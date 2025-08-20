O verão de 2025 marcou o momento de ascensão do ENA. Desde o início de julho, o token manteve uma forte trajetória de alta, rapidamente se tornando um dos ativos com melhor desempenho entre as 100 maiO verão de 2025 marcou o momento de ascensão do ENA. Desde o início de julho, o token manteve uma forte trajetória de alta, rapidamente se tornando um dos ativos com melhor desempenho entre as 100 mai
Alta do preço do ENA: como o "dólar sintético" da Ethena está remodelando o panorama DeFi

20 de agosto de 2025MEXC
O verão de 2025 marcou o momento de ascensão do ENA. Desde o início de julho, o token manteve uma forte trajetória de alta, rapidamente se tornando um dos ativos com melhor desempenho entre as 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado. No final de julho, o rali do ENA ganhou mais impulso, rompendo decisivamente o patamar de US$ 0,70 e atingindo um novo máximo anual.

Longe de ser um fenômeno repentino ou isolado, esse avanço foi impulsionado pela convergência de diversas forças-chave: a maturidade das mecânicas da plataforma Ethena, o influxo de capital institucional e uma estrutura de mercado favorável que ampliou o momentum.


1. O que é a Ethena (ENA)?


1.1 O que é a Ethena?


A Ethena é um protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) construído na blockchain Ethereum, focado em emitir uma stablecoin sintética chamada USDe. Diferentemente das stablecoins tradicionais que dependem de reservas bancárias, o USDe é totalmente lastreado por ativos on-chain e estratégias de hedge, criando uma alternativa escalável, resistente à censura e sem necessidade de confiança ao dólar norte-americano. Sua missão é fornecer uma moeda digital estável de acesso global que transcenda as restrições do sistema financeiro convencional.

No cerne do design da Ethena está um modelo inovador de hedge delta-neutro. Isso envolve manter ativos à vista (como ETH) enquanto se abre simultaneamente uma posição curta equivalente em futuros perpétuos para neutralizar a volatilidade dos preços e manter a estabilidade de valor. Além disso, a Ethena busca aumentar a compatibilidade entre cadeias, melhorar a eficiência das transações on-chain e reduzir custos, preparando o terreno para a ampla adoção do USDe em ecossistemas multichain.

1.2 O que é o ENA?


ENA é o token de governança e incentivo do protocolo Ethena. Os detentores poderão participar de votações sobre decisões-chave do protocolo, como a eventual ativação do mecanismo de “fee-switch”. Segundo a Kairos Research, duas das condições necessárias para essa ativação já foram atendidas, sugerindo que os detentores de ENA podem em breve começar a compartilhar a receita do protocolo.

2. Como o mecanismo da Ethena apoia o ENA?


2.1 Mecanismo central da Ethena: arbitragem de base


  • A estabilidade do USDe é mantida mantendo-se ativos spot (como ETH) enquanto se abre simultaneamente uma posição curta equivalente em futuros, criando uma estrutura delta-neutra, um hedge compensatório sem risco direcional de mercado.
  • A principal fonte de lucro vem da taxa de financiamento (funding rate) positiva contínua nos futuros perpétuos. Quando posições longas pagam taxas de financiamento às posições curtas, a Ethena obtém receita contínua ao manter o lado vendido.

Como a Ethena opera
Como a Ethena opera

2.2 Mecanismo de governança e ativação do Fee-Switch


O Fee-Switch funciona como um mecanismo de distribuição de receita da Ethena, no qual uma parte dos ganhos do protocolo é distribuída proporcionalmente aos detentores de ENA. Conceitualmente semelhante a “dividendos” na finança tradicional, esse sistema é executado por meio de governança on-chain. Embora o recurso ainda não tenha sido formalmente ativado, duas condições críticas para seu lançamento já foram cumpridas. Como resultado, o mercado antecipa sua implementação iminente, aumentando ainda mais o apelo de investimento do ENA.

2.3 Conformidade e expansão do ecossistema: parcerias com Anchorage e TON


As ambições da Ethena vão muito além do desenvolvimento de protocolo DeFi, com iniciativas ativas em conformidade e crescimento do ecossistema. Em colaboração com a Anchorage Digital, lançou o USDtb, uma stablecoin compatível lastreada pelo fundo de mercado monetário da BlackRock, oferecendo aos clientes institucionais uma alternativa confiável de dólar digital. Além disso, a Ethena firmou parceria com a TON Foundation para integrar o USDe à Wallet do Telegram, permitindo que mais de 900 milhões de usuários utilizem a stablecoin sintética diretamente no aplicativo de mensagens. Esses movimentos expandem significativamente o potencial de adoção e o alcance de mercado da Ethena.

3. Principais catalisadores da alta de preço do ENA


3.1 Aumento da oferta de USDe: forte desempenho do ecossistema subjacente


Dados on-chain mostram que a oferta circulante de USDe disparou 75% no último mês, ultrapassando US$ 9 bilhões e garantindo sua posição como a terceira maior stablecoin do mundo, atrás apenas de USDC e USDT. Esse crescimento explosivo na adoção do USDe aumentou naturalmente a dependência dos ativos colaterais e dos mecanismos de governança, elevando a importância estratégica do ENA e impulsionando uma maior demanda de mercado.

3.2 Entrada institucional e acumulação por baleias: fortalecendo a estrutura de mercado


Em meados de julho, a StablecoinX anunciou um compromisso de US$ 360 milhões para comprar ENA, realizando a recompra a um ritmo de cerca de US$ 5 milhões por dia, com todos os ENA adquiridos sendo bloqueados a longo prazo. Esse movimento não só criou uma demanda significativa de liquidez, como também reforçou o suporte de preço do token. Ao mesmo tempo, múltiplos endereços “baleias” transferiram quase 60 milhões de ENA (avaliados em mais de US$ 30 milhões) para grandes exchanges em um único dia, sinalizando uma atividade ativa de acumulação e arbitragem no mercado.

3.3 Duplos motores de narrativa e expectativa: Fee-Switch, receitas do protocolo e dividendos de governança


Em um cenário de frequentes oscilações nas taxas de juros macroeconômicas, o modelo de “arbitragem de taxa de financiamento” da Ethena efetivamente cria uma versão on-chain de uma conta poupança DeFi, oferecendo um mecanismo de rendimento atraente para usuários institucionais e de alto patrimônio. À medida que as receitas do protocolo continuam a crescer e a ativação do Fee-Switch se aproxima, o ENA, posicionado como veículo para a futura distribuição de receitas, está passando por uma rápida reavaliação. Essa combinação de uma narrativa clara e potencial de renda tangível forma a lógica de circuito fechado que sustenta a recente alta de preço do ENA.

4. Perspectiva: oportunidades e desafios para o ENA


A história do ENA está longe de terminar. À medida que o mercado DeFi gradualmente se recupera, a visão da Ethena de um ecossistema de dólar sintético on-chain está emergindo como um novo paradigma, com o ENA servindo como o hub de governança e mecanismo de captura de valor. No entanto, enfrenta alguns desafios notáveis:

  • Risco de reversão da taxa de financiamento: O modelo atual de arbitragem depende fortemente de que os futuros perpétuos mantenham uma taxa de financiamento positiva; uma mudança para negativa impactaria diretamente as receitas do protocolo.
  • Pressão de desbloqueio de tokens: Algumas alocações de ENA permanecem parcialmente bloqueadas, e a potencial pressão de venda exige monitoramento contínuo.
  • Risco de contraparte: O protocolo ainda precisa demonstrar sua resiliência sob condições de volatilidade extrema de mercado.

Ainda assim, em um ambiente mais amplo em que modelos de stablecoin enfrentam escrutínio crescente, a transparência on-chain e o design baseado em arbitragem da Ethena se destacam como diferenciais importantes. Se conseguirá continuar atraindo capital institucional e mantendo a confiança dos usuários determinará, em última análise, se o ENA terá a capacidade de sustentar seu valor ao longo de vários ciclos de mercado.

5. ENA: um novo paradigma na corrida das stablecoins DeFi?


Na nova onda de criptoativos de 2025, a Ethena e seu token de governança ENA estão surgindo como players de destaque. A Ethena não apenas introduziu uma nova alternativa descentralizada ao dólar, como também ativou outra grande possibilidade para as finanças on-chain por meio de um claro quadro de governança e um modelo de rendimento quantificável.

Para investidores, o ENA deixou de ser apenas um token DeFi. Ele representa um ingresso para participar da transformação global das stablecoins, da governança com distribuição de receitas e da criação de novas estruturas financeiras on-chain. Nesse experimento financeiro, impulsionado por uma combinação de mecânicas de arbitragem, design de protocolo e capital de mercado, o ENA se tornou indiscutivelmente um dos ativos mais atraentes a se observar.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento de investimentos, tributos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

