Após dez anos de desafios e revolução, o setor de stablecoins segue em fente firmemente

16 de julho de 2025
0m
Na atual onda de expansão do mercado cripto, as stablecoins se consolidaram como um porto seguro para investidores e traders devido à sua menor volatilidade. À medida que o mercado amadurece, essas moedas digitais, que servem como uma ponte entre dois mundos — o das criptomoedas e o das moedas fiduciárias —, ganham cada vez mais importância em sua posição estratégica.

1. Entendendo as Stablecoins


Stablecoins são criptomoedas atreladas a moedas fiduciárias ou outros ativos, com a principal característica de oferecer estabilidade de preço. De acordo com seus mecanismos de estabilização, elas são classificadas em quatro categorias: colateralizadas em moeda fiduciária, colateralizadas em criptomoedas, algorítmicas e lastreadas em commodities.

2. História de desenvolvimento das Stablecoins


A origem das stablecoins remonta a 2014, quando a Tether lançou a primeira stablecoin - o USDT. Desde então, as stablecoins foram gradualmente ganhando espaço no mercado e passaram por várias etapas de desenvolvimento.

  • Stablecoin 1.0: Colaterizadas em moedas fiduciárias. Representadas pelo USDT, essas moedas seguem o modelo do "padrão-ouro", sendo atreladas 1:1 ao dólar americano e alegando ter reservas equivalentes em dólares como lastro. O USDT rapidamente dominou o mercado como pioneiro e se tornou uma das stablecoins mais populares da época.
  • Stablecoin 2.0: Colaterizadas em criptomoedas. Nessa fase, a estabilidade de valor é mantida por meio de supercolateralização com outras criptomoedas, exemplificado por DAI, da MakerDAO.
  • Stablecoin 3.0: Não colaterizadas/algorítmicas. O auge anterior das stablecoins algorítmicas foi o UST, uma stablecoin criada pela LUNA, que acabou entrando em colapso devido ao seu mecanismo semelhante a um esquema Ponzi. Até o momento, nenhuma stablecoin algorítmica conseguiu se consolidar no mercado.

3. Estado atual do desenvolvimento das Stablecoins


Desde 2020, a capitalização de mercado das stablecoins tem crescido rapidamente. Em agosto de 2024, o valor total das stablecoins atreladas a moedas fiduciárias chegou a aproximadamente US$ 161,2 bilhões, com um crescimento de 35,4%, representando agora 8,2% da capitalização total do mercado de criptomoedas. Sua posição dominante continua se fortalecendo, especialmente em períodos de baixa no mercado.

Atualmente, o ecossistema de stablecoins é diversificado e dinâmico, com 193 stablecoins de diferentes tamanhos e relevância coexistindo no mercado. Segundo dados da DeFiLlama, a grande maioria dessas stablecoins possui uma capitalização inferior a US$ 100 milhões, ocupando apenas uma fatia marginal do setor. Apenas 5 stablecoins ultrapassam US$ 1 bilhão em valor de mercado. Embora representem apenas 2,6% do total de stablecoins, essas cinco dominam o setor, concentrando impressionantes 96,11% da capitalização total.


Com o rápido desenvolvimento do mercado cripto e a crescente maturidade da tecnologia blockchain, instituições financeiras tradicionais têm demonstrado um forte interesse pelo setor de stablecoins, entrando nesse campo uma após a outra. Por exemplo, o PayPal lançou a stablecoin PYUSD; a JingDong anunciou a emissão de uma stablecoin atrelada ao dólar de Hong Kong; o gigante do e-commerce latino-americano Mercado Libre vai introduzir uma stablecoin vinculada ao dólar americano; e os bancos japoneses Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui e Mizuho uniram forças para testar a plataforma de transferências internacionais baseada em stablecoins, chamada "Project Pax".

4. Instabilidade das Stablecoins


Apesar do forte crescimento das stablecoins nos últimos anos, com aumento contínuo da capitalização de mercado e maior aceitação, as stablecoins ainda enfrentam muitos desafios e dificuldades, especialmente em momentos de alta incerteza no mercado.

Em um ambiente de flutuação do sentimento do mercado, os ativos de referência aos quais as stablecoins estão atreladas (como o dólar americano ou o ouro) também podem sofrer volatilidade significativa de preços. Os emissores precisam ajustar as estruturas de ativos de reserva, otimizar modelos algorítmicos e fortalecer a gestão de riscos para garantir liquidez suficiente. No entanto, influenciadas por fatores de mercado, tecnológicos, regulatórios e de comportamento dos investidores, as stablecoins estão sujeitas a desvios de preço. Especialmente em períodos de maior instabilidade, essa vulnerabilidade pode abalar a confiança dos investidores, resultando em resgates em massa, que por sua vez geram desequilíbrios entre oferta e demanda, intensificando a volatilidade de preços e impactando a estabilidade do mercado de criptmoedas

5. Conclusão


Ao longo da última década, as stablecoins passaram por uma transformação dramática, de um conceito marginal a um protagonista no cenário financeiro. Além de mitigar a volatilidade do mercado de criptomoedas, as stablecoins estão expandindo seu papel em setores como pagamentos internacionais e DeFi, consolidando-se como um pilar fundamental do ecossistema financeiro digital.

No âmbito das negociações de stablecoins, a MEXC compreende profundamente a importância das stablecoins para lidar com a volatilidade do mercado de criptomoedas e facilitar a transferência e troca de valor. Por isso, a MEXC oferece cobertura abrangente e suporte aprofundado para a negociação de várias stablecoins mainstream, incluindo, mas não se limitando a, USDT e USDC, que são altamente reconhecidas no mercado. Ao construir um sistema de negociação eficiente, estável e seguro, a MEXC proporciona aos traders uma plataforma de negociação de stablecoins conveniente e de baixo custo. Os usuários podem realizar conversões rápidas entre stablecoins e outras criptomoedas, atendendo a diferentes estratégias de investimento e negociação. Além disso, a MEXC está otimizando continuamente a experiência de negociação e oferece taxas de transação extremamente baixas, garantindo que os traders possam desfrutar de estabilidade enquanto reduzem os custos de negociação.

Aviso Legal: Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro ou contábil, nem representa uma recomendação para compra, venda ou retenção de qualquer ativo. O MEXC Aprendizado fornece informações apenas para fins informativos e educacionais, sem configurar orientação de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


