BTC retorna aos $100K: Por que o ouro digital ainda brilha?

BTC rompe novamente os $100.000!





Recentemente, o Bitcoin voltou a romper a marca dos $100.000, atingindo até $104.000 - um aumento de 7,41% em 24 horas e o maior preço em quase três meses. Outras criptomoedas importantes também registraram ganhos significativos. Segundo dados da MEXC, a maioria dos 100 principais tokens por capitalização de mercado está em alta. O ETH ultrapassou os $2.600, a SOL superou os $180 e o DOGE passou dos $0,25.





Esse retorno ao valor não é coincidência: reflete uma poderosa convergência de mudanças estruturais no sistema financeiro global. Para além dos movimentos de preço, estamos testemunhando uma transformação na lógica de valor do Bitcoin, impulsionada por capital soberano, inovação tecnológica e uma mudança nos paradigmas regulatórios.













Mudanças drásticas na dinâmica do comércio global atuaram como catalisadoras para a recente alta do mercado. Em 8 de maio, os EUA e Reino Unido assinaram um novo acordo comercial , revertendo tarifas em setores específicos e ampliando o acesso mútuo aos mercados. Apenas dois dias depois, em 10 de maio, a China e os EUA chegaram a um acordo de redução de tarifas sobre produtos agrícolas durante negociações em Genebra. Esses dois acontecimentos importantes levaram o capital global a reavaliar e se reposicionar.





Segundo dados do Investing.com , nas 72 horas seguintes aos acordos, o Índice do Dólar Americano caiu 2,3%, enquanto o Bitcoin registrou uma entrada líquida de $4,7 bilhões on-chain. O contraste evidente nos fluxos de capital revela uma tendência mais profunda: uma crise crescente de confiança nos sistemas tradicionais de moeda fiduciária.









Por trás dessa migração de capital estão dois principais fatores. Primeiro, a redução das barreiras comerciais acelerou os fluxos de capital transfronteiriços, evidenciando a vantagem competitiva do Bitcoin como um ativo transferível globalmente. Segundo, a diminuição das tarifas reduziu as expectativas de inflação, enfraquecendo o apelo do dólar como proteção contra a inflação.





De acordo com a Bloomberg, durante a semana em que os acordos foram assinados, investidores institucionais aumentaram suas posições em 32.000 BTC por meio do Grayscale Bitcoin Trust — o maior volume semanal de entrada desde o início de 2024. Isso confirma a evolução do Bitcoin como uma espécie de “ouro digital”, deixando de ser apenas um ativo especulativo para se tornar um porto seguro estratégico.









O posicionamento contínuo de investidores institucionais tem sido uma das principais fontes de capital por trás da alta do Bitcoin acima dos $100 mil. Desde o início de 2025, planos de acúmulo por empresas de capital aberto e nações soberanas têm atraído grande atenção do mercado..













Há sinais claros de que mais empresas estão se inspirando nas estratégias de investimento de firmas como a Strategy e aumentando suas reservas de criptomoedas nos balanços corporativos. O analista da Bernstein, Gautam Chhugani, observou que cerca de 80 empresas já “adotaram o ‘Padrão Bitcoin’”, ou seja, adicionaram uma exposição significativa ao Bitcoin em seus balanços - representando aproximadamente 3.4% do suprimento total da criptomoeda. “No contexto de recessões cíclicas e restrições de oferta, o Bitcoin pode se tornar mais resiliente à medida que empresas de capital aberto continuam acumulando”, afirmou Chhugani. Por exemplo, a Metaplanet , do Japão, alocou mais de 35% de seus ativos corporativos em Bitcoin, enquanto a Jetking, da Índia, planeja formar uma reserva de 18.000 BTC . Essas decisões vão além de um simples investimento financeiro - estão se consolidando como movimentos estratégicos para se proteger contra a desvalorização das moedas fiduciárias.





O igresso de capital soberano é ainda mais significativo. A New Hampshire aprovou a “Lei de Reserva de Ativos Digitais” , permitindo que seu Tesouro adquira ativos digitais como o Bitcoin, desde que tenham capitalização de mercado superior a $500 bilhões. No Texas, uma proposta semelhante está na fase final de revisão legislativa. Esses avanços não apenas oferecem suporte de capital de longo prazo ao mercado de Bitcoin, como também sinalizam o crescimento gradual do seu status dentro do sistema financeiro global.









Por muito tempo, a indústria de criptomoedas operou em uma zona cinzenta regulatória, com a incerteza política representando um obstáculo significativo para seu desenvolvimento. No entanto, o retorno da administração Trump marcou uma mudança drástica no tom regulatório, sinalizando uma postura mais favorável às criptos. Em março deste ano, Trump assinou uma ordem executiva determinando a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin e um inventário de ativos digitais. Essa medida representa um marco importante - não apenas reflete o reconhecimento estratégico do governo dos EUA quanto ao valor do Bitcoin e de outras criptomoedas, como também marca uma mudança fundamental de postura: da observação cautelosa para a aceitação e implementação proativas.





Ao mesmo tempo, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tem dado sinais de flexibilização em sua abordagem regulatória em relação ao setor cripto. A SEC, que anteriormente adotava uma postura rigorosa com projetos de criptomoedas, criando grandes desafios de conformidade, agora demonstra uma mudança gradual. Embora o acordo da SEC com a Ripple tenha gerado controvérsias dentro do setor, ele reflete uma tendência mais ampla em direção a uma regulação mais permissiva. Essa mudança está permitindo que empresas de cripto operem dentro de um ambiente regulatório mais leve e previsível - reduzindo os custos de conformidade e o risco político. Na prática, isso traz à indústria uma sensação necessária de segurança para seu desenvolvimento a longo prazo.









O Bitcoin está passando por uma transformação - deixando de ser apenas uma narrativa conceitual para se consolidar como um ativo de valor respaldado por tecnologia. A Lightning Network, uma solução de escalabilidade de segunda camada para o Bitcoin , tem se desenvolvido rapidamente. Em 13 de maio, o número de nós na Lightning Network alcançou 11.375, com a capacidade dos canais de pagamento ultrapassando 4.200 BTC.









A proposta de valor do Bitcoin vem sendo continuamente reforçada pela combinação de seu mecanismo de halving e sua escassez programada. Após o quarto halving, a taxa de inflação anual do Bitcoin caiu de 1,75% para apenas 0,85%. Segundo um relatório de 2024 do World Gold Council, o fornecimento total de ouro já extraído em 2023 era de 212.582 toneladas, com um aumento anual de aproximadamente 1,64%. Isso significa que a taxa de crescimento do fornecimento de Bitcoin após o halving é projetada para ser cerca de metade da do ouro, tornando o Bitcoin ainda mais escasso do ponto de vista da oferta.





No aspecto comportamental, dados da MacroMicro mostram que 63% dos endereços de Bitcoin mantêm suas moedas há mais de um ano - o maior índice da história. Esse aumento nos chamados “diamond hands” indica uma mudança fundamental na percepção dos investidores: o Bitcoin está sendo cada vez mais tratado não como um ativo especulativo de curto prazo, mas como uma reserva de valor de longo prazo.













Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões jurídicas, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem se configura como orientação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.











