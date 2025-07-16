Blum: Contagem regressiva para o TGE e Airdrop





O aguardado Evento de Geração de Tokens (TGE) da Blum está se chegando! Embora atualizações anteriores tenham indicado a listagem para 2024, agora podemos confirmar as novidades mais recentes: o lançamento da Blum está chegando em breve! Neste artigo, vamos mostrar tudo o que você precisa saber, desde como ganhar Pontos Blum (BPs), até os planos para o futuro e, é claro, o tão esperado TGE.









Blum é uma exchange híbrida que combina o melhor das negociações de criptomoedas centralizadas e descentralizadas, oferecendo aos usuários uma maneira fluida de negociar uma ampla variedade de tokens: desde criptomoedas consolidadas como Bitcoin e Ethereum até memecoins e projetos emergentes da blockchain. Criada por uma equipe de especialistas em finanças e blockchain, incluindo Gleb Kostarev, Vlad Smerkis e Vlad Maslyakov, a Blum torna a negociação cross-chain simples ao integrar livros de ordens off-chain com liquidações on-chain, tudo dentro de um único aplicativo. Com suporte a mais de 30 redes blockchain, a Blum prioriza a experiência do usuário com uma interface com foco em dispositivos móveis e integração com o Telegram. Para aumentar o engajamento, a plataforma também conta com ferramentas exclusivas como o Blum Crypto Bot, os Blum Points e o Blum Drop Game.









A Blum atualizou oficialmente seu plano de ação nas redes sociais e no site, oferecendo uma prévia dos desenvolvimentos empolgantes que estão por vir. O que está reservado? Inovações importantes no universo das criptomoedas on-chain estão por vir, com atualizações previstas para o segundo e terceiro trimestres de 2025. O grande destaque do segundo trimestre é o Evento de Geração de Tokens (TGE) da Blum, programado para ser lançado nesta primavera, marcando uma nova fase na evolução das negociações.





Fonte: Blum





Com a combinação de agentes de IA e um launchpad integrado, a Blum trará recursos de nova geração, como negociação automatizada e promoção de tokens de forma integrada em plataformas como o X e o Telegram. A Blum também está se expandindo além do Telegram, com o lançamento de aplicativos web e móveis, incluindo lançamentos de tokens via navegador, integrações aprimoradas com DEXs e opções de negociação perpétua. Focada em capacidades multi-chain, a Blum adicionará suporte para Solana e BNB, permitindo que os usuários depositem, negociem e interajam com diversos tokens de maneira eficiente. O CEO Gleb Kostarev destaca a importância de uma experiência fluida em múltiplas plataformas, com melhorias adicionais previstas para o segundo e terceiro trimestres, como carteiras semi-custodiais, um terminal de negociação avançado e integração com rampas de entrada e saída de moedas fiduciárias, tudo pensado para tornar as negociações mais fáceis e lucrativas.









O tão aguardado TGE da Blum estará chegando nesta primavera, e aqui está como você pode se qualificar para o airdrop: ganhe 100.000 Pontos Blum (BP) sem ser sinalizado por ataques Sybil, obtenha 750 Pontos Meme (MP) ou Prova de Atividade (PoA), e recomende dois amigos para participar da plataforma. Segundo o cofundador Vlad Smerkis, o token Blum terá utilidade real dentro do ecossistema, permitindo staking, farming, redução de taxas de negociação e acesso exclusivo às distribuições do Launchpad e do Launchpool. É mais do que uma simples tokenomics: é uma porta de entrada para uma experiência muito mais recompensadora com a Blum.









Jogue o Drop Game: Neste jogo simples, mas divertido, os jogadores devem pegar itens que caem dentro de um tempo limitado, e cada item é convertido em Pontos Blum. É uma forma divertida de acumular pontos e manter os usuários engajados.





Convide amigos: Compartilhe um link de recomendação para ganhar recompensas ao receber 20% das comissões de negociação dos amigos convidados e 2.5% das comissões dos amigos deles. Quanto mais amigos forem indicados, mais o usuário pode ganhar.





Acumule pontos: Os Pontos Blum também podem ser obtidos passivamente ao iniciar a sessão regularmente e se manter ativo no aplicativo.





Ganhe: A seção "Ganhe" inclui tarefas semanais que permitem ao usuário realizar ações específicas e ganhar Pontos Blum adicionais para cada tarefa concluída.













O próximo Evento de Geração de Token (TGE) marca um marco importante para a Blum, destacando sua exchange híbrida que redefine a experiência de negociação de criptomoedas. Com recursos como negociação automatizada, capacidades multi-chain e o divertido Drop Game, a Blum está posicionada para engajar os usuários e aprimorar sua jornada de negociação. Com o TGE chegando, este é o momento ideal para maximizar seus Pontos Blum e participar do sorteio de um pacote de 8,000 USDT. Prepare-se para abraçar o futuro da negociação de criptomoedas com a Blum!







