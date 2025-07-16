“Efeito Trump” ressurge enquanto reservas estratégicas geram volatilidade no mercado

No mundo das criptomoedas, o presidente dos EUA, Donald Trump, é reconhecido como uma figura altamente influente, conhecido por seu estilo distinto e postura firme. Suas declarações e ações frequentemente geram repercussões no mercado de criptomoedas, atraindo discussões amplas e atenção pública.





Desde que assumiu o cargo, Trump, frequentemente referido como o “presidente cripto”, supervisionou uma mudança na política do governo dos EUA em relação às criptomoedas, passando de promessas de campanha para planos de ação concretos. Uma força-tarefa de criptomoedas foi formada pela nova administração para elaborar um novo quadro regulatório para as criptomoedas. Enquanto isso, o Staff Accounting Bulletin No. 122 (SAB 122) foi emitido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), revogando a orientação anterior SAB 121. Essa medida removeu barreiras que impediam os bancos de custodiar criptomoedas, aguardando uma orientação regulatória adicional.





Essa série de ações foi vista como uma influência no mercado, com o preço do Bitcoin registrando um aumento de 9,5% mês a mês até o final de janeiro. Os participantes do mercado começaram a especular se esses desenvolvimentos indicam uma postura mais favorável às criptomoedas por parte da administração Trump no futuro.









Apenas o título “Primeira Cúpula de Criptomoedas da Casa Branca” já é suficiente para causar impacto em todo o setor cripto. Em 1 de março (horário dos EUA), David Sacks, czar de IA e cripto dos EUA, confirmou em uma publicação que a Casa Branca realizará sua primeira cúpula sobre criptomoedas em 7 de março (horário dos EUA). O presidente Donald Trump estará presente e fará um discurso.





Enquanto continuavam as especulações sobre a agenda da cúpula, David Sacks fez outro anúncio, revelando que o evento de 7 de março incluirá discussões sobre o estabelecimento de uma reserva estratégica nacional de criptomoedas. Essa revelação elevou significativamente as expectativas do mercado para o evento.





À medida que a data da cúpula se aproxima, a lista de participantes foi gradualmente revelada, incluindo executivos de várias grandes empresas ligadas ao setor de criptomoedas, como Coinbase, Chainlink, Exodus e Strategy. Até o momento desta publicação, os participantes confirmados incluem o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, o cofundador da Chainlink Labs, Sergey Nazarov, o CEO da Exodus, J.P. Richardson, e o presidente da Strategy, Michael Saylor. Além disso, Vlad Tenev, CEO da Robinhood, deu indícios no X de que também estará em Washington para a cúpula.





Do lado do governo norte-americano, o presidente Donald Trump estará pessoalmente à frente do evento, acompanhado por David Sacks, seu chefe para assuntos de cripto e IA, e por Bo Hines, Diretor Executivo do Conselho Presidencial de Assessores para Ativos Digitais.









À medida que o evento se aproximava, Trump declarou publicamente: “Minha Ordem Executiva sobre Ativos Digitais instruiu o grupo de trabalho presidencial a avançar com uma reserva estratégica de criptomoedas que inclui XRP, SOL e ADA. Garantirei que os EUA sejam a capital mundial das criptos. Estamos FAZENDO A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!”





Pouco depois, Trump publicou: “É claro que BTC e ETH, assim como outras criptomoedas valiosas, estarão no centro dessa reserva. Eu também adoro Bitcoin e Ethereum!”.













As declarações de Trump, sem dúvida, aumentaram as expectativas para a próxima cúpula de criptomoedas. Após o seu pronunciamento, David Sacks acrescentou que “mais criptomoedas valiosas poderão ser incluídas na reserva estratégica”. Isso ampliou ainda mais o entusiasmo do mercado pela iniciativa.





Notavelmente, além das ações de Trump, vários estados norte-americanos já propuseram a criação de reservas em Bitcoin, definindo o cenário regulatório para os próximos quatro anos. Isso indica que o ambiente regulatório das criptomoedas nos EUA está ganhando forma, oferecendo uma base jurídica mais sólida para o desenvolvimento sustentável do mercado cripto.









Após os comentários de Trump sobre a reserva estratégica de criptomoedas e seu apoio ao BTC e ETH, o mercado cripto registrou uma alta generalizada.





De acordo com o CoinGecko, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $3,2 trilhões, registrando um aumento de 5,2% nas últimas 24 horas. Dados da MEXC mostram que *URLS-BTC_USDT* subiu brevemente para $94.999,99, refletindo uma alta de 7,42% em 24 horas. Enquanto isso, *URLS-ETH_USDT* e *URLS-SOL_USDT* tiveram forte recuperação após quedas anteriores, enquanto *URLS-XRP_USDT* e *URLS-ADA_USDT* dispararam mais de 20% no mesmo período.









No entanto, em apenas um dia, o sentimento do mercado sofreu uma mudança brusca e o mercado cripto enfrentou uma queda repentina durante a noite. A rápida transição de alta para baixa pegou muitos investidores desprevenidos.





De acordo com os dados da MEXC, *URLS-BTC_USDT* caiu brevemente para menos de 83.000 USDT, apagando todos os ganhos após o apoio de Trump. O mesmo fator que impulsiona o mercado também pode ser responsável pela sua queda. O destino das criptomoedas parece depender fortemente das declarações do presidente.









O apoio de Trump às criptos e a próxima cúpula sobre criptomoedas na Casa Branca sem dúvida trouxeram impulso político e confiança do mercado à ideia de uma reserva estratégica nacional de criptomoedas. No entanto, o mercado permanece cautelosamente otimista com as declarações de Trump, especialmente diante do lançamento da memecoin oficial (*URLS-TRUMP_USDT*) antes da sua posse. Participantes do mercado especulam que o *URLS-BTC_USDT* será a escolha preferida de Trump para a reserva estratégica. Contudo, transformar essa proposta em realidade, seja convencendo o Federal Reserve ou implementando-a por meio do Departamento do Tesouro, enfrentará desafios significativos e restrições de tempo.





A implementação de uma reserva estratégica de criptomoedas gerou impulso político e amplo interesse no mercado. No entanto, o mercado permanece dividido sobre a viabilidade dessa proposta, especialmente devido à volatilidade inerente das criptomoedas e às barreiras regulatórias. Transformar esse plano em realidade exigirá uma estratégia clara, o envolvimento das autoridades financeiras e medidas robustas para mitigar riscos, garantindo assim o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas.





Apesar desses desafios, a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas também apresenta oportunidades significativas. O apoio governamental não só fortaleceria a confiança pública e a adoção, como também impulsionaria a inovação e ampliaria a aplicação da tecnologia blockchain, estabelecendo bases sólidas para o crescimento sustentável do mercado.





Em meio a esse cenário em constante evolução, a MEXC se posicionou como plataforma preferida dos investidores, oferecendo listagem rápida de tokens, baixas taxas de negociação e alta liquidez. Por meio de seu processo eficiente de análise e listagem, a MEXC garante que os investidores possam participar de projetos emergentes desde o início. Além disso, seu ambiente de negociação com baixas taxas e alta liquidez proporciona maior segurança e estabilidade aos usuários.





