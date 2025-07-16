Após a aprovação dos ETFs spot de BTC e ETH, que estabeleceram um forte precedente para a indústria, diversas instituições financeiras voltaram sua atenção para outras criptomoedas promissoras, acelerando a submissão de pedidos de ETF na tentativa de garantir uma fatia desse mercado em expansão.





Em particular, algumas das principais gestoras de ativos protocolaram pedidos de ETFs spot para criptomoedas populares, como *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT* e *URLS-DOGE_USDT*, sinalizando que o mercado de ETFs está entrando em uma nova fase de crescimento acelerado e interesse crescente.









A aprovação do ETF spot de BTC pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) em janeiro de 2024 marcou um ponto de virada tanto para o mercado de criptomoedas quanto para o setor financeiro tradicional. Os dados mostram que os ETFs spot de BTC tiveram um volume de negociação impressionante no primeiro ano. Somente no primeiro mês, o volume negociado ultrapassou $38 bilhões, e ao final do ano, esse número já havia superado $660 bilhões.





De acordo com dados da Coinglass, em 26 de fevereiro, o valor de mercado total dos ETFs spot de BTC alcançou $103,08 bilhões, enquanto que os ETFs spot de ETH totalizaram $8,95 bilhões.









Além dos ETFs spot de BTC e ETH, as instituições financeiras estão agora focadas na aprovação de ETFs para outras criptomoedas de alto valor. Grandes instituições como Grayscale, VanEck, 21Shares e Canary Funds já submeteram pedidos à SEC para ETFs de ativos como SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK, entre outros.





Token Instituições aplicantes XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, etc. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, etc. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, etc. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





Atualmente, o andamento das solicitações de ETFs para as cinco principais criptomoedas, ADA, XRP, SOL, LTC e DOGE, tem atraído grande atenção. De acordo com os dados mais recentes, diferentes instituições estão em estágios variados do processo de solicitação.





Na segunda semana de fevereiro de 2025, a Grayscale Investments foi a primeira a enviar uma solicitação para o primeiro ETF spot de ADA do mundo à SEC dos EUA. A solicitação está agora na fase de revisão preliminar da SEC, e a resposta é esperada nos próximos meses.





Ao mesmo tempo, várias instituições, incluindo Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree e Canary Capital, enviaram solicitações de ETFs spot de XRP. Entre elas, a solicitação da Bitwise foi formalmente apresentada à Cboe BZX Exchange e confirmada pela SEC. Essas solicitações permanecem sob revisão, com desenvolvimentos importantes esperados nos próximos meses.





Para o ETF spot de SOL, VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares e Canary Capital enviaram solicitações. Vale destacar que as solicitações da Grayscale e da VanEck entraram no período de comentários públicos, marcando mais um passo no processo de aprovação.





Em relação ao ETF spot de LTC, Nasdaq, Grayscale e Canary Capital enviaram solicitações. A solicitação da Nasdaq foi aceita pela SEC e entrou na fase de revisão preliminar, refletindo uma postura positiva da SEC em relação a um potencial ETF spot de LTC.





Por outro lado, o ETF spot de DOGE teve um progresso mais lento. Embora NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree e Canary Capital tenham enviado solicitações, a SEC ainda não divulgou publicamente mais detalhes, deixando uma incerteza significativa sobre suas perspectivas de aprovação.









Com a saída oficial do ex-presidente da SEC, Gary Gensler, e a nomeação de Paul Atkins como novo presidente, o sentimento dos investidores mudou de pessimismo para otimismo em relação às perspectivas dos ETFs spot de criptomoedas. No entanto, ainda há divergências sobre detalhes importantes, como quais criptomoedas a SEC aprovará para ETFs spot e quando essas aprovações podem ocorrer.





De acordo com os dados mais recentes da plataforma de previsão Polymarket, o ETF spot de SOL é atualmente o mais provável de ser aprovado este ano, com uma probabilidade de 85%. Em seguida, aparecem LTC (75%), DOGE (74%) e XRP (73%).









Os analistas da Bloomberg, James Seyffart e Eric Balchunas, acreditam que o LTC tem a maior probabilidade de aprovação, citando a classificação da SEC do LTC como um fork do Bitcoin e sua designação como uma commodity. No entanto, outros analistas têm opiniões diferentes. Por exemplo, o analista de criptomoedas Kare sugere que o ADA pode receber aprovação mais rapidamente que a SOL, destacando o relacionamento relativamente favorável do Cardano com a SEC. Além disso, a sólida base técnica do ADA e o forte apoio de sua comunidade o tornaram uma opção atraente para os investidores.





Em resumo, em contraste marcante com a postura rigorosa da administração Biden em relação às criptomoedas, a administração Trump promoveu ativamente o posicionamento dos EUA como um hub global de criptomoedas, trabalhando para um marco regulatório mais favorável. Essa mudança de política acelerou o crescimento dos ETFs spot de criptomoedas nos EUA e deve atrair uma maior participação institucional no futuro. À medida que a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas se fortalece, o setor está registrando um aumento no fluxo de capital. Essa tendência, sem dúvida, impulsionará um crescimento significativo e constante no volume de negociação e nos ativos sob gestão (AUM) de vários ETFs spot, fornecendo um forte suporte para criptomoedas como *URLS-BTC_USDT* e *URLS-ETH_USDT*. A interação entre a direção política da administração Trump e as reações do mercado alimentou ainda mais a rápida expansão do mercado de ETFs de criptomoedas.





Nesse cenário, a MEXC se destaca como a melhor plataforma para investidores em criptomoedas, graças às suas taxas de negociação ultrabaixas, qualidade excepcional no atendimento ao cliente e liquidez incomparável. A MEXC continua comprometida em oferecer uma experiência de negociação segura, intuitiva e eficiente, impulsionando a inovação e o crescimento sustentável do setor.





Aviso legal: Este material não fornece aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões de investimento são de responsabilidade do usuário e não têm relação com este site.