EarthMeta em detalhe: construindo um ecossistema de Terra virtual descentralizada impulsionado por IA

Com a rápida convergência entre inteligência artificial (IA) e Web3 , a EarthMeta está redefinindo nossa visão do "mundo digital". Como uma plataforma de Terra virtual que combina recursos de IA, governança descentralizada e experiências imersivas, a EarthMeta busca criar um ecossistema digital de nova geração baseado na autonomia do usuário e na colaboração aberta.









A EarthMeta é um projeto de IA e Web3 construído sobre a blockchain Polygon, que combina mecânicas de NFTs com mapeamento de ativos geográficos para criar uma plataforma de Terra digital onde o mundo real e o virtual se encontram.





Na EarthMeta, cada cidade e ponto turístico do planeta pode ser cunhado, gerenciado e negociado como um NFT. Diferentemente das plataformas tradicionais de imóveis virtuais, a EarthMeta prioriza a governança: somente usuários que se tornam governadores de uma cidade adquirem o direito de negociar e desenvolver os pontos turísticos daquela cidade.





A visão da EarthMeta inclui:





Construir um sistema de Terra virtual global, justo e descentralizado.

Oferecer experiências digitais imersivas que misturam realidade física e virtual por meio de tecnologias de IA e realidade aumentada (AR).

Capacitar usuários de todo o mundo a criar e governar coletivamente novas cidades no metaverso.









A EarthMeta inova como projeto Web3 ao implementar não apenas um sistema completo de negociação de ativos, mas também uma governança profundamente descentralizada. Abaixo, exploramos a plataforma sob quatro dimensões principais: governança, negociação, inteligência artificial e realidade aumentada.









Na EarthMeta, cada cidade precisa ser "reivindicada", e somente o seu governador pode cunhar ou vender NFTs de pontos turísticos dentro dos limites daquela cidade. Por exemplo, se Nova York ainda não foi reivindicada, a Estátua da Liberdade não aparecerá no marketplace até que um usuário reivindique a cidade e ative sua circulação de ativos.





Esse design destaca o compromisso da plataforma com a verdadeira descentralização, colocando o poder diretamente nas mãos dos usuários.









A EarthMeta implementa um sistema totalmente on-chain de negociação e gestão de ativos:





Todas as transações são executadas via contratos inteligentes na Polygon, sem custódia de ativos dos usuários.

Taxas de transação zeradas, evitando conflitos de interesse.

Sem preços iniciais definidos - os governadores definem seus próprios preços, promovendo uma dinâmica de livre mercado.

A EarthMeta não vende terrenos diretamente; concentra-se no desenvolvimento da infraestrutura para manter a neutralidade do ecossistema.









A EarthMeta integra profundamente a IA em suas operações:





Utiliza modelos de linguagem de grande escala para pontuar cidades com base em critérios culturais, econômicos e geográficos, fornecendo dados para auxiliar na governança.

Oferece ferramentas de sugestão de nomes de cidades e pontos turísticos, geração automática de descrições e imagens, e análise de modelos econômicos.

Disponibiliza assistentes de governança baseados em IA para simular decisões, aumentar a eficiência e permitir recursos como eleições "presidenciais".





Ao incorporar esses assistentes inteligentes, a EarthMeta reduz as barreiras de entrada e melhora tanto a diversão quanto a eficácia do processo de governança.









A EarthMeta lançará uma app de exploração que combina mapas do mundo real com realidade aumentada. Usando a câmera do celular, os usuários poderão “capturar” pontos turísticos virtuais, ganhar recompensas em NFT ou completar tarefas interativas enquanto caminham por ruas reais, proporcionando uma experiência imersiva de "caminhar e explorar". Esse recurso aumenta o engajamento dos usuários e oferece novas oportunidades de visibilidade para comerciantes físicos, detentores de IP e organizadores de eventos.









A EarthMeta emitirá seu token nativo, EARTHMETA , na blockchain Polygon. Suas principais utilidades incluem:





Reivindicação e staking de direitos de governança: bloquear EARTHMETA para reivindicar ou governar cidades.

Liquidação de transações: uso do EARTHMETA como meio de troca para todas as negociações on-chain de ativos.

Votação de governança: holders participam das decisões estratégicas da plataforma.

Incentivos e recompensas: ganho de EARTHMETA por meio de recompensas de participação e criação de conteúdo.





Além disso, a EarthMeta organizará "leilões iniciais" de terrenos selecionados e eventos de reivindicação de cidades, oferecendo acesso exclusivo ao metaverso para os primeiros participantes.









A EarthMeta já concluiu seu desenvolvimento básico e implementará seus principais recursos em fases:





2º trimestre de 2025 : lançamento do mecanismo de governança e abertura das primeiras reivindicações de cidades.

3º trimestre de 2025 : ativação do sistema de negociação de pontos turísticos e suporte a conteúdos personalizados nas cidades.

4º trimestre de 2025 : lançamento do aplicativo AR, introduzindo jogabilidade com captura geolocalizada de NFTs.

A partir de 2026: lançamento do SDK EarthMeta para permitir que desenvolvedores terceiros criem experiências em cidades (ex: galerias virtuais, espaços para eventos).





A EarthMeta está comprometida em construir uma Terra digital descentralizada + impulsionada por IA + com realidade aumentada, atuando não apenas como uma extensão do metaverso, mas como um laboratório de civilização digital pioneiro na era Web3.









A EarthMeta está na vanguarda da construção de uma Terra virtual, impulsionada por tecnologias de IA, blockchain e AR que redefinem conceitos de território, governança e colaboração no mundo digital. Aqui, os usuários não são apenas participantes, mas construtores, governadores, criadores e exploradores de cidades.





Com mais cidades sendo desbloqueadas, mecanismos de governança evoluindo e parcerias sendo formadas, a EarthMeta está prestes a se tornar a primeira plataforma de Terra virtual verdadeiramente orientada pelos usuários.





