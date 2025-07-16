Bitcoin lidera o ranking de retornos de ativos em 2024 com uma taxa de retorno de 49,2%.

No mercado financeiro de 2024, o Bitcoin (BTC), com sua força e forte impulso, proporcionou retornos substanciais a muitos investidores. Essa febre do Bitcoin gerou amplas discussões em todo o mundo e cativou inúmeros investidores.





De acordo com dados do New York Digital Investment Group (NYDIG), apesar de um terceiro trimestre sazonalmente fraco, o Bitcoin continua sendo o ativo com melhor desempenho até agora neste ano, com um retorno anual de até 49,2%. Isso supera de longe outras classes de ativos tradicionais, como ações, títulos e ouro, deixando muitos concorrentes do setor cripto para trás.









À medida que o mercado de Bitcoin continua a amadurecer e crescer, mais investidores estão migrando para esse espaço em busca de novas oportunidades de investimento e fontes de renda. Seu entusiasmo fervoroso pelo Bitcoin não impulsionou apenas seu preço de forma constante, mas também trouxe nova vida a todo o mercado de criptomoedas.





Desempenho do mercado e crescimento

De acordo com dados da MEXC, até outubro de 2024, o Bitcoin apresentou uma tendência de alta estável e contínua ao longo do ano. Em comparação com o início do ano, seu preço disparou 49,2%, com sua capitalização de mercado atingindo US$ 124 bilhões, mantendo uma liderança clara no setor de criptomoedas. Notavelmente, nos últimos seis meses, o preço do Bitcoin flutuou de forma estável entre US$ 50.000 e US$ 70.000.









ETFs de Bitcoin Spot nos EUA

Neste ano, a aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot marcou a entrada oficial do Bitcoin no mercado financeiro tradicional, trazendo-o para o centro das atenções. Segundo dados da Sosovalue, desde o seu lançamento em janeiro, os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA mantiveram uma tendência de alta. Mesmo durante períodos de alta volatilidade no mercado cripto, a quantidade total de Bitcoin mantida por esses ETFs permaneceu relativamente estável. Até 11 de outubro, o tamanho do fundo havia atingido US$ 58,66 bilhões, representando 4,71% da capitalização total de mercado do Bitcoin.





Dado o atual ritmo de crescimento (atualmente em 900.000 BTC), alguns analistas preveem que, até 2025, as participações dos ETFs de Bitcoin à vista poderão superar os 1,1 milhão de BTC detidos por Satoshi Nakamoto. Isso indica que mais instituições financeiras tradicionais entrarão no mercado por meio dos ETFs de Bitcoin à vista dos EUA, o que poderá impulsionar ainda mais a capitalização de mercado do Bitcoin.





Apoio institucional

Nos últimos anos, o Bitcoin tem atraído uma atenção significativa de investidores institucionais, que cada vez mais o consideram um canal de investimento indispensável. Os dados mais recentes de 2024 mostram que instituições como MicroStrategy, Tesla, Grayscale e Block.one estão entre os principais detentores de Bitcoin. Os dez maiores detentores de Bitcoin também incluem grandes entidades como Coinbase, BlackRock, Grayscale e o governo dos EUA.





Enquanto isso, instituições de investimento de alto nível, como family offices e fundos de hedge, começaram a adotar o Bitcoin, incorporando-o em seus portfólios. Segundo a pesquisa mais recente, aproximadamente 25% dos family offices já alocaram Bitcoin em suas carteiras de investimento.





À medida que o Bitcoin se torna cada vez mais integrado às participações de governos, empresas de capital aberto e outros setores, o cenário da propriedade de ativos está passando por uma mudança profunda, de investidores individuais para entidades maiores e mais centralizadas. O Crypto Insights aponta que o otimismo entre os gestores de fundos em relação às criptomoedas atingiu seu "nível mais alto" este ano, com o número de fundos investindo em criptomoedas ultrapassando a marca de 1.600.









O que tem impulsionado o forte desempenho de mercado do Bitcoin?





Um dos eventos mais impactantes no ecossistema do Bitcoin este ano foi o halving, que afetou profundamente seu preço. Quando a demanda permanece relativamente estável, uma redução na oferta naturalmente impulsiona os preços para cima. Observando o histórico, o Bitcoin geralmente experimenta um aumento significativo de preço dentro de um ano após um halving.





Por exemplo, após o halving de 2012, o preço do BTC/USDT saltou de cerca de US$ 11 para mais de US$ 1.000 em um ano, um aumento de 80 vezes. Da mesma forma, após o halving de 2016, o preço do Bitcoin subiu novamente, variando inicialmente entre US$ 580 e US$ 700, antes de subir gradualmente para US$ 900 até o final do ano. O evento de halving ocorrido em abril deste ano sem dúvida forneceu um forte suporte para a trajetória de preço do Bitcoin.





As condições macroeconômicas atuais também têm favorecido a valorização do Bitcoin. Tensões geopolíticas crescentes e desequilíbrios nos mercados financeiros tradicionais aumentaram as incertezas para os investidores. Ao mesmo tempo, os cortes nas taxas de juros globais, desencadeados pelas reduções de juros do Federal Reserve dos EUA, criaram um ambiente mais favorável para investimentos em Bitcoin. Nesse contexto, os investidores estão buscando canais para proteger seus ativos contra riscos e obter valorização. Com sua natureza descentralizada, alto nível de anonimato e liquidez global, o Bitcoin se tornou uma ferramenta ideal para hedge e crescimento patrimonial. Esse influxo de capital injetou mais liquidez e volume no mercado de Bitcoin, impulsionando ainda mais seu desempenho.





Além disso, importantes atualizações tecnológicas que o Bitcoin passou em 2024 também desempenharam um papel fundamental em seu desempenho de mercado. A ampla adoção de soluções de escalabilidade Layer 2 e tecnologias de contratos inteligentes melhoraram significativamente a eficiência das transações, privacidade, escalabilidade e programabilidade do Bitcoin.





Esses avanços tecnológicos não apenas criaram novos casos de uso e oportunidades de inovação dentro do ecossistema do Bitcoin, mas também aumentaram a confiança dos investidores, consolidando ainda mais sua posição como um dos principais ativos financeiros globais.









À medida que nos aproximamos do final do ano, o mercado permanece amplamente otimista, acreditando que os múltiplos fatores mencionados anteriormente continuarão impulsionando a ascensão do Bitcoin nos próximos meses. Alguns investidores fizeram previsões ousadas de que o Bitcoin poderia atingir um novo recorde, possivelmente se aproximando da marca de US$ 100.000.





Isenção de responsabilidade:Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou qualquer outro tipo de consultoria, nem representam uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não deve ser considerado um conselho de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.