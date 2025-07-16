Lançamento do xStocks pela Backed Finance redefine o modelo de tokenização de ativos tradicionais

O lançamento do xStocks pela Backed Finance representa um avanço significativo na integração entre blockchain e finanças descentralizadas (DeFi) . Este projeto inovador está transformando a forma como ativos financeiros tradicionais são acessados, negociados e integrados ao ecossistema cripto. Ao tokenizar ações convencionais, o xStocks constrói uma ponte sem precedentes entre as finanças tradicionais (TradFi) e as finanças descentralizadas.





Lançado oficialmente em 30 de junho de 2025, o xStocks já oferece mais de 60 ações tokenizadas em importantes exchanges de criptomoedas como Bybit e Kraken, além de estar presente no ecossistema DeFi da blockchain Solana . Este artigo apresenta uma análise completa da arquitetura técnica do produto, impacto no mercado, parcerias estratégicas e potencial futuro.









A tokenização de ativos evoluiu de um conceito teórico para uma força transformadora que está remodelando os mercados financeiros globais. O surgimento do xStocks representa anos de avanços tecnológicos em infraestrutura blockchain, marcos regulatórios mais claros e uma demanda crescente por instrumentos financeiros altamente acessíveis. Ao trazer ações tradicionais para a blockchain, a Backed Finance criou um produto que atende tanto usuários nativos do universo cripto que buscam portfólios diversificados quanto investidores tradicionais em busca de acesso facilitado e novas possibilidades financeiras.





O lançamento desse projeto ocorre em um momento crucial, no qual o mercado cripto está passando de negociações especulativas para aplicações práticas no mundo real. Após o impacto gerado pelas stablecoins, as ações tokenizadas representam o próximo passo natural no uso da infraestrutura blockchain para promover uma integração mais profunda com o sistema financeiro global.













O xStocks foi desenvolvido na blockchain Solana, escolhida por sua alta capacidade de processamento, baixas taxas de transação e ecossistema DeFi consolidado. A capacidade da Solana de processar milhares de transações por segundo com taxas mínimas a torna ideal para atender à alta demanda de negociações frequentes do mercado de ações.





Os tokens seguem o padrão SPL (Solana Program Library), o que garante integração perfeita com os principais aplicativos da Solana, como a carteira Phantom , o agregador Jupiter e diversos protocolos DeFi, sem necessidade de desenvolvimento personalizado.









Um dos pilares tecnológicos do xStocks é sua integração com soluções de oráculos fornecidas pela Chainlink . Essa parceria resolve um desafio essencial: trazer os preços de ativos do mundo real para a blockchain com precisão e confiabilidade.





Como provedora oficial de oráculos do xStocks, a Chainlink desenvolveu um sistema exclusivo chamado “xStocks Data Stream”, com os seguintes recursos principais:





Atualizações de preço em alta frequência: Latência inferior a um segundo, garantindo sincronização em tempo real entre os preços on-chain e os mercados tradicionais

Verificação de ações corporativas: Processamento em tempo real de dividendos, desdobramentos de ações e outros eventos corporativos

Interoperabilidade entre blockchains: Integração com o Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), preparando o caminho para expansão futura em outras redes

Prova de Reservas: Verificação transparente dos ativos subjacentes por meio do protocolo de Prova de Reserva da Chainlink





Esse sistema avançado de oráculos permite o que a equipe chama de “experiência de usuário de nível CEX com execução on-chain”, superando o gap de performance entre ambientes de negociação centralizados e descentralizados.









Cada token xStocks é lastreado na proporção 1:1 por sua ação correspondente, ou seja, cada ação tokenizada é garantida por um papel real mantido sob custódia pela Backed Finance, uma instituição financeira licenciada na Europa. Esse modelo de custódia oferece várias vantagens importantes:





Conformidade regulatória: Operação sob o arcabouço regulatório financeiro europeu, garantindo segurança jurídica e proteção ao usuário

Resgatabilidade: Em princípio, os tokens podem ser resgatados pelo valor de mercado off-chain, o que contribui para a estabilidade de preço

Custódia de nível institucional: Serviços profissionais de custódia asseguram a segurança dos ativos subjacentes

Transparência: Auditorias e relatórios regulares garantem visibilidade sobre as reservas









Em sua fase inicial, o xStocks oferece mais de 60 ações e ETFs tokenizados cuidadosamente selecionados, com foco em ativos de alta liquidez e alto reconhecimento que atendem tanto investidores de varejo quanto institucionais. A estratégia de seleção de ativos reflete um profundo entendimento do mercado:









Apple (APPLx): A empresa mais valiosa do mundo

Microsoft (MSFTx): Um gigante em computação em nuvem e software

NVIDIA (NVDAx): Líder em semicondutores e IA

Google / Alphabet (GOOGLx): Força dominante em buscas e serviços em nuvem

Meta (METAx): Plataforma de redes sociais e metaverso









Coinbase (COINx): Uma das principais exchanges cripto dos EUA

MicroStrategy (MSTRx): Conhecida por manter grandes reservas de Bitcoin

Circle (CRCLx): Emissora da stablecoin USDC









SPDR S&P 500 ETF (SPYx): Fundo de índice de mercado amplo

Invesco QQQ Trust (QQQx): ETF focado no setor de tecnologia





Essa estratégia demonstra o entendimento preciso da equipe do projeto sobre a demanda dos usuários - oferecendo acesso a ativos de alta qualidade e alto volume dos mercados tradicionais com desempenho comprovado.













Como uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, a colaboração da Kraken com a Backed Finance representa um forte endosso ao conceito do xStocks. Usuários da Kraken em mais de 190 países agora podem acessar ações tokenizadas diretamente por meio da interface de negociação cripto que já conhecem - trazendo infraestrutura de nível institucional para investidores de varejo em escala global.









A verdadeira inovação do xStocks não está apenas na tokenização, mas em sua integração perfeita com protocolos DeFi, desbloqueando novos usos financeiros:





Kamino Finance: Como o maior mercado monetário da Solana (com mais de 2 bilhões de dólares em liquidez), o Kamino permite que usuários façam empréstimos com xStocks como colateral ou recebam rendimentos emprestando ações tokenizadas - possibilitando estratégias financeiras complexas antes acessíveis apenas a investidores institucionais. : Como o maior mercado monetário da Solana (com mais de 2 bilhões de dólares em liquidez), o Kamino permite que usuários façam empréstimos com xStocks como colateral ou recebam rendimentos emprestando ações tokenizadas - possibilitando estratégias financeiras complexas antes acessíveis apenas a investidores institucionais.

Raydium: Atuando como o principal hub de liquidez do xStocks na Solana, o Raydium permite que usuários forneçam liquidez e recebam taxas de negociação. Seu modelo de formador de mercado automatizado (AMM) garante descoberta de preços contínua e pools de liquidez profundos. : Atuando como o principal hub de liquidez do xStocks na Solana, o Raydium permite que usuários forneçam liquidez e recebam taxas de negociação. Seu modelo de formador de mercado automatizado (AMM) garante descoberta de preços contínua e pools de liquidez profundos.

Jupiter: Como o principal agregador de exchanges descentralizadas da Solana, o Jupiter roteia negociações entre diversas fontes de liquidez para garantir o melhor preço nas transações com xStocks. Seus algoritmos avançados de roteamento proporcionam uma execução altamente competitiva.









A formação da Aliança xStocks reflete um foco estratégico na neutralidade e ampla acessibilidade, em vez de exclusividade de plataforma. Os membros da aliança incluem:

Backed Finance (emissora do token e idealizadora do projeto); Kraken (exchange cripto tradicional); Solana (infraestrutura blockchain); AlchemyPay (provedora de soluções de pagamento); Chainlink (provedora de infraestrutura oracle)





Esse modelo colaborativo garante que o xStocks evolua como uma classe de ativos de "interesse público", beneficiando todo o ecossistema em vez de ficar restrito a uma única plataforma ou blockchain.













O xStocks teve uma estreia de mercado impressionante, alcançando mais de 2 milhões de dólares em volume de negociação poucas horas após o lançamento - destacando a demanda reprimida no ecossistema cripto por produtos de ações tokenizadas.





Vários fatores contribuíram para esse desempenho expressivo:





Demanda reprimida: Usuários cripto há muito buscavam formas de se expor a ativos tradicionais sem sair do ecossistema cripto

Negociação 24/7: Diferente dos mercados acionários tradicionais, o xStocks permite negociação contínua

Acessibilidade global: Usuários podem investir em ações dos EUA sem as limitações geográficas impostas por corretoras tradicionais

Integração DeFi: Acesso imediato a casos de uso prático além da negociação, por meio da integração com protocolos DeFi existentes







O xStocks adota uma estratégia híbrida de liquidez que combina fontes centralizadas e descentralizadas:





Exchanges centralizadas oferecem livros de ordens profundos e liquidez de nível institucional

Protocolos descentralizados oferecem formadores de mercado automatizados e oportunidades de rendimento

Arbitragem entre protocolos ajuda a manter preços consistentes entre plataformas

Essa abordagem em múltiplas camadas garante liquidez robusta e descoberta de preço eficiente, além de oferecer diferentes pontos de acesso adaptados às preferências dos usuários.













Como uma instituição financeira licenciada na Europa, a Backed Finance oferece uma base regulatória sólida para o xStocks, cobrindo aspectos fundamentais de conformidade:





Requisitos de licenciamento: Opera sob a regulamentação de serviços financeiros europeus, garantindo conformidade em custódia e tokenização de ativos

Proteção ao consumidor: A supervisão regulatória assegura salvaguardas para investidores de varejo, incluindo mecanismos de resolução de disputas e padrões operacionais

Combate à lavagem de dinheiro (AML): Está em conformidade com as leis de AML da União Europeia, com devida diligência e monitoramento de transações







Devido à complexidade regulatória envolvendo valores mobiliários tokenizados, o xStocks atualmente não está disponível para usuários dos EUA e de outras jurisdições restritas. Essa limitação reflete uma abordagem cautelosa e com foco em conformidade, permitindo que o produto amadureça em ambientes regulatórios mais permissivos antes de uma possível expansão com maior clareza legal.













Comparado a corretoras online convencionais, o xStocks oferece diversas vantagens:





Negociação 24/7: Elimina as restrições do horário de mercado tradicional

Acesso global: Quebra barreiras geográficas, permitindo que usuários do mundo todo invistam em ações dos EUA

Baixa barreira de entrada: Reduz requisitos mínimos de investimento e simplifica o processo de abertura de conta

Integração DeFi: Permite usar ações como colateral ou em estratégias de rendimento







Dentro do próprio setor cripto, o xStocks concorre com várias categorias de produtos:





CFDs de ações (contratos por diferença): Algumas exchanges oferecem CFDs de ações tradicionais, mas esses não conferem direitos de propriedade nem são compatíveis com o DeFi como o xStocks

Ativos sintéticos: Protocolos que replicam ativos tradicionais via mecanismos sintéticos, mas podem não ter o lastro direto nem a conformidade regulatória do xStocks

ETFs tradicionais: ETFs com temática cripto oferecem exposição parcial a ativos tradicionais, mas não têm a granularidade do xStocks na escolha de ações individuais nem sua integração com o DeFi













A oferta inicial de mais de 60 ativos é apenas o começo de uma estratégia de expansão mais ampla. As próximas etapas incluem:





Ações internacionais: Inclusão de ações da Europa, Ásia e mercados emergentes

Renda fixa: Introdução de títulos tokenizados e outros instrumentos de dívida

Commodities: Exposição a metais preciosos, energia e produtos agrícolas

Ativos alternativos: Possível inclusão de fundos imobiliários (REITs), infraestrutura e outras classes de investimento alternativo







Implantação cross-chain: Utilização do Chainlink CCIP para levar o xStocks a outras blockchains como Ethereum, Polygon e outras

Funcionalidades DeFi avançadas: Desenvolvimento de produtos financeiros mais sofisticados como opções, produtos estruturados e ferramentas automatizadas de gestão de portfólio

Infraestrutura institucional: Suporte aprimorado para transações de grande porte e serviços de custódia dedicados a investidores institucionais







Ferramentas para desenvolvedores: Criação de APIs e frameworks para facilitar a integração por terceiros

Recursos educacionais: Conteúdo educacional abrangente para ajudar usuários a entender e utilizar ativos tokenizados de forma eficaz

Expansão global: Entrada em novos mercados regionais, sujeita à aprovação regulatória













O ecossistema xStocks gera valor por meio de diversos canais:





Taxas de negociação: comissões das plataformas de negociação integradas

Taxas de custódia: cobranças pela guarda e gestão dos ativos subjacentes

Compartilhamento de receita com integração DeFi: divisão de receita com parceiros de protocolos DeFi

Serviços de valor agregado: recursos premium e taxas por serviços institucionais









O modelo econômico beneficia uma ampla gama de participantes:





Holders de tokens: obtêm exposição a ativos tradicionais com funcionalidades nativas do universo cripto

Provedores de liquidez: recebem taxas de negociação ao fornecer liquidez

Parceiros de protocolo: compartilham receitas por meio de integrações e colaborações de serviço

Crescimento do ecossistema: as taxas sustentam o desenvolvimento contínuo e a expansão do projeto













xStocks representa um avanço importante rumo à democratização do acesso aos mercados globais de ações, eliminando barreiras tradicionais:





Acesso geográfico: permite que usuários de todo o mundo invistam em ações dos EUA sem restrições baseadas em localização

Baixos valores de entrada: propriedade fracionada e investimentos mínimos mais acessíveis

Disponibilidade 24/7: a negociação contínua atende diferentes fusos horários e preferências dos usuários

Serviços financeiros integrados: a integração com DeFi oferece ferramentas financeiras de nível profissional ao investidor varejista









A integração de ativos tradicionais com a infraestrutura blockchain gera múltiplos ganhos de eficiência:





Liquidação mais rápida: liquidação quase instantânea em comparação ao cronograma tradicional T+2

Custos de transação mais baixos: a eficiência da blockchain reduz os custos de transferência e custódia de ativos

Transparência aprimorada: transações on-chain oferecem total rastreabilidade e auditabilidade

Pools globais de liquidez: a integração entre plataformas cria mercados mais profundos e eficientes









O lançamento do xStocks pela Backed Finance marca um marco importante na evolução dos serviços financeiros baseados em blockchain. Ao unir com sucesso ações tradicionais à infraestrutura DeFi, o projeto demonstrou a viabilidade prática dos ativos tokenizados como produto financeiro mainstream.





Com uma infraestrutura oracle de ponta, parcerias estratégicas sólidas e uma estreia de mercado impressionante, o xStocks mostra o potencial de transformar fundamentalmente a forma como indivíduos e instituições acessam os mercados globais de ações. Sua disponibilidade 24/7, acessibilidade global e compatibilidade com DeFi apresentam uma proposta de valor que a infraestrutura financeira tradicional tem dificuldade em replicar.





No entanto, o sucesso de longo prazo do xStocks dependerá de vários fatores-chave: manutenção da conformidade regulatória e expansão geográfica, escalabilidade da infraestrutura técnica para lidar com volumes crescentes, diversificação de classes de ativos para atender diferentes perfis de investidores e inovação contínua na integração com o DeFi. O significado do xStocks vai além do próprio produto - ele prova que a fusão entre finanças tradicionais e descentralizadas não é apenas uma visão teórica, mas uma realidade prática. Esse sucesso pode impulsionar ainda mais a inovação no setor de ativos tokenizados e acelerar a adoção da infraestrutura financeira baseada em blockchain.





À medida que o projeto continua a evoluir e se expandir, ele se destaca como um estudo de caso fundamental sobre a viabilidade dos ativos tokenizados se tornarem uma categoria central nas finanças tradicionais. Os primeiros indicadores sugerem que o xStocks já superou os obstáculos técnicos, regulatórios e de mercado que antes dificultavam os esforços de tokenização, posicionando-se como possível referência para os serviços financeiros de nova geração baseados em blockchain.





Sua medida definitiva de sucesso estará na capacidade de atender milhões de usuários globalmente dentro de estruturas regulatórias compatíveis, ampliar a cobertura de ativos e inovar continuamente para oferecer um valor ao usuário superior ao das finanças tradicionais. O progresso inicial mostra que o projeto avança de forma consistente em direção a essa visão ambiciosa - potencialmente inaugurando uma nova era de acesso tokenizado aos mercados financeiros globais.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem servem como recomendação de compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



