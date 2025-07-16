Analisando Kinto: A inovadora blockchain que está remodelando a infraestrutura financeira





Kinto é uma plataforma blockchain de camada 2 (Layer 2) construída sobre o Ethereum, projetada para conectar instituições financeiras tradicionais e ativos do mundo real por meio das finanças descentralizadas (DeFi). O projeto visa desenvolver uma rede Layer 2 totalmente compatível com as normas AML (Anti-Lavagem de Dinheiro), permitindo que instituições financeiras reguladas se integrem ao ecossistema blockchain de forma fluida.





Em fevereiro de 2025, a Kinto recebeu um impulso significativo quando a filial de Abu Dhabi da Brevan Howard, uma empresa global de gestão de investimentos, investiu $20 milhões. Este investimento histórico destaca a crescente confiança do capital financeiro tradicional no espaço DeFi e o potencial da Kinto para fazer a ponte entre as finanças convencionais e a tecnologia blockchain.









A tecnologia blockchain tem o potencial de revolucionar o setor de serviços financeiros com sua arquitetura descentralizada, natureza não custodial e capacidade de eliminar intermediários. Essas características podem criar uma infraestrutura financeira mais eficiente, transparente e econômica. No entanto, o setor também enfrenta desafios significativos, incluindo o surgimento de projetos fraudulentos, a exploração de vulnerabilidades em contratos inteligentes e riscos de segurança que comprometem a estabilidade do ecossistema.





A Kinto enfrenta esses desafios diretamente ao oferecer uma solução que equilibra os princípios centrais da descentralização com os padrões de segurança esperados pelas instituições financeiras tradicionais.





O surgimento da Kinto marca a primeira vez que a inovação na infraestrutura financeira é abordada desde o nível fundamental. Ela não apenas preserva o valor central da descentralização, como também aprimora a segurança aos padrões das finanças tradicionais por meio de avanços tecnológicos. Ao garantir que os usuários mantenham o controle sobre seus ativos, a Kinto também oferece soluções de custódia seguras, trazendo confiança e estabilidade sem precedentes para o ecossistema financeiro blockchain.









Infraestrutura compatível com regulamentações: os mecanismos integrados de verificação de identidade (KYC) e certificação de investidores da Kinto garantem conformidade, permitindo que instituições financeiras tradicionais participem com segurança no DeFi enquanto seguem os padrões regulatórios.





Arquitetura Layer 2 eficiente: inicialmente, a Kinto construiu sua rede de testes usando o OP Stack baseado no Ethereum, antes de migrar para o ecossistema Arbitrum e integrar a tecnologia Arbitrum Nitro. Essa transição aumenta a flexibilidade e funcionalidade da Kinto, melhorando a escalabilidade da rede e a eficiência das transações.





Mecanismo de seguro integrado: a Kinto planeja fornecer seguro integrado para todos os contratos inteligentes, a fim de mitigar riscos enfrentados por investidores em DeFi. Essa iniciativa visa criar um ecossistema mais seguro e confiável, fortalecendo a confiança dos usuários em finanças descentralizadas.





Gestão de liquidez entre redes (cross-chain): o recurso Musubi da Kinto permite a gestão ativa de liquidez entre várias redes blockchain, incluindo Ethereum, Arbitrum, Base e Hyperliquid. Isso otimiza a utilização de liquidez e garante que os usuários tenham acesso às melhores oportunidades de negociação entre diferentes cadeias.













Nome do token: KINTO（K）

Fornecimento máximo de tokens: 15 milhões (com uma taxa de inflação anual de 2%, mas a oferta total nunca excederá 15 milhões)

Fornecimento circulante inicial: 10 milhões









K é o token de governança da Kinto. Os holders podem participar de decisões de governança, fazer staking para obter recompensas e receber incentivos ao fornecer liquidez.









Comunidade Kinto: 55% do fornecimento inicial de tokens. Principalmente alocados para usuários e desenvolvedores que constroem na plataforma.

Investidores: 25% do fornecimento inicial de tokens.

Equipe e consultores: 20% do fornecimento inicial de tokens.









Governança: participe da governança submetendo propostas, votando e influenciando decisões importantes como atualizações do protocolo, mudanças nos parâmetros da rede e alocações do fundo do ecossistema.





Staking: faça staking de tokens K para ajudar na segurança da rede e ganhar recompensas por meio do programa de mineração da Kinto.





Provisão de liquidez: forneça liquidez dentro do ecossistema da Kinto. Os participantes podem ganhar recompensas em tokens K, aumentando a eficiência e profundidade do mercado.





Taxas de transação e recursos premium: use tokens K para pagar taxas de transação e acessar ferramentas DeFi premium e serviços institucionais.





Benefícios do programa Engen Launch: obtenha prioridade na governança e um bônus de recompensa permanente de 15% no programa de mineração ao participar do Engen Launch Program.









A Kinto se prepara para expandir seu ecossistema integrando mais ativos do mundo real (RWA), aprimorando a infraestrutura de liquidez cross-chain e lançando módulos DeFi inovadores. Essas iniciativas impulsionarão a convergência entre as finanças tradicionais e a tecnologia blockchain, estabelecendo as bases para um paradigma financeiro seguro, eficiente e inclusivo, acessível a todos.





