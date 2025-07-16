Após dez anos de desafios e revolução, o setor de stablecoins segue em fente firmemente

Na atual onda de expansão do mercado cripto, as stablecoins se consolidaram como um porto seguro para investidores e traders devido à sua menor volatilidade. À medida que o mercado amadurece, essas moedas digitais, que servem como uma ponte entre dois mundos — o das criptomoedas e o das moedas fiduciárias —, ganham cada vez mais importância em sua posição estratégica.









Stablecoins são criptomoedas atreladas a moedas fiduciárias ou outros ativos, com a principal característica de oferecer estabilidade de preço. De acordo com seus mecanismos de estabilização, elas são classificadas em quatro categorias: colateralizadas em moeda fiduciária, colateralizadas em criptomoedas, algorítmicas e lastreadas em commodities.









A origem das stablecoins remonta a 2014, quando a Tether lançou a primeira stablecoin - o USDT. Desde então, as stablecoins foram gradualmente ganhando espaço no mercado e passaram por várias etapas de desenvolvimento.





Stablecoin 1.0: Colaterizadas em moedas fiduciárias. Representadas pelo USDT, essas moedas seguem o modelo do "padrão-ouro", sendo atreladas 1:1 ao dólar americano e alegando ter reservas equivalentes em dólares como lastro. O USDT rapidamente dominou o mercado como pioneiro e se tornou uma das stablecoins mais populares da época.

Stablecoin 2.0: Colaterizadas em criptomoedas. Nessa fase, a estabilidade de valor é mantida por meio de supercolateralização com outras criptomoedas, exemplificado por DAI, da MakerDAO.

Stablecoin 3.0: Não colaterizadas/algorítmicas. O auge anterior das stablecoins algorítmicas foi o UST, uma stablecoin criada pela LUNA, que acabou entrando em colapso devido ao seu mecanismo semelhante a um esquema Ponzi. Até o momento, nenhuma stablecoin algorítmica conseguiu se consolidar no mercado.









Desde 2020, a capitalização de mercado das stablecoins tem crescido rapidamente. Em agosto de 2024, o valor total das stablecoins atreladas a moedas fiduciárias chegou a aproximadamente US$ 161,2 bilhões, com um crescimento de 35,4%, representando agora 8,2% da capitalização total do mercado de criptomoedas. Sua posição dominante continua se fortalecendo, especialmente em períodos de baixa no mercado.





Atualmente, o ecossistema de stablecoins é diversificado e dinâmico, com 193 stablecoins de diferentes tamanhos e relevância coexistindo no mercado. Segundo dados da DeFiLlama, a grande maioria dessas stablecoins possui uma capitalização inferior a US$ 100 milhões, ocupando apenas uma fatia marginal do setor. Apenas 5 stablecoins ultrapassam US$ 1 bilhão em valor de mercado. Embora representem apenas 2,6% do total de stablecoins, essas cinco dominam o setor, concentrando impressionantes 96,11% da capitalização total.









Com o rápido desenvolvimento do mercado cripto e a crescente maturidade da tecnologia blockchain, instituições financeiras tradicionais têm demonstrado um forte interesse pelo setor de stablecoins, entrando nesse campo uma após a outra. Por exemplo, o PayPal lançou a stablecoin PYUSD; a JingDong anunciou a emissão de uma stablecoin atrelada ao dólar de Hong Kong; o gigante do e-commerce latino-americano Mercado Libre vai introduzir uma stablecoin vinculada ao dólar americano; e os bancos japoneses Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui e Mizuho uniram forças para testar a plataforma de transferências internacionais baseada em stablecoins, chamada "Project Pax".









Apesar do forte crescimento das stablecoins nos últimos anos, com aumento contínuo da capitalização de mercado e maior aceitação, as stablecoins ainda enfrentam muitos desafios e dificuldades, especialmente em momentos de alta incerteza no mercado.





Em um ambiente de flutuação do sentimento do mercado, os ativos de referência aos quais as stablecoins estão atreladas (como o dólar americano ou o ouro) também podem sofrer volatilidade significativa de preços. Os emissores precisam ajustar as estruturas de ativos de reserva, otimizar modelos algorítmicos e fortalecer a gestão de riscos para garantir liquidez suficiente. No entanto, influenciadas por fatores de mercado, tecnológicos, regulatórios e de comportamento dos investidores, as stablecoins estão sujeitas a desvios de preço. Especialmente em períodos de maior instabilidade, essa vulnerabilidade pode abalar a confiança dos investidores, resultando em resgates em massa, que por sua vez geram desequilíbrios entre oferta e demanda, intensificando a volatilidade de preços e impactando a estabilidade do mercado de criptmoedas









Ao longo da última década, as stablecoins passaram por uma transformação dramática, de um conceito marginal a um protagonista no cenário financeiro. Além de mitigar a volatilidade do mercado de criptomoedas, as stablecoins estão expandindo seu papel em setores como pagamentos internacionais e DeFi, consolidando-se como um pilar fundamental do ecossistema financeiro digital.





No âmbito das negociações de stablecoins, a MEXC compreende profundamente a importância das stablecoins para lidar com a volatilidade do mercado de criptomoedas e facilitar a transferência e troca de valor. Por isso, a MEXC oferece cobertura abrangente e suporte aprofundado para a negociação de várias stablecoins mainstream, incluindo, mas não se limitando a, USDT e USDC, que são altamente reconhecidas no mercado. Ao construir um sistema de negociação eficiente, estável e seguro, a MEXC proporciona aos traders uma plataforma de negociação de stablecoins conveniente e de baixo custo. Os usuários podem realizar conversões rápidas entre stablecoins e outras criptomoedas, atendendo a diferentes estratégias de investimento e negociação. Além disso, a MEXC está otimizando continuamente a experiência de negociação e oferece taxas de transação extremamente baixas, garantindo que os traders possam desfrutar de estabilidade enquanto reduzem os custos de negociação.



