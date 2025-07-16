Com a rápida convergência entre inteligência artificial (IA) e Web3, a EarthMeta está redefinindo nossa visão do "mundo digital". Como uma plataforma de Terra virtual que combina recursos de IA, goverCom a rápida convergência entre inteligência artificial (IA) e Web3, a EarthMeta está redefinindo nossa visão do "mundo digital". Como uma plataforma de Terra virtual que combina recursos de IA, gover
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/EarthMeta e...nado por IA

EarthMeta em detalhe: construindo um ecossistema de Terra virtual descentralizada impulsionado por IA

16 de julho de 2025MEXC
0m
Terraport
TERRA$0.003952+3.86%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$1.3369-6.30%
PortugalNationalTeam
POR$0.6268-1.90%
UMA
UMA$1.0236-3.22%
NovaTrade
NOVA$0.0005729+0.56%

Com a rápida convergência entre inteligência artificial (IA) e Web3, a EarthMeta está redefinindo nossa visão do "mundo digital". Como uma plataforma de Terra virtual que combina recursos de IA, governança descentralizada e experiências imersivas, a EarthMeta busca criar um ecossistema digital de nova geração baseado na autonomia do usuário e na colaboração aberta.

1. O que é a EarthMeta?


A EarthMeta é um projeto de IA e Web3 construído sobre a blockchain Polygon, que combina mecânicas de NFTs com mapeamento de ativos geográficos para criar uma plataforma de Terra digital onde o mundo real e o virtual se encontram.

Na EarthMeta, cada cidade e ponto turístico do planeta pode ser cunhado, gerenciado e negociado como um NFT. Diferentemente das plataformas tradicionais de imóveis virtuais, a EarthMeta prioriza a governança: somente usuários que se tornam governadores de uma cidade adquirem o direito de negociar e desenvolver os pontos turísticos daquela cidade.

A visão da EarthMeta inclui:


  • Construir um sistema de Terra virtual global, justo e descentralizado.
  • Oferecer experiências digitais imersivas que misturam realidade física e virtual por meio de tecnologias de IA e realidade aumentada (AR).
  • Capacitar usuários de todo o mundo a criar e governar coletivamente novas cidades no metaverso.

2. Mecanismos e funcionalidades centrais da EarthMeta


A EarthMeta inova como projeto Web3 ao implementar não apenas um sistema completo de negociação de ativos, mas também uma governança profundamente descentralizada. Abaixo, exploramos a plataforma sob quatro dimensões principais: governança, negociação, inteligência artificial e realidade aumentada.

2.1 Mecanismo de governança: quem governa detém os direitos de negociação


Na EarthMeta, cada cidade precisa ser "reivindicada", e somente o seu governador pode cunhar ou vender NFTs de pontos turísticos dentro dos limites daquela cidade. Por exemplo, se Nova York ainda não foi reivindicada, a Estátua da Liberdade não aparecerá no marketplace até que um usuário reivindique a cidade e ative sua circulação de ativos.

Esse design destaca o compromisso da plataforma com a verdadeira descentralização, colocando o poder diretamente nas mãos dos usuários.

2.2 Sistema de negociação descentralizado


A EarthMeta implementa um sistema totalmente on-chain de negociação e gestão de ativos:

  • Todas as transações são executadas via contratos inteligentes na Polygon, sem custódia de ativos dos usuários.
  • Taxas de transação zeradas, evitando conflitos de interesse.
  • Sem preços iniciais definidos - os governadores definem seus próprios preços, promovendo uma dinâmica de livre mercado.
  • A EarthMeta não vende terrenos diretamente; concentra-se no desenvolvimento da infraestrutura para manter a neutralidade do ecossistema.

2.3 Governança e geração de conteúdo impulsionadas por IA


A EarthMeta integra profundamente a IA em suas operações:

  • Utiliza modelos de linguagem de grande escala para pontuar cidades com base em critérios culturais, econômicos e geográficos, fornecendo dados para auxiliar na governança.
  • Oferece ferramentas de sugestão de nomes de cidades e pontos turísticos, geração automática de descrições e imagens, e análise de modelos econômicos.
  • Disponibiliza assistentes de governança baseados em IA para simular decisões, aumentar a eficiência e permitir recursos como eleições "presidenciais".

Ao incorporar esses assistentes inteligentes, a EarthMeta reduz as barreiras de entrada e melhora tanto a diversão quanto a eficácia do processo de governança.

2.4 Exploração do mundo real com realidade aumentada


A EarthMeta lançará uma app de exploração que combina mapas do mundo real com realidade aumentada. Usando a câmera do celular, os usuários poderão “capturar” pontos turísticos virtuais, ganhar recompensas em NFT ou completar tarefas interativas enquanto caminham por ruas reais, proporcionando uma experiência imersiva de "caminhar e explorar". Esse recurso aumenta o engajamento dos usuários e oferece novas oportunidades de visibilidade para comerciantes físicos, detentores de IP e organizadores de eventos.

3. Modelo de tokenomics da EarthMeta


A EarthMeta emitirá seu token nativo, EARTHMETA, na blockchain Polygon. Suas principais utilidades incluem:

  • Reivindicação e staking de direitos de governança: bloquear EARTHMETA para reivindicar ou governar cidades.
  • Liquidação de transações: uso do EARTHMETA como meio de troca para todas as negociações on-chain de ativos.
  • Votação de governança: holders participam das decisões estratégicas da plataforma.
  • Incentivos e recompensas: ganho de EARTHMETA por meio de recompensas de participação e criação de conteúdo.

Além disso, a EarthMeta organizará "leilões iniciais" de terrenos selecionados e eventos de reivindicação de cidades, oferecendo acesso exclusivo ao metaverso para os primeiros participantes.

4. Roteiro de desenvolvimento e perspectivas futuras


A EarthMeta já concluiu seu desenvolvimento básico e implementará seus principais recursos em fases:

  • 2º trimestre de 2025: lançamento do mecanismo de governança e abertura das primeiras reivindicações de cidades.
  • 3º trimestre de 2025: ativação do sistema de negociação de pontos turísticos e suporte a conteúdos personalizados nas cidades.
  • 4º trimestre de 2025: lançamento do aplicativo AR, introduzindo jogabilidade com captura geolocalizada de NFTs.
  • A partir de 2026: lançamento do SDK EarthMeta para permitir que desenvolvedores terceiros criem experiências em cidades (ex: galerias virtuais, espaços para eventos).

A EarthMeta está comprometida em construir uma Terra digital descentralizada + impulsionada por IA + com realidade aumentada, atuando não apenas como uma extensão do metaverso, mas como um laboratório de civilização digital pioneiro na era Web3.

5. Como comprar EARTHMETA na MEXC?


A EarthMeta está na vanguarda da construção de uma Terra virtual, impulsionada por tecnologias de IA, blockchain e AR que redefinem conceitos de território, governança e colaboração no mundo digital. Aqui, os usuários não são apenas participantes, mas construtores, governadores, criadores e exploradores de cidades.

Com mais cidades sendo desbloqueadas, mecanismos de governança evoluindo e parcerias sendo formadas, a EarthMeta está prestes a se tornar a primeira plataforma de Terra virtual verdadeiramente orientada pelos usuários.

Os tokens EARTHMETA já estão listados na MEXC. Para consultar o preço em tempo real da EARTHMETA e previsões de valor da EARTHMETA, ou negociar EARTHMETA na MEXC, siga os passos abaixo:

1) Acesse o aplicativo MEXC ou inicie sessão no site oficial.
2) No campo de pesquisa, digite EARTHMETA e selecione a negociação Spot;
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e finalize a transação.


Você também pode visitar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar do airdrop do EARTHMETA e concorrer a recompensas exclusivas.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento de investimentos, fiscal, jurídico, financeiro, contábil, consultivo ou de qualquer outra natureza, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece este conteúdo apenas para fins informativos e não como orientação de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus