Ethereum: Uma década de provas e triunfos, com um futuro promissor pela frente









Em 22 de julho, Justin Drake, pesquisador oficial da Ethereum Foundation, anunciou que hoje marca o décimo aniversário do Ethereum. Há dez anos, o Ethereum lançou oficialmente sua ICO (Oferta Inicial de Moedas), com a taxa de câmbio ETH/BTC em 0,0005 na época, aumentando mais de 100 vezes na última década.





Ao longo desses dez anos, o Ethereum passou por enormes transformações técnicas e flutuações de mercado, ao mesmo tempo em que alcançou um sucesso notável na promoção das finanças descentralizadas (DeFi) e na transformação do mundo financeiro tradicional. Recentemente, a SEC dos EUA aprovou oficialmente o ETF spot de Ethereum, abrindo caminho para que instituições financeiras tradicionais invistam no Ethereum. Isso ressalta ainda mais o status e o potencial do Ethereum no mercado financeiro tradicional, adicionando um marco significativo ao seu desenvolvimento.





Desde seus humildes primórdios até se tornar um líder no campo das criptomoedas e blockchain, a história do Ethereum não é apenas uma lenda de inovação tecnológica, mas também um magnífico capítulo de superação de dificuldades, enfrentamento de desafios e remodelação do futuro. Neste momento histórico importante, a MEXC convida todos a relembrar a trajetória de desenvolvimento do Ethereum e a vislumbrar seu futuro promissor.









Em dezembro de 2013, o programador russo Vitalik Buterin publicou um white paper que apresentou pela primeira vez o conceito de Ethereum. O projeto garantiu financiamento para seu desenvolvimento por meio de uma campanha de crowdfunding em 2014, e a rede Ethereum foi oficialmente lançada em julho de 2015.





Diferentemente do Bitcoin, o Ethereum permite que os desenvolvedores criem e implantem contratos inteligentes em sua blockchain. Esses contratos inteligentes podem executar automaticamente os termos do contrato sem intermediários, possibilitando o uso generalizado de aplicações descentralizadas (DApps). No entanto, o Ethereum não alcançou um desenvolvimento significativo do ecossistema em seus estágios iniciais.





Inicialmente, o Ethereum não teve um impacto significativo no mercado e enfrentou muitos desafios em seu desenvolvimento. A plataforma passou por várias vulnerabilidades de sistema e ataques de hackers, que ameaçaram sua sobrevivência.





Por exemplo, o infame "Ataque DAO" em 2016 permitiu que hackers explorassem uma vulnerabilidade em um contrato para roubar aproximadamente 3,6 milhões de Ether (avaliados em cerca de $50 milhões na época e $11,8 bilhões hoje). Esse incidente gerou sérias discordâncias dentro da comunidade Ethereum sobre como lidar com os fundos roubados, especificamente se deveriam implementar um "hard fork" para recuperar o Ether roubado. No final, o Ethereum realizou um hard fork para devolver os fundos roubados aos investidores, resultando na criação de duas blockchains: Ethereum (ETH) e Ethereum Classic (ETC). Embora essa ação tenha resolvido temporariamente a crise, causou a primeira grande divisão de consenso dentro da comunidade Ethereum, levando a discordâncias e dúvidas.





Quando chegamos a 2017, a explosão das ICOs (Ofertas Iniciais de Moedas) começou, com o Ethereum desempenhando um papel crucial. O ETH tornou-se o ingresso para os participantes das ICOs.





A funcionalidade de contratos inteligentes do Ethereum permitiu que projetos emitissem seus próprios tokens ERC-20 e realizassem captações de recursos por meio de contratos inteligentes. A introdução do padrão ERC-20, em particular, simplificou significativamente o processo de emissão de tokens para os projetos de ICO, impulsionando o crescimento do ecossistema Ethereum.





Além disso, o modelo de ICO aproveitou a natureza descentralizada do Ethereum para evitar rotas tradicionais de capital de risco e financiamento bancário, permitindo que startups arrecadassem fundos diretamente de investidores globais. Esse novo método de captação de recursos mudou drasticamente o cenário de financiamento para startups.





Com o surgimento da febre das ICOs, a demanda por ETH disparou. De acordo com os dados do mercado da MEXC, o preço do ETH saltou de $8 no início de 2017 para um pico de $750 no final do ano, um aumento de quase 100 vezes.





No entanto, o rápido crescimento das ICOs também chamou a atenção de órgãos reguladores globais. Alguns projetos estiveram envolvidos em atividades fraudulentas e especulativas, levando certos países a impor regulamentações rigorosas ou até mesmo proibir as ICOs. Como resultado, o Ethereum tornou-se um ponto central nas discussões sobre regulamentação de blockchain e criptomoedas.





Além disso, a entrada de inúmeros projetos de ICO expôs as limitações da rede Ethereum em termos de escalabilidade e segurança. Por exemplo, no final de 2017, o jogo CryptoKitties causou uma severa congestão na rede Ethereum, fazendo com que as taxas de transação aumentassem dezenas de vezes. Esses problemas levaram a comunidade Ethereum a pesquisar e desenvolver soluções de escalabilidade, como o Ethereum 2.0 e Layer 2.









Hoje, a capitalização de mercado do Ethereum está em $394 bilhões (segundo dados da 8marketcap ), figurando entre os 30 principais ativos globais, superando empresas como Samsung, Oracle e Bank of America. O sucesso do Ethereum é impulsionado pelo rápido desenvolvimento das finanças descentralizadas (DeFi), construídas sobre os fundamentos lançados durante a era das ICOs.









Centenas de projetos utilizaram o Ethereum para ICOs, arrecadando bilhões de dólares e atraindo um grande número de desenvolvedores e investidores para o ecossistema Ethereum, abrangendo áreas que vão desde fintech até jogos e gerenciamento de cadeias de suprimentos. A era das ICOs não trouxe apenas capital e usuários, mas também impulsionou o avanço das ferramentas e infraestruturas de desenvolvimento do Ethereum. Ferramentas de desenvolvedor, carteiras, exchanges e exploradores de blockchain melhoraram durante este período, tornando o ecossistema Ethereum mais completo e maduro.





Após anos de acúmulo, o "florescimento" do DeFi finalmente aconteceu no verão de 2020.





As capacidades dos contratos inteligentes do Ethereum forneceram o terreno fértil para o crescimento das finanças descentralizadas. Plataformas DeFi como Compound e Aave permitiram que os usuários emprestassem e tomassem empréstimos sem intermediários financeiros tradicionais. Exchanges descentralizadas (DEXs), como Uniswap e SushiSwap, ofereceram ambientes de negociação mais abertos e transparentes. Stablecoins, como DAI, forneceram ferramentas de armazenamento de valor relativamente estáveis para o mercado cripto. Esses projetos, utilizando os contratos inteligentes do Ethereum, reduziram significativamente as barreiras para acessar serviços financeiros, quebrando os monopólios financeiros tradicionais e oferecendo serviços mais abertos, transparentes e justos, promovendo inclusão financeira e descentralização.





O Ethereum forneceu a infraestrutura para o DeFi, e o rápido desenvolvimento do DeFi, por sua vez, ampliou os casos de uso do Ethereum, atraindo mais usuários e desenvolvedores.





Em 2021, a popularidade dos tokens não fungíveis (NFTs) impulsionou ainda mais a adoção do Ethereum. Os NFTs permitiram que obras de arte digitais, imóveis virtuais e ativos de jogos fossem identificados e transacionados de forma única na blockchain, criando novos modelos econômICOs e oportunidades de mercado. Sendo a principal rede de negociação de NFTs, o Ethereum hospedou projetos conhecidos, como CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club, atraindo atenção e investimentos significativos.









O crescimento da DeFi e a explosão do mercado de NFTs apresentaram desafios significativos à infraestrutura do Ethereum. A crescente congestão da rede levou a taxas de transação persistentemente altas (taxas de gás), dificultando o uso por usuários comuns e pequenas transações, o que limitava a adoção e o desenvolvimento da rede.

Para resolver esses problemas, a comunidade Ethereum tem trabalhado continuamente em várias atualizações importantes. Desde "Byzantium" e "Constantinople" até o atual Ethereum 2.0, cada atualização marcou um avanço tecnológico substancial.





A atualização do Ethereum 2.0 (Serenity) foi planejada para solucionar problemas de escalabilidade e segurança. Com a introdução do mecanismo de consenso de prova de participação (Proof-of-Stake, ou PoS), em substituição ao mecanismo de prova de trabalho (Proof-of-Work, ou PoW), o Ethereum 2.0 visava reduzir o consumo de energia e aumentar a velocidade de processamento de transações. Em 1 de dezembro de 2020, ocorreu o lançamento da Beacon Chain do Ethereum 2.0.





No dia 5 de agosto de 2021, o Ethereum passou pelo "London Hard Fork", que incluiu o tão aguardado EIP-1559. O EIP-1559 mudou a estrutura de taxas de transação do Ethereum, introduzindo uma taxa base e um mecanismo de gorjeta, com parte das taxas de transação sendo queimada. Isso não apenas melhorou a experiência do usuário, mas também introduziu um modelo deflacionário para o ETH, causando um impacto profundo no modelo econômico do Ethereum.

No dia 15 de setembro de 2022, o Ethereum concluiu o The Merge, fazendo a transição oficial do PoW para o PoS. Este evento marcante reduziu significativamente o consumo de energia do Ethereum e abriu caminho para melhorias futuras de escalabilidade e desempenho.





No dia 12 de abril de 2023, o Ethereum completou a atualização Shanghai. A atualização Shanghai introduziu principalmente a funcionalidade de saque de ETH em staking por meio do EIP-4895 (Proposta de Melhoria do Ethereum 4895), permitindo que validadores retirassem seus ETH em staking na Beacon Chain. Isso proporcionou um complemento importante ao modelo econômico do Ethereum 2.0, oferecendo maior liquidez.





No dia 13 de março de 2024, o Ethereum passou pela atualização Dencun, envolvendo principalmente o EIP-4844, que introduziu um novo tipo de transação com "blocos de dados" para reduzir o custo das transações de rollup. Isso reduziu significativamente o custo para as redes Layer 2 armazenarem dados no Ethereum.





Com o avanço contínuo do Ethereum 2.0, a escalabilidade, a segurança e o desempenho do Ethereum continuarão a melhorar. Além disso, o aprimoramento contínuo de várias soluções de Layer 2 permite que o Ethereum processe mais transações a custos mais baixos, suportando uma gama mais ampla de aplicações. Soluções como Optimism e Arbitrum oferecem forte suporte para o aprimoramento do desempenho do Ethereum, permitindo que mais usuários desfrutem de transações rápidas e de baixo custo.





Esses eventos desempenharam papéis cruciais no desenvolvimento do Ethereum, moldando não apenas o próprio Ethereum, mas também causando um impacto significativo em toda a indústria de blockchain e criptomoedas.









O rápido desenvolvimento de DeFi e NFTs também aumentou a proeminência do Ethereum no mundo tradicional. Nos últimos anos, várias grandes empresas financeiras tradicionais começaram a entrar no ecossistema Ethereum.





Por exemplo, (1) BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, estabeleceu o fundo "iShares Build", focado em investir no Ethereum e em projetos de blockchain relacionados. (2) Visa fez uma parceria com o Ethereum para desenvolver soluções de pagamento baseadas em Ethereum, proporcionando aos usuários experiências de pagamento mais convenientes e seguras. (3) Microsoft colaborou com a ConsenSys para lançar um kit de ferramentas de desenvolvimento de blockchain Ethereum, simplificando o processo para empresas desenvolverem e gerenciarem aplicações blockchain no Azure. (4) JPMorgan desenvolveu a plataforma blockchain empresarial Quorum baseada no Ethereum, usada principalmente para pagamentos internos e internacionais, que se tornou a base para a Enterprise Ethereum Alliance (EEA). (5) Amazon Web Services (AWS) oferece serviços gerenciados de blockchain, permitindo que usuários implantem e configurem rapidamente redes Ethereum, com o objetivo de simplificar o desenvolvimento de aplicações blockchain empresariais. (6) Samsung SDS desenvolveu a plataforma Nexledger baseada no Ethereum para soluções de blockchain empresariais. (7) Procter & Gamble, em parceria com outros, criou um sistema de rastreamento de cadeia de suprimentos baseado no Ethereum, garantindo a rastreabilidade de produtos desde as matérias-primas até as vendas finais. (8) IBM, em colaboração com a ConsenSys, participou de vários projetos baseados em Ethereum explorando soluções de blockchain intersetoriais.





Esses casos demonstram que o Ethereum se tornou uma força significativa para as instituições financeiras tradicionais, impulsionando mudanças na indústria financeira. O envolvimento desses gigantes financeiros tradicionais, sem dúvida, traz novo impulso de crescimento para o Ethereum, sinalizando sua maior penetração nos mercados financeiros convencionais.

Dessa forma, a aprovação oficial dos ETFs spot de Ethereum em julho não surpreendeu muitos no mercado de criptomoedas. No entanto, é importante observar que o lançamento dos ETFs spot de Ethereum pode causar alguma volatilidade de preços no curto prazo.





Os dados mostram que, no dia 23 de julho, primeiro dia de lançamento, o fluxo combinado de 9 ETFs spot de ETH alcançou $107 milhões, com um volume de negociação total superior a $1,1 bilhão. Apesar do desempenho impressionante no primeiro dia, desde 24 de julho, os ETFs spot de Ethereum mostraram um fluxo de saída contínuo. No momento desta publicação, o valor patrimonial líquido total dos ETFs Spot de Ethereum é de $9,238 bilhões, com a proporção líquida de ativos dos ETFs (valor de mercado comparado ao valor de mercado total do Ethereum) em 2,36%. O fluxo de saída líquido histórico acumulado chegou a $341 milhões, fazendo com que os preços do ETH caíssem mais de 10%.





Wintermute prevê que essas entradas aumentarão o preço do Ethereum em 24% nos próximos 12 meses.



Olhando para o futuro, o Trader T prevê que o ETHE da Grayscale terá um fluxo de saída de 50% dentro de 12 dias. Vale notar que o GBTC da Grayscale experimentou um fluxo de saída de 50% em 65 dias. O grande market maker Wintermute estima que os ETFs Spot de Ethereum podem atrair até $4 bilhões em entradas de investidores ao longo do próximo ano. Isso é menor do que a maioria das expectativas de analistas, que variam entre $4,5 bilhões e $6,5 bilhões, já sendo cerca de 62% menor do que os $17 bilhões arrecadados pelos ETFs Spot de Bitcoin desde que começaram a ser negociados nos EUA há seis meses.

Apesar do enorme sucesso do Ethereum, ele ainda enfrenta muitos desafios.





Concorrentes como Solana e Cardano estão emergindo, cada um com suas vantagens técnicas e cenários de aplicação, e seus ecossistemas estão alcançando o Ethereum. Particularmente neste ano, a temporada de Memes mostrou o imenso potencial da Solana. Além disso, o ecossistema do Bitcoin e várias soluções de Layer 2 estão sendo ativamente desenvolvidos, tentando capturar uma fatia do mercado do Ethereum.





Por outro lado, o Ethereum ainda precisa lidar com a congestão da rede e as altas taxas de transação. O processo de atualização de sharding é complexo e demorado, envolvendo mudanças técnicas em larga escala e consenso extensivo da comunidade.









Ao longo da última década, o Ethereum enfrentou inúmeros desafios e dificuldades, mas, graças à sua tecnologia inovadora e ao forte apoio da comunidade, promoveu com sucesso a adoção e aplicação da tecnologia blockchain. No futuro, o Ethereum continuará liderando o desenvolvimento das finanças descentralizadas, transformando o mundo financeiro tradicional e trazendo mais oportunidades e possibilidades para os usuários globais. Ele continuará liderando o avanço da tecnologia blockchain e contribuindo para a construção de um mundo digital mais justo, transparente e eficiente. Vamos torcer para que o Ethereum alcance ainda mais sucesso na próxima década.





Aviso legal: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem recomendação para compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.