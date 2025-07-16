Astra Nova é um ecossistema de entretenimento baseado em IA como nenhum outro. Construído sobre Inteligência Artificial Geral (AGI), essa plataforma evolui em tempo real com base no comportamento dos Astra Nova é um ecossistema de entretenimento baseado em IA como nenhum outro. Construído sobre Inteligência Artificial Geral (AGI), essa plataforma evolui em tempo real com base no comportamento dos
Astra Nova: Redefinindo o futuro do entretenimento com AGI - Junte-se à revolução dos jogos imersivos

16 de julho de 2025
Astra Nova é um ecossistema de entretenimento baseado em IA como nenhum outro. Construído sobre Inteligência Artificial Geral (AGI), essa plataforma evolui em tempo real com base no comportamento dos jogadores, ampliando os limites de imersão, interatividade e protagonismo do usuário. No centro do ecossistema está um RPG de ação e aventura, já disponível gratuitamente e totalmente integrado ao seu token nativo, RVV.

1. Forjando o futuro: parcerias de elite e visão da Astra Nova


Como parceira do NVIDIA Inception Program, a Astra Nova combina narrativa orientada por IA, tecnologia Web3 e co-criação da comunidade em uma experiência dinâmica e contínua para o jogador. Apoiado pela comunidade Shib Army, o projeto une profundidade cultural e inovação de ponta para liderar a próxima onda do entretenimento com IA.

Desenvolvido com Unreal Engine 5, o jogo integra perfeitamente agentes de IA, conteúdo gerado por usuários (UGC), recompensas com ativos do mundo real (RWA) e narrativa transmídia para criar um universo à beira do colapso, no qual os jogadores vivenciam uma história altamente imersiva em várias plataformas.

2. Liderando a revolução dos jogos com IA


Com uma equipe de mais de 80 especialistas vindos de gigantes da indústria como NVIDIA, Ubisoft e Rockstar, o time principal da Astra Nova traz experiência de títulos lendários como Grand Theft Auto: Vice City, Assassin’s Creed e Mortal Kombat. Utilizando tecnologia de IA de última geração, os NPCs, monstros e sistemas de missões do jogo analisam o comportamento dos jogadores em tempo real para gerar narrativas personalizadas e desafios dinâmicos. Apoiado por investidores de peso como Outlier Ventures e 500 Global, o projeto une suporte institucional e inovação tecnológica para construir um ecossistema que inclui:

1) Incentivos com o token RVV: ganhe recompensas em tokens por testar o jogo, completar missões comunitárias e outras atividades no gameplay.
2) Utilidade no mundo real: troque tokens por descontos em mais de 2.000 marcas, incluindo Starbucks e Nike.
3) Ferramentas de criação com IA: empodere os jogadores com uma plataforma para gerar UGC (conteúdo gerado por usuários).
4) Programa de fidelidade: desbloqueie benefícios exclusivos ao contribuir com o crescimento do ecossistema.

3. Black Pass: sua porta de entrada para SocialFi e Play-to-Earn


Participe agora do Black Pass - uma plataforma SocialFi acessível por meio de um Soulbound NFT gratuito. A campanha de estreia gira em torno da demo do Astra Nova, em que você pode:
1) Cumprir tarefas sociais na plataforma para acumular Shards
2) Participar de desafios no jogo para ter direito a airdrops de RVV
3) Trocar Shards por RVV na proporção 1:1 assim que o token for lançado

4. Tokenomics: impulsionando um ecossistema sustentável


O RVV é o combustível do universo Astra Nova, com casos de uso como:
1) Transações no jogo (troca de personagens/equipamentos, desbloqueio de capítulos)
2) Assinatura de passes de acesso premium
3) Participação em eventos e campanhas por tempo limitado
4) Treinamento de companheiros de IA personalizados
5) Pagamento de taxas de governança ou publicidade dentro do ecossistema

5. Uma equipe de elite à frente da visão


Os desenvolvedores centrais da Astra Nova vêm de empresas como Netflix, Technicolor, Ubisoft e outras — reunindo grande expertise em pesquisa de IA e design de jogos AAA. Com um histórico em títulos que definiram gêneros, como GTA 5 e Assassin’s Creed, agora aplicam padrões industriais de alto nível para inaugurar uma nova era de entretenimento nativo de IA e impulsionado por jogadores.

6. Visão e missão


Visão: capacitar os jogadores por meio das tecnologias AGI e UGC para redefinir a criatividade no desenvolvimento de jogos.
Missão: entregar experiências de jogo inovadoras, de qualidade AAA e com foco na comunidade.


