Aplicativo DeFi (HOME): O portal DeFi de nova geração que redefine a experiência financeira on-chain

16 de julho de 2025
Conforme o DeFi entra em uma nova fase de adoção em larga escala, as exigências dos usuários quanto à experiência do produto, segurança, compatibilidade entre blockchains e facilidade de uso continuam aumentando. Em resposta a essas demandas do mercado, surge o aplicativo DeFi (HOME). Como um portal financeiro on-chain voltado para o futuro, o aplicatico DeFi é dedicado a criar um portal Web3 "para todos", que elimina as barreiras das operações on-chain, reduz o nível de dificuldade para novos usuários e promove a adoção em massa do DeFi.

1. Visão geral do projeto: Criando uma experiência de usuário DeFi unificada entre todas as blockchains


Com base no conceito de “abstração universal de blockchain” e incorporando tecnologia de segurança biométrica, o aplicativo Defi permite uma experiência verdadeiramente unificada de negociação e gestão de ativos entre diferentes redes com apenas um clique. Sem necessidade de bridges, KYC ou taxas de gas, os usuários podem alternar livremente entre múltiplas blockchains e dispositivos, transferir ativos, gerar rendimentos e negociar derivativos, aumentando significativamente a eficiência e segurança das operações on-chain.

1.1 Plataforma agregadora: Todas as operações financeiras on-chain em um só Lugar


A maior vantagem do aplicativo Defi está em sua poderosa capacidade de agregação. A plataforma integra diversos protocolos e serviços DeFi amplamente utilizados, abrangendo gerenciamento de ativos, conexões cross-chain, negociação via DEX, agregadores de rendimento, mineração de liquidez e muito mais. Os usuários podem realizar todas as operações on-chain por meio de uma única interface, sem precisar alternar entre diversos dApps, o que reduz significativamente a curva de aprendizado e a barreira de entrada.


1.2 Sistema de conta inteligente: Tornando as carteiras mais inteligentes


A plataforma apresenta uma arquitetura de “conta inteligente”, com suporte à abstração de contas. Isso permite recursos como login social, execução de múltiplas transações em lote e configuração automatizada de estratégias. Esse design aumenta a flexibilidade e impulsiona o desenvolvimento de produtos Web3 mais acessíveis e amigáveis ao usuário.

2. Principais funções: Cobertura completa para usuários iniciantes e avançados


A proposta do aplicativo Defi é oferecer uma experiência financeira on-chain completa em um só lugar. Seja você um iniciante no mundo de criptomoedas ou um usuário avançado em busca de eficiência e estratégias, aqui você encontrá as ferramentas e serviços certos. Entre os recursos principais, destacam-se:

Depósitos em moeda fiduciária sem KYC: Crie uma carteira e compre ativos como BTC e ETH com moeda fiduciária sem precisar passar por verificação de identidade, facilitando a entrada de novos usuários.
Swap de tokens cross-chain: Suporte a trocas de ativos entre redes como EVM, Solana e outras blockchains populares, sem taxas de gas, simplificando o processo de interoperabilidade.
Assistente de IA Jarvis: O assistente de IA integrado ajuda a otimizar a alocação de ativos, encontrar as melhores rotas de negociação e fornece orientações úteis para usuários iniciantes.
Negociação de derivativos descentralizados: Função de negociação de Futuros Perpétuos para atender as necessidades de usuários avançados.
Mineração de liquidez e serviços de empréstimo (em breve): Em breve, a plataforma lançará recursos de agregação de rendimento automatizado e serviços de empréstimos on-chain, ampliando ainda mais os cenários DeFi disponíveis.

3. Tokenomics do HOME: Construindo um loop de ecossistema onde participar é gerar valor


O lançamento do token nativo HOME está previsto para o início do segundo trimestre de 2025. O token abrangerá permissões da plataforma, direitos de governança, descontos em taxas e mecanismos de incentivo do ecossistema.

Design do mecanismo do Token: O HOME foi projetado com o modelo “usar é empoderar”, incentivando o engajamento ativo dos usuários e permitindo circulação cross-chain para maior liquidez e usabilidade.
Financiamento e alocação do token: O projeto já concluiu uma rodada de financiamento com uma avaliação de $100 milhões, vendendo 400 milhões de tokens HOME (4% do total). No futuro, 3% da oferta total será disponibilizada ao público, exclusivamente para usuários fora dos EUA e em conformidade com a regulamentação local.

4. A MEXC lista o HOME, abrindo um canal de investimento global


Como uma das maiores plataformas de negociação cripto do mundo, a MEXC foi escolhida como parceira do projeto HOME por oferecer alta liquidez, ampla variedade de ativos, taxas competitivas e excelente experiência para o usuário. Agora, os investidores podem comprar tokens HOME diretamente pela MEXC e participar do crescimento do seu ecossistema.

Passos de negociação:
1) Abra o aplicativo da MEXC ou o site oficial e inicie a sessão.
2) Pesquise pelo token HOME na barra de pesquisa e selecione tanto a negociação Spot ou Futuros para HOME.
3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade, preço e outros parâmetros e conclua sua negociação.

A MEXC tem se destacado pela visão estratégica e capacidade de integrar projetos promissores. Ao apoiar o crescimento de iniciativas Web3 de alta qualidade, a plataforma se consolida como uma escolha essencial para investidores que buscam alocar ativos com potencial.

