O aguardado Evento de Geração de Tokens (TGE) da Blum está se chegando! Embora atualizações anteriores tenham indicado a listagem para 2024, agora podemos confirmar as novidades mais recentes: o lançaO aguardado Evento de Geração de Tokens (TGE) da Blum está se chegando! Embora atualizações anteriores tenham indicado a listagem para 2024, agora podemos confirmar as novidades mais recentes: o lança
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/Blum: Conta...E e Airdrop

Blum: Contagem regressiva para o TGE e Airdrop

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
Blum
BLUM$0.02768-2.15%
Eclipse
ES$0.10082-4.63%
UMA
UMA$1.0232-3.25%
Humanity
H$0.20187+7.26%
PortugalNationalTeam
POR$0.6298-1.40%

O aguardado Evento de Geração de Tokens (TGE) da Blum está se chegando! Embora atualizações anteriores tenham indicado a listagem para 2024, agora podemos confirmar as novidades mais recentes: o lançamento da Blum está chegando em breve! Neste artigo, vamos mostrar tudo o que você precisa saber, desde como ganhar Pontos Blum (BPs), até os planos para o futuro e, é claro, o tão esperado TGE.

Sorteio de 8,000 USDT da MEXC

1. O que é a Blum?


Blum é uma exchange híbrida que combina o melhor das negociações de criptomoedas centralizadas e descentralizadas, oferecendo aos usuários uma maneira fluida de negociar uma ampla variedade de tokens: desde criptomoedas consolidadas como Bitcoin e Ethereum até memecoins e projetos emergentes da blockchain. Criada por uma equipe de especialistas em finanças e blockchain, incluindo Gleb Kostarev, Vlad Smerkis e Vlad Maslyakov, a Blum torna a negociação cross-chain simples ao integrar livros de ordens off-chain com liquidações on-chain, tudo dentro de um único aplicativo. Com suporte a mais de 30 redes blockchain, a Blum prioriza a experiência do usuário com uma interface com foco em dispositivos móveis e integração com o Telegram. Para aumentar o engajamento, a plataforma também conta com ferramentas exclusivas como o Blum Crypto Bot, os Blum Points e o Blum Drop Game.

2. Roadmap da Blum: Elevando ao próximo nível


A Blum atualizou oficialmente seu plano de ação nas redes sociais e no site, oferecendo uma prévia dos desenvolvimentos empolgantes que estão por vir. O que está reservado? Inovações importantes no universo das criptomoedas on-chain estão por vir, com atualizações previstas para o segundo e terceiro trimestres de 2025. O grande destaque do segundo trimestre é o Evento de Geração de Tokens (TGE) da Blum, programado para ser lançado nesta primavera, marcando uma nova fase na evolução das negociações.

Fonte: Blum

Com a combinação de agentes de IA e um launchpad integrado, a Blum trará recursos de nova geração, como negociação automatizada e promoção de tokens de forma integrada em plataformas como o X e o Telegram. A Blum também está se expandindo além do Telegram, com o lançamento de aplicativos web e móveis, incluindo lançamentos de tokens via navegador, integrações aprimoradas com DEXs e opções de negociação perpétua. Focada em capacidades multi-chain, a Blum adicionará suporte para Solana e BNB, permitindo que os usuários depositem, negociem e interajam com diversos tokens de maneira eficiente. O CEO Gleb Kostarev destaca a importância de uma experiência fluida em múltiplas plataformas, com melhorias adicionais previstas para o segundo e terceiro trimestres, como carteiras semi-custodiais, um terminal de negociação avançado e integração com rampas de entrada e saída de moedas fiduciárias, tudo pensado para tornar as negociações mais fáceis e lucrativas.

3. Como se qualificar para o airdrop da Blum


O tão aguardado TGE da Blum estará chegando nesta primavera, e aqui está como você pode se qualificar para o airdrop: ganhe 100.000 Pontos Blum (BP) sem ser sinalizado por ataques Sybil, obtenha 750 Pontos Meme (MP) ou Prova de Atividade (PoA), e recomende dois amigos para participar da plataforma. Segundo o cofundador Vlad Smerkis, o token Blum terá utilidade real dentro do ecossistema, permitindo staking, farming, redução de taxas de negociação e acesso exclusivo às distribuições do Launchpad e do Launchpool. É mais do que uma simples tokenomics: é uma porta de entrada para uma experiência muito mais recompensadora com a Blum.

4. Prepare-se para o airdrop que está chegando da Blum: Maximize seus Pontos Blum (BPs)


Jogue o Drop Game: Neste jogo simples, mas divertido, os jogadores devem pegar itens que caem dentro de um tempo limitado, e cada item é convertido em Pontos Blum. É uma forma divertida de acumular pontos e manter os usuários engajados.

Convide amigos: Compartilhe um link de recomendação para ganhar recompensas ao receber 20% das comissões de negociação dos amigos convidados e 2.5% das comissões dos amigos deles. Quanto mais amigos forem indicados, mais o usuário pode ganhar.

Acumule pontos: Os Pontos Blum também podem ser obtidos passivamente ao iniciar a sessão regularmente e se manter ativo no aplicativo.

Ganhe: A seção "Ganhe" inclui tarefas semanais que permitem ao usuário realizar ações específicas e ganhar Pontos Blum adicionais para cada tarefa concluída.


5. Conclusão


O próximo Evento de Geração de Token (TGE) marca um marco importante para a Blum, destacando sua exchange híbrida que redefine a experiência de negociação de criptomoedas. Com recursos como negociação automatizada, capacidades multi-chain e o divertido Drop Game, a Blum está posicionada para engajar os usuários e aprimorar sua jornada de negociação. Com o TGE chegando, este é o momento ideal para maximizar seus Pontos Blum e participar do sorteio de um pacote de 8,000 USDT. Prepare-se para abraçar o futuro da negociação de criptomoedas com a Blum!

Negocie na MEXC

Isenção de responsabilidade: Estas informações não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil, consultivo ou qualquer outro tipo de serviço relacionado, nem representam uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

Em meio à crescente convergência entre as tecnologias de blockchain e IA, a Codatta surge como um protocolo de dados descentralizado e revolucionário, enfrentando um dos principais desafios da Web3: c

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.1. O que é Labubu?Labubu, protagonista da série &#34;Monsters&#34; criada pelo artist

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Ao entrar em 2025, a Pi Network se encontra em um ponto crítico de oportunidades e desafios. O que começou como um experimento ambicioso de mineração móvel se transformou em um dos projetos blockchain

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus