompe com as limitações tradicionais e introduz uma abordagem revolucionária que permite aos criadores manter total propriedade sobre suas obras e controle sobre seu valor comercial. Isso garante que todas as receitas geradas sejam distribuídas de maneira justa. Neste artigo, exploraremos a tecnologia inovadora, o ecossistema e as perspectivas futuras da Story.









Story é uma blockchain Layer-1 desenvolvida especificamente para a gestão de ativos de propriedade intelectual (IP), integrando tecnologias DeFi e IA para oferecer soluções eficientes, transparentes e automatizadas. Com 100% de compatibilidade com EVM e uma arquitetura de alto desempenho baseada no Cosmos SDK, a Story possibilita transações de ativos de IP com baixo custo e alta escalabilidade, além de permitir o gerenciamento de estruturas de dados complexas de forma integrada.

Ao utilizar provas descentralizadas de propriedade e a execução de contratos inteligentes, a Story representa uma mudança inovadora na gestão de IP, permitindo que criadores controlem e maximizem com segurança o valor comercial de suas propriedades intelectuais. Sua missão central é simplificar os processos tradicionais de gestão de IP, eliminando ineficiências do setor e barreiras burocráticas. Através da tokenização de ativos de IP e um mecanismo automatizado de distribuição de royalties, a plataforma empodera criadores, empresas e desenvolvedores de IA a maximizar o valor de suas criações, impulsionando a transformação digital e a inovação no ecossistema de IP.









A Story oferece um ecossistema completo para ajudar criadores a gerenciar e comercializar sua propriedade intelectual de maneira eficiente. Esse ecossistema é baseado nos Ativos de IP (IPA) e conta com os seguintes componentes principais:





2.1 Ativos de IP (IPA)

NFTs ERC-721: Cada ativo de IP é tokenizado como um NFT ERC-721, garantindo sua unicidade e imutabilidade. Esses ativos podem representar tanto propriedades intelectuais on-chain quanto off-chain, incluindo obras literárias, músicas, artes visuais e marcas registradas.

Token Bound Account (ERC-6551): Cada ativo de IP está vinculado a uma conta de contrato inteligente baseada no padrão ERC-6551. Essa conta armazena de forma segura informações essenciais relacionadas ao ativo, como termos de licenciamento, registros de receita e outros dados críticos, permitindo que os criadores gerenciem suas propriedades intelectuais com eficiência.





2.2 Arquitetura modular

A Story adota uma arquitetura modular que simplifica a automação de licenciamento de IP, distribuição de royalties e resolução de disputas, tornando a gestão de receitas de IP mais eficiente para os criadores.

Módulo de licenciamento : Criadores podem definir regras de licenciamento personalizadas para seus ativos, como permissões para obras derivadas ou uso comercial.

Módulo de royalties : As receitas geradas pelos ativos de IP são distribuídas automaticamente de forma transparente e rastreável.

Módulo de disputas: Conflitos relacionados a IP são resolvidos por meio de arbitragem baseada em contratos inteligentes, garantindo conformidade legal.









A principal inovação da Story reside no protocolo "Prova de Criatividade" (Proof-of-Creativity), um protocolo nativo baseado em contratos inteligentes implantado na plataforma. Esse protocolo permite que os criadores introduzam e registrem sua propriedade intelectual como Ativos de IP (IPA), enquanto gerenciam de maneira eficiente o licenciamento, a distribuição de royalties e a resolução de disputas. Ao proteger os direitos dos criadores e otimizar os processos de autorização e distribuição de royalties, o protocolo melhora significativamente a eficiência da gestão de IP.





Entre os principais benefícios da Story, destacam-se:

Destaque Vantagens Automação por contratos inteligentes para licenciamento O licenciamento de propriedade intelectual é automatizado por meio de contratos inteligentes, otimizando a eficiência e reduzindo custos. Integração de conformidade legal Adoção de Licenças Programáveis de IP (PIL), alinhando o gerenciamento de IP com estruturas jurídicas do mundo real. Suporte avançado a estrututras de dados inteligentes Suporte avançado a estruturas de dados inteligentes, incluindo gráficos de IP, que possibilitam a navegação de relações complexas de propriedade intelectual de forma eficiente e econômica, permitindo rastreamento de autorizações, transações e otimização de processos de IP. Camada de execução otimizada para Ativos IP Compatibilidade total com EVM, garantindo processamento de ativos de IP de maneira rápida e acessível. Integração de IA e IP Desenvolvedores de IA podem acessar e utilizar facilmente conjuntos de dados tokenizados de IP, com pagamentos de royalties automatizados e licenciamento via contratos inteligentes. Isso acelera o desenvolvimento de IA e melhora a eficiência das aplicações de IA. Promovendo aplicação DeFi através de IPFi

Permite que proprietários de IP façam staking e emprestem sua propriedade intelectual, integrando ativos de IP ao ecossistema DeFi e criando novas fontes de receita para criadores. Ferramentas padronizadas e simplificadas para desenvolvedores Fornece APIs fáceis de integrar e módulos padronizados, reduzindo a barreira para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas (dApps) baseadas em IP e permitindo uma inovação mais rápida. Banco de dados global e transparente de IP Uma plataforma universal de registro e consulta de IP permite que desenvolvedores descubram e utilizem rapidamente ativos de IP, simplificando transações e uso de IP, além de reduzir o risco de infrações e disputas. Distribuição aprimorada de royalties e liquidez automatizada Sistema automatizado de pagamentos que garante compensação justa para criadores de IP, com todas as transações e derivativos registrados on-chain em tempo real, aumentando a transparência e a confiança no ecossistema.









A Story tem a visão de se tornar a pedra angular descentralizada da gestão e troca global de ativos de IP, proporcionando aos criadores uma economia confiável, segura e transparente, ao mesmo tempo que impulsiona a inovação contínua no espaço da propriedade intelectual. Olhando para o futuro, a Story pretende expandir sua integração com os ecossistemas Web2 e Web3, consolidando-se como uma camada fundamental no cenário digital global. Ao ampliar parcerias e desenvolver novas soluções, a Story está comprometida em liderar a indústria de gestão de IP rumo à descentralização, automação e inteligência.





Interoperabilidade cross-chain: Permite o gerenciamento de ativos de IP em múltiplas blockchains, aumentando a compatibilidade e a abertura do ecossistema. Criadores podem administrar ativos de IP em diferentes blockchains.

Integração com conteúdo gerado por IA (AIGC): À medida que ferramentas criativas impulsionadas por IA evoluem, a Story planeja integrar conteúdos gerados por IA (textos, imagens, vídeos, etc.) à gestão de ativos de IP, possibilitando uma nova era de criação e propriedade intelectual orientada por IA.

Ecossistema de propriedade digital na Web3: Estabelece uma rede global descentralizada para a gestão de IP, promovendo interoperabilidade cross-chain e transações de ativos de propriedade intelectual na Web3. Oferece uma infraestrutura fundamental para suportar ativos de IP em diversos setores.









Ao integrar tecnologia blockchain de ponta, contratos inteligentes e salvaguardas legais, a Story introduz uma abordagem revolucionária para a gestão descentralizada de propriedade intelectual. Os criadores não apenas ganham mais controle sobre seus ativos, mas também maximizam seu valor comercial por meio das funções automatizadas da plataforma. Conforme a tecnologia continua a evoluir, a Story está posicionada para se tornar uma líder global na gestão de IP, impulsionando a indústria em direção a um futuro mais descentralizado e inteligente.





Como uma das principais plataformas globais de negociação de ativos digitais, a MEXC continua impulsionando projetos inovadores de blockchain, oferecendo ampla liquidez e um grande alcance global de mercado. Essa tendência contínua não apenas proporciona oportunidades promissoras para projetos pioneiros como a Story, mas também acelera a descentralização e a inteligência da gestão de IP em escala global.







