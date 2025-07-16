Para novos usuários realizando sua primeira compra de Bitcoin, recomenda-se começar fazendo um depósito e, em seguida, utilizar o recurso de negociação spot para adquirir Bitcoin rapidamente. Para tutPara novos usuários realizando sua primeira compra de Bitcoin, recomenda-se começar fazendo um depósito e, em seguida, utilizar o recurso de negociação spot para adquirir Bitcoin rapidamente. Para tut
Compre Bitcoin em menos de um minuto

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Bitcoin#Iniciantes
Para novos usuários realizando sua primeira compra de Bitcoin, recomenda-se começar fazendo um depósito e, em seguida, utilizar o recurso de negociação spot para adquirir Bitcoin rapidamente.

Para tutoriais sobre depósitos, consulte: Como depositar cripto na Plataforma MEXC (Site) e Como depositar cripto na Plataforma MEXC (App).

Você também pode optar pelo serviço Comprar cripto para adquirir Bitcoin diretamente com moeda fiduciária. Atualmente, esse serviço está disponível apenas em alguns países e regiões. Se você pretende comprar Bitcoin fora da plataforma, esteja ciente dos riscos elevados devido à falta de garantias e tome precauções ao realizar a compra.

1.Comprando Bitcoin no site


Passo 1: Faça login no site oficial da MEXC e clique em [Spot] no canto superior esquerdo.



Passo 2: Na seção "principal", selecione o par de negociação desejado. Atualmente, a MEXC suporta pares populares como BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/TUSD, entre outros.


Passo 3: Tomando como exemplo a compra no par BTC/USDT, você pode escolher entre três tipos de ordens: ① Limite ② Mercado ③ Stop-limite

Esses tipos de ordens possuem características diferentes. Para mais detalhes, consulte Diferentes tipos de ordens spot.

1.1 Compra a Preço Limite


Digite o preço de compra desejado e a quantidade, depois clique em [Comprar BTC].

Nota: O montante mínimo da ordem é 1 USDT. Se o preço definido for muito diferente do valor de mercado, a ordem pode não ser executada imediatamente e aparecerá na seção "Ordens abertas".


1.2 Compra a Preço de Mercado


Digite o montante ou a quantidade desejada e clique em [Comprar BTC]. O sistema executará a ordem rapidamente pelo preço de mercado. Observe que o montante mínimo por ordem é de 1 USDT.


1.3 Stop-limite


Com uma ordem stop-limite, você pode pré-definir um preço de ativação, um montante de compra e a quantidade. Quando o preço de mercado atingir o preço de ativação, o sistema criará uma ordem limitada automaticamente.

Tomando BTC/USDT como exemplo, considere o cenário em que o preço de mercado atual do BTC é 27.250 USDT. Com base na análise técnica, você prevê que um rompimento do preço em 28.000 USDT iniciará uma tendência de alta. Nesse caso, você pode usar uma ordem programada com preço de acionamento definido em 28.000 USDT e preço de compra definido em 28.100 USDT. Assim que o preço do Bitcoin atingir 28.000 USDT, o sistema colocará imediatamente uma ordem limite de compra a 28.100 USDT. A ordem poderá ser executada a 28.100 USDT ou a um preço inferior. Observe que 28.100 USDT é um preço limite e, se o mercado oscilar muito rapidamente, a ordem pode não ser executada.


2. Comprando Bitcoin no aplicativo


Passo 1: Faça login no aplicativo da MEXC e toque em [Negociar].



Passo 2: Selecione o tipo de ordem e o par de negociação desejado. Você pode escolher entre: ① Limite, ② Mercado ③ Stop-limite. Para entender as diferenças entre essas ordens, consulte a seção "Comprando Bitcoin no site" acima. Você também pode tocar em [BTC/USDT] para trocar de par de negociação.



Passo 3: Tomando como exemplo uma ordem de mercado no par BTC/USDT, basta tocar em [Comprar BTC].



Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento de investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins educacionais e não representa aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.


