Ethereum sobe 40%: tecnologia, short squeeze e atividade de baleias criam um grande "momento ETH"

Nos últimos dias, o Ethereum (ETH) liderou um poderoso rali no mercado de criptomoedas, subindo mais de 40% em apenas 72 horas e ultrapassando a marca de $2.600, potencialmente emergindo como o novo "motor de mercado" após o impulso do pós-halving do Bitcoin





Este forte movimento marca o melhor desempenho de três dias do ETH desde 2019 e superou tanto o Bitcoin quanto outros principais ativos digitais em vários indicadores. Por trás deste rali está uma confluência de fatores: melhora no sentimento macroeconômico, futuras atualizações técnicas do Ethereum, um short squeeze no mercado de Futuros e a acumulação on-chain por endereços de baleias. Este artigo analisará os impulsionadores por trás da subida do Ethereum em quatro áreas principais: ambiente macroeconômico, atualizações do protocolo, estrutura de mercado e fluxos de capital on-chain.













A recente subida do Ethereum não aconteceu sem motivo. Ela é sustentada por uma combinação de progresso técnico e condições macroeconômicas favoráveis. A convergência dessas duas forças criou uma base sólida para a recuperação.









Em 7 de maio, o Ethereum concluiu com sucesso a atualização Pectra em sua mainnet, um marco importante após as atualizações Merge e Dencun , que inclui várias melhorias-chave:





EIP-7702: Introduz Abstração de Conta para melhorar a flexibilidade e a escalabilidade das carteiras.

Aumento do limite de staking : Expande a capacidade para protocolos de staking líquido e operadores de nós.

Experiência aprimorada para desenvolvedores: Simplifica a implantação e integração de contratos inteligentes.





Essas atualizações técnicas marcam mais uma evolução na infraestrutura do Ethereum. Elas fortalecem o suporte para futuros projetos DeFi, Layer-2 e Rollups, ao mesmo tempo que restauram a confiança no desenvolvimento do ecossistema Ethereum a longo prazo.









Além dos fatores técnicos, eventos macroeconômicos externos também desempenharam um papel importante. Em 8 de maio, o anúncio de um acordo comercial entre EUA e Reino Unido e a retomada de negociações econômicas de alto nível entre China e EUA ajudaram a impulsionar o sentimento do mercado global. O Índice do Dólar Americano caiu ligeiramente e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos diminuiu, criando uma janela favorável para a valorização de ativos de risco.





Como um "ativo beta" prototípico no mercado de criptomoedas, o Ethereum é altamente sensível a mudanças no apetite por risco do mercado. Quando o sentimento se torna positivo, o ETH costuma ser o primeiro a se mover.









Embora as atualizações do protocolo e as condições macroeconômicas tenham estabelecido as bases para a recuperação do ETH, a verdadeira ignição veio de uma mudança estrutural no mercado de futuros, um clássico short squeeze.





Prêmio anualizado de Futuros de 3 meses do Ethereum

Fonte: laevitas.ch





A partir de 8 de maio, o mercado de Futuros de ETH experimentou um short squeeze clássico:

Em 72 horas, as liquidações totais de Shorts de ETH atingiram $438 milhões, mais do que o dobro dos $211 milhões em liquidações de Longs.

O open interest aumentou de $21,28 bilhões para $26,77 bilhões.

A taxa de financiamento perpétuo subiu de 0,10% para 0,15%, sinalizando um forte domínio altista.





A rápida subida de preços forçou os vendedores a descoberto a fechar posições, desencadeando mais pressão de compra e alimentando um ciclo de alta e mais liquidações de Shorts. Esse "ciclo de short squeeze" amplificou significativamente o momentum por trás do rali.









Enquanto as melhorias técnicas e mudanças de posições de mercado no curto prazo acenderam a faísca, as ações do "smart money" deram a este rali um significado duradouro.





De acordo com dados da plataforma de análise on-chain Glassnode, endereços com mais de 10.000 ETH começaram a acumular em massa no final de abril e aumentaram suas posições de forma constante desde então. Em 10 de maio, esses grandes detentores controlavam coletivamente 40,75 milhões de ETH, o nível mais alto desde março de 2025.





Notavelmente, esses endereços de baleias geralmente representam instituições, formadores de mercado e grandes fundos com acesso a informações mais precisas e oportunas. A acumulação contínua é amplamente interpretada como um sinal de sentimento otimista de longo prazo para o ETH. Dados adicionais on-chain revelam uma queda na atividade de transferência dos grandes detentores, sugerindo que esses fundos estão entrando em uma fase de acumulação e retenção de longo prazo, em vez de especulação de curto prazo.













Este rali também é visto como um prelúdio para uma "recuperação no sentimento" mais ampla, com diversos catalisadores poderosos continuando a impulsionar as expectativas do mercado:









Um dos desenvolvimentos mais transformadores está ocorrendo no espaço dos ETFs. A BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, recentemente apresentou uma proposta à SEC dos EUA buscando aprovação para incorporar staking em ETFs Spot de Ethereum , permitindo, de forma efetiva, que os investidores obtenham recompensas de staking através das participações nos ETFs.





Se aprovado, o ETF Spot de Ethereum poderia gerar um rendimento anual estimado de 3,2% (com base nos retornos atuais de staking).

Os investidores se beneficiariam tanto da valorização do capital em ETH quanto de uma renda passiva.

O ETF evoluiria de uma ferramenta de exposição pura ao preço para um ativo gerador de renda, semelhante a títulos (bonds) ou fundos de investimento imobiliário (REITs).

Essa estrutura poderia atrair capital institucional significativo em busca de exposição de longo prazo ao ETH.





Robert Mitchnick, chefe de Ativos Digitais da BlackRock, observou: "A ausência de um mecanismo de staking tem sido a principal razão para a demanda contida por ETFs de Ethereum. Adicionar um componente de rendimento pode aumentar significativamente o interesse dos investidores tradicionais."









Se os ETFs com staking forem eventualmente aprovados, isso mudará fundamentalmente a forma como as instituições tradicionais enxergam o Ethereum, não apenas como um ativo especulativo, mas como um ativo financeiro composto, com fluxo de caixa, mecanismo deflacionário e um fosso de ecossistema.





Essa mudança pode levar a uma atualização na estrutura de capital e aproximar o ETH dos modelos de avaliação tradicionais, acelerando sua entrada no mainstream institucional.









O rali de 72 horas do Ethereum não apenas o trouxe de volta ao centro das atenções do mercado, mas também sinalizou uma mudança crítica: à medida que o preço do BTC se estabiliza, o capital começa a fluir em direção ao ETH e altcoins de qualidade.





Este aumento não foi impulsionado por um único evento, mas sim pelo resultado de uma confluência de fatores: progresso tecnológico através de atualizações de protocolo, mudanças estruturais no mercado de derivativos, atividade on-chain de baleias e condições macroeconômicas favoráveis.





Analistas da indústria sugerem que, para o ETH romper o nível psicológico chave de $3.000 nas próximas semanas, dependerá de vários fatores:





Maior atividade de desenvolvedores após a atualização Pectra

Continuação da acumulação por baleias e dados on-chain otimistas

Evolução na postura regulatória dos EUA e progresso dos ETFs de Ethereum

Mudanças na política do Federal Reserve e apetite global por risco





O que está claro é que o Ethereum está evoluindo de uma "plataforma tecnológica" para um ativo central de consenso de capital e estratégia macroeconômica. A história do ETH está apenas começando.



