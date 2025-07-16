Ethena é lançada na TON com recompensas empolgantes para novos usuários

O projeto DeFi Ethena, conhecido por desenvolver a stablecoin USDe sem lastro direto em dólares americanos, integrou oficialmente a TON (The Open Network) , lançando um novo ativo gerador de rendimento: tsUSDe (TON Staked USDe). Essa integração conecta a Ethena ao ecossistema do Telegram, que abrange 1 bilhão de usuários, marcando uma nova fase na adoção em massa das finanças descentralizadas (DeFi). A colaboração visa impulsionar o uso móvel da USDe em escala global, oferecendo aos usuários uma experiência mais conveniente, eficiente e estável de armazenamento e pagamento on-chain com rendimento.





Isso representa não apenas um passo importante na estratégia de implantação multichain da Ethena, mas também um upgrade abrangente no potencial de ganhos dos usuários: ao aproveitar o alto desempenho da rede TON e suas vantagens como porta de entrada social, o tsUSDe contará com acesso facilitado, mais casos de uso e mecanismos de incentivo mais atrativos.









TON é uma blockchain descentralizada de Layer 1 originalmente proposta pelos cofundadores do Telegram, Pavel e Nikolai Durov. Ela oferece altíssima TPS, baixas taxas de gas e forte escalabilidade, com o objetivo de suportar aplicações Web3 em uma escala de centenas de milhões de usuários. Atualmente, a TON é a única infraestrutura blockchain oficialmente reconhecida pelo Telegram, estando profundamente integrada aos seus 1 bilhão de usuários ativos por meio de carteiras integradas, bots, mini apps e muito mais.





Em 2024, a Tether anunciou oficialmente a emissão do USDT na rede TON, ampliando ainda mais suas aplicações práticas em pagamentos, liquidações internacionais, DeFi e outros cenários. Hoje, a TON está entre as dez maiores blockchains do mundo em valor de mercado, representando um ecossistema blockchain líder com foco em dispositivos móveis.









A Ethena é o projeto central por trás do protocolo da stablecoin USDe . Agora, a Ethena integrou-se oficialmente à rede TON e lançou o tsUSDe (TON Staked USDe) - uma nova geração de ativos com rendimento, sucedendo o sUSDe, desenvolvida especialmente para os usuários da TON. Esse ativo combina mecanismos de distribuição de rendimento on-chain com o ecossistema de liquidez nativo da TON.





Os usuários podem fazer stake de TON no site oficial da Ethena para obter tsUSDe e participar de atividades de mineração e yield farming em plataformas líderes como StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva e Torch Finance.









O tsUSDe (TON Staked USDe) é uma stablecoin com rendimento lançada pela Ethena na rede TON. É essencialmente, um derivado de staking do USDe. Quando os usuários depositam USDe no protocolo da Ethena, o protocolo gera retornos estáveis por meio de estratégias de hedge e mecanismos de gestão de fundos, retornando esses rendimentos aos usuários na forma de tsUSDe. Esse ativo é nativo da rede TON, compatível com a carteira do Telegram e suas aplicações no ecossistema, combinando estabilidade e rendimento, sendo ideal para diversos usos on-chain.









Stablecoin algorítmica estável e inovadora : O tsUSDe é baseado no USDe, stablecoin da Ethena que não é lastreada em USD, o que o liberta das restrições tradicionais de reservas fiduciárias e permite um ancoramento de valor estável.

Rendimento contínuo : Ao fazer hold tsUSDe, o usuário participa do mecanismo de staking e recebe distribuições contínuas de rendimento do protocolo, permitindo o crescimento constante do patrimônio.

Integração profunda com o ecossistema TON : Sendo um ativo nativo da TON, o tsUSDe pode circular livremente dentro da carteira do Telegram e dos dApps relacionados, acessando de forma fluida um ambiente social com centenas de milhões de usuários.

Prático e eficiente: Oferece depósitos e saques rápidos, além de uso entre diferentes aplicações, melhorando significativamente a experiência DeFi no celular.









Os usuários podem sacar USDe da plataforma MEXC para uma carteira da TON e realizar o staking de tsUSDe através do site oficial da Ethena.

As carteiras compatíveis incluem TONKeeper, TON Space (busque por @Wallet no Telegram), MyTonWallet, TONHub, entre outras.

Após o staking, é possível fornecer liquidez ou minerar em plataformas como StonFi e DeDust para ganhar recompensas adicionais.









A Ethena está se tornando um pilar fundamental do ecossistema DeFi da rede TON. Ao aproveitar o canal com mais de 1 bilhão de usuários do Telegram, a distribuição e adoção do USDe ganha uma penetração móvel muito mais ampla. Para os usuários, isso representa não apenas uma experiência on-chain mais prática, como também uma oportunidade de ouro para aproveitar as perspectivas de rendimento do DeFi.





Como uma das principais plataformas globais de negociação de ativos digitais, a MEXC oferece suporte completo para negociação spot e de futuros de USDe TON , além de já ter habilitado saques de USDe na rede TON. Desde o investimento estratégico da MEXC Ventures na TON em 2023, a MEXC vem apoiando continuamente o crescimento dos projetos do ecossistema TON, tornando-se uma porta de entrada essencial para usuários globais da TON no universo DeFi.





Na MEXC, usuários com saldo a partir de 0,1 USDe podem receber rendimentos diários anualizados de até 4% , sem necessidade de inscrição, staking ou bloqueio de fundos. Os rendimentos são calculados automaticamente todos os dias, com base no menor saldo diário da conta. Além disso, os usuários podem acessar o site oficial da Ethena para obter tsUSDe com facilidade, fazendo staking de TON!



