Volatilidade do Bitcoin leva preço acima de US$ 87 mil: O Q2 poderá trazer uma recuperação significativa??

No dia 21 de abril, o BTC ultrapassou os US$ 87.000, reacendendo especulações no mercado. Ao mesmo tempo, o ETH superou os US$ 1.600 e a SOL passou de US$ 140, enquanto as altcoins apresentaram ganhos modestos - tudo isso sinalizando um possível movimento de recuperação. Segundo dados da CoinGlass, as liquidações em posições futuras abertas somaram US$ 220 milhões nas últimas 24 horas, sendo US$ 142 milhões em posições vendidas. Ainda assim, apesar da alta volatilidade do Bitcoin, a incerteza macroeconômica global continua influenciando o sentimento do mercado. A política do Federal Reserve, as tarifas comerciais e outros fatores formam um cenário complexo. Os investidores agora se perguntam: o Bitcoin continuará subindo? Quando chegará o ponto de virada do segundo trimestre? Este artigo analisa a situação atual e as perspectivas do Bitcoin a partir de três ângulos: o ambiente macroeconômico, as condições atuais do mercado e as visões institucionais.













A atual incerteza do mercado deriva principalmente de decisões políticas, especialmente dos recentes desdobramentos envolvendo o Federal Reserve e a política comercial dos EUA. O presidente do Fed, Jerome Powell, reafirmou recentemente uma postura rígida (“hawkish”), afirmando que mesmo diante de alta volatilidade no mercado, o Fed não intervirá com facilidade. A declaração frustrou investidores que esperavam um afrouxamento na política monetária, pressionando os ativos de risco e tornando o sentimento mais cauteloso.





Ao mesmo tempo, os comentários recentes do ex-presidente Trump sobre tarifas indicaram uma possível flexibilização: ele disse que os aumentos tarifários sobre produtos da China “podem acabar em breve”. No entanto, o cenário permanece incerto e tais declarações não foram suficientes para aliviar a ansiedade do mercado. Como reflexo, ativos de proteção como o ouro à vista atingiram um recorde histórico de US$ 3.364 por onça, enquanto o mercado cripto segue oscilando sem tendência clara.





No geral, o viés de aperto monetário do Fed e a ambiguidade nas políticas comerciais estão afetando profundamente os mercados globais - especialmente o Bitcoin e outros criptoativos. A direção da política monetária tornou-se o fator-chave. Até que surjam sinais mais claros, o sentimento de espera tende a continuar.









O recente rompimento dos US$ 87.000 pelo Bitcoin representa um ponto crítico de inflexão. Alguns investidores enxergam esse movimento como o início de um novo mercado de alta. Dados on-chain revelam que as “baleias” continuam acumulando: carteiras com 10 a 10.000 BTC agora detêm cerca de 67,77% da oferta total, e desde 22 de março adicionaram mais de 53.600 BTC. Esse comportamento de grandes detentores reforça uma perspectiva otimista para os próximos passos do Bitcoin.









Entretanto, a base da recuperação ainda é frágil. Um relatório da Matrixport aponta que, para que o rali do BTC se sustente, diversos fatores precisam se alinhar:





Um sinal claro de postura mais branda por parte do Fed ou início de cortes na taxa de juros;

Maior liquidez em stablecoins e aumento da alavancagem no mercado;

Retorno da liquidez macroeconômica global via afrouxamento monetário ou estímulos fiscais.





No curto prazo, esses gatilhos ainda não se concretizaram por completo. Assim, a alta recente tende mais a ser um movimento de correção do que o início de uma tendência duradoura.









Apesar do otimismo recente no mercado, nem todos os analistas compartilham da mesma visão. As instituições estão divididas entre enxergar o momento como o início de um novo ciclo de alta ou apenas como o final de uma fase de consolidação.





Campo otimista: Chris Burniske, sócio da Placeholder, prevê que o Bitcoin atingirá novas máximas históricas nos próximos trimestres. Ele orienta os investidores a realizar lucros quando o mercado estiver superaquecido e a manter uma estratégia disciplinada.

Bitwise: Matt Hougan, CIO da Bitwise, também se mostra otimista para o segundo trimestre. Ele destaca três catalisadores: aumento da base monetária global, recorde de ativos em stablecoins sob gestão, e melhora no cenário regulatório nos EUA — fatores que poderiam impulsionar uma tendência de alta sustentada.

Real Vision: O fundador da Real Vision sobrepôs o preço do Bitcoin à liquidez global (M2), argumentando que o BTC deve subir acompanhando a expansão da base monetária.









Por outro lado, a visão cautelosa considera que o mercado está próximo do topo de seu ciclo. Markus Thielen, da 10x Research, aponta que o “oscilador estocástico” do BTC apresenta características típicas de topo de ciclo. Ele alerta que, apesar das esperanças de novas máximas até o meio do ano, é mais provável que o mercado entre em um período prolongado de consolidação, com movimentos laterais em níveis elevados.





David Duong, chefe de pesquisa da Coinbase, observou em seu relatório mensal mais recente que o mercado pode testar novas mínimas entre o meio e o fim do segundo trimestre de 2025, criando uma base para recuperação no terceiro trimestre. Ele recomenda que os investidores adotem uma postura defensiva com ativos de risco nesse período, para enfrentar possíveis ondas de volatilidade.









O rompimento dos US$ 87.000 pelo Bitcoin é um sinal animador, mas ainda cercado de incertezas. O aperto monetário do Fed, a retórica instável sobre tarifas e a contínua acumulação por grandes investidores criam uma combinação complexa de forças. Embora a volatilidade de curto prazo deva continuar, esses elementos também fornecem a base para uma eventual retomada no segundo trimestre.





Neste ambiente de volatilidade, os investidores devem manter-se vigilantes e adotar uma abordagem adaptativa à medida que as condições evoluem, em vez de buscar lucros excessivos de forma indiscriminada. Estabelecer uma estrutura disciplinada é fundamental: defina e configure limites claros de stop-limit , entre em posições de forma escalonada e realize lucros de maneira sistemática. O uso de ferramentas como alertas de preço e ordens limite pode melhorar a execução e reforçar a gestão de risco. Ao combinar rigor com flexibilidade, os participantes do mercado podem navegar com mais eficácia pela volatilidade e aproveitar oportunidades estruturais reais.



