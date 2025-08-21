Rally do Ethereum impulsiona o momentum do restaking: EIGEN ganha mais de 27% em uma semana

À medida que o ETH rompeu o nível-chave de US$ 4.600, o ecossistema mais amplo do Ethereum registou uma forte alta de mercado, com o EIGEN destacando-se em particular. Nos últimos sete dias, o preço do EIGEN subiu de cerca de US$ 1,10 para quase US$ 1,46, marcando um ganho aproximado de 27%. Apesar de alguns recuos de curto prazo ao longo do caminho, a tendência geral manteve-se em alta constante, refletindo forte momentum de mercado e crescente confiança dos investidores.

















EigenLayer é um protocolo construído na blockchain Ethereum que introduz um mecanismo inovador chamado restaking. Ele permite que os utilizadores reutilizem ETH já em staking ao optar por contratos inteligentes que estendem os seus ativos em staking para fornecer serviços de segurança e validação a módulos ou aplicações adicionais. Isso forma o que é conhecido como um coletivo de restaking. Por meio deste sistema, o EigenLayer conecta aplicações emergentes que procuram segurança ao nível do Ethereum com stakers dispostos a oferecer segurança adicional, injetando uma nova camada de liquidez de confiança no ecossistema.





EIGEN é o token utilitário nativo do ecossistema EigenLayer. Ele desempenha um papel fundamental na governança, modelagem de segurança e incentivos econômicos. Os detentores de tokens podem participar na segurança da rede e também receber recompensas de incentivos do ecossistema, criando um alinhamento positivo de interesses dentro do protocolo.









O fluxo operacional central do EigenLayer inclui os seguintes componentes:









Os utilizadores podem fazer restake de ETH já em staking ou de tokens de liquid staking correspondentes (como stETH) em smart contracts do EigenLayer. Esses ativos são agregados em um pool de segurança unificado, que fornece garantias de segurança para várias aplicações, conhecidas como módulos ou Actively Validated Services (AVS).









O EigenLayer adota um modelo de segurança modular, permitindo que os stakers escolham de forma independente quais módulos apoiar, como armazenamento descentralizado, proteção de ativos de jogos, protocolos DeFi e muito mais. Esse design modular melhora a flexibilidade e a escalabilidade.









O EigenLayer suporta duas formas de staking:





1) Restaking nativo: fazer restake diretamente do ETH em staking para o EigenLayer.

2) Restaking via LST: fazer restake de tokens de liquid staking emitidos por outros protocolos de staking









Ao realizar o restaking, os utilizadores devem autorizar por meio de contratos inteligentes, enquanto os módulos ou AVSs (ou seus operadores de nó) devem concordar em aceitar as contribuições em staking. Esse mecanismo de autorização em duas vias garante tanto segurança quanto transparência.













O aumento de preço do EIGEN não é um evento isolado, mas está intimamente ligado à expansão mais ampla do ecossistema Ethereum . Desde a transição do Ethereum para proof-of-stake (PoS) e o desenvolvimento contínuo da sua infraestrutura, inovações como o restaking surgiram como novos destaques de mercado, atraindo capital e atenção significativos.





Como uma das pedras angulares do mercado cripto, os movimentos de preço do ETH e a atividade do ecossistema frequentemente impulsionam a valorização mais ampla de tokens relacionados ao ETH. O EIGEN, como um protocolo-chave no setor de restaking, desempenha um papel crítico na construção de infraestrutura AVS, combinando segurança com eficiência. Esse posicionamento fortaleceu as expectativas do mercado em relação ao seu valor de longo prazo.









No final de julho, o valor total bloqueado (TVL) do EigenLayer ultrapassou US$ 25 bilhões, estabelecendo-o firmemente como o protocolo líder no espaço de restaking. De acordo com um relatório do Cointelegraph , o interesse institucional em restaking continua a crescer, com o EigenLayer amplamente considerado o protocolo central do setor. À medida que o capital institucional continua a fluir, espera-se que a procura pelo token EIGEN cresça ainda mais, proporcionando suporte contínuo de preço e momentum.









Em 9 de julho, a Eigen Labs anunciou uma redução de aproximadamente 25% da sua equipe e uma mudança estratégica para concentrar recursos na sua nova plataforma focada em desenvolvedores, EigenCloud . Esse movimento atraiu um novo investimento de US$ 70 milhões da a16z. O EigenCloud integra EigenDA, EigenVerify e EigenCompute, com o objetivo de fornecer uma infraestrutura de confiança unificada para aplicações tanto on-chain quanto off-chain.





Essa reestruturação e a injeção substancial de capital deram ao EigenLayer um poderoso impulso. O investimento não apenas aumenta a capacidade técnica e o potencial de inovação do projeto, mas também fortalece a confiança do mercado no token EIGEN. Os investidores estão otimistas em relação às perspetivas de desenvolvimento do EigenCloud e acreditam que ele trará mais casos de uso inovadores e valor para o ecossistema Ethereum, apoiando assim uma valorização adicional do token EIGEN.









Do ponto de vista da análise técnica, embora o EIGEN tenha atingido um mínimo no início de 2025, desde então entrou numa fase de consolidação e parece estar formando um padrão de cunha descendente. Se a pressão de compra aumentar, o preço pode regressar ao nível de 2 USDT, com potencial para testar a faixa de 3 a 4 USDT no próximo movimento de alta.













O EigenLayer está a consolidar gradualmente a sua posição dentro do ecossistema Ethereum. O seu modelo de restaking, conhecido pela eficiência de capital, design modular e segurança partilhada, está a emergir como uma força-chave no fortalecimento da infraestrutura on-chain do futuro. Atualmente, com a subida do preço do token, o crescimento do TVL e o aumento do apoio institucional, o EIGEN mostra fortes sinais de um possível ressurgimento.





Olhando para o futuro, se o ecossistema Ethereum continuar a evoluir e o modelo de restaking ganhar uma adoção mais ampla, a posição de mercado e o desempenho do preço do EIGEN poderão alcançar novos patamares. Ele está bem posicionado para se tornar um componente crítico da era "pós-Ethereum", trazendo mais inovação e valor para o mercado cripto em geral.





Em resumo, desde o design técnico até ao desempenho de mercado e desenvolvimento do ecossistema, o EIGEN permanece um forte concorrente no espaço de restaking. Embora ainda existam riscos de mercado, a sua proposta de valor clara, o modelo inovador e a ampla participação fazem dele um ativo chave, digno de atenção e pesquisa contínuas. Os investidores devem manter-se informados, compreender os riscos associados e tomar decisões bem fundamentadas ao lidar com o EIGEN.













Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



