Babylon: uma solução inovadora para desbloquear o potencial do Bitcoin





Babylon é um protocolo de staking de Bitcoin que aproveita a segurança e descentralização do Bitcoin para oferecer suporte econômico de segurança a outras blockchains de Proof of Stake (PoS), além de recompensas de staking. Seu núcleo é uma blockchain PoS construída sobre o Cosmos SDK, compatível com IBC, que conecta a blockchain do Bitcoin com cadeias de aplicação do Cosmos, permitindo agregação de dados e comunicação.









Como "ouro digital", a escalabilidade limitada do Bitcoin dificulta que os holders gerem renda por meio de métodos como staking, contando apenas com a valorização dos ativos. As blockchains de Proof of Stake (PoS) oferecem diversas maneiras de utilizar ativos, como staking e fornecimento de liquidez, oferecendo retornos adicionais. No entanto, as cadeias PoS emergentes frequentemente enfrentam falta de capital inicial, dificultando a garantia de segurança e enfrentando dificuldades para startups e riscos potenciais. Embora tanto o Bitcoin quanto as cadeias PoS tenham suas vantagens, suas necessidades e potenciais ainda não foram totalmente integrados.





O protocolo de staking do Bitcoin da Babylon foi criado para resolver esse problema. Ao travar Bitcoins, fornece suporte econômico de segurança para cadeias PoS enquanto gera recompensas de staking para os holders de Bitcoin. Esse modelo não apenas desbloqueia o potencial do Bitcoin, mas também compensa a falta de capital e segurança nos estágios iniciais das cadeias PoS, formando uma solução de ecossistema mutuamente benéfica.









A Babylon introduz um protocolo inovador de staking de Bitcoin que permite aos holders de Bitcoin fazer staking diretamente em blockchains PoS sem a necessidade de intermediários, pontes, wrapping de tokens ou custódia de terceiros. O protocolo Babylon tem dois mecanismos principais:





Protocolo de carimbo de tempo de Bitcoin: Gera carimbos de tempo simples e verificáveis para os dados de bloco da blockchain PoS na blockchain do Bitcoin, abordando o problema de segurança de ataques de longo alcance enfrentado por cadeias PoS.





Protocolo de staking de Bitcoin: Permite que ativos em Bitcoin forneçam segurança econômica a sistemas descentralizados por meio de mecanismos sem custódia e sem confiança. Usando o Remote Staking, o Bitcoin em staking é bloqueado em um contrato na blockchain do Bitcoin, e penalidades são aplicadas se o staker violar as regras da cadeia PoS.









Staking de Bitcoin: O staker inicia uma transação de staking na blockchain do Bitcoin. Essa transação inclui duas condições de gasto para o UTXO:





1) Bloqueio de tempo: Quando o staker deseja sacar seus fundos em staking, pode fazê-lo após um tempo especificado, usando sua chave privada.





2) Violação: Em caso de violação, o validador pode usar uma Assinatura Única Extraível (EOTS) para destruir o UTXO, aplicando uma penalidade.





Validação na cadeia PoS: Após a confirmação da transação de staking, o staker ou seu validador delegado pode participar do processo de validação na cadeia PoS e usar a chave EOTS para assinar blocos válidos.









O design modular da Babylon permite sua adaptação a diversos protocolos de consenso utilizados por cadeias de aplicação. Ao integrar o Protocolo de Staking de Bitcoin da Babylon, essas cadeias podem aproveitar a segurança e liquidez do Bitcoin, superando as limitações do staking que depende exclusivamente de tokens nativos.





Atualmente, a Babylon fez parceria com mais de 60 cadeias de aplicação do Cosmos, o que permitirá funcionalidade cross-chain via IBC assim que a mainnet da Babylon for lançada. A Babylon também estabeleceu colaborações com diversos provedores de carteiras, soluções de camada 2 do Bitcoin, protocolos DeFi, provedores de re-staking de Bitcoin, provedores de serviço de rollup e outros projetos, todos oferecendo forte suporte ao desenvolvimento da Babylon. Parceiros notáveis incluem: Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit e outros.













Como plataforma global de negociação digital, a MEXC oferece vantagens como taxas baixas, velocidade rápida de transação, ampla variedade de tokens em alta e em tendência, e liquidez abrangente - ajudando investidores a aproveitar oportunidades em um mercado em constante mudança. O token nativo da Babylon, BABY, está agora disponível pela primeira vez na MEXC, onde você pode negociar com taxas ultra baixas.

1) Acesse e faça login no aplicativo ou no site oficial da MEXC

2) Na barra de pesquisa, digite o nome do token BABY e selecione a opção de negociação Spot ou Futuros.

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade, preço e outros parâmetros para concluir a transação.





A Babylon representa uma inovação significativa no ecossistema Bitcoin e no mercado cripto mais amplo. Seu objetivo é resolver uma questão antiga para os holders de Bitcoin: como obter renda adicional mantendo a segurança dos ativos. Embora o projeto tenha uma perspectiva promissora, os investidores devem permanecer cautelosos e monitorar de perto o desenvolvimento e os riscos potenciais do projeto.



