Surto ecológico 100%: descubra grandes oportunidades de investimento no Sonic!

Com o avanço contínuo da tecnologia blockchain e o crescimento acelerado do mercado, o projeto Sonic se tornou um dos principais focos da indústria. Sendo a primeira layer-2 de games na Solana, o Sonic aproveita a alta velocidade e as baixas taxas da rede para oferecer uma plataforma inovadora para desenvolvedores e jogadores. À medida que o ecossistema Sonic se expande, um número crescente de projetos DeFi e oportunidades de investimento tem surgido. Apesar do recente desaquecimento do mercado de memecoins, o Sonic liderou a recuperação do mercado com seu forte ecossistema DeFi. Os tokens de destaque de vários projetos registraram valorização de 4 a 10 vezes em apenas uma semana. Quais são, então, as oportunidades de investimento mais promissoras no ecossistema Sonic?
SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*) é o token nativo da Shadow Exchange, a maior exchange da rede Sonic. Como um dos principais impulsionadores do ecossistema, o SHADOW não apenas facilita a liquidez e a negociação, mas também permite a participação em pools de liquidez e staking, garantindo recompensas significativas para os provedores de liquidez (LPs).
Destaques: Taxas de transação baixas, alto desempenho e opção de troca 1:1 para xSHADOW para participar no staking ou votação.
Desempenho de mercado: Na última semana, a capitalização de mercado do SHADOW saltou de aproximadamente $5 milhões para $41 milhões, um aumento de mais de 700%. Em seu pico, chegou brevemente a $47 milhões, consolidando-se como um dos tokens de maior destaque na Sonic Chain.
No ecossistema Sonic, x33 é o token associado ao staking de liquidez de xSHADOW. Ele oferece benefícios como votação automática, composição automática de recompensas e zero taxas. Ao fazer staking de xSHADOW, os usuários podem cunhar x33 e ganhar recompensas continuamente por meio de um mecanismo automatizado.
Destaques: x33 offerece um mecanismo de staking automatizado e sem atritos, além de suportar alta liquidez e possibilidade de negociação no mercado aberto.
Desempenho de mercado: Com o crescimento da Sonic e da Shadow Exchange, a capitalização de mercado do x33 disparou de $3 milhões para $12,8 milhões na última semana, um aumento de mais de 400%.
Eggs Finance é um protocolo DeFi inovador na blockchain Sonic. Os usuários podem cunhar EGGS ao depositar S no contrato inteligente do protocolo. Cada transação de cunhagem tem uma taxa de 2,5%, e no futuro, o protocolo oferecerá mais oportunidades de recompensa por meio de empréstimos, colateralização e alavancagem.
Destaques:
Aumento de produção e resgate:
Os usuários podem vender EGGS de volta ao contrato por meio da aba Swap no dApp. O resgate também incorre em uma taxa de 2,5%, e os tokens EGGS são queimados enquanto os ativos subjacentes S são devolvidos aos usuários. As taxas são distribuídas nas mesmas proporções da cunhagem, beneficiando o contrato, os incentivos de liquidez e a equipe.
Empréstimos e alavancagem: Os usuários podem usar EGGS como garantia para tomar empréstimos em tokens S, com a possibilidade de emprestar até 99% do valor dos EGGS em tokens S. Os juros são calculados em uma escala linear, com uma taxa base de 0,05%, e os usuários podem escolher prazos de pagamento entre 1 e 365 dias. Esses recursos permitem que os usuários alavanquem suas posições por meio de empréstimos, cunhagem e compra de mais EGGS para expandir seus investimentos.
Desempenho de mercado: Desde seu lançamento, o valor de mercado dos tokens EGGS superou $7 milhões no primeiro dia e continuou a crescer. Na última semana, seu valor de mercado aumentou mais de 58%. À medida que o ecossistema Sonic se expande e o EGGS ganha um papel cada vez mais relevante dentro do protocolo DeFi, ele continua sendo uma oportunidade de investimento que vale a pena acompanhar.
GOGGLES e TinHatCat são dois dos memecoins mais promissores no ecossistema Sonic. Enquanto o mercado de memecoins na Solana esfriava, GOGGLES emergiu como o principal memecoin da rede Sonic, ganhando destaque rapidamente. TinHatCat, o segundo maior memecoin do Sonic, chamou a atenção com seu mascote carismático, um gato de chapéu rosa, impulsionando ainda mais o mercado.
Destaques: O hype cultural em torno das memecoins está fortemente ligado à especulação de mercado, e ambos os tokens contam com um suporte comunitário excepcionalmente forte.
Desempenho de mercado: Na última semana, a capitalização de mercado do GOGGLES (URLS-GOGLZ _USDT) disparou mais de 344% em apenas dois dias, saltando de $4,18 milhões para $18,58 milhões, demonstrando um desempenho impressionante. TinHatCat (THC) também atraiu grande atenção do mercado, com seu valor de mercado subindo de $1,63 milhão para $6,91 milhões. Em 12 de fevereiro, seu preço registrou um aumento surpreendente de 322%.
5.1 NAVI
A Navigator Exchange é um mercado de liquidez descentralizado e a principal Perp DEX do Sonic. A plataforma oferece suporte a diversos ativos, incluindo criptomoedas, forex e metais. Seus pools de liquidez oferecem até 240% APR, incentivando a participação dos usuários com recompensas em tokens S.
Destaques: Suporta uma ampla variedade de ativos, incluindo criptomoedas e ativos tradicionais, com recompensas de APR elevadas.
Desempenho de mercado: Na última semana, a capitalização de mercado dos tokens NAVI teve um aumento expressivo, registrando um crescimento de 10 vezes em apenas três dias.
5.2 BEETS
O Beets é uma plataforma de negociação descentralizada que estreou na Fantom em 2021, depois migrou para Optimism e, em dezembro de 2024, para o Sonic. Baseado na tecnologia Balancer v3, o Beets simplificou a criação de AMMs e se consolidou como uma das principais DEXs na rede Sonic.
Destaques:
Suporte cross-chain: Operações sem interrupções entre múltiplas blockchains, ampliando o alcance do mercado.
AMM (Automated Market Making): Baseado em mecanismos avançados de AMM, oferece incentivos de liquidez para proporcionar uma experiência de negociação fluida.
Desempenho de mercado: Na última semana, a capitalização de mercado do BEETS aumentou 95,6% em apenas três dias, demonstrando um crescimento constante na demanda do mercado e na confiança dos investidores.
À medida que o ecossistema Sonic cresce, com foco em DeFi, memecoins e negociações descentralizadas, surgem cada vez mais oportunidades de investimento. Projetos como SHADOW, x33, GOGGLES e EGGS não apenas mostraram desempenho sólido, mas também oferecem potencial de altos retornos. Apesar de estar em estágio inicial, a combinação de inovação tecnológica, baixas taxas e alta velocidade torna o Sonic um dos projetos mais promissores do ecossistema Solana.
Como uma das principais plataformas de negociação do mundo, a MEXC oferece diversas oportunidades de investimento, incluindo os projetos do ecossistema Sonic. Com alta velocidade, ampla cobertura de ativos e forte liquidez, a MEXC permite que investidores aproveitem oportunidades em um mercado em constante evolução. Se você acredita no futuro do Sonic, a MEXC é a plataforma ideal para participar desses projetos.
Aviso legal: Este material não constitui aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro ou contábil, nem representa uma recomendação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. Os artigos do Aprendizado MEXC são apenas para fins informativos e não devem ser considerados aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos antes de investir. Todas as decisões de investimento são de responsabilidade do usuário, e a MEXC não se responsabiliza por tais decisões.