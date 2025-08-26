Altseason chegando em 2025? Ciclos, indicadores e dinâmica macroeconômica

Desde o surgimento do mercado de criptomoedas, os padrões cíclicos sempre foram uma de suas características mais marcantes. O Bitcoin, como "âncora" do mercado, frequentemente dita o ritmo dos ciclos de alta e baixa, seguido pela rotação da altseason. Em 2025, com a popularização dos ETFs Spot de Bitcoin, a participação de fundos institucionais e a complexa interação de políticas macroeconômicas, as discussões sobre se o mercado verá uma nova altseason na segunda metade do ano têm se intensificado cada vez mais.
Ao analisarmos os mercados de alta de criptomoedas de 2017 e 2021, os preços e os fluxos de capital seguiram aproximadamente um padrão de três etapas. Primeiro, o Bitcoin absorve liquidez. Depois, o Ethereum assume o protagonismo. Por fim, ocorre uma frenesia de altcoins.
Etapa de Dominância do Bitcoin: O Bitcoin, como líder do mercado, primeiro atrai grande parte da liquidez, impulsionando seu preço de forma acentuada. Etapa do Ethereum e Altcoins de grande capitalização: Quando a alta do Bitcoin desacelera, os fundos do mercado começam a buscar novas oportunidades. O Ethereum, devido ao seu papel em contratos inteligentes e no ecossistema DeFi, torna-se o principal beneficiário. Ao mesmo tempo, algumas altcoins de grande capitalização também apresentam forte desempenho.
Etapa de frenesi das Altcoins de média e pequena Capitalização: O sentimento do mercado atinge o ápice, e os fundos - com apetite por risco totalmente liberado - fluem para ativos de menor capitalização, gerando retornos de dezenas até centenas de vezes, configurando a chamada "altseason".
Esse padrão em três etapas foi uma característica comum dos dois últimos grandes mercados de alta e serve como uma referência importante para os investidores avaliarem a posição do ciclo de mercado.
O ambiente de mercado em 2025, no entanto, apresenta várias diferenças notáveis em comparação com os dois ciclos anteriores.
Primeiro, o capital institucional se tornou a força motriz central deste ciclo. O lançamento dos ETFs Spot de Bitcoin e ETFs Spot de Ethereum atraiu a participação significativa de grandes gestoras de ativos, como BlackRock e Fidelity. Bitcoin e Ethereum estão cada vez mais integrados às estratégias institucionais de alocação macro de ativos. Essa mudança reduz a sensibilidade desses ativos a flutuações de preço isoladas, ao mesmo tempo em que aumenta sua correlação com ativos de risco tradicionais.
Segundo, o ambiente macro de liquidez é marcadamente diferente. Mercados de alta anteriores ocorreram geralmente em um contexto de liquidez globalmente frouxa, enquanto em 2025 o Federal Reserve mantém altas taxas de juros, e a liquidez não foi liberada de forma significativa. Isso limita o impulso de alta do mercado em comparação com os ciclos históricos.
Por fim, o problema da amplitude de mercado insuficiente é evidente. Embora o Ethereum (ETH) tenha continuado a subir recentemente e superado a maioria das altcoins, sua participação de mercado ainda não atingiu os picos históricos, e o mercado geral de altcoins apresenta fracos efeitos de difusão. Isso indica que a rotação de capital ainda não ocorreu de forma ampla, e o entusiasmo do mercado permanece, em grande parte, concentrado nos ativos líderes.
A Dominância do Bitcoin (BTC.D) é o principal indicador para avaliar a chegada de uma altseason. Uma queda no BTC.D indica que o capital está saindo do Bitcoin e migrando para outras criptomoedas, especialmente altcoins. Dados do TradingView mostram que, após um período de alta, o BTC.D começou recentemente a recuar, caindo para 59% em agosto. Historicamente, quando o BTC.D cai abaixo de 55%, o mercado normalmente entra em uma fase ativa de altcoins. Tanto a altseason de 2017 quanto a de 2021 foram acionadas em torno desse nível. Portanto, o movimento subsequente do BTC.D continua sendo um sinal-chave para determinar se uma altseason plena está se aproximando.
Outro indicador importante é o Índice de Altcoins da Temporada, que quantifica a atividade do mercado de altcoins ao medir a proporção das 100 principais altcoins que superaram o desempenho do Bitcoin nos últimos 90 dias.
Segundo dados do CoinMarketCap (CMC), o índice permaneceu em níveis baixos na maior parte dos últimos três meses, começando a subir gradualmente apenas no último mês, atualmente em torno de 44. No entanto, este valor ainda está longe dos 75 pontos necessários para sinalizar uma altseason completa. Comparando com 2021, o Altcoin Season Index naquela época ultrapassou 90 repetidamente, mantendo-se elevado por mais de três meses, indicando um forte efeito de rotação de capital.
Em outras palavras, a fraqueza atual do Índice de Altcoins da Temporada reflete que o capital do mercado ainda está concentrado em ativos de grande capitalização. Por outro lado, a capitalização total das altcoins cresceu 50% desde o início de julho, indicando sinais iniciais de fluxo de capital para o mercado de altcoins.
Uma das maiores diferenças deste ciclo em relação aos anteriores é o envolvimento profundo de investidores institucionais. Instituições como BlackRock e Fidelity detêm quantidades significativas de Bitcoin por meio de ETFs de Bitcoin, e suas decisões de investimento exercem um impacto profundo no sentimento do mercado. Paralelamente, o Ethereum vem ganhando aceitação institucional de forma gradual. Dados mostram que 19 empresas, lideradas pela Bitmine Immersion Technologies e Sharplink Gaming, possuem coletivamente mais de 2,42 milhões de ETH, representando mais de 2% do fornecimento total de Ethereum, refletindo claramente a confiança institucional de longo prazo no ETH.
A entrada de capital institucional traz, por um lado, uma fonte estável de recursos para o mercado; por outro, concentra o capital em ativos de primeira linha, limitando o potencial de desempenho de altcoins de média e pequena capitalização.
As políticas macroeconômicas continuam sendo um fator chave que influencia o mercado de criptomoedas. O mercado espera, de forma geral, que o Federal Reserve inicie um ciclo de cortes de juros em setembro e outubro, e essa mudança de política poderia liberar mais capital de varejo para o mercado cripto.
Atualmente, os fundos do mercado monetário dos EUA alcançaram um recorde de $7,2 trilhões. No entanto, desde junho, seus saldos em caixa aumentaram mais de $200 bilhões, refletindo a postura cautelosa dos investidores em um ambiente de altas taxas de juros.
Uma vez que os cortes de juros comecem, a atratividade dos fundos do mercado monetário diminuirá, e parte desse capital poderá fluir para ativos de maior risco, como criptomoedas. Se essa expectativa se concretizar, pode funcionar como um catalisador externo importante para uma altseason.
De forma geral, a evolução do mercado de altcoins na segunda metade do ano pode ser dividida em três fases:
No curto prazo, a rotação de capital deve se refletir principalmente em oportunidades setoriais. O Ethereum já ultrapassou os $4.700, mostrando que as instituições continuam preferindo ativos de maior capitalização. Enquanto isso, em setores movidos por narrativas, tokens ligados a IA, RWA e jogos em blockchain já começaram a apresentar retornos acima da média.
No médio prazo, se a dominância do BTC (BTC.D) cair ainda mais abaixo de 55%, enquanto o cenário macroeconômico se tornar mais favorável e houver aprovação regulatória para produtos como ETFs de staking de Ethereum, poderemos ver o início oficial de uma verdadeira altseason. Nessa fase, a amplitude do mercado se expandiria, com o capital fluindo de forma mais ampla para altcoins de diferentes faixas de capitalização.
No longo prazo, este ciclo pode apresentar uma dinâmica diferente dos anteriores. A estabilidade e a concentração trazidas pela predominância institucional podem sustentar as altas das principais moedas por períodos mais longos, mas, caso o sentimento do mercado se reverta, as quedas também podem se intensificar. Ao mesmo tempo, novas narrativas, como IA descentralizada e comunicação cross-chain, podem gerar diversas mini altseasons localizadas, embora a possibilidade de uma alta generalizada ainda dependa das condições de liquidez no cenário macro.
As perspectivas para o mercado de altcoins no segundo semestre de 2025 trazem tanto oportunidades quanto riscos.
Com base nos dados atuais, ainda não tivemos o início de uma altseason completa, mas já há sinais de uma rotação gradual de capital. O bom desempenho do ETH e os ganhos expressivos em alguns setores movidos por narrativas deram nova vitalidade ao mercado. Se uma verdadeira altseason vai se consolidar dependerá de três fatores-chave: se a dominância do BTC conseguirá de fato romper abaixo de 55%, se o ritmo de cortes de juros do Fed ficará alinhado às expectativas e se o ambiente regulatório trará maior clareza.
Nesse cenário, os investidores devem manter um otimismo cauteloso. É recomendável acompanhar de perto a evolução dos indicadores, selecionar altcoins com valor de longo prazo e casos de uso prático, e evitar correr atrás do hype de curto prazo. Ao mesmo tempo, definir com clareza pontos de entrada e saída é essencial para estar protegido quando a maré do mercado recuar.
A história no mercado cripto pode não se repetir exatamente, mas seus ritmos são constantes. Só entendendo esses ciclos é possível aproveitar, de fato, as oportunidades periódicas de criação de riqueza.
