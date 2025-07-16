0G: Redefinindo a infraestrutura blockchain para impulsionar aplicações da Web3 de alto desempenho

A 0G é um projeto inovador de infraestrutura blockchain desenvolvido para dar suporte a aplicações de alto desempenho, como inteligência artificial on-chain, jogos e finanças descentralizadas (DeFi). A 0G é um projeto inovador de infraestrutura blockchain desenvolvido para dar suporte a aplicações de alto desempenho, como inteligência artificial on-chain, jogos e finanças descentralizadas (DeFi).
16 de julho de 2025
A 0G é um projeto inovador de infraestrutura blockchain desenvolvido para dar suporte a aplicações de alto desempenho, como inteligência artificial on-chain, jogos e finanças descentralizadas (DeFi). Ela atinge esse objetivo por meio de sistemas avançados de disponibilidade de dados e tecnologias de armazenamento descentralizado. Ao construir uma plataforma escalável, segura e eficiente, a 0G enfrenta desafios cruciais que há muito tempo dificultam o desenvolvimento do blockchain - como limitações de escalabilidade, baixa eficiência no processamento de dados e fraca interoperabilidade cross-chain - aproximando as capacidades técnicas da Web3 dos padrões de experiência do usuário da Web2.

1. História da origem: De gargalos no armazenamento à escalabilidade infinita


A origem da 0G Labs nasce de uma compreensão profunda das limitações das soluções atuais de armazenamento de dados em blockchain. Com o crescimento acelerado das aplicações nesse ecossistema, as restrições das blockchains públicas tradicionais - especialmente no que diz respeito ao armazenamento e à capacidade de processamento - tornaram-se cada vez mais evidentes. Altos custos e processamento ineficiente passaram a ser obstáculos significativos para o setor. Para superar esses desafios, a equipe fundadora da 0G partiu com uma missão clara: criar uma camada de dados com escalabilidade infinita, capaz de atender às exigências em tempo real e com alto volume de dados das aplicações blockchain do futuro.

2. Arquitetura técnica: Um design de dupla camada que quebra barreiras de desempenho


A 0G apresenta uma arquitetura inovadora de dupla camada que oferece escalabilidade e eficiência incriíveis ao separar os processos de armazenamento e publicação de dados:

2.1 Camada de armazenamento de dados


Escalabilidade horizontal: Utiliza uma tecnologia inteligente de fragmentação de dados para permitir acesso quase instantâneo a terabytes de informações - ideal para cenários de alta demanda, como o treinamento de modelos de IA on-chain e jogos com alta concorrência.

Incentivos descentralizados: Adota um mecanismo chamado Proof of Random Access (PoRA), no qual os nós de armazenamento participam de um processo semelhante à mineração do tipo Proof of Work (PoW). As recompensas são atribuídas com base na contribuição real de armazenamento, em vez de penalizações, o que reduz significativamente a barreira de entrada para novos participantes.

2.2 Camada de publicação de dados


Disponibilidade eficiente de dados: Adota um modelo baseado em comitês sob a suposição de maioria honesta. Combinado ao uso de funções aleatórias verificáveis (VRFs) para a seleção dinâmica dos grupos, esse sistema garante que a disponibilidade dos dados possa ser verificada com uso mínimo de largura de banda, eliminando a necessidade de transmissões em larga escala pela rede.

Aceleração por hardware: Integra codificação de apagamento acelerada por GPU, aumentando ao mesmo tempo a eficiência do armazenamento e a segurança dos dados.

3. Proposta de valor principal: Redefinindo a camada dados


Com o aumento da demanda por soluções de escalonamento de Layer 2 da Ethereum, as atuais Camadas de Disponibilidade de Dados (DALs) estão apresentando limitações críticas em capacidade de armazenamento e processamento - tornando-as inadequadas para aplicações que exigem grandes volumes de dados, como a IA on-chain. A 0G preenche essa lacuna com dois avanços nunca antes vistos no setor:

Grandes ganhos de desempenho: Oferece uma melhoria de desempenho de até 1.000 vezes em comparação com o Danksharding do Ethereum e 4 vezes em relação ao Firedancer da Solana, garantindo suporte robusto para a próxima onda de crescimento de dados da Web3.

Design nativo para IA: A 0G Storage suporta conjuntos de dados massivos e, quando combinado com o 0G DA, permite a construção rápida de modelos de IA on-chain - estabelecendo as bases para uma integração mais profunda entre IA e blockchain.

4. Roteiro do futuro: Interligando a Web2 com a Web3


Olhando à frente, a 0G está focada em três principais áreas de desenvolvimento:

Serviços de dados ampliados: Aprimorar a camada de Disponibilidade de Dados (DA) para oferecer suporte a aplicações mais complexas e reduzir a distância entre os sistemas tradicionais da internet e os ecossistemas de blockchain.
Ecossistema de IA descentralizado: Lançar um marketplace de modelos de IA e uma estrutura de computação distribuída para diminuir a barreira de entrada no desenvolvimento de projetos de inteligência artificial.
Governança guiada pela comunidade: Fazer a transição para um modelo de DAO, transferindo gradualmente o poder de governança e tomada de decisões para a comunidade.

5. Equipe fundadora: Uma fusão de liderança técnica e empresarial


A 0G foi fundada por uma equipe de especialistas em blockchain, IA e sistemas distribuídos. Os membros principais incluem:

Michael Heinrich | Diretor Executivo Um veterano em desenvolvimento de software, gestão de produtos e estratégia de negócios. Ele tem experiência em expandir várias empresas Web2 com sucesso.

Ming Wu | Diretor de Tecnologia Ex-pesquisador sênior na Microsoft Research Asia, com um histórico de liderança no desenvolvimento de plataformas de armazenamento distribuído e IA.

Fan Long | Diretor de Estratégia e Segurança Uma autoridade respeitada em segurança de blockchain e um empreendedor experiente, fornecendo uma base sólida para a direção estratégica e de segurança do projeto.

Thomas Yao | Diretor Comercial Formado em física, com especialização em direção autônoma e investimento em blockchain em estágios iniciais. Ele lidera os esforços de comercialização e entrada no mercado do projeto.

A 0G está superando os limites do que é possível em infraestrutura blockchain por meio da inovação tecnológica. Ao construir uma camada de dados descentralizada e escalável,ela está abrindo caminho para aplicações de nova geração, como inteligência artificial on-chain e o metaverso. Mais do que isso, seu objetivo é tornar a Web3 realmente acessível - transformando o blockchain de uma tecnologia de nicho para entusiastas em uma base fundamental para todos. A 0G continuará aprimorando a performance e co-criando o ecossistema da próxima geração da internet junto à comunidade de desenvolvedores.

