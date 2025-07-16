Circle lidera a onda das stablecoins: Da atuação em nicho à disputa entre os grandes competidores

Em meio aos desafios regulatórios globais que os criptoativos continuam enfrentando, a Circle se destacou como a primeira empresa de stablecoin com capital aberto na bolsa de valores dos EUA, marcando um avanço importante na legitimação do setor. Esse feito evidencia a crescente dominância e diferenciação entre o USDC e o USDT no mercado de stablecoins. O USDC dá ênfase à conformidade, subsídios e recursos com rendimento, tendo uma presença significativa no ecossistema da Solana . Já o USDT foca na descentralização, em uma distribuição diversificada e em casos de uso prático para pagamentos, desempenhando um papel essencial no comércio internacional e em aplicações com moedas globais.









Fundada em 2013, a Circle é uma empresa de pagamentos digitais e finanças em blockchain que rapidamente consolidou uma forte presença no mercado de stablecoins após o lançamento do USDC.





Optimism, O USDC é uma stablecoin centralizada atrelada ao dólar americano na proporção de 1:1, totalmente lastreada por reservas mantidas em bancos regulamentados dos EUA e em títulos públicos de curto prazo. Essas reservas passam por auditorias mensais realizadas por firmas contábeis independentes, garantindo transparência e segurança. Esse alto nível de conformidade regulatória e transparência tem destacado o USDC no universo das stablecoins. Em julho de 2025, a capitalizaçÃo de mercado do USDC é de aproximadamente $61,5 bilhões, o que o torna a segunda maior stablecoin do mundo. Seu ecossistema abrangente está presente em diversas blockchains, incluindo Ethereum , Solana, Arbitrum Avalanche , Base e Polygon, oferecendo suporte a exchanges, protocolos DeFi, pagamentos de alta velocidade e transferências de ativos entre diferentes redes.





O desempenho recente da Circle na bolsa de valores dos EUA tem sido notável. Desde sua abertura de capital, a Circle (ticker: CRCL) disparou, subindo 167% no primeiro dia e atingindo um pico de $284,35 antes de se estabilizar, um aumento extraordinário de 817,26% em relação ao preço inicial de $31. Esse sucesso não apenas confirma a solidez da Circle, como também estabelece um marco para o crescimento da indústria de stablecoins dentro dos mercados financeiros tradicionais.













No mercado de stablecoins, o USDT ocupa indiscutivelmente uma posição de liderança. Emitido pela Tether Limited desde seu lançamento em 2014, o USDT rapidamente ganhou destaque com seu modelo de serviço intermediário descentralizado. Atualmente, o USDT é emitido de forma nativa em mais de 13 grandes blockchains públicas, sendo aproximadamente 54,1% na rede Tron e 44,2% na Ethereum. Além disso, o USDT também é emitido em menores quantidades em redes como Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS e outras blockchains, cada uma representando menos de 1%, ampliando ainda mais os cenários de uso e a cobertura de mercado do USDT.





Com a contínua expansão do mercado de stablecoins, dados do DefiLlama de 25 de junho mostram que a capitalização total do mercado alcançou $252,9 bilhões. Dentro desse universo, o USDT da Tether mantém há tempos a liderança, ultrapassando pela primeira vez a marca de $150 bilhões e atingindo $157,3 bilhões, o que representa 62,23% de participação de mercado. O USDC vem logo atrás, com uma capitalização de $61,5 bilhões, ocupando a segunda colocação. Juntos, esses dois gigantes do setor representam mais de 86% do market share, enquanto todas as demais stablecoins somadas respondem por menos de 15%, evidenciando a dominância de USDT e USDC no mercado.









No entanto, apesar do crescimento contínuo do USDT, outras stablecoins vêm expandindo ativamente sua presença no mercado, o que fez com que a dominância de mercado do USDT caísse de 70% para 62% ao longo do último ano. Para manter seu ritmo de crescimento, o USDT adotou estratégias ousadas para aprimorar suas capacidades cross-chain, incluindo o lançamento do token multichain USDT 0 com suporte ao padrão OFT da LayerZero, além da construção de um hub centrado no Legacy Hub e no Plasma, com o objetivo de reforçar sua posição em meio à acirrada concorrência do mercado.









A ascensão das stablecoins não apenas remodelou o cenário do mercado de criptomoedas, como também teve um impacto profundo sobre o sistema financeiro global. Com a aprovação do GENIUS Act pelo Senado dos EUA, o mercado de stablecoins passou a operar dentro de um framework regulatório mais claro e com regras operacionais definidas. A lei estabelece um sistema regulatório dual, federal e estadual, exige uma proporção de reserva de 1:1 para as stablecoins e reforça os requisitos de transparência e auditoria, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento saudável do mercado.









O GENIUS Act não apenas define regras operacionais claras para o mercado de stablecoins, como também desempenha um papel importante na redução da dívida e no fortalecimento da hegemonia do dólar americano. Segundo estimativas do Standard Chartered Bank, o mercado global de stablecoins pode atingir $2 trilhões até 2028, oferecendo um suporte significativo ao mercado de títulos do Tesouro dos EUA. Além disso, a adoção generalizada das stablecoins tende a reforçar ainda mais o status do dólar como moeda de reserva, ao direcionar recursos para os títulos do Tesouro norte-americano.









A adoção em larga escala das stablecoins está promovendo transformações no setor financeiro tradicional e abrindo oportunidades de inovação em áreas de nicho. De pequenas remessas internacionais a protocolos de empréstimo em DeFi e empresas tokenizando títulos do Tesouro dos EUA, os casos de uso das stablecoins continuam a se expandir. Em especial, as remessas internacionais de pequeno valor se beneficiam de liquidações mais rápidas e custos de transferência praticamente nulos, oferecendo uma solução mais prática e eficiente para transferências remotas de baixo valor. Provedores de canais que souberem atender essas demandas específicas podem se tornar os “PayPal” da era das stablecoins.









À medida que o mercado de stablecoins cresce e os marcos regulatórios amadurecem, grandes instituições financeiras tradicionais vêm ingressando nesse espaço. Bancos e líderes em meios de pagamento, como Visa PayPal , estão emitindo diretamente suas próprias stablecoins (como PYUSD e a versão bancária do USDC), enquanto pioneiros do setor, como Circle, Paxos Fidelity , e BlackRock , estão acelerando a expansão de seus negócios com dólares on-chain. Essa tendência não apenas impulsiona o crescimento acelerado do mercado de stablecoins, como também promove uma transformação profunda no sistema financeiro global.









A ascensão meteórica da Circle é apenas um microcosmo da revolução financeira impulsionada pela era das stablecoins. Com a dupla dominância de USDT e USDC, o crescimento constante do mercado e o avanço dos marcos regulatórios, as stablecoins estão se consolidando como peças-chave no sistema financeiro global. No futuro, elas desempenharão papéis centrais não apenas em pagamentos internacionais e empréstimos em DeFi, mas também na descentralização e democratização do sistema financeiro. Essa revolução pode representar o início de uma era mais aberta, transparente e eficiente para as finanças globais.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de quaisquer outros serviços relacionados, tampouco representam uma recomendação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins de referência e não oferece consultoria de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.