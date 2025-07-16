Surto ecológico 100%: descubra grandes oportunidades de investimento no Sonic!





Com o avanço contínuo da tecnologia blockchain e o crescimento acelerado do mercado, o projeto Sonic se tornou um dos principais focos da indústria. Sendo a primeira layer-2 de games na Solana, o Sonic aproveita a alta velocidade e as baixas taxas da rede para oferecer uma plataforma inovadora para desenvolvedores e jogadores. À medida que o ecossistema Sonic se expande, um número crescente de projetos DeFi e oportunidades de investimento tem surgido. Apesar do recente desaquecimento do mercado de memecoins, o Sonic liderou a recuperação do mercado com seu forte ecossistema DeFi. Os tokens de destaque de vários projetos registraram valorização de 4 a 10 vezes em apenas uma semana. Quais são, então, as oportunidades de investimento mais promissoras no ecossistema Sonic?









SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*) é o token nativo da Shadow Exchange, a maior exchange da rede Sonic. Como um dos principais impulsionadores do ecossistema, o SHADOW não apenas facilita a liquidez e a negociação, mas também permite a participação em pools de liquidez e staking, garantindo recompensas significativas para os provedores de liquidez (LPs).





Destaques: Taxas de transação baixas, alto desempenho e opção de troca 1:1 para xSHADOW para participar no staking ou votação.





Desempenho de mercado: Na última semana, a capitalização de mercado do SHADOW saltou de aproximadamente $5 milhões para $41 milhões, um aumento de mais de 700%. Em seu pico, chegou brevemente a $47 milhões, consolidando-se como um dos tokens de maior destaque na Sonic Chain.













No ecossistema Sonic, x33 é o token associado ao staking de liquidez de xSHADOW. Ele oferece benefícios como votação automática, composição automática de recompensas e zero taxas. Ao fazer staking de xSHADOW, os usuários podem cunhar x33 e ganhar recompensas continuamente por meio de um mecanismo automatizado.





Destaques: x33 offerece um mecanismo de staking automatizado e sem atritos, além de suportar alta liquidez e possibilidade de negociação no mercado aberto.





Desempenho de mercado: Com o crescimento da Sonic e da Shadow Exchange, a capitalização de mercado do x33 disparou de $3 milhões para $12,8 milhões na última semana, um aumento de mais de 400%.













Eggs Finance é um protocolo DeFi inovador na blockchain Sonic. Os usuários podem cunhar EGGS ao depositar S no contrato inteligente do protocolo. Cada transação de cunhagem tem uma taxa de 2,5%, e no futuro, o protocolo oferecerá mais oportunidades de recompensa por meio de empréstimos, colateralização e alavancagem.





Destaques:

Aumento de produção e resgate:

Os usuários podem vender EGGS de volta ao contrato por meio da aba Swap no dApp. O resgate também incorre em uma taxa de 2,5%, e os tokens EGGS são queimados enquanto os ativos subjacentes S são devolvidos aos usuários. As taxas são distribuídas nas mesmas proporções da cunhagem, beneficiando o contrato, os incentivos de liquidez e a equipe.





Empréstimos e alavancagem: Os usuários podem usar EGGS como garantia para tomar empréstimos em tokens S, com a possibilidade de emprestar até 99% do valor dos EGGS em tokens S. Os juros são calculados em uma escala linear, com uma taxa base de 0,05%, e os usuários podem escolher prazos de pagamento entre 1 e 365 dias. Esses recursos permitem que os usuários alavanquem suas posições por meio de empréstimos, cunhagem e compra de mais EGGS para expandir seus investimentos.





Desempenho de mercado: Desde seu lançamento, o valor de mercado dos tokens EGGS superou $7 milhões no primeiro dia e continuou a crescer. Na última semana, seu valor de mercado aumentou mais de 58%. À medida que o ecossistema Sonic se expande e o EGGS ganha um papel cada vez mais relevante dentro do protocolo DeFi, ele continua sendo uma oportunidade de investimento que vale a pena acompanhar.













GOGGLES e TinHatCat são dois dos memecoins mais promissores no ecossistema Sonic. Enquanto o mercado de memecoins na Solana esfriava, GOGGLES emergiu como o principal memecoin da rede Sonic, ganhando destaque rapidamente. TinHatCat, o segundo maior memecoin do Sonic, chamou a atenção com seu mascote carismático, um gato de chapéu rosa, impulsionando ainda mais o mercado.





Destaques: O hype cultural em torno das memecoins está fortemente ligado à especulação de mercado, e ambos os tokens contam com um suporte comunitário excepcionalmente forte.





Desempenho de mercado: Na última semana, a capitalização de mercado do GOGGLES (URLS-GOGLZ _USDT) disparou mais de 344% em apenas dois dias, saltando de $4,18 milhões para $18,58 milhões, demonstrando um desempenho impressionante. TinHatCat (THC) também atraiu grande atenção do mercado, com seu valor de mercado subindo de $1,63 milhão para $6,91 milhões. Em 12 de fevereiro, seu preço registrou um aumento surpreendente de 322%.













5.1 NAVI





A Navigator Exchange é um mercado de liquidez descentralizado e a principal Perp DEX do Sonic. A plataforma oferece suporte a diversos ativos, incluindo criptomoedas, forex e metais. Seus pools de liquidez oferecem até 240% APR, incentivando a participação dos usuários com recompensas em tokens S.





Destaques: Suporta uma ampla variedade de ativos, incluindo criptomoedas e ativos tradicionais, com recompensas de APR elevadas.





Desempenho de mercado: Na última semana, a capitalização de mercado dos tokens NAVI teve um aumento expressivo, registrando um crescimento de 10 vezes em apenas três dias.









5.2 BEETS





O Beets é uma plataforma de negociação descentralizada que estreou na Fantom em 2021, depois migrou para Optimism e, em dezembro de 2024, para o Sonic. Baseado na tecnologia Balancer v3, o Beets simplificou a criação de AMMs e se consolidou como uma das principais DEXs na rede Sonic.





Destaques:

Suporte cross-chain: Operações sem interrupções entre múltiplas blockchains, ampliando o alcance do mercado.

AMM (Automated Market Making): Baseado em mecanismos avançados de AMM, oferece incentivos de liquidez para proporcionar uma experiência de negociação fluida.





Desempenho de mercado: Na última semana, a capitalização de mercado do BEETS aumentou 95,6% em apenas três dias, demonstrando um crescimento constante na demanda do mercado e na confiança dos investidores.













À medida que o ecossistema Sonic cresce, com foco em DeFi, memecoins e negociações descentralizadas, surgem cada vez mais oportunidades de investimento. Projetos como SHADOW, x33, GOGGLES e EGGS não apenas mostraram desempenho sólido, mas também oferecem potencial de altos retornos. Apesar de estar em estágio inicial, a combinação de inovação tecnológica, baixas taxas e alta velocidade torna o Sonic um dos projetos mais promissores do ecossistema Solana.





