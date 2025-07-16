Bondex: Uma nova era de networking profissional Web3 alimentado por blockchain e IA

Bondex (BDXN) é uma plataforma descentralizada de networking profissional que combina blockchain e inteligência artificial para redefinir o futuro do desenvolvimento de carreiras e recrutamento de talentos. Ao integrar uma economia baseada em tokens e mecânicas gamificadas, o Bondex cria um ecossistema justo, transparente e orientado a incentivos para o crescimento profissional.









Nas plataformas tradicionais de networking profissional Web2, os dados dos usuários são controlados centralmente pela plataforma, dificultando a geração de valor real para os usuários. Além disso, o mercado de recrutamento sofre com assimetria de informação e processos de indicação não transparentes. O Bondex foi criado para resolver esses problemas, utilizando tecnologia blockchain para construir uma plataforma de networking profissional Web3 mais justa, transparente e eficiente.





Através da blockchain e de uma economia de tokens, o Bondex permite a propriedade dos dados pelos usuários, identidades profissionais verificáveis e remuneração justa por contribuições. Não é apenas uma plataforma de networking profissional, mas também um sistema descentralizado de rede de talentos que incorpora elementos de DeFi e GameFi.













O Bondex permite que os usuários construam perfis profissionais verificáveis baseados em blockchain. Informações como formação acadêmica, certificações de habilidades e experiência profissional podem ser registradas on-chain. Isso aumenta significativamente a autenticidade e credibilidade dos currículos, ao mesmo tempo que devolve a propriedade dos dados pessoais aos próprios usuários.









Na plataforma Bondex, os usuários podem exibir suas habilidades e experiências em detalhes e construir sua rede profissional. A plataforma utiliza algoritmos inteligentes para recomendar oportunidades de trabalho adequadas e colaboradores em potencial, permitindo correspondências precisas. Os usuários também podem acessar mais oportunidades de carreira e recursos através de suas redes, apoiando o desenvolvimento profissional a longo prazo.









O Bondex introduz elementos de gamificação para encorajar o engajamento ativo dos usuários. Ao completar tarefas diárias e alcançar marcos, os usuários podem ganhar tokens BDXN e Bond Points (BP), aumentando assim seu valor pessoal e gerando recompensas.









Para garantir justiça e transparência nas transações da plataforma, o Bondex lançou um Tribunal de Arbitragem Descentralizado (DAC). Os usuários podem participar na resolução de disputas ao fazer stake de tokens BDXN e votar em transações contestadas. Este mecanismo não só fortalece a confiança na plataforma, como também promove um maior senso de envolvimento e propriedade entre os usuários.













Nome do token: BDXN

Fornecimento total: 1,000,000,000









A distribuição dos tokens BDXN foi cuidadosamente projetada para equilibrar os interesses das partes envolvidas e apoiar o desenvolvimento a longo prazo da plataforma. A divisão é a seguinte:





Recompensas do ecossistema: 24%

Equip e : 15%

Rodada pública: 10%

Rodada inicial + venda privada: 13.5%

Liquidez: 10%

Tesouraria: 13%

Marketing: 5.5%

Airdrop comunitário: 3%

Consultores e assessores: 6%













O BDXN desempenha múltiplos papéis no ecossistema Bondex, com seu valor capturado através de vários mecanismos:





Os usuários podem ganhar BDXN ao interagir com a plataforma.

Os detentores de BDXN podem participar na governança da plataforma.

Os usuários podem fazer stake de BDXN para compartilhar receitas da plataforma, como rendimentos de publicidade e taxas de API.

Possuir BDXN concede acesso a serviços e funcionalidades premium, incluindo o tribunal de arbitragem DAC.









O Bondex adota um modelo de duplo token, consistindo em BDXN e Bond Points (BP). O BP funciona como uma pontuação de reputação off-chain que reflete a qualidade e credibilidade da atividade do usuário e pode ser usado como colateral para várias ações na plataforma. Enquanto isso, o BDXN serve como token de utilidade on-chain, desempenhando um papel central na distribuição de valor, governança e incentivo a comportamentos positivos. Juntos, os dois tokens trabalham em conjunto para apoiar o crescimento sustentável do ecossistema da plataforma.









Bondex is redefining digital work through its Web3-native professional networking concept and innovative O Bondex está redefinindo o trabalho digital através do seu conceito de networking profissional nativo Web3 e tokenomics inovador. Ao repensar a relação entre indivíduos, carreiras e plataformas, o Bondex está abrindo caminho para um novo paradigma no desenvolvimento de carreiras. À medida que a demanda global por propriedade de dados, mobilidade da força de trabalho e valoração justa de talentos aumenta, o Bondex e o ecossistema BDXN estão bem posicionados para se tornarem um novo padrão em redes sociais profissionais, oferecendo aos usuários e empresas um ambiente aberto, transparente e eficiente para interação.





Atualmente, o BDXN está disponível para negociação na MEXC com taxas ultrabaixas . Para comprar BDXN:





