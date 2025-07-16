Autonomys Network: definição, missão, cronograma e tokenomics explicados

A convergência entre blockchain e inteligência artificial está transformando indústrias, e a Autonomys Network, junto com seu token nativo AI3, está na vanguarda dessa revolução. Este artigo apresentaA convergência entre blockchain e inteligência artificial está transformando indústrias, e a Autonomys Network, junto com seu token nativo AI3, está na vanguarda dessa revolução. Este artigo apresenta
A convergência entre blockchain e inteligência artificial está transformando indústrias, e a Autonomys Network, junto com seu token nativo AI3, está na vanguarda dessa revolução. Este artigo apresenta uma visão abrangente sobre os fundamentos técnicos da rede, o papel ecológico do AI3, seu roadmap de desenvolvimento e a estrutura de tokenomics.

1. O que é a Autonomys Network?


A Autonomys Network surgiu a partir do Subspace Protocol, fruto de três anos de pesquisa e desenvolvimento dedicados pelos fundadores Jeremiah Wagstaff e Nazar Mokrynskyi. Esse trabalho resultou em uma infraestrutura blockchain revolucionária, construída para o futuro.

Avanço técnico: o Subspace foi o primeiro protocolo a alcançar armazenamento descentralizado permanente para a Web3. A partir dessa inovação, a Autonomys Network introduz uma arquitetura computacional modular que permite uma rede blockchain escalável e robusta.

Rebranding: em 14 de junho de 2024, o projeto foi oficialmente renomeado de Subspace Protocol para Autonomys Network, sinalizando sua evolução de uma solução focada em armazenamento para uma plataforma blockchain abrangente.

2. Missão e histórico de financiamento


A Autonomys Network tem como missão criar um ecossistema aberto e colaborativo entre IA e blockchain. O projeto arrecadou US$ 32,9 milhões em investimentos de grandes players como Pantera Capital, Coinbase Ventures e Crypto.com.

Participação da comunidade: foram lançadas sete testnets, atraindo mais de 100.000 “farmers” que contribuíram com mais de 180 PiB de armazenamento (1 PiB ≈ 1 milhão de GB).

Lançamento da mainnet: em 6 de novembro de 2024, a Fase 1 da mainnet foi lançada com uma cerimônia de Prova de Tempo (PoT). Utilizando o hash do bloco 869.146 do Bitcoin como âncora do bloco gênese, a rede registrou mais de 2.000 nós ativos em duas semanas, com capacidade total de armazenamento superior a 140 PiB.

3. Arquitetura técnica: design modular para escalabilidade ilimitada


A Autonomys Network adota uma arquitetura modular de quatro camadas, redefinindo os limites de desempenho blockchain:

Camada de aplicação descentralizada (dApp) Permite a criação e implantação de Super dApps baseadas em IA e agentes on-chain com identidades verificáveis via Autonomys Identity (Auto ID) — um framework de identidade descentralizada projetado para interação fluida entre humanos e IA.

Domínios de execução Suporta ambientes de execução configuráveis e ilimitados via uma arquitetura de computação distribuída. Esses domínios permitem computação escalável, treinamento descentralizado de IA, inferência e fluxos de trabalho de agentes seguros. Ao desacoplar a execução de contratos inteligentes da camada de consenso e permitir comunicação entre domínios, garante-se interoperabilidade entre blockchains modulares específicas (as chamadas appchains).

Camada de consenso Baseada em Prova de Armazenamento Arquivada (PoAS), essa camada fornece ordenação verificável de transações, validação e liquidação. Garante um estado único e imutável e uma verdade histórica acessível a todos os participantes da rede.

Camada de armazenamento Uma Rede de Armazenamento Distribuído (DSN), alimentada por “farmers” (nós de armazenamento), assegura disponibilidade permanente e integridade de grandes conjuntos de dados de IA. Toda a história da blockchain é preservada, tornando todos os dados on-chain acessíveis independentemente do tamanho ou antiguidade.

4. Inovações técnicas principais


Execução desacoplada (DecEx)
Separa a execução das transações da camada de consenso, permitindo escalabilidade independente de throughput e armazenamento, mantendo a descentralização e eficiência.

Blockchains personalizadas (Domínios)
Desenvolvedores podem construir cadeias especializadas para casos de uso como treinamento de modelos de IA ou negociações de alta frequência, reduzindo a sobrecarga da cadeia principal.

Interoperabilidade entre cadeias (Cross-chain)
Compatível com EVM, WASM e outros ambientes, possibilitando integração com ecossistemas como o Ethereum.

Sharding de dados
Distribui dados pela rede para processamento paralelo, reduzindo a carga por nó em até 90%, ideal para treinamento de IA em larga escala.

Diretório de IA open-source
Cria um repositório descentralizado e resistente à censura para recursos de IA, promovendo inovação aberta e colaboração.

5. Cronograma


Fase 1 (lançada)
Infraestrutura central para armazenamento e transações básicas implementada.

Fase 2 (1º trimestre de 2025)
Lançamento da camada de Domínios e da testnet Nova EVM; transferências do token AI3 se tornam disponíveis.

Fase 3 (2026)
Introdução do sharding de dados para escalabilidade massiva, com meta de alcançar 1 milhão de TPS, equiparando-se às plataformas Web2 centralizadas.

6. Tokenomics do AI3


Fornecimento total e distribuição

AI3 possui um fornecimento total de 1 bilhão de tokens, sendo 65% cunhados no lançamento da mainnet (Fase 1).

Casos de uso

AI3 funciona como token utilitário da rede, utilizado para staking, governança, taxas de transação e recompensas de blocos.

Regras de desbloqueio


Investidores, equipe e fundação: 494,5 milhões de tokens (76,08% do fornecimento inicial), com vesting linear de 4 anos. Os tokens ficam bloqueados por 1 ano, seguidos de liberações mensais ao longo de 36 meses.
Incentivos ao ecossistema: 155,5 milhões de tokens (23,92%) alocados para recompensas de testnet, programas de embaixadores e outros. Estes tokens não possuem período de lock-up.

7. Por que a Autonomys Network é a base blockchain para a era da IA


Avanços de desempenho: com design modular e sharding de dados, a Autonomys elimina gargalos tradicionais em armazenamento e computação, oferecendo treinamento de IA on-chain eficiente e de baixo custo.
Ecossistema aberto: com diretório de IA open-source e suporte cross-chain, a rede incentiva desenvolvedores a integrar IA com DeFi, jogos e outros setores.
Governança comunitária: detentores de AI3 participam de atualizações da rede e decisões estratégicas por meio de governança on-chain, garantindo uma evolução liderada pela comunidade.

8. Perguntas frequentes (FAQ)


P: Qual é o posicionamento central da Autonomys Network? R: Oferece infraestrutura blockchain de alto desempenho e escalável, projetada para aplicações descentralizadas (dApps) baseadas em IA.

P: Quais são os principais usos do AI3? R: AI3 é usado para pagar taxas de transação, fazer staking para obter recompensas, votar na governança da rede e acessar serviços e ferramentas de IA para desenvolvedores.

P: Como a Autonomys integra blockchain e IA? R: Através de uma arquitetura modular que suporta implantação de modelos de IA, armazenamento de dados descentralizado e colaboração open-source, criando uma plataforma resistente à censura e otimizada para o desenvolvimento de IA.

9. Como comprar tokens AI3 na MEXC


A Autonomys Network está revolucionando a infraestrutura blockchain com seus avanços tecnológicos, e o AI3 é o elo digital que conecta usuários, desenvolvedores e recursos de IA. De dados e computação a modelos e aplicações, o AI3 impulsiona o motor econômico da rede e alimenta a sinergia entre Web3 e IA. À medida que a mainnet evolui, a Autonomys Network se posiciona como a fundação open-source essencial para a era da IA.

Para comprar tokens AI3 na MEXC, siga os passos abaixo:

1) Entre no aplicativo da MEXC ou inicie sessão no site oficial.
2) Use a barra de pesquisa para encontrar "AI3" e selecione o par de negociação Spot ou Futuros.
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço desejados e conclua a transação.

Você também pode visitar a página Airdrop+ MEXC para participar de eventos relacionados a depósitos e negociações. Ao concluir tarefas simples, você pode ganhar recompensas generosas.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributos, aspectos legais, financeiros, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem representam recomendação de compra, venda ou retenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender plenamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas por usuários.

