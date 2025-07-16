Perspectivas do mercado cripto para o segundo semestre de 2025

Com o encerramento da primeira metade de 2025, o mercado de criptomoedas voltou a demonstrar seu apelo único e vasto potencial. Criptomoedas líderes como Bitcoin Ethereum atingiram sucessivos recordes históricos, impulsionando um mercado em expansão.





Olhando para o segundo semestre do ano, quais oportunidades e desafios o mercado cripto enfrentará?









O modelo GDPNow do Fed de Atlanta projeta um crescimento do PIB dos EUA de 4,6% no segundo trimestre , indicando uma economia em recuperação e sugerindo um possível “pouso suave” para a economia americana. O mercado aposta amplamente em pelo menos um corte de juros no segundo semestre, o que deve aliviar ainda mais as condições de liquidez global.





O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu de 4,8% no início do ano para 4,2% em junho.

O índice do dólar americano recuou de sua máxima anual de 106 para cerca de 98 .

Ouro e Bitcoin atingiram máximas históricas, refletindo a busca por ativos de proteção.





O papel do Bitcoin como “ouro digital” está sendo amplamente aceito por investidores institucionais, especialmente diante do aumento do endividamento soberano. Os criptoativos estão se tornando uma nova alternativa de proteção contra riscos sistêmicos.









2025 marca um ponto de virada na institucionalização do mercado cripto. Após a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA em 2024, o caminho para a entrada institucional foi aberto. Até meados do ano, Fidelity BlackRock elevaram os ativos sob gestão (AUM) de seus ETFs de BTC para mais de 50 bilhões de dólares. Em junho, o AUM global de ETFs relacionados a cripto ultrapassou $1,1 trilhão, com cerca de 60% do volume de negociação impulsionado por instituições profissionais, family offices e fundos hedge.





Ao mesmo tempo, corporações multinacionais como MicroStrategy Tesla ampliaram suas reservas em criptoativos, integrando-os às suas estratégias de “reserva de caixa dinâmica”. A entrada corporativa está migrando da “alocação estratégica” para a “alocação estrutural”. De acordo com dados do relatório Monthly Outlook: Three Themes for 2H25 , cerca de 228 empresas listadas publicamente detêm, juntas, 820.000 BTC. Muitas adquirem Bitcoin por meio de financiamento via ações ou títulos conversíveis, com valores de mercado superiores aos seus ativos líquidos. Esse movimento crescente entre grandes detentores institucionais não só impulsiona o preço do BTC, como também reforça sua legitimidade e aceitação.









O mercado atual está em uma encruzilhada entre um “superciclo” e um “bull market estrutural”. Diferente dos ciclos de 2017 ou 2021, a alta de 2025 é mais estável, com liquidez distribuída de forma mais ampla, destacando três características principais:









As buscas no Google por termos como “cripto” e “Bitcoin” ainda não atingiram picos históricos, indicando ausência de bolhas impulsionadas pelo varejo.

O número de endereços de Bitcoin cresce de forma consistente, com mais de 1,5 milhão de endereços ativos.

Os volumes de transações nas redes de camada 1 e camada 2 aumentaram mais de 40% mês a mês.









Ao contrário de ciclos anteriores em que vários tokens subiam juntos, o atual se assemelha mais a um mercado de “captura de valor”. Tokens focados em inteligência artificial (IA), Real World Assets (RWA) e protocolos de camada 2 vêm mostrando crescimento sustentável.









Setores anteriormente movidos por hype, como GameFi e SocialFi, estão evoluindo em meados de 2025 para produtos com modelos econômicos sustentáveis e foco em retenção de usuários.









No segundo semestre de 2025, o avanço tecnológico continua sendo o motor principal da evolução do ecossistema cripto.









A tokenização de ativos do mundo real ( RWA ) se tornou um dos temas mais relevantes da indústria blockchain. Atualmente, o Ethereum mantém posição dominante nesse mercado, enquanto plataformas DeFi maduras como Solana também estão entrando nesse espaço. Segundo dados da RWA , em 17 de junho de 2025, o valor total de RWAs on-chain ultrapassava $23,8 bilhões (excluindo stablecoins), incluindo $13,8 bilhões em crédito privado, $7,4 bilhões em títulos do governo dos EUA e $1,6 bilhão em commodities.









A BlackRock prevê que o mercado de RWA atingirá $16 trilhões até 2030. Com esse avanço, emissores, bancos custodiais, investidores e agentes blockchain dentro do ecossistema RWA estão crescendo rapidamente. Oportunidades de investimento surgem em áreas como gestão de ativos, infraestrutura bancária e pagamentos internacionais, marcando a verdadeira convergência entre DeFi e finanças tradicionais (TradFi).









Desde a ativação do EIP-4844 (Proto-Danksharding) no final de 2024, o ecossistema Layer 2 do Ethereum passou por um crescimento explosivo. O EIP-4844 reduziu significativamente as taxas de gas nas L2 com a introdução das “blob transactions”, facilitando a adoção em massa por desenvolvedores e usuários. No segundo semestre de 2025, o desenvolvimento das L2 avança para uma nova fase de “otimização de desempenho, expansão do ecossistema e sustentabilidade comercial”.





1) Segundo dados do L2Beat , o valor total bloqueado (TVL) nas redes de L2 ultrapassou $43 bilhões, com aumento também no número de usuários ativos.





2) O setor de zkRollups amadureceu em 2025, com projetos como zkSync Era, Scroll e Polygon zkEVM alcançando compatibilidade com EVM e operação estável na mainnet, superando antigos desafios como altos custos de migração e lacunas em ferramentas.





3) As soluções de camada 2 estão explorando arquiteturas “L3/L4”, buscando criar redes de aplicação mais leves e personalizadas por meio de “App-specific Rollups”. Essa tendência deve fortalecer ainda mais a competitividade das aplicações Web3 em cenários como trading de alta frequência, computação privada e IA on-chain.













Na primeira metade de 2025, a política cripto dos EUA passou por mudanças sem precedentes. A legislação sobre stablecoins deve ser a primeira a ser implementada. A Câmara dos Deputados avança com o projeto STABLE Act , enquanto o Senado conduz o GENIUS Act - ambos com apoio bipartidário. Em 11 de junho, o Senado aprovou o GENIUS Act e o encaminhou à Câmara. As propostas estabelecem requisitos de reservas, regras contra lavagem de dinheiro, proteções em caso de falência e garantias de direitos do consumidor, fornecendo um marco regulatório mais claro para o mercado de stablecoins.









Além das stablecoins, o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA introduziu formalmente o CLARITY Act , visando definir as atribuições regulatórias entre a SEC e a CFTC com base nas características dos ativos. A medida busca fornecer um ambiente regulatório mais transparente e previsível, reduzindo incertezas e aumentando a confiança dos investidores.





O mercado cripto no segundo semestre de 2025 não será mais apenas um “bull market movido por sentimento”. Ele marca o início de uma evolução ecológica mais complexa. Impulsionado por tecnologia, capital, regulamentação e adoção, o setor se prepara para dar um salto: da especulação à infraestrutura digital fundamental.





O mercado cripto no segundo semestre de 2025 não será mais apenas um "bull market movido por sentimento". Ele marca o início de uma evolução ecológica mais complexa. Impulsionado por tecnologia, capital, regulamentação e adoção, o setor se prepara para dar um salto: da especulação à infraestrutura digital fundamental.

Com uma análise de mercado aprofundada e decisões de investimento racionais, os investidores poderão aproveitar melhor as oportunidades e alcançar crescimento patrimonial nos próximos meses.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.




