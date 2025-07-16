Eclipse: uma solução Layer 2 unificada que integra Ethereum e Solana

Eclipse é a primeira solução de segunda camada (Layer 2) do Ethereum a operar em um ambiente Solana Virtual Machine (SVM). Sua arquitetura modular foi projetada para oferecer a infraestrutura essencial necessária para sustentar interações rápidas, seguras e flexíveis para milhões de usuários em aplicações Web3 e dApps.









O Eclipse surge como uma resposta estratégica aos desafios contínuos de escalabilidade no ecossistema blockchain.





À medida que a tecnologia blockchain evolui, o Ethereum, amplamente reconhecido como a principal plataforma de contratos inteligentes, tem enfrentado crescentes limitações de escalabilidade. Embora iniciativas como sharding e rollups busquem melhorar o desempenho, problemas como fragmentação de liquidez e experiência de usuário abaixo do ideal ainda persistem. Em contrapartida, o Solana se destaca por seu alto desempenho e escalabilidade, embora existam preocupações com relação à descentralização e à segurança. O Eclipse foi desenvolvido para preencher essas lacunas, integrando os pontos fortes do Ethereum e do Solana, e oferecendo uma solução de próxima geração capaz de ampliar significativamente as capacidades da infraestrutura blockchain.









O Eclipse é baseado em uma inovação disruptiva: a GSVM (GigaScale Virtual Machine). A GSVM combina uma arquitetura hardware-software co-projetada com otimização entre camadas, oferecendo desempenho comparável ao ambiente de execução paralelo do Solana (Sealevel), sem abrir mão da segurança e liquidez robustas do Ethereum. Esse design permite ao Eclipse processar grandes volumes de transações com altíssima eficiência, estabilidade e escalabilidade.





As principais inovações da arquitetura GSVM são:





Co-projeto de Hardware e Software: A GSVM utiliza componentes de computação de alto desempenho, como GPUs e FPGAs, além de interfaces de rede inteligentes (SmartNICs), que adaptam dinamicamente as estratégias de processamento conforme a complexidade da transação. Isso garante uma alocação de recursos ideal, oferecendo maior poder computacional para contratos inteligentes complexos e throughput otimizado para transações simples.





Escalabilidade dinâmica e isolamento de hotspots: Em resposta a picos de transações ou aplicações de alta demanda, a GSVM realoca dinamicamente os recursos de CPU para aumentar a capacidade de processamento em tempo real. Além disso, oferece isolamento de recursos para aplicações com tráfego intenso, evitando que congestionamentos localizados impactem o desempenho geral da rede. Essa combinação de escalabilidade dinâmica e contenção de hotspots garante estabilidade e disponibilidade consistentes, mesmo sob condições de alta carga.





Otimização entre camadas (Cross-Layer): A GSVM permite interoperabilidade de dados em tempo real entre várias camadas do sistema, incluindo estimativa de gas, execução de transações e agendamento, garantindo fluxos operacionais altamente integrados. Ao realizar a pré-busca de dados de transações e estimar proativamente as taxas de gas, a GSVM reduz significativamente a latência de execução. Além disso, emprega um sistema de agendamento preditivo baseado em IA, capaz de antecipar problemas potenciais, como congestionamento de blocos ou falhas de execução, otimizando ainda mais o throughput de transações.





Abstração computacional e paralelização: Para maximizar a eficiência, tarefas computacionais pesadas são executadas fora da cadeia (off-chain), com os resultados verificados por provas de conhecimento zero (ZK proofs) e, então, registrados com segurança na camada principal do Ethereum. Esse modelo híbrido de execução off-chain e verificação on-chain acelera o processamento sem comprometer a integridade e a segurança dos dados.





Além dessas inovações centrais, o Eclipse oferece suporte a uma ampla variedade de ambientes de execução, incluindo EVM, SVM e MoveVM, proporcionando aos desenvolvedores uma flexibilidade sem precedentes. Os projetos podem escolher a camada de execução mais adequada e personalizar componentes conforme suas necessidades específicas de desempenho, segurança e escalabilidade. Para reforçar ainda mais a segurança, o Eclipse integra o RISC Zero, um sistema de fraud-proof com provas de conhecimento zero (ZK) de alta performance, oferecendo aos usuários o equilíbrio ideal entre velocidade de transações, garantias criptográficas e eficiência econômica.









Desde o lançamento de sua mainnet em novembro de 2024, o ecossistema do Eclipse tem registrado um crescimento rápido e significativo. Até o momento, mais de 60 aplicações descentralizadas (dApps) e provedores de serviço foram integrados ao Eclipse, abrangendo uma ampla gama de verticais, incluindo DeFi, GameFi, aplicações de consumo e NFTs.





DeFi: O ecossistema inclui protocolos nativos como a plataforma de empréstimos Astrol e as exchanges descentralizadas Invariant e Umbra, entre outras, oferecendo um conjunto completo de serviços financeiros descentralizados.

GameFi: Jogos como o Turbo Tap combinam jogabilidade envolvente com incentivos nativos do ecossistema, atraindo uma forte participação dos usuários e promovendo o engajamento da comunidade.

NFT: O Eclipse lançou a coleção oficial de NFTs After School Club e oferece suporte a diversas plataformas NFT, como Scope e Minty.Market, impulsionando a expansão do seu ecossistema de tokens não fungíveis.





O ecossistema do Eclipse também inclui projetos emergentes como o mercado de previsões Hedgehog e a plataforma de memecoins Fight.Horse, reforçando o compromisso do protocolo com um ambiente diversificado e inovador de aplicações.





Impulsionado pela sólida expansão de seu ecossistema, o Eclipse já registrou mais de 1.150 ETH em taxas geradas, construiu uma comunidade com mais de 472.000 membros no Discord e integrou mais de 1 milhão de carteiras. A plataforma já processou mais de 2,1 bilhões de transações, com volumes de negociação em exchanges descentralizadas (DEX) ultrapassando US$ 1 bilhão.













O Eclipse foi projetado para oferecer o melhor dos mundos Ethereum e Solana, combinando os pontos fortes de ambas as arquiteturas blockchain para melhorar a escalabilidade, experiência do usuário e segurança. Abaixo, apresentamos uma visão geral da arquitetura da mainnet do Eclipse:





Camada de liquidação (Ethereum): O Eclipse utiliza o Ethereum como sua camada de liquidação, garantindo finalidade segura e descentralizada. As transações são verificadas por meio de um mecanismo de bridge (ponte), permitindo que o Eclipse herde as robustas garantias de segurança do Ethereum.





Camada de execução (SVM): As transações são executadas através da Solana Virtual Machine (SVM), possibilitando o processamento paralelo. Em comparação com ambientes single-threaded como a Ethereum Virtual Machine (EVM), isso aumenta significativamente o throughput de transações.





Disponibilidade de dados (Celestia): Para alcançar disponibilidade de dados escalável e econômica, o Eclipse publica os dados das transações na Celestia. Essa abordagem reduz custos operacionais e suporta altos volumes de transações, diferentemente de soluções que dependem exclusivamente do Ethereum para armazenar dados.





Provas de fraude (RISC Zero): Para manter a integridade da rede, o Eclipse utiliza provas de fraude com conhecimento zero (ZK) por meio do RISC Zero. Isso permite à rede detectar e resolver transações inválidas sem a necessidade de reexecutá-las on-chain, garantindo segurança e eficiência.













À medida que a tecnologia blockchain amadurece e sua adoção se amplia globalmente, o Eclipse, uma plataforma inovadora que integra os pontos fortes do Ethereum e do Solana, está bem posicionado para se tornar um elemento-chave na implementação em larga escala de aplicações Web3. No futuro, o Eclipse continuará focado em aprimorar sua infraestrutura técnica e a experiência do usuário, oferecendo aos desenvolvedores um ambiente robusto, acessível e amigável, ao mesmo tempo em que entrega uma experiência segura, eficiente e econômica para os usuários finais.





Para investidores e desenvolvedores atentos à evolução da infraestrutura blockchain e à adoção de tecnologias descentralizadas, o Eclipse representa uma oportunidade promissora. Seu design arquitetônico único e os cenários de aplicação voltados para o futuro o posicionam como um potencial catalisador da próxima fase de evolução do setor.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis ou outros serviços relacionados, nem representam uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas pelos usuários.