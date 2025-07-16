Cripto IA 2.0: MCP + Agentes de IA podem impulsionar a próxima onda de inovação e hype?

À medida que as tecnologias de blockchain e inteligência artificial (IA) convergem, o setor de IA cripto passa por uma evolução turbulenta e dinâmica. Desde seus primeiros dias marcados por entusiasmo conceitual até o cenário atual cada vez mais competitivo, a IA cripto permanece como uma das fronteiras mais observadas da Web3. Nesse contexto, a ascensão do MCP (Model Context Protocol) combinado com Agentes de IA começa a ganhar atenção significativa, levantando a questão de se essa poderosa sinergia poderá impulsionar a próxima grande onda de inovação e entusiasmo no mercado.









O Model Context Protocol, ou MCP, é um padrão de código aberto projetado para eliminar as barreiras entre diferentes sistemas de IA e ambientes blockchain. Tradicionalmente, aplicações de IA operavam de forma isolada, exigindo que os desenvolvedores criassem APIs personalizadas para cada conexão. Essa abordagem era demorada, pouco flexível e repleta de problemas relacionados a permissões, acesso e interoperabilidade.





O MCP busca resolver esses problemas funcionando como um conector universal — como uma interface USB para IA. Ele introduz uma forma padronizada para que modelos e agentes de IA possam se comunicar, recuperar dados em tempo real e interagir com sistemas baseados em blockchain. Com isso, o MCP simplifica drasticamente os processos de desenvolvimento e possibilita um ecossistema IA-blockchain muito mais eficiente, integrado e escalável.





O valor central do MCP está em como ele permite que IAs descentralizadas interajam de forma significativa com seu ambiente. Ele oferece suporte à execução automatizada de tarefas, compreensão contextual e feedback on-chain, tudo dentro de uma estrutura segura e com permissões. Por meio de sua camada semântica full-chain, o MCP fornece a estrutura necessária para que os modelos interpretem tarefas, acessem contextos relevantes e concluam operações de maneira autônoma e verificável.









O protocolo MCP é projetado para construir uma camada universal de protocolo onde modelos de IA podem operar, executar tarefas, fornecer feedback e receber recompensas on-chain. Ele não só resolve o desafio de utilizar IA de forma eficiente na blockchain, mas também apoia sistematicamente a transição do mundo Web3 para um paradigma “baseado em intenção”.





A principal vantagem do protocolo MCP está no design de sua camada semântica full-chain, que inclui mecanismos de identidade de modelos, sistemas de coleta de contexto e interpretação semântica, estruturas de decomposição e execução de tarefas, bem como mecanismos de incentivo. Essa arquitetura permite que modelos de IA possuam endereços independentes on-chain e, por meio de sistemas de verificação de permissões, possam receber ativos, iniciar transações e acionar contratos inteligentes, tornando-se “contas de primeira classe” no mundo blockchain. Além disso, o MCP abstrai estados on-chain, dados off-chain e registros históricos de interação para fornecer aos modelos uma estrutura clara de tarefas e contexto ambiental, permitindo a execução “semântico-contextual” de instruções complexas.













Virtuals lançou várias iniciativas, incluindo VPN (Virtuals Partners Network), ACP (Agent Commerce Protocol), Points (sistema de fidelidade) e Genesis (novo mecanismo de lançamento). O VPN busca redefinir a interseção entre IA e cripto, conectando investidores, especialistas, acadêmicos e desenvolvedores. O ACP está construindo um ecossistema comercial de agentes de IA que podem interagir, colaborar e transacionar autonomamente. O sistema Points rastreia o engajamento do usuário e concede direitos exclusivos de participação em Launchpads. Já o Genesis apresenta um novo mecanismo de lançamento baseado em pontos, distribuição on-chain e garantias de reembolso. lançou várias iniciativas, incluindo VPN (Virtuals Partners Network), ACP (Agent Commerce Protocol), Points (sistema de fidelidade) e Genesis (novo mecanismo de lançamento). O VPN busca redefinir a interseção entre IA e cripto, conectando investidores, especialistas, acadêmicos e desenvolvedores. O ACP está construindo um ecossistema comercial de agentes de IA que podem interagir, colaborar e transacionar autonomamente. O sistema Points rastreia o engajamento do usuário e concede direitos exclusivos de participação em Launchpads. Já o Genesis apresenta um novo mecanismo de lançamento baseado em pontos, distribuição on-chain e garantias de reembolso.





AI16Z ampliou consideravelmente seu ecossistema com o lançamento do ElizaOS V2, que traz melhorias arquitetônicas como “swarms” e interação entre agentes. Em paralelo, foi apresentada a AUTOFUN, uma plataforma de lançamento alimentada por IA, com curva de bonding mais justa e de longo prazo, endereços CA personalizáveis, verificação de chat via token de IA e ferramentas para criação de conteúdo pela comunidade. O modelo econômico canaliza lucros do Launchpad para recompras que sustentam a liquidez dos tokens lançados. No Spartan V2, o token DEGENAI será atualizado e lançado com o ElizaOS V2, sendo peça-chave no ecossistema. ampliou consideravelmente seu ecossistema com o lançamento do ElizaOS V2, que traz melhorias arquitetônicas como “swarms” e interação entre agentes. Em paralelo, foi apresentada a AUTOFUN, uma plataforma de lançamento alimentada por IA, com curva de bonding mais justa e de longo prazo, endereços CA personalizáveis, verificação de chat via token de IA e ferramentas para criação de conteúdo pela comunidade. O modelo econômico canaliza lucros do Launchpad para recompras que sustentam a liquidez dos tokens lançados. No Spartan V2, o token DEGENAI será atualizado e lançado com o ElizaOS V2, sendo peça-chave no ecossistema.









O Dark é uma rede MCP experimental construída na Solana, com foco em Ambientes de Execução Confiáveis (TEE). Ele visa permitir integração automática de novas ferramentas e interações on-chain, impulsionando a inovação em tecnologias descentralizadas. No entanto, muitas de suas funcionalidades ainda estão em fase conceitual e não foram lançadas oficialmente.





SkyAI é uma infraestrutura de IA nativa construída na BNB Chain, oferecendo acesso a dados multi-chain e implantação de agentes de IA. Embora ainda esteja em fase conceitual, é considerado um dos projetos líderes no setor MCP. é uma infraestrutura de IA nativa construída na BNB Chain, oferecendo acesso a dados multi-chain e implantação de agentes de IA. Embora ainda esteja em fase conceitual, é considerado um dos projetos líderes no setor MCP.









Solix é uma rede DePIN baseada no protocolo MCP, voltada para compartilhamento inteligente de largura de banda. Usuários podem compartilhar sua largura de banda via uma extensão de navegador e receber recompensas, com cobertura em 63 países. O projeto teve uma implantação técnica rápida, mas seu sucesso a longo prazo depende da validação do engajamento dos usuários e da sustentabilidade do modelo econômico. é uma rede DePIN baseada no protocolo MCP, voltada para compartilhamento inteligente de largura de banda. Usuários podem compartilhar sua largura de banda via uma extensão de navegador e receber recompensas, com cobertura em 63 países. O projeto teve uma implantação técnica rápida, mas seu sucesso a longo prazo depende da validação do engajamento dos usuários e da sustentabilidade do modelo econômico.





HighKey é um projeto DeFi compatível com os protocolos MCP e DARP, especializado em arbitragem e análises profissionais. Apesar de ter um roteiro claro de desenvolvimento, ainda precisa melhorar a experiência do usuário e reforçar sua diferenciação no mercado. é um projeto DeFi compatível com os protocolos MCP e DARP, especializado em arbitragem e análises profissionais. Apesar de ter um roteiro claro de desenvolvimento, ainda precisa melhorar a experiência do usuário e reforçar sua diferenciação no mercado.









DeMCP foi lançado oficialmente em 25 de abril e alcançou quase oito dígitos de volume de negociação na primeira hora. Trata-se de um marketplace Web3 vivo que oferece acesso com desconto a modelos de linguagem como GPT-4 e Claude. A plataforma utiliza TEE e mecanismos de segurança on-chain, e estabeleceu parceria técnica com a Phala Network. foi lançado oficialmente em 25 de abril e alcançou quase oito dígitos de volume de negociação na primeira hora. Trata-se de um marketplace Web3 vivo que oferece acesso com desconto a modelos de linguagem como GPT-4 e Claude. A plataforma utiliza TEE e mecanismos de segurança on-chain, e estabeleceu parceria técnica com a Phala Network.





Cookie.fun lançou um servidor MCP dedicado — um servidor plug-and-play projetado especificamente para agentes inteligentes. Ele é voltado tanto para desenvolvedores quanto para usuários não técnicos, sem necessidade de configuração para começar. lançou um servidor MCP dedicado — um servidor plug-and-play projetado especificamente para agentes inteligentes. Ele é voltado tanto para desenvolvedores quanto para usuários não técnicos, sem necessidade de configuração para começar.





OpenServ está preparando o lançamento de seu sistema MCP, que permitirá a integração de agentes de IA em uma variedade de aplicações do mundo real. Ele oferece suporte para plataformas como AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps e Slack. está preparando o lançamento de seu sistema MCP, que permitirá a integração de agentes de IA em uma variedade de aplicações do mundo real. Ele oferece suporte para plataformas como AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps e Slack.









Dark, relacionado ao MCP na blockchain Do ponto de vista de mercado, embora a maioria dos projetos Web3 de IA baseados no protocolo MCP ainda estejam em estágios iniciais e seus produtos não tenham sido totalmente lançados, alguns já emitiram tokens e atraíram atenção dos investidores com a melhora do sentimento de mercado. Por exemplo, o token, relacionado ao MCP na blockchain Solana , teve bom desempenho após o lançamento, despertando entusiasmo e impulsionando investimentos em tokens relacionados ao MCP. Com a evolução de mais projetos e a aceitação crescente da integração IA + blockchain, há uma chance real de uma segunda onda de hype para MCP + Agentes de IA.





Contudo, para que esse potencial se concretize, será necessário superar desafios importantes. Escalabilidade técnica, confiabilidade dos modelos e segurança dos agentes precisam ser abordadas para garantir crescimento sustentável. Além disso, a intensa concorrência no espaço Web3 AI significa que apenas os projetos mais sólidos tecnicamente e bem diferenciados terão destaque. A incerteza regulatória também é uma barreira. À medida que a IA se torna mais autônoma e integrada a sistemas financeiros, a conformidade regulatória terá papel crucial na adoção e confiança dos usuários. Alinhar esses sistemas aos padrões globais será essencial.









A segunda metade da história da IA cripto está em andamento, e a combinação MCP + Agentes de IA parece pronta para desempenhar um papel de destaque. Seu potencial para transformar a forma como construímos, interagimos e nos beneficiamos da inteligência descentralizada é enorme. Com o avanço no desenvolvimento e a emergência de aplicações reais, o MCP pode se tornar a base de uma nova geração de sistemas de IA nativos da blockchain. Embora o impacto total leve tempo para se materializar, uma coisa é certa: a MEXC continua comprometida em estar na vanguarda dessa transformação, oferecendo uma plataforma segura, eficiente e acessível para que os usuários descubram e se envolvam com o futuro da IA cripto.





Explore agora as oportunidades com MCP + Agentes de IA na MEXC e faça parte da próxima grande onda de inovação tecnológica.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade ou qualquer outro serviço relacionado, nem representam recomendação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo apenas para fins informativos e não presta consultoria de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



