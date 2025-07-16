Na era Web3, onde tudo pode ser tokenizado, Einstein (EIN) se inspira na interseção entre ciência e blockchain para construir um ecossistema único de “Conhecimento × Token × Comunidade”. O projeto nãoNa era Web3, onde tudo pode ser tokenizado, Einstein (EIN) se inspira na interseção entre ciência e blockchain para construir um ecossistema único de “Conhecimento × Token × Comunidade”. O projeto não
Einstein (EIN): um experimento social descentralizado que integra exploração científica ao Web3

Na era Web3, onde tudo pode ser tokenizado, Einstein (EIN) se inspira na interseção entre ciência e blockchain para construir um ecossistema único de “Conhecimento × Token × Comunidade”. O projeto não apenas traz conceitos da física como partículas fundamentais e tabela periódica para o mundo on-chain, como também incentiva, de forma descentralizada, os usuários a explorar a ciência, construir ordem e participar de um experimento científico on-chain em constante evolução.

1. Posicionamento do projeto: A ciência como força propulsora da evolução da civilização cripto


Einstein é um projeto experimental de cripto baseado em cognição científica e mecanismos blockchain. Sua inspiração parte da pergunta: “E se partículas, elementos e energia do mundo científico pudessem ser representados como ativos composáveis on-chain?”

O objetivo do projeto Einstein vai além de criar um sistema econômico on-chain divertido e complexo. Ele também busca:

  • Incentivar o aprendizado de princípios científicos por meio da participação.
  • Construir um ambiente aberto de experimentação entre Ciência + Web3.
  • Reconstruir a lógica de cognição, contribuição e recompensa através de tokens.

Einstein reconstrói a lógica da composição científica por meio de um sistema de tokens de partículas e elementos, redefinindo os mecanismos de disseminação e incentivo ao valor do conhecimento científico utilizando blockchain. A ideia é usar a “jogabilidade construtiva” do mundo cripto para ajudar os usuários a redescobrir os componentes básicos do universo, sua evolução e as regras que o regem.

2. Sistema de três tokens: Simulação on-chain da composição da matéria do universo


Einstein desenvolve de forma inovadora um ecossistema baseado em três tipos de tokens, inspirado na estrutura da matéria cósmica.

2.1 EIN: Token de governança e incentivo


  • Fornecimento total: 9.990.620.000 EIN
  • Principais usos:Governança e propostas da comunidade, Certificado de staking para minerar materiais e tokens de elementos, Mecanismo de incentivo (recompensas por recomendação, airdrops), Criação e negociação de “ativos elementares” on-chain

O EIN atua como o “núcleo gravitacional” do protocolo, garantindo elasticidade econômica e incentivos de participação no longo prazo, com emissão diária e ciclos de halving anuais.

2.2 Tokens de materiais: Cinco partículas fundamentais


Representam as cinco partículas fundamentais que compõem o universo:


  • ATOM
  • PROTON
  • NEUTRON
  • ELECTRON
  • TIME

Esses tokens são obtidos ao fazer staking de EIN. Cada material possui sua própria taxa de mineração e ciclo de halving. Eles funcionam tanto como metáforas científicas quanto como recursos para a futura síntese de elementos.

2.3 Tokens de elementos: ativos sintetizáveis da tabela periódica on-chain


O projeto traz 122 elementos da tabela periódica (do H ao Og) para o blockchain. Cada elemento é um token individual com as seguintes características:

  • Mecanismo de ativação on-chain
  • Conversão com tokens de materiais
  • Pools de negociação dedicados
  • Recompensas de staking
  • Sistema de raridade (elementos comuns, raros e super elementos)

Esses elementos simbolizam a combinabilidade do conhecimento científico e formam a rede de ativos base para a jogabilidade e economia futura.

3. Design do mecanismo: mineração, recomendações e liquidez


O sistema econômico do Einstein integra diversos mecanismos de incentivo:

  • Mineração diária: Ao fazer staking de EIN, os usuários recebem tokens de materiais. A emissão diária é fixa e decrescente a cada ano.
  • Recompensas por recomendação: Até 547.500.000 EIN alocados para estimular o crescimento da comunidade.
  • Ativação de elementos: Através da troca por materiais ou participação em negociações.
  • Vários pares de negociação: Incluindo EIN/USDT, EIN/MATERIAL e EIN/ELEMENT para facilitar a liquidez.
  • Pools de staking de super elementos: Recompensas avançadas para usuários que ativarem elementos de nível elevado.

A lógica central: participar é ser recompensado, cognição se torna ativo, impulsionando a operação e evolução descentralizada do protocolo.

4. Comunidade e governança: aberta, evolutiva e auto-organizada


Os direitos de governança do Einstein pertencem aos detentores de EIN. Parâmetros como alocação de tokens, regras de recompensas e atualizações de contratos serão definidos por meio de propostas e votações DAO.

A comunidade tem papel central na evolução do projeto, que é, por si só, um experimento científico aberto.

Recursos planejados incluem:


  • Sistema de registro on-chain de experimentos (visualização da participação dos usuários)
  • Colaborações com universidades e projetos DeSci
  • Ciência gamificada on-chain (ex: desafios de síntese de elementos, corridas de prótons)

Neste mundo descentralizado onde qualquer pessoa pode “brincar de ciência”, cada próton, elétron e síntese de elemento é uma nova forma da humanidade explorar as leis do universo. EIN não é apenas um token: é uma ponte entre ciência, cognição e futuro.

Isenção de responsabilidade: Este conteúdo não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação de compra, venda ou holding de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

