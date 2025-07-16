Einstein (EIN): um experimento social descentralizado que integra exploração científica ao Web3

Na era Web3, onde tudo pode ser tokenizado, Einstein (EIN) se inspira na interseção entre ciência e blockchain para construir um ecossistema único de “Conhecimento × Token × Comunidade”. O projeto não apenas traz conceitos da física como partículas fundamentais e tabela periódica para o mundo on-chain, como também incentiva, de forma descentralizada, os usuários a explorar a ciência, construir ordem e participar de um experimento científico on-chain em constante evolução.









Einstein é um projeto experimental de cripto baseado em cognição científica e mecanismos blockchain. Sua inspiração parte da pergunta: “E se partículas, elementos e energia do mundo científico pudessem ser representados como ativos composáveis on-chain?”





O objetivo do projeto Einstein vai além de criar um sistema econômico on-chain divertido e complexo. Ele também busca:





Incentivar o aprendizado de princípios científicos por meio da participação.

Construir um ambiente aberto de experimentação entre Ciência + Web3.

Reconstruir a lógica de cognição, contribuição e recompensa através de tokens.





Einstein reconstrói a lógica da composição científica por meio de um sistema de tokens de partículas e elementos, redefinindo os mecanismos de disseminação e incentivo ao valor do conhecimento científico utilizando blockchain. A ideia é usar a “jogabilidade construtiva” do mundo cripto para ajudar os usuários a redescobrir os componentes básicos do universo, sua evolução e as regras que o regem.









Einstein desenvolve de forma inovadora um ecossistema baseado em três tipos de tokens, inspirado na estrutura da matéria cósmica.









Fornecimento total: 9.990.620.000 EIN

Principais usos:Governança e propostas da comunidade, Certificado de staking para minerar materiais e tokens de elementos, Mecanismo de incentivo (recompensas por recomendação, airdrops), Criação e negociação de “ativos elementares” on-chain





O EIN atua como o “núcleo gravitacional” do protocolo, garantindo elasticidade econômica e incentivos de participação no longo prazo, com emissão diária e ciclos de halving anuais.









Representam as cinco partículas fundamentais que compõem o universo:





ATOM

PROTON

NEUTRON

ELECTRON

TIME





Esses tokens são obtidos ao fazer staking de EIN. Cada material possui sua própria taxa de mineração e ciclo de halving. Eles funcionam tanto como metáforas científicas quanto como recursos para a futura síntese de elementos.









O projeto traz 122 elementos da tabela periódica (do H ao Og) para o blockchain. Cada elemento é um token individual com as seguintes características:





Mecanismo de ativação on-chain

Conversão com tokens de materiais

Pools de negociação dedicados

Recompensas de staking

Sistema de raridade (elementos comuns, raros e super elementos)





Esses elementos simbolizam a combinabilidade do conhecimento científico e formam a rede de ativos base para a jogabilidade e economia futura.









O sistema econômico do Einstein integra diversos mecanismos de incentivo:





Mineração diária: Ao fazer staking de EIN, os usuários recebem tokens de materiais. A emissão diária é fixa e decrescente a cada ano.

Recompensas por recomendação: Até 547.500.000 EIN alocados para estimular o crescimento da comunidade.

Ativação de elementos: Através da troca por materiais ou participação em negociações.

Vários pares de negociação: Incluindo EIN/USDT, EIN/MATERIAL e EIN/ELEMENT para facilitar a liquidez.

Pools de staking de super elementos: Recompensas avançadas para usuários que ativarem elementos de nível elevado.





A lógica central: participar é ser recompensado, cognição se torna ativo, impulsionando a operação e evolução descentralizada do protocolo.









Os direitos de governança do Einstein pertencem aos detentores de EIN. Parâmetros como alocação de tokens, regras de recompensas e atualizações de contratos serão definidos por meio de propostas e votações DAO.





A comunidade tem papel central na evolução do projeto, que é, por si só, um experimento científico aberto.





Recursos planejados incluem:





Sistema de registro on-chain de experimentos (visualização da participação dos usuários)

Colaborações com universidades e projetos DeSci

Ciência gamificada on-chain (ex: desafios de síntese de elementos, corridas de prótons)





Neste mundo descentralizado onde qualquer pessoa pode “brincar de ciência”, cada próton, elétron e síntese de elemento é uma nova forma da humanidade explorar as leis do universo. EIN não é apenas um token: é uma ponte entre ciência, cognição e futuro.



