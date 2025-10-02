Não perca oportunidades de negociação: Aproveite a volatilidade do mercado com rdens de atualização nos Futuros da MEXC





A alta volatilidade tem sido, há muito tempo, uma das características marcantes do mercado de criptomoedas, e continua sendo um fator importante para atrair muitos participantes. Em condições tão dinâmicas, a capacidade de identificar e aproveitar oportunidades de entrada torna-se especialmente relevante. No entanto, os traders frequentemente perdem esses momentos por causa da hesitação, de uma avaliação imprecisa do timing ou simplesmente pelo ritmo das flutuações do mercado. A função de ordem de atualização dos Futuros da MEXC foi criada justamente para lidar com esse desafio, oferecendo um mecanismo que ajusta automaticamente as ordens de acordo com os movimentos do mercado. Assim, ajuda os participantes a responderem de forma mais eficiente à volatilidade e a aproveitarem as oportunidades à medida que surgem.









A função de ordem de atualização reenvia uma ordem limite ao melhor preço de mercado atual. Especificamente, quando um usuário ativa a ordem de atualização nos Futuros da MEXC, uma ordem limitada existente, que está distante do livro de ordens, é rapidamente ajustada para o melhor preço de compra ou venda, permanecendo ainda como uma ordem limitada no livro. Isso permite que os traders aproveitem oportunidades durante movimentos rápidos de preço sem recorrer a ordens de mercado, que geralmente têm taxas mais altas.





Por exemplo, Alice coloca uma ordem limitada de compra para Futuros Perpétuos de BTCUSDT a 100.000 USDT. Depois de algum tempo, o preço de mercado não atingiu o nível da ordem dela, e ela espera que o BTCUSDT continue subindo. Nesse momento, a melhor compra está em 115.999 USDT e a melhor venda em 116.000 USDT. Ao usar a função ordem de atualização, o sistema reenviará imediatamente a ordem dela a 115.999 USDT, aumentando muito a probabilidade de execução. Por outro lado, Cindy tem uma ordem limitada de venda a 120.000 USDT e quer acelerar a execução. Usando a função ordem de atualização, sua ordem é reenviada ao melhor preço de venda.





É importante notar que a função ordem de atualização dos Futuros da MEXC atualmente só é suportada no mode hedge . Ao reenviar uma ordem de posição comprada usando esse recurso, os usuários devem garantir que sua conta de futuros tenha margem suficiente para evitar falhas na execução da ordem.













Para melhorar a eficiência das negociações, a MEXC introduziu a função ordem para resolver o problema de ordens limite que permanecem não preenchidas por longos períodos.





Na maioria dos casos, os usuários precisariam cancelar uma ordem existente e criar manualmente uma nova ordem para atualizar o preço de acordo com o mercado atual. Com a função ordem de atualização, isso pode ser feito em um único clique: o sistema reenviará a ordem como uma nova ordem limitada ao melhor preço de mercado atual. A quantidade da ordem permanece inalterada, e o tipo de ordem continua sendo tratado como uma ordem Maker, portanto, não há cobrança de taxas adicionais.





Ao simplificar o processo e aumentar a probabilidade de execução da ordem, a função ordem de atualização melhora a eficiência geral das negociações.









Para fins de demonstração, usaremos como exemplo um par de negociação de Futuros Perpétuos USDT-M









Acesse o site oficial da MEXC e faça login na sua conta. Em Futuros, selecione Futuros Perpétuos USDT-M para entrar na página de negociação. No painel de criação de ordens, à direita, crie uma ordem limitada.









Role a página para baixo e localize sua ordem limitada em Ordens em Aberto. Clique no botão Chase.









Se a opção Confirmação de colocação de ordem estiver ativada em Preferências, ao clicar em Chase será aberta a janela Confirmar ordem de atualização. Você pode confirmar a ordem novamente e clicar em OK para concluir a ação.





Se a opção Confirmação de colocação de ordem estiver desativada em Preferências, ao clicar em Chase a ação será concluída imediatamente.









Uma vez que todas as verificações de validade da ordem, limite de risco, saldo e risco de liquidação sejam aprovadas, a ordem de atualização será registrada com sucesso. Sua ordem limitada original será reenviada pelo melhor preço atual de compra ou venda do seu lado. Após a execução, a ordem limitada preenchida aparecerá em Posição Aberta.





Se alguma das verificações falhar, a ordem de atualização não será registrada, e o sistema exibirá o motivo da falha.













1) Abra o aplicativo da MEXC e faça login na sua conta. Toque no botão Negociar na parte inferior da página inicial.

2) Na página de negociação, selecione Futuros no topo para mudar para a interface de negociação de Futuros.

3) Crie uma ordem limite.

4) Role para baixo até Ordens abertas para visualizar sua ordem limitada, e então toque em Chase.

5) Toque em Confirmar.

6) Uma vez que todas as verificações de validade da ordem, limite de risco, saldo e risco de liquidação sejam aprovadas, a ordem de atualização será registrada com sucesso. Sua ordem limitada original será reenviada pelo melhor preço atual de compra ou venda do seu lado. Após a execução, a ordem limitada preenchida aparecerá em Posições.





Se alguma das verificações falhar, a ordem chase não será registrada, e o sistema exibirá o motivo da falha.









*BTN-Explore negociações de Futuros da MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









Embora a alta volatilidade do mercado de futuros de criptomoedas gere diversas oportunidades de negociação, em períodos mais longos é possível observar que, cerca de 80% do tempo, a maioria das criptomoedas se movimenta dentro de uma faixa de preço definida. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra as flutuações de preço do Futuro Perpétuo ETHUSDT dentro dessa faixa.









Isso cria oportunidades para a negociação em grade de futuros.









negociação em grade é uma estratégia de negociação quantitativa e automatizada. Funciona colocando múltiplas ordens de compra e venda espaçadas de forma uniforme dentro de uma faixa de preço definida, criando uma “grade”. À medida que o preço se movimenta dentro dessa faixa, o sistema compra automaticamente em preços baixos e vende em preços altos, capturando lucro em cada pequena flutuação de preço.





Simplificando, a negociação em grade não depende de prever a direção do mercado. Em vez disso, ela lucra com a própria volatilidade do preço. Contanto que o mercado flutue, seja em tendência de alta, baixa ou lateral, há potencial para obter retornos.









Os Futuros de ações da MEXC oferecem uma nova forma de negociar ações dos EUA usando criptomoedas. Os investidores podem participar dos movimentos de preço das ações sem precisar possuir os papéis subjacentes ou manter uma conta em corretora. Usando criptomoeda como margem, os traders podem obter ganhos com as flutuações dos preços das ações, aproveitando alavancagem e opções de negociação flexíveis.





Com os Futuros de ações da MEXC, os usuários podem negociar facilmente dezenas de ações de grau de investimento sem precisar de uma conta em corretora tradicional. A plataforma também oferece algumas das taxas mais baixas da indústria juntamente com uma experiência de negociação simplificada. Segundo um relatório da ChainCatcher , a profundidade de negociação dos Futuros de Ações da MEXC já lidera o setor por ampla margem, garantindo desempenho de preços mais suave mesmo em condições extremas de mercado e ajudando a reduzir o risco de liquidações inesperadas.









Atualmente, a MEXC está promovendo o evento Festa de taxa 0 . Ao participar, os usuários podem reduzir substancialmente os custos de negociação, alcançando o objetivo de "economizar mais, negociar mais, ganhar mais". Na plataforma MEXC, você não apenas aproveita negociações de baixo custo por meio deste evento, como também se mantém à frente das tendências do mercado e captura oportunidades com máxima eficiência. É o ponto de entrada ideal para acelerar sua jornada rumo ao crescimento patrimonial.



