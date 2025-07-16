Captain & Company (CNC) está chegando à MEXC! Guia passo a passo para reivindicar milhões em recompensas de airdrop

Resumo: A contagem regressiva para a listagem do token CNC já começou! Este guia completo do airdrop é a sua chave para sair na frente naquele que está sendo considerado o jogo em blockchain com temática pirata mais aguardado de 2025.





Com a chegada do lançamento de Captain & Company (CNC) na MEXC , está tudo pronto para um evento épico de airdrop vinculado a um dos jogos mais promissores de 2025.





Este artigo traz um panorama completo de tudo o que você precisa saber - desde os principais prazos até um passo a passo detalhado de como reivindicar o airdrop - para que você possa aproveitar essa oportunidade e zarpar com grandes recompensas!













1. Introdução ao Airdrop do CNC





Captain & Company é um jogo MMORPG pirata baseado em blockchain que adota um modelo de “lançamento justo” - ou seja, 100% dos tokens CNC são gerados por nós operados pela comunidade. Ao participar da campanha de airdrop, os jogadores podem acumular Pontos de Airdrop (AP) para resgatar Licenças de Nós gratuitas. Uma vez ativado o nó, o usuário pode minerar tokens CNC continuamente e obter privilégios no jogo como votação, compras, forja e negociação.





2. Como começar: o que você precisa antes de participar





2.1 Crie e conecte sua carteira

Acesse kap.gg/profile para se cadastrar e verificar sua conta. Isso permite que você acompanhe a acumulação de AP em tempo real.

Siga as instruções do site para criar uma Carteira Abstract e vinculá-la à sua carteira principal (EOA).





2.2 Entenda os tokens principais

CNC: O token principal do jogo, gerado exclusivamente pela atividade dos nós.

KAP: O token do ecossistema da KAPGames. Usar KAP para comprar licenças de nó concede descontos. Todos os tokens utilizados serão queimados futuramente.





3. Como participar do Airdrop do CNC





Crie uma conta: Visite kap.gg/profile e conclua o processo de cadastro.

Conecte suas carteiras: Vincule sua Carteira Abstract e a carteira principal (EOA) para garantir que suas atividades sejam registradas e você possa acumular AP.





Você pode acumular AP das seguintes formas:





Atividades no jogo (50% de AP):

▍Ganhe AP participando de missões, batalhas, caça a monstros e competições PvP.





Staking ou holding de NFTs (35% de AP):

▍Faça staking ou mantenha NFTs Ship e Skellie em plataformas como [ kap.gg/staking ] para obter AP adicional.





Contribuições criativas (10% de AP):

▍Envie ideias, escreva artigos, crie narrativas ou contribua com conteúdo via Discord, fóruns da comunidade ou wiki oficial.





Entre em comunidades parceiras (5% de AP):

▍Se você fizer parte de uma comunidade parceira oficial, poderá reivindicar AP diário automaticamente.





Recompensas por recomendação:

▍Convide novos jogadores e receba 5% do total de AP deles como bônus.





Acumule AP:

▍Seus AP serão atualizados automaticamente no painel conforme você concluir tarefas e participar de eventos.





Resgate Licenças de Nó:

▍Assim que atingir o limite necessário de AP, você poderá receber uma licença de nó NFT intransferível. Ela deve ser reivindicada em até 30 dias após a abertura da página de vendas, ou será expirada.





Reivindique sua licença de nó:

▍Solicite sua licença via kap.gg/profile ou pela página de pré-venda dedicada.





Minere tokens CNC:

▍Após ativação, seu nó começará a gerar tokens CNC automaticamente. Escolha entre os seguintes períodos de bloqueio: Bloqueio de 0 dias: receba 25% dos tokens; 75% serão queimados Bloqueio de 30 dias: receba 50%; 50% serão queimados Bloqueio de 60 dias: receba 75%; 25% serão queimados Bloqueio de 90 dias: receba 100%; sem queima





Quanto maior o período de bloqueio, maior a recompensa — incentivando o engajamento e comprometimento de longo prazo.





4. Informações importantes





Prazo para reivindicação: Licenças de nó devem ser solicitadas em até 30 dias após a abertura da página de vendas; após esse período, a elegibilidade será cancelada.

Distribuição justa: 100% dos tokens CNC são gerados por nós operados pela comunidade, sem reservas para a equipe ou alocações prévias para investidores.

Participe da construção da comunidade: Além do gameplay, você pode aumentar seu AP e contribuir com o futuro do jogo por meio de sugestões e votações de governança.









CNC é um jogo MMO naval baseado em blockchain onde os jogadores assumem o papel de capitães piratas e exploram um sistema econômico totalmente on-chain. Como token principal, o CNC pode ser usado para comprar itens premium, forjar equipamentos, fazer staking e participar de votações de governança. Todos os nós são operados pela comunidade, sem pré-mineração ou alocações privadas — tornando-o o primeiro ecossistema de tokens com “lançamento justo” no universo de jogos Web3.





Fonte da imagem: Captain & Company (CNC)









O token CNC impulsiona todo o ecossistema:

Governança : Titulares de tokens participam de votações comunitárias que influenciam decisões importantes do jogo.

Recompensas de staking : Faça staking de CNC para obter recompensas e desbloquear benefícios extras no jogo.

Transações no jogo : Use CNC para comprar itens premium, forjar equipamentos e realizar outras transações essenciais.

Moeda do ecossistema: Como única moeda on-chain, o CNC garante o equilíbrio econômico por meio de nós operados pela comunidade.









Desenvolvido pela KAP Games, Captain & Company (CNC) foi construído com base na descentralização e foco na comunidade. A equipe busca unir tecnologia blockchain de ponta com jogabilidade de alta qualidade. Embora a lista de parceiros ainda esteja em expansão, a participação da comunidade e a distribuição justa dos tokens continuam como pilares do projeto.





Conclusão

Captain & Company (CNC) representa uma nova era dos jogos Web3 — onde os jogadores não são apenas participantes, mas co-criadores da economia do jogo por meio de um modelo de fair launch. Com sua campanha de airdrop inovadora e a listagem iminente na MEXC, este é o momento ideal para entrar nesse ecossistema revolucionário.









P: O que é Captain & Company (CNC)?

R: Captain & Company é um jogo MMO naval baseado em blockchain no qual os jogadores ganham tokens CNC por meio de nós operados pela comunidade e participam ativamente da governança do jogo.

P: Como posso participar do airdrop do CNC?

R: Basta criar uma conta, conectar sua carteira, concluir missões no jogo para ganhar Pontos de Airdrop (AP) e reivindicar sua Licença de Nó para começar a receber tokens.

P: Qual é a utilidade do token CNC?

R: O CNC movimenta todo o ecossistema — é usado para governança, staking, compras no jogo, forja de itens e mais.





