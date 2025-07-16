Dolomite: Revolucionando o centro de liquidez das finanças descentralizadas





À medida que a tecnologia blockchain avança, as finanças descentralizadas (DeFi) continuam a apresentar soluções práticas e inovadoras de infraestrutura. O Dolomite, desenvolvido na rede Arbitrum, está redefinindo a negociação e o empréstimo de ativos digitais com sua arquitetura financeira especializada. O lançamento de seu token de governança nativo, o DOLO, marca um marco importante no crescimento da plataforma como um mercado monetário e exchange descentralizados.









O Dolomite se destaca por meio de três pilares fundamentais:





1) Sistema de liquidez virtual: Uma estrutura algorítmica avançada que maximiza a eficiência de capital em um conjunto diversificado de ativos - desde criptomoedas consolidadas até tokens emergentes - superando os limites dos modelos tradicionais de liquidez.

2) Modelo de incentivo voltado para o usuário: Em vez de depender de altas taxas, o Dolomite devolve as receitas do protocolo diretamente aos usuários. Mecanismos de distribuição sustentáveis, como recompensas por staking, criam um ciclo positivo que alinha o crescimento da plataforma aos benefícios dos usuários.

3) Arquitetura financeira com foco em segurança: Todos os empréstimos são sobrecolateralizados e geridos por contratos inteligentes auditados e controles de risco robustos. Essa estrutura protege os ativos dos usuários ao mesmo tempo que mantém a estabilidade da plataforma.





De acordo com os dados operacionais, os usuários pagam apenas as taxas da rede on-chain, sem taxas adicionais da plataforma, reduzindo significativamente a barreira de entrada.









O token DOLO desempenha duas funções principais dentro do ecossistema Dolomite:





1) Direitos de governança: Detentores do token podem apresentar propostas e votar em melhorias do protocolo, mudanças de parâmetros e outras decisões críticas, garantindo que a evolução da plataforma seja guiada por sua comunidade.

2) Utilidade funcional: O DOLO sustenta recompensas de staking e incentivos para fornecimento de liquidez. Futuros lançamentos permitirão interoperabilidade entre cadeias e recursos adicionais, aumentando ainda mais sua utilidade.









1) Oferta fixa: O fornecimento total é limitado a 1 bilhão de tokens, garantindo escassez.

2) Distribuição transparente: 20% destinados a primeiros contribuidores e incentivos à comunidade, incluindo airdrops. 3% reservados para recompensas específicas a depositantes do protocolo Boyco. Os tokens restantes são alocados para pools de liquidez e fundo de desenvolvimento do ecossistema.

3) Cronograma de liberação: No dia do TGE (24 de abril), aproximadamente 361 milhões de tokens, incluindo veDOLO travado (Vote Escrowed DOLO), entrarão em circulação, equilibrando liquidez imediata com comprometimento de longo prazo.









Evento de geração de tokens (TGE): A partir de 24 de abril, os usuários poderão reivindicar DOLO por meio da plataforma do projeto, ativando oficialmente a economia do token.

Implantação cross-chain: Além de sua base na Arbitrum, o DOLO será lançado na Berachain para avançar sua estratégia multi-chain e ampliar o acesso do usuário.

Mecanismo de airdrop retroativo: Com base em um snapshot de 6 de janeiro de 2025, apenas usuários ativos antes dessa data se qualificam, reforçando o princípio de “recompensas com base na contribuição”.









À medida que as plataformas e a economia de criadores aceleram, o Dolomite está transformando a experiência DeFi por meio da inovação tecnológica. Seu sistema de liquidez virtual e modelo de incentivo centrado no usuário estabelecem um novo padrão ao combinar eficiência de capital com ampla acessibilidade. À medida que o ecossistema do token DOLO amadurece, este hub de finanças descentralizadas está pronto para atrair uma gama ainda maior de participantes explorando o futuro das finanças digitais. A expertise da MEXC em identificar e apoiar projetos emergentes a torna o local ideal para adquirir e negociar DOLO.





O DOLO já está disponível para negociação tanto na Spot quanto em Futuros na MEXC, onde você pode negociar com taxas extremamente baixas





1) Acesse e inicie sessão no aplicativo ou site oficial da MEXCl.

2) Na barra de pesquisa, digite DOLO e selecione negociação Spot ou negociação de Futuros.

3) Escolha o tipo de ordem, insira o valor e o preço, e envie sua ordem.

Você também pode participar dos eventos relacionados a depósito e negociação na página do evento Airdrop+ da MEXC . Basta concluir algumas tarefas para ter a chance de ganhar tokens DOLO adicionais ou recompensas em USDT.









1) Liquidez superior: Spreads mais estreitos, execuções mais rápidas e negociações mais estáveis.

2) Interface intuitiva: Um design amigável que permite que novos e experientes traders comecem rapidamente.

3) Segurança robusta: Proteções multinível que garantem a segurança dos seus ativos, com monitoramento de risco em tempo real e compensação total em caso de perdas relacionadas à plataforma.

4) Suporte ao cliente 24/7: Assistência contínua, sempre que você precisar.

5) Taxas extremamente baixas: Estrutura de taxas altamente competitiva para ajudar você a maximizar seus ganhos.



