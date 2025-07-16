1. O que é a Caldera (ERA)? A Caldera é uma plataforma voltada para oferecer “Rollups como Serviço (RaaS)” sobre a rede Ethereum, e o ERA é o token oficial do projeto. O token ERA não é utilizado apen1. O que é a Caldera (ERA)? A Caldera é uma plataforma voltada para oferecer “Rollups como Serviço (RaaS)” sobre a rede Ethereum, e o ERA é o token oficial do projeto. O token ERA não é utilizado apen
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/Caldera: Su...sonalizável

Caldera: Superando as limitações do Ethereum para construir uma plataforma blockchain aberta e personalizável

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
Eclipse
ES$0.10074-4.39%
UMA
UMA$1.0236-3.32%
ERA
ERA$0.2489-4.15%
TokenFi
TOKEN$0.007048-3.72%
Massa
MAS$0.00485-2.41%

1. O que é a Caldera (ERA)?


A Caldera é uma plataforma voltada para oferecer “Rollups como Serviço (RaaS)” sobre a rede Ethereum, e o ERA é o token oficial do projeto. O token ERA não é utilizado apenas para negociações, mas também integra diversas funcionalidades que dão suporte à implantação de soluções de escalabilidade de redes de aplicações descentralizadas (rollups).

O objetivo da Caldera é enfrentar problemas como altas taxas de transação e lentidão no processamento da rede Ethereum, oferecendo uma plataforma flexível, segura e de alto desempenho.

2. Destaques do projeto Caldera (ERA)


Taxas de Gas personalizáveis: a Caldera permite que desenvolvedores paguem as taxas de transação nos rollups utilizando tokens ERC-20 alternativos (não apenas ETH), otimizando tanto os custos quanto o desempenho.

Integração com soluções de disponibilidade de dados (Data Availability - DA): em parceria com projetos líderes como Celestia e Near, a Caldera garante que os dados das transações sejam armazenados com segurança e distribuídos de forma eficiente.

Suporte a diversos kits de ferramentas para rollups: a Caldera é compatível com frameworks amplamente utilizados como Arbitrum Nitro, Optimism Bedrock, ZK Stack e Polygon CDK, permitindo que desenvolvedores criem cadeias de transações sob medida para as necessidades dos seus projetos.

Ecossistema escalável: a Caldera desenvolveu uma camada de conectividade chamada Metalayer, que possibilita a interação entre diferentes rollups, criando um ecossistema unificado e escalável para aplicações descentralizadas (dApps).

Essas funcionalidades não apenas melhoram o desempenho das transações, mas também promovem o desenvolvimento de aplicações sobre o Ethereum, atendendo às demandas crescentes do mercado cripto.

3. Como funciona a Caldera (ERA)


A Caldera opera com base na tecnologia de Rollups, uma solução de escalabilidade para o Ethereum que processa transações fora da cadeia (off-chain), agrupando-as. Essa abordagem reduz a sobrecarga da rede principal e acelera o processamento das transações. O funcionamento da Caldera envolve as seguintes etapas:

1）Empacotamento de transações: várias transações são agregadas em pequenos pacotes para serem processadas off-chain.
2）Verificação off-chain: essas transações são verificadas em uma rede independente, garantindo sua segurança e confiabilidade.
3）Registro na mainnet: após a verificação, as transações são registradas na rede principal do Ethereum, assegurando a integridade e a transparência dos dados.

Esse processo reduz significativamente as taxas de transação e aumenta a velocidade de processamento, criando um ambiente rápido e eficiente para aplicações descentralizadas.

4. Informações sobre a equipe e o financiamento da Caldera


4.1 Equipe de desenvolvimento


Matthew Katz (CEO e cofundador): Katz é graduado pela Universidade de Stanford e trabalhou em várias empresas de tecnologia. Sua visão é construir uma plataforma blockchain acessível para todos.

Parker Jou (CTO e cofundador): Jou é um especialista técnico com experiência na NVIDIA e na Samsung, sendo o arquiteto do sistema de processamento de transações da Caldera.

Além do desenvolvimento tecnológico, a equipe da Caldera está comprometida em construir uma comunidade aberta, onde todas as ideias são ouvidas.

4.2 Informações de financiamento


A Caldera recebeu apoio de fundos de investimento de destaque, incluindo Sequoia Capital, Dragonfly e Ethereal Ventures, levantando com sucesso vários milhões de dólares. Esses parceiros não apenas garantem amplo financiamento para a Caldera, como também ampliam sua rede de colaborações estratégicas dentro do setor blockchain.

Com uma base tecnológica sólida e uma equipe experiente, a Caldera vem alcançando seus objetivos de forma consistente e se consolidando como um dos projetos pioneiros no espaço blockchain, gerando forte confiança em investidores e usuários.

5. Token ERA: uma solução multifuncional dentro do ecossistema Caldera


O token ERA da Caldera pode ser utilizado em diversos aspectos da plataforma:
  • Redução de custos de transação: ao usar ERA para pagar taxas dentro da Caldera, é possível otimizar custos e aumentar significativamente a velocidade de processamento.
  • Suporte a desenvolvedores de dApps: graças à compatibilidade com múltiplas plataformas de Rollup, o ERA funciona como uma ferramenta poderosa para desenvolvedores que constroem aplicações DeFi, NFT ou GameFi.
  • Conexão com o ecossistema Metalayer: o ERA atua como ponte entre diferentes rollups, criando uma rede integrada e escalável, garantindo operações eficientes e contínuas.

Com essa ampla gama de aplicações, a Caldera não apenas resolve desafios técnicos, mas também abre novos casos de uso, atraindo atenção tanto de usuários quanto de investidores.

6. Como participar do airdrop da Caldera (ERA)


Atualmente, a equipe oficial ainda não divulgou informações detalhadas sobre o evento de airdrop da Caldera (ERA). A MEXC continuará atualizando as instruções de participação por meio de seus canais oficiais. Essa é não apenas uma oportunidade para os usuários receberem tokens ERA gratuitamente, como também um meio importante de fortalecer a conexão entre o projeto e sua comunidade.

7. Potencial de desenvolvimento da Caldera (ERA)


A Caldera vem atraindo atenção significativa de investidores e especialistas em tecnologia. Como uma das principais plataformas de “Rollups como Serviço”, a Caldera não apenas resolve os problemas de altas taxas e lentidão do Ethereum, como também cria inúmeras oportunidades em áreas como DeFi, NFTs e metaverso. Os diferenciais da Caldera incluem:
  • Tecnologia inovadora: com uma solução de Rollup otimizada, que reduz de forma eficaz a carga sobre a rede Ethereum, a Caldera melhora o desempenho das transações e gera economia para os usuários.
  • Ecossistema diversificado: ao integrar o Metalayer e conectar diversos rollups, a Caldera está construindo um ecossistema coeso que impulsiona o desenvolvimento de aplicações descentralizadas.
  • Apoio de parceiros estratégicos: colaborações com líderes do setor como Celestia, Near e Arbitrum mantêm a Caldera na vanguarda da tecnologia e ampliam sua gama de aplicações.

Com essas vantagens, o tokenERA da Caldera tem potencial para se tornar um dos principais ativos do mercado, atraindo ampla atenção de investidores e desenvolvedores.

8. Previsão de preço do token Caldera (ERA)


O preço do token Caldera (ERA) é um tema quente entre a comunidade de investimentos. Embora ainda não existam dados específicos de cotação, o ERA já desponta como um investimento promissor a longo prazo, graças às suas vantagens tecnológicas e ecossistema sustentável.

Observação: As previsões de preço são apenas para fins de referência e baseadas em análises de mercado. Elas não representam as opiniões oficiais da Caldera ou da MEXC. Realize sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento.

A Caldera (ERA) é mais do que apenas um token de negociação, é um símbolo de inovação no blockchain. Com sua tecnologia de Rollup flexível, robustas capacidades de personalização e ecossistema aberto, o projeto está bem posicionado para superar as limitações inerentes do Ethereum.

Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui consultoria em investimentos, impostos, jurídica, financeira, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem representa recomendação de compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento financeiro. Certifique-se de entender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas pelos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

Em meio à crescente convergência entre as tecnologias de blockchain e IA, a Codatta surge como um protocolo de dados descentralizado e revolucionário, enfrentando um dos principais desafios da Web3: c

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.1. O que é Labubu?Labubu, protagonista da série &#34;Monsters&#34; criada pelo artist

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Ao entrar em 2025, a Pi Network se encontra em um ponto crítico de oportunidades e desafios. O que começou como um experimento ambicioso de mineração móvel se transformou em um dos projetos blockchain

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus