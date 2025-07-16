Bitcoin ultrapassa os $120.000: o capital institucional e os ventos favoráveis das políticas vão impulsionar uma nova alta?

Em 14 de julho de 2025, o preço do Bitcoin ultrapassou a marca dos $120.000, estabelecendo um novo recorde histórico. De acordo com dados em tempo real da MEXC , uma das principais plataformas de negociação de ativos digitais do mundo, o preço à vista do par BTC/USDT estava em 122.559,92 USDT no momento da redação, com o entusiasmo do mercado continuando a crescer. No entanto, por trás dos gritos renovados de "retorno do mercado de alta", a verdadeira história está nos motores estruturais que impulsionam essa alta. De uma acumulação institucional sustentada e expectativas políticas cada vez mais positivas a uma estrutura de financiamento mais sofisticada e um comportamento de investidor em evolução, essa disparada não é apenas um salto de preço, mas uma reavaliação sistêmica do papel do Bitcoin como reserva de valor no cenário global de ativos digitais.









Esta onda de valorização do Bitcoin não é impulsionada por uma única boa notícia, mas sim pelo efeito combinado de múltiplos fatores macroeconômicos e específicos do setor. O forte desempenho das ações de tecnologia, a entrada contínua de capital institucional, a adoção acelerada por tesourarias corporativas, os recordes de participação em ETFs e os sinais políticos cada vez mais positivos formam juntos a base dessa tendência estrutural de alta.





Diferente da alta impulsionada por sentimento em 2021, esta valorização apresenta características mais institucionalizadas, com base fundamental e menos especulativa. O capital das finanças tradicionais, os balanços corporativos e as expectativas regulatórias em evolução tornaram-se variáveis-chave que impulsionam o mercado para cima.









De acordo com o relatório "Bitcoin mensal" da ARK Invest , no final de junho, os holders de longo prazo controlavam cerca de 74% do fornecimento de Bitcoin, o maior nível em quase 15 anos. Ao mesmo tempo, a participação dos traders de curto prazo vem caindo de forma constante, indicando uma mudança estrutural.





Dados da Glassnode mostram que o índice RHODL do Bitcoin atingiu o pico deste ciclo, sinalizando que a estrutura do mercado está mudando. Mais Bitcoins estão agora concentrados nas mãos de holders de médio e longo prazo, enquanto a atividade de negociação de curto prazo permanece contida. Essa mudança é amplamente vista como um sinal de transição cíclica e de esfriamento do sentimento especulativo. Como métrica on-chain, o índice RHODL ajuda a rastrear a distribuição do Bitcoin com base nos períodos de retenção, refletindo mudanças no comportamento dos participantes e nos ciclos de mercado.









Enquanto isso, o ETF IBIT da BlackRock já ultrapassou a marca de 700.000 BTC em custódia, representando 3,33% do fornecimento total. Dados da Bloomberg mostram que a receita anualizada com taxas de administração desse ETF já superou a do próprio ETF da BlackRock atrelado ao S&P 500 (IVV), tornando-se uma referência lucrativa na investida das finanças tradicionais no mercado cripto.





Os ETFs não apenas oferecem às instituições um canal de entrada em conformidade com a regulamentação, como também estão redefinindo a forma como o Bitcoin se correlaciona com os ativos tradicionais. Investidores têm passado a enxergar o Bitcoin cada vez mais ao lado de ações de tecnologia de crescimento, como um ativo voltado para o futuro.









Desde julho, empresas tradicionais deram início a uma nova onda de adoção do Bitcoin como ativo de tesouraria, abrangendo setores como hotelaria, imobiliário, alimentação, saúde e manufatura:





A operadora imobiliária mexicana Murano lançou um programa SEPA de 500 milhões de dólares e adquiriu 21 BTC;

A japonesa Metaplanet Holdings ultrapassou os 2.200 BTC, transformando-se oficialmente em uma empresa de tesouraria focada em Bitcoin;

Empresas com operações na China, Hong Kong e EUA, como a DDC, a empresa de tecnologia médica Semler Scientific e a gestora quantitativa Hilbert Group, anunciaram novas compras ou ampliações de posição em BTC;

Até mesmo fabricantes com sede em Shenzhen, a empresa de tecnologia de mobilidade Webus e a veterana plataforma cripto Bakkt aderiram à tendência.





Por trás desse fenômeno está uma mudança na mentalidade corporativa sobre liquidez e valorização de capital no contexto de um dólar forte, juros em patamares máximos e um setor imobiliário em enfraquecimento. O Bitcoin é cada vez mais visto como um ativo estratégico, com resistência à inflação, alta liquidez e precificação global, evoluindo de alvo de investimento para ferramenta de reserva.









Na semana de 14 de julho, o Congresso dos EUA deve realizar a “Crypto Week”, com o GENIUS Act e o CLARITY Act seguindo, respectivamente, para análise do Presidente e do Senado. Embora tenha esfriado a especulação sobre o governo dos EUA estabelecer uma reserva estratégica em Bitcoin, as discussões políticas em andamento continuam reforçando a confiança do mercado em um caminho regulado e em conformidade.





Os limites regulatórios estão se tornando gradualmente mais claros, e os criptoativos podem conquistar um status quase soberano: especialmente por meio de avanços no reconhecimento contábil corporativo e autorizações de compra em nível estadual.









Os dados on-chain reforçam a visão de uma valorização estrutural. De acordo com a Coinglass , durante a disparada do Bitcoin para novas máximas, mais de 340 milhões de dólares em posições short foram liquidadas em apenas algumas horas, um exemplo clássico de short squeeze, sinalizando que o impulso do mercado mudou decisivamente a favor dos compradores.









Enquanto isso, a força do setor de tecnologia dos EUA e do setor de IA — liderado pela Nvidia — serviu como catalisador externo para a alta do Bitcoin. A capitalização de mercado da Nvidia ultrapassou os 4 trilhões de dólares, impulsionando indiretamente o apetite por risco no mercado como um todo. A correlação entre o Bitcoin e os ativos de tecnologia tem se mostrado especialmente forte neste ciclo.









A disparada do Bitcoin acima dos $120.000 reflete os efeitos combinados da reestruturação do capital, das dinâmicas políticas, da realocação de balanços corporativos e da retomada do apetite por risco. Embora correções técnicas de curto prazo sejam possíveis, do ponto de vista de médio a longo prazo, o papel do Bitcoin como “âncora de valor digital global” está se tornando cada vez mais sólido.





Olhando para frente, com a entrada de mais instituições no mercado, a maturação dos marcos regulatórios e a evolução da lógica de alocação de ativos global, o Bitcoin pode vivenciar um verdadeiro mercado institucional de alta na segunda metade de 2025. Nesse ponto, o Bitcoin deixaria de ser apenas um ativo especulativo para se tornar uma alocação estratégica para o capital global tradicional.





Como comprar BTC





