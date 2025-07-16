Kinto é uma plataforma blockchain de camada 2 (Layer 2) construída sobre o Ethereum, projetada para conectar instituições financeiras tradicionais e ativos do mundo real por meio das finanças descentrKinto é uma plataforma blockchain de camada 2 (Layer 2) construída sobre o Ethereum, projetada para conectar instituições financeiras tradicionais e ativos do mundo real por meio das finanças descentr
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/Analisando ... financeira

Analisando Kinto: A inovadora blockchain que está remodelando a infraestrutura financeira

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Layer2#Tendências do mercado
UMA
UMA$1.0217-3.23%
Solayer
LAYER$0.2496+8.19%
Eclipse
ES$0.10096-4.83%
RealLink
REAL$0.06665+0.13%
PortugalNationalTeam
POR$0.6317-1.32%


Kinto é uma plataforma blockchain de camada 2 (Layer 2) construída sobre o Ethereum, projetada para conectar instituições financeiras tradicionais e ativos do mundo real por meio das finanças descentralizadas (DeFi). O projeto visa desenvolver uma rede Layer 2 totalmente compatível com as normas AML (Anti-Lavagem de Dinheiro), permitindo que instituições financeiras reguladas se integrem ao ecossistema blockchain de forma fluida.

Em fevereiro de 2025, a Kinto recebeu um impulso significativo quando a filial de Abu Dhabi da Brevan Howard, uma empresa global de gestão de investimentos, investiu $20 milhões. Este investimento histórico destaca a crescente confiança do capital financeiro tradicional no espaço DeFi e o potencial da Kinto para fazer a ponte entre as finanças convencionais e a tecnologia blockchain.

1. Contexto do projeto


A tecnologia blockchain tem o potencial de revolucionar o setor de serviços financeiros com sua arquitetura descentralizada, natureza não custodial e capacidade de eliminar intermediários. Essas características podem criar uma infraestrutura financeira mais eficiente, transparente e econômica. No entanto, o setor também enfrenta desafios significativos, incluindo o surgimento de projetos fraudulentos, a exploração de vulnerabilidades em contratos inteligentes e riscos de segurança que comprometem a estabilidade do ecossistema.

A Kinto enfrenta esses desafios diretamente ao oferecer uma solução que equilibra os princípios centrais da descentralização com os padrões de segurança esperados pelas instituições financeiras tradicionais.

O surgimento da Kinto marca a primeira vez que a inovação na infraestrutura financeira é abordada desde o nível fundamental. Ela não apenas preserva o valor central da descentralização, como também aprimora a segurança aos padrões das finanças tradicionais por meio de avanços tecnológicos. Ao garantir que os usuários mantenham o controle sobre seus ativos, a Kinto também oferece soluções de custódia seguras, trazendo confiança e estabilidade sem precedentes para o ecossistema financeiro blockchain.

2. Funcionalidades principais


Infraestrutura compatível com regulamentações: os mecanismos integrados de verificação de identidade (KYC) e certificação de investidores da Kinto garantem conformidade, permitindo que instituições financeiras tradicionais participem com segurança no DeFi enquanto seguem os padrões regulatórios.

Arquitetura Layer 2 eficiente: inicialmente, a Kinto construiu sua rede de testes usando o OP Stack baseado no Ethereum, antes de migrar para o ecossistema Arbitrum e integrar a tecnologia Arbitrum Nitro. Essa transição aumenta a flexibilidade e funcionalidade da Kinto, melhorando a escalabilidade da rede e a eficiência das transações.

Mecanismo de seguro integrado: a Kinto planeja fornecer seguro integrado para todos os contratos inteligentes, a fim de mitigar riscos enfrentados por investidores em DeFi. Essa iniciativa visa criar um ecossistema mais seguro e confiável, fortalecendo a confiança dos usuários em finanças descentralizadas.

Gestão de liquidez entre redes (cross-chain): o recurso Musubi da Kinto permite a gestão ativa de liquidez entre várias redes blockchain, incluindo Ethereum, Arbitrum, Base e Hyperliquid. Isso otimiza a utilização de liquidez e garante que os usuários tenham acesso às melhores oportunidades de negociação entre diferentes cadeias.

3. Tokenomics


3.1 Informações básicas


  • Nome do token: KINTO（K）
  • Fornecimento máximo de tokens: 15 milhões (com uma taxa de inflação anual de 2%, mas a oferta total nunca excederá 15 milhões)
  • Fornecimento circulante inicial: 10 milhões

3.2 Mecanismo de distribuição


K é o token de governança da Kinto. Os holders podem participar de decisões de governança, fazer staking para obter recompensas e receber incentivos ao fornecer liquidez.


  • Comunidade Kinto: 55% do fornecimento inicial de tokens. Principalmente alocados para usuários e desenvolvedores que constroem na plataforma.
  • Investidores: 25% do fornecimento inicial de tokens.
  • Equipe e consultores: 20% do fornecimento inicial de tokens.

3.3 Funções do token


Governança: participe da governança submetendo propostas, votando e influenciando decisões importantes como atualizações do protocolo, mudanças nos parâmetros da rede e alocações do fundo do ecossistema.

Staking: faça staking de tokens K para ajudar na segurança da rede e ganhar recompensas por meio do programa de mineração da Kinto.

Provisão de liquidez: forneça liquidez dentro do ecossistema da Kinto. Os participantes podem ganhar recompensas em tokens K, aumentando a eficiência e profundidade do mercado.

Taxas de transação e recursos premium: use tokens K para pagar taxas de transação e acessar ferramentas DeFi premium e serviços institucionais.

Benefícios do programa Engen Launch: obtenha prioridade na governança e um bônus de recompensa permanente de 15% no programa de mineração ao participar do Engen Launch Program.

4. Como comprar na MEXC


Sendo uma plataforma de negociação de criptomoedas reconhecida globalmente, a MEXC conquistou a confiança e o apoio dos investidores com sua ampla seleção de pares de negociação, experiência eficiente e serviços de alta qualidade. Na MEXC, os investidores podem negociar o token K com facilidade em um ambiente seguro e fluido.

Veja como negociar K no aplicativo da MEXC:

Passo 1: entre no aplicativo da MEXC e toque em "Negociar"
Passo 2: selecione "Negociação Spot", toque na caixa de pares de negociação e pesquise por K/USDT
Passo 3: toque em "Comprar K"

A Kinto se prepara para expandir seu ecossistema integrando mais ativos do mundo real (RWA), aprimorando a infraestrutura de liquidez cross-chain e lançando módulos DeFi inovadores. Essas iniciativas impulsionarão a convergência entre as finanças tradicionais e a tecnologia blockchain, estabelecendo as bases para um paradigma financeiro seguro, eficiente e inclusivo, acessível a todos.

Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem representam uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Mantle Network: Construindo um ecossistema de Layer 2 no Ethereum para impulsionar as finanças on-chain

Mantle Network: Construindo um ecossistema de Layer 2 no Ethereum para impulsionar as finanças on-chain

Mantle Network (doravante referida como Mantle) é uma solução modular de rollup Layer-2 construída sobre o Ethereum. Ela combina compatibilidade com EVM, alta escalabilidade e baixas taxas de transaçã

O que é a Ethena? Um guia completo sobre o protocolo de dólar sintético nativo de criptomoedas

O que é a Ethena? Um guia completo sobre o protocolo de dólar sintético nativo de criptomoedas

Resumo rápido (TL;DR)1) USDe é um dólar sintético, não uma stablecoin lastreada em moeda fiduciária: é garantido por ativos cripto e posições vendidas em futuros, em vez de reservas tradicionais em mo

O que é BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme da internet a fenômeno cripto

O que é BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? De meme da internet a fenômeno cripto

Resumo rápido1) Conquista histórica: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) se tornou o primeiro memecoin chinês a estrear na Binance, quebrando paradigmas do mercado.2) Crescimento explosivo: Em apenas três dias

O que é a 375ai (EAT)? Uma análise completa da primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo

O que é a 375ai (EAT)? Uma análise completa da primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo

Resumo rápido;1) Inteligência de borda descentralizada: 375ai construiu a primeira rede de inteligência de dados de borda descentralizada do mundo, que realiza processamento e análise de IA em tempo r

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus