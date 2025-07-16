Bitcoin em meio a tensões geopolíticas: Como conflitos globais aumentam a volatilidade do mercado cripto?

Em 13 de junho de 2025, Israel lançou ataques aéreos contra instalações militares e nucleares no Irã, reacendendo as tensões no Oriente Médio. A escalada repentina provocou ondas de choque nos mercados financeiros globais, e o mercado cripto não ficou imune. De acordo com dados da MEXC , o BTC chegou a despencar quase 4%, enquanto o ETH rompeu um nível-chave de suporte. As liquidações totais ultrapassaram $1,1 bilhão em apenas 24 horas.





Com o aumento da instabilidade global, os criptoativos vêm atuando cada vez mais como um reflexo direto do medo dos investidores e das mudanças nos fluxos de capital internacional.









Os ataques aéreos de Israel em território iraniano desencadearam uma forte valorização de ativos tradicionais considerados "porto seguro", como petróleo bruto, ouro e títulos do Tesouro dos EUA. Ao mesmo tempo, o mercado cripto enfrentou uma volatilidade intensa em poucas horas: o BTC caiu abaixo de $106.000, o ETH recuou para menos de $2.500, e outras criptomoedas de destaque, como SOL TON , sofreram quedas acentuadas.





Esse tipo de evento de "cisne negro" não econômico e de grande impacto costuma ocorrer de forma repentina e se propaga rapidamente entre diferentes classes de ativos. Ele pode alterar bruscamente o sentimento do mercado e provocar liquidações em cascata, especialmente em ambientes altamente alavancados. No dia do ataque, as liquidações de posições long ultrapassaram $800 milhões, sendo que um dos principais fatores por trás da venda foi a leitura equivocada de investidores quanto à narrativa de valorização provocada pela guerra.









Esse evento não é um caso isolado. Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em 2022, os conflitos geopolíticos se tornaram uma variável-chave que influencia a volatilidade dos mercados cripto.





Nos estágios iniciais da guerra Rússia–Ucrânia, a Ucrânia recebeu doações significativas em cripto vindas do mundo inteiro, com BTC, ETH e USDT se tornando ferramentas de arrecadação em tempos de guerra. Do outro lado, entidades russas sob sanções financeiras recorreram a criptoativos para contornar as restrições do sistema bancário internacional.

Durante o conflito Israel–Palestina de 2023, Israel bloqueou carteiras vinculadas ao Hamas, o que gerou intensos debates sobre conformidade on-chain e os limites da supervisão descentralizada. Ao mesmo tempo, moradores de Gaza passaram a utilizar stablecoins para transferir capital através das fronteiras e proteger seu patrimônio da desvalorização da moeda local.





As crises geopolíticas têm forçado os criptoativos para papéis cada vez mais complexos e multifacetados, deixando de ser apenas instrumentos especulativos e assumindo funções como ferramentas financeiras civis e canais de transferência de valor transfronteiriços em tempos de conflito.









Em teoria, o BTC é frequentemente chamado de “ouro digital” devido à sua escassez e natureza não soberana. No entanto, a cada evento cisne negro, sua volatilidade de preço supera de longe a dos ativos tradicionais de proteção, como o ouro ou os títulos do Tesouro dos EUA. Isso reflete uma divergência persistente na forma como os mercados enxergam o BTC: investidores institucionais ainda o tratam como um ativo de alto risco e alta volatilidade, mais propensos a reduzir exposição durante crises do que a aumentar alocações. Em contraste, ativos tradicionais como o ouro, o dólar americano e o petróleo bruto continuam sendo as principais escolhas em momentos de busca por segurança.





Durante o conflito Israel–Irã, a queda do BTC foi significativamente mais acentuada do que a valorização correspondente do ouro, sugerindo que seu status de porto seguro ainda não foi amplamente aceito pelos mercados tradicionais.









Segundo dados da CoinGlass , caso o BTC caia abaixo de $100.000, mais de $1,74 bilhão em posições long estariam sob risco de liquidação. Esse possível efeito dominó poderia desencadear uma reação em cadeia, se tornando um ponto de pressão crítico para todo o ecossistema cripto.





Enquanto isso, o ETH tem demonstrado sinais claros de fraqueza. Dados da MEXC indicam que o ETH caiu mais de 10% nos sete dias após o início do conflito, atingindo momentaneamente a mínima de $2.454 antes de se recuperar para $2.575. Ainda mais preocupante, os ETFs spot de Ethereum registraram uma saída líquida de $2,1 milhões na sexta-feira, encerrando uma sequência de 19 dias consecutivos de entradas. Essa mudança pode sinalizar um aumento na aversão ao risco entre investidores de ETH, com o capital começando a migrar para classes de ativos mais estáveis.









A mais recente queda de mercado também expôs um problema recorrente no universo cripto: a concentração de posições alavancadas em futuros e o desalinhamento entre as narrativas de mercado e os resultados reais.





Muitos traders apostaram em uma “alta do BTC impulsionada pela guerra”, abrindo rapidamente posições long após as notícias dos ataques aéreos. No entanto, os grandes players atuaram na direção oposta, vendendo agressivamente em cima da narrativa e desencadeando uma onda de liquidações. Essa dinâmica é bem conhecida no mercado cripto, moldado fortemente pela alta alavancagem e por especulações alimentadas por histórias simplificadas.





Quando expectativa e realidade divergem, a alavancagem transforma a correção em uma cascata. Por isso, eventos globais de grande impacto são frequentemente seguidos por liquidações em massa. Trata-se de uma vulnerabilidade estrutural inerente ao próprio desenho dos mercados cripto.









Um fenômeno notável é o uso cada vez mais frequente de stablecoins em zonas de conflito. Desde os endereços oficiais de doação em USDT usados pela Ucrânia até os residentes de Gaza utilizando a rede Tron para movimentar recursos, as criptomoedas vêm assumindo o papel de uma ferramenta financeira “não oficial, mas funcional” em regiões onde os sistemas tradicionais entraram em colapso.





Embora esses casos de uso levantem preocupações legítimas sobre financiamento ilícito e lavagem de dinheiro, é justamente essa utilidade em zonas cinzentas que revela o valor de sobrevivência das criptos, oferecendo continuidade financeira em tempos de crise, quando a infraestrutura tradicional falha.









O aumento recente das tensões no Oriente Médio reforça que o mercado cripto deixou de ser apenas uma arena de inovação tecnológica ou política monetária. Ele está se tornando uma parte integrante do ambiente macroeconômico e geopolítico global.





Daqui em diante, os participantes do mercado precisarão refletir sobre três questões essenciais:





Como devemos compreender os múltiplos papéis dos criptoativos? São ferramentas especulativas, reservas de valor ou canais financeiros não oficiais em zonas de conflito?

De que forma a geopolítica influencia a precificação de risco? Esses choques são eventos cíclicos ou se tornaram variáveis estruturais?

As finanças descentralizadas (DeFi) conseguem superar barreiras geopolíticas? Em um mundo sujeito à censura, sanções e regulamentações fragmentadas, os criptoativos ainda conseguem oferecer acesso financeiro verdadeiramente aberto? Em um mundo sujeito à censura, sanções e regulamentações fragmentadas, os criptoativos ainda conseguem oferecer acesso financeiro verdadeiramente aberto?









O ressurgimento do conflito no Oriente Médio é mais um alerta para o mercado cripto. Eventos cisne negro não se limitam a dados de inflação, decisões sobre taxas de juros ou ações regulatórias. Eles também estão presentes em cada míssil não detonado e nas fissuras da geopolítica.





Sobreviver nesse mercado não é perseguir ganhos de curto prazo ou agir por pânico. Trata-se de compreender a lógica macroeconômica mais profunda e as forças fora do mercado que sustentam o mercado cripto. DIante de um futuro incerto, proteger o capital e identificar novas oportunidades por meio de estratégias diversificadas será um desafio que todo investidor precisará enfrentar.



